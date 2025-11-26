Azamara Cruises: ristoranti e spa prenotabili prima di salire a bordo Presto i passeggeri di Azamara Cruises non dovranno più attendere l’imbarco per prenotare ristoranti e spa. La compagnia di crociere prevede di consentire ai consulenti di viaggio di prenotare i servizi per i clienti in crociera prima della partenza. Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 1° dicembre. I dettagli Come riporta Travel Weekly, per tutti gli ospiti, le prenotazioni per i ristoranti saranno disponibili fino a 140 giorni prima dell’imbarco per Prime C, Aqualina e l’esperienza Chef’s Table. Tale periodo aumenta a 150 giorni per gli ospiti che hanno prenotato una suite e per i clienti che hanno ottenuto lo status Discoverer o superiore. Le prenotazioni per la spa saranno disponibili fino a un anno prima e si chiuderanno una settimana prima della partenza. Gli sconti per la spa saranno applicati automaticamente ai membri del programma fedeltà di Azamara. Condividi

Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_202096\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una nave della flotta Azamara[/caption]\r

Presto i passeggeri di Azamara Cruises non dovranno più attendere l'imbarco per prenotare ristoranti e spa. La compagnia di crociere prevede di consentire ai consulenti di viaggio di prenotare i servizi per i clienti in crociera prima della partenza. Il nuovo servizio sarà attivo a partire dal 1° dicembre.\r

\r

I dettagli\r

Come riporta Travel Weekly, per tutti gli ospiti, le prenotazioni per i ristoranti saranno disponibili fino a 140 giorni prima dell'imbarco per Prime C, Aqualina e l'esperienza Chef's Table. Tale periodo aumenta a 150 giorni per gli ospiti che hanno prenotato una suite e per i clienti che hanno ottenuto lo status Discoverer o superiore.\r

\r

Le prenotazioni per la spa saranno disponibili fino a un anno prima e si chiuderanno una settimana prima della partenza. Gli sconti per la spa saranno applicati automaticamente ai membri del programma fedeltà di Azamara. \r

\r

","post_title":"Azamara Cruises: ristoranti e spa prenotabili prima di salire a bordo","post_date":"2025-11-26T13:37:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764164272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. \r

\r

Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868.\r

\r

In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo.\r

\r

A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco.\r

Le altre mete\r

Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai.\r

\r

Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico.\r

\r

La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia.\r

\r

aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso.\r

\r

Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas.\r

\r

Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí.\r

\r

Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni.","post_title":"Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani","post_date":"2025-11-26T13:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764163350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già ben consolidata sul mercato tedesco, Visit Lauderdale ha debuttato per la prima volta in Italia in occasione del Going Square. Situata in Florida, nelle immediate vicinanze di Miami, la destinazione sarò un tassello strategico di arricchimento dell’offerta Going Usa.\r

\r

A 3 km da Miami e 5 da Fort Lauderdale, il suo aeroporto internazionale è tra i principali scali statunitensi, molto utilizzato dalle compagnie low cost. Da qui partono 17 voli giornalieri che quasi ogni ora consentono di raggiungere Orlando - terza città della Florida e sede del Walt Disney World, parco a tema più visitato al mondo -. In alternativa, da Fort Lauderdale si arriva a Orlando in solo tre ore grazie alla Brightline, la linea ferroviaria veloce della Florida, ideale anche per escursioni in giornata.\r

\r

La città, definita anche la “Venezia d’America” grazie ai suoi 480 km di vie d’acqua navigabili, offre esperienze suggestive come il Water Taxi, attivo dalle 10 alle 22 con pass giornalieri o plurigiornalieri. Per un’esperienza più informale ci sono i tipsy cruises, piccoli bar galleggianti con skipper, mentre le gondole permettono di scoprire i canali in un’atmosfera romantica notturna. Fort Lauderdale è’ poi considerata la capitale nautica mondiale. Da segnalare che in Florida per noleggiare molti tipi di imbarcazioni non è richiesta la patente nautica. Al recente Boat Show hanno partecipato cinque cantieri della costa toscana, testimonianza di un rapporto commerciale e culturale in crescita.\r

\r

Tra i punti di forza della destinazione c’è Port Everglades, terzo porto crocieristico degli Stati Uniti e scalo di compagnie come Silversea, Ponant, Ritz-Carlton Yacht Collection e Disney Cruise Line.\r

