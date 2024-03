Baiana Tour e Jnto: online un itinerario virtuale alla scoperta delle gemme nascoste del Giappone Un viaggio virtuale che invita gli italiani a esplorare 40 località segrete del Giappone: da incantevoli paesini a città artistiche meno note, offrendo una prospettiva diversa sul paese del Sol Levante. Baiana Tour, in collaborazione con la Japan national tourism organization (Jnto) presenta The Hidden Gems of Japan: un’iniziativa dedicata agli amanti dei viaggi culturali che dallo scorso 1° marzo sino al 15 di questo mese prevede la pubblicazione in una sezione dedicata del sito del to fiorentino di un percorso narrativo che intreccia cultura, storia, arte e natura. The Hidden Gems of Japan vuole essere un viaggio di scoperta interiore e di confronto culturale: ogni destinazione selezionata racconta una storia unica, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere il Giappone attraverso gli occhi di autori, artisti e pensatori che ne hanno catturato l’essenza profonda.

La selezione di luoghi proposti spazia da Mitaka, casa del museo Ghibli, all'isola di Sado, ricca di tradizioni culturali, passando per Naoshima, celebre per le sue installazioni d'arte contemporanea. Ogni tappa è un'occasione per stabilire una connessione emotiva con i luoghi che hanno ispirato opere letterarie, cinematografiche e artistiche, trasformando il viaggio in un dialogo continuo con la creatività giapponese. The Hidden Gems of Japan è più di un semplice tour turistico: è un invito a riflettere sulla diversità e su come questa possa arricchire la nostra visione del mondo; un'opportunità per approfondire la comprensione di sé e del Giappone, scoprendo gesti quotidiani, paesaggi e simboli attraverso una lente che valorizza le ricchezze meno evidenti del paese.

