Azemar: un oceano Indiano a 5 stelle da scoprire con The Cocoon Collection Da 30 anni Azemar vende l’oceano Indiano a 360 gradi: destinazioni che il to ha proposto quest’anno distribuendo la sua elegante Travel Collection 2023/24 al suo unico canale di vendita: le agenzie di viaggio, in Italia e nel Canton Ticino. Gli agenti, grazie alla formazione continua realizzata con i roadshow e con i fam trip possono incontrare la realtà di Azemar, fatta di un’offerta a 5 stelle e di grande attenzione alle esigenze del cliente e alla sostenibilità. «Portiamo i nostri ospiti alla scoperta delle Maldive, dello Sri Lanka, di Zanzibar e della Tanzania, di Mauritius, delle Seychelles, di Dubai e di tutti gli Emirati Arabi – spiega Loris Giusti, key account del to -. Oggi i nostri ospiti amano sperimentare i servizi e le experience offerte dalle strutture e prediligono i viaggi combinati, anche per la luna di miele: noi creiamo delle esperienze su misura tra città, safari e mare”. Ampia dunque la scelta di prodotto, che comprende pure una serie di resort di proprietà esclusiva. “La nostra The Cocoon Collection comprende The Cocoon Maldives, il primo design hotel alle Maldive con l’arredamento by Lago Design – aggiunge Giusti -. C’è poi lo You & Me Maldives, un resort adults-only che ospita il famoso Underwater Restaurant H2o, il primo ristorante stellato alle Maldive dove il menu è firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Berton. A Zanzibar ci sono il Gold Zanzibar, che si trova nella spettacolare spiaggia di Kendwa, e il The Island Pongwe, l’isola nell’isola, con sole cinque camere. In Sri Lanka, si aggiunge inoltre il boutique hotel Aditya Resort, la cui spa Ayurveda è una delle 25 spa più belle di tutto il sud-est asiatico. Lo scorso 1° settembre 2023 ha infine aperto il Joy Island: l’isola della gioia è la nostra ultima novità, la terza struttura Cocoon Collection alle Maldive aperta a coppie, famiglie e single. Abbiamo già tantissime richieste per il periodo invernale e anche per il 2024, perché gli ospiti programmano da un anno all’altro i loro viaggi e noi offriamo esperienze davvero indimenticabili, come le nuovissime attività di watersport del Siyam World».



","post_title":"La Spezia, Savona e Imperia, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria alla scoperta del Romanico minore","post_date":"2023-09-11T12:20:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694434818000]}]}}