\r

Fort Lauderdale è anche una rinomata destinazione balneare, con 39 km di spiagge suddivisi in otto aree. La più nota è Fort Lauderdale Beach, sede dei principali hotel internazionali — Hilton, Marriott, Ritz-Carlton — e ricca di locali e ristoranti. Per un’atmosfera più rilassata c’è Lauderdale-by-the-Sea, dal fascino “old Florida”, mentre più a sud Hollywood Beach, considerata tra le spiagge più belle degli Stati Uniti, offre un’alternativa vicina a Miami.\r

\r

Il cuore urbano è Las Olas Boulevard, dall’allure europea, con boutique, ristoranti, bar — dai rooftop agli speakeasy — e un comodo servizio di trolley hop-on/hop-off. Per i cultori dello shopping, il Sawgrass Mills è il più grande mall degli Stati Uniti con oltre 350 negozi. All’esterno si trovano le Colonnades, un’area outlet premium con brand come Gucci e Prada e l’unica boutique Louboutin dedicata esclusivamente alle borse.\r

\r

La vocazione cosmopolita della città emerge anche nella sua cucina fusion, influenzata da una comunità che riunisce oltre 170 nazionalità. Molti ristoranti sono raggiungibili via acqua, anche con la propria imbarcazione. L’offerta ricettiva supera le 500 strutture — dai motel ai boutique hotel fino alle opzioni di lusso — rendendo Fort Lauderdale adatta a ogni tipologia di viaggiatore. A 30 km dalla città si estende una vasta area naturale che comprende l’Everglades Recreation Park, perfetto per airboat tour, kayak, canoe ed escursioni guidate.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Visit Lauderdale: nuovo asset strategico per l’offerta Usa firmata Going","post_date":"2025-11-26T09:25:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764149115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Changing traveller report 2026 di SiteMinder ha evidenziato le nuove preferenze dei consumatori in materia di alloggi. La nuova edizione ha coinvolto 12.000 viaggiatori in 14 Paesi, Italia compresa.\r

Il trend\r

Nel 2026 i viaggiatori italiani privilegeranno strutture locali indipendenti, raccontate da contenuti visivi impattanti, come video e immagini, capaci di esprimerne l’unicità. Aumenterà la richiesta di camere silenziose, le spa degli hotel si confermano l’esperienza di lusso più richiesta e la comunicazione diretta con gli albergatori sarà il motivo principale per cui effettueranno la prenotazione diretta.\r

\r

Rispetto ad altri mercati, gli italiani si distingueranno per la maggiore propensione a viaggiare sia all’estero sia in Italia (53%). Oltreconfine, le destinazioni più ambite saranno Spagna (18%), Francia (15%) e Grecia (9%), e le città più desiderate Parigi (10%), Barcellona (9%), Vienna (6%), Londra (6%) e Madrid (6%). Per i viaggi domestici, le regioni più scelte saranno Sicilia (22%), Toscana (19%), Puglia e Sardegna (entrambe con il 14%).\r

\r

\r

\r

L’edizione 2026 introduce nuove categorie di analisi che ampliano la ricerca, in particolare circa la personalizzazione basata su dati e privacy e il rapporto dei viaggiatori con le tecnologie applicate al turismo e con l’intelligenza artificiale.\r

\r

","post_title":"Unicità e contatto diretto con gli albergatori: ecco come si viaggerà nel 2026","post_date":"2025-11-25T14:27:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764080853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensando a Las Vegas si immaginano le luci vivide dello Strip, l'iconico cartello Welcome to Fabulous Las Vegas e i mega-resort: oltre al fascino dei grandi casinò, le sfide architettoniche degli edifici e la vivacità di una città che non si addormenta mai, c'è tanto di più da esplorare grazie alle diverse attività all’aperto.\r

\r

Dall'escursionismo in canyon panoramici alle passeggiate nell’alveo dei fiumi, alle corse in jeep o con la zipline nel deserto. Questa offerta continua ad attirare i visitatori. Lo dimostra l’andamento degli arrivi internazionali: dopo la crescita costante attestata dal 2010 al 2019 - quando sono arrivati a Las Vegas 5,65 milioni di ospiti - nel 2020 c’è stato un calo del 79,9% a causa della pandemia. La ripresa è iniziata nel 2022 raggiungendo i 3,4 mln, che sono poi diventati quasi 5 milioni nel 2024. Gli italiani sono stati 37.200 nel 2019 e, dopo 2 anni difficili, sono arrivati ai 24mila nel 2022, a 34.900 nel 2023 e a 42.100 nel 2024. I dati sono presentati dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority, che ha il compito di posizionare il Sud del Nevada come destinazione globale per il turismo di svago e d'affari. Grazie alla disponibilità di 151.000 camere d'albergo, di quasi 1,5km2 di spazi per riunioni ed esposizioni e con la gestione del vasto Las Vegas Convention Center, la missione di Lvcva è quella di attrarre sempre nuovi visitatori.\r

\r

Nei prossimi tre anni verranno investiti oltre 7 mld di dollari in progetti legati al turismo. È in programma la reinvenzione dello storico Mirage, che alla fine del 2027 diventerà l’Hard Rock Hotel & Casino, con l’aggiunta di 675 camere e di una struttura a forma di chitarra alta 213m. È stato poi rebrandizzato il Bally’s Las Vegas che, distribuito su uno spazio pari a 14 ettari, sarà l’Horseshoe Las Vegas e si arricchirà di due torri con hotel di lusso da 3.000 camere, di un locale per intrattenimento con 2500 posti e oltre 46km2 di negozi, ristoranti e offerte di intrattenimento. Per il 2028 aprirà anche l’A’s Ballpark, il nuovo stadio da 33.000 posti che sarà la sede dei Las Vegas Athletics della Major League Baseball. Nella sua costante evoluzione Las Vegas si confronta con i principali focus del mondo del turismo odierno.\r

\r

Oltre al miglioramento costante sul fronte dell’accoglienza e alla promozione di attività legate al benessere, sono significativi i percorsi che riguardano la gastronomia e la sostenibilità. Le strade di Las Vegas offrono proposte culinarie variegate: dalla tipica cucina americana a quella internazionale, con ristoranti stellati e di alta cucina e lo street-food più informale. Una ricchezza testimoniata dallo stesso Gordon Ramsey, lo chef stellato Michelin proprietario a Las Vegas del Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al Caesars Palace e del Ramsay’s Kitchen al Harrah’s. «Las Vegas è una delle migliori destinazioni gastronomiche del mondo. - afferma - Ha una vitalità unica ed è un'arena per ogni chef di alto livello del mondo. Nobu, Guy Savoy, Bobby Flay, ... sono tutti qui e questo ci rende migliori». \r

\r

Infine, sul fronte della sostenibilità, l’Lvcva ricorda che ogni sforzo è volto alla consapevolezza ambientale e allo sfruttamento delle risorse disponibili: il 24% dell’energia utilizzata nel Nevada proviene da risorse rinnovabili e, grazie agli sforzi di conservazione, dal 2020 al 2022 l’uso idrico pro capite è diminuito del 47%. Secondo la Southern Nevada Water Authority, i resort utilizzano solo il 5% della fornitura idrica della valle. Infine, per la sostenibilità sociale, la banca alimentare Three Square, in collaborazione con partner della comunità come l’MGM Resorts International, il Caesars Entertainment e i Las Vegas Raiders, dal 2021 al 2022 ha distribuito ai bisognosi della comunità oltre 42 milioni di pasti.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"502226,502229,502230\"]","post_title":"Las Vegas: la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore","post_date":"2025-11-25T09:35:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502329\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Crvena Glavica (@Sveti Stefan)[/caption]\r

\r

Il Montenegro svela la sua anima autentica e si presenta alla stampa specializzata. L'occasione è quella del viaggio organizzato dalla National Tourism Organisation of Montenegro e Travel Open Day, che rappresenta l’ente turistico montenegrino in Italia.\r

\r

Grande come metà della Lombardia, il Paese è raggiungibile in un’ora e venti minuti con voli Air Montenegro da Roma Fiumicino e Wizz Air da Milano Mlpensa, ma è collegato anche via mare nei mesi estivi da traghetti da Bari e Ancona a Bar. Pur non appartenendo all’Unione europea, il Montenegro adotta l’euro e accoglie i visitatori con infrastrutture moderne e ospitalità autentica.\r

\r

I flussi turistici tra Italia e Montenegro sono rimasti stabili negli ultimi anni. Nel 2024 il paese ha accolto 2,61 milioni di turisti, di cui 27.334 italiani, pari a 94.693 pernottamenti. Da gennaio a settembre 2025 24.277 italiani avevano già visitato il Paese, circa il 90% del totale dell’anno scorso. Gli italiani soggiornano in media 3-4 notti, prediligendo brevi vacanze lungo la costa adriatica.\r

Il tour\r

Il viaggio stampa è iniziato nel cuore verde delPaese, a Kolašin, con stazioni sciistiche moderne. Qui il raffinato Bianca Resort & Spa ha accolto il gruppo con calore montano. Poco distante, il parco nazionale Biogradska Gora, una delle foreste vergini più antiche d’Europa, ha mostrato il volto più selvaggio e puro del Montenegro: trekking, kayak, mountain bike, pesca alla trota e silenzi interrotti solo dal fruscio dei faggi e degli aceri. Il primo incontro con la gastronomia montenegrina è avvenuto durante la visita all’azienda agricola Klisura, sopra a Kolašin, che offre l’alloggio in suggestive baite di legno, e dove la famiglia ha preparato per gli ospiti italiani un pranzo tipico a base di kacamak di gulash.\r

Un po' di storia\r

[caption id=\"attachment_502331\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Zabojsko Jezero (@Ivan Savic)[/caption]\r

\r

Lasciate le montagne, il gruppo ha raggiunto Cetinje, antica capitale reale, dove la residenza del re Nikola, ora un piccolo museo, racconta un passato elegante e cosmopolita. Nel monastero ortodosso sono custoditi la mano di San Giovanni Battista, frammenti della Croce e un’icona venerata. Da qui, la celebre Lovćenska Serpentina - venti chilometri di curve a gomito panoramiche - ha condotto i giornalisti al villaggio di Njeguši, patria del prosciutto affumicato pršut, fino alla spettacolare baia di Kotor, patrimonio Unesco. Davanti alle mura medievali di Kotor e ai vicoli brulicanti di vita del centro storico, nel 2025 hanno attraccato oltre 500 navi da crociera. A Tivat, che ha il secondo aeroporto internazionale del Paese, Porto Montenegro rappresenta l’anima più cosmopolita del Montenegro con yacht di lusso e boutique internazionali.\r

A Budva, città dal fascino millenario, la tradizione veneziana incontra il dinamismo moderno di resort e casinò come il Maestral Resort & Casino. Il lussuoso One&Only Resort di Portonovi, a mezz’ora da Kotor, ha camere, suite e ville private con piscina ed è immerso nel verde. Lungo la strada panoramica, sosta per ammirare il resort Aman sulla piccola l’isola di Sveti Stefan, icona del turismo montenegrino.\r

\r

Infine, spazio a un'esperienza enologica nella cantina statale Plantaže, a pochi minuti dall’aeroporto di Podgorica. Con i suoi 2.300 ettari di vigneti, è una delle più grandi d’Europa e offre degustazioni di vini locali come il Vranac Pro Corde e il Krstač.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Montenegro: qualità e sostenibilità in una meta per tutti","post_date":"2025-11-25T09:34:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063271000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il teatro viaggia sui binari della storia con le performance immersive sulla Ferrovia dei Templi .\r

\r

Nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 proseguono gli appuntamenti del Treno Storico sulla Ferrovia dei Templi, dopo il tutto esaurito registrato nelle corse del 9 e 16 novembre. Dal 13 al 21 dicembre il viaggio in treno diventa esperienza teatrale immersiva grazie al progetto di \"Teatro in movimento\" ideato e realizzato da Savatteri produzioni in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS italiane e FS Treni turistici italiani.\r

\r

L’antica linea ferroviaria inaugurata nel 1874 e riattivata nel 2014 collega Agrigento Bassa a Porto Empedocle, attraversando la Valle dei Templi, uno dei paesaggi più iconici al mondo. A bordo delle carrozze storiche “Terrazzini” degli anni ’30, il pubblico è guidato da undici performer in un racconto che intreccia teatro, letteratura, musica e memoria. Prendono vita gli scrittori Pirandello, Camilleri e Sciascia, ma anche figure meno conosciute oggi, come la cantante Lina Termini, un’agrigentina celebre in Italia negli anni ’30, che incise brani come “Ma l’amore no” e “Lili Marlene”.\r

\r

La drammaturgia accompagna i passeggeri lungo l’intera tratta ferroviaria con tre momenti performativi che dialogano con i luoghi: l’accoglienza alla stazione di Agrigento Centrale, una seconda performance immersa nel paesaggio archeologico nei pressi del Tempio di Vulcano e la conclusione nella stazione di Porto Empedocle Centrale, la Vigata di Andrea Camilleri. Ogni carrozza diventa un set d’epoca, con oggetti, voci e musiche che riportano nel 1934, anno del Nobel a Luigi Pirandello, per poi condurre fino agli anni ’90 di Camilleri, offrendo un percorso narrativo che rende il patrimonio materiale e immateriale del territorio parte integrante dell’esperienza.\r

\r

Le prossime corse sono programmate sabato 13 e domenica 21 dicembre 2025, con partenze da Agrigento centrale alle ore 10:00 e alle 15:00. Il biglietto ha un costo di 8 euro, ridotto a 4 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti; i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente. La tariffa si riferisce alle due tratte di andata e ritorno. I biglietti per il treno del 13 dicembre saranno disponibili dal 29 novembre su tutti i canali Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, nelle biglietterie e self-service di stazione e presso le agenzie di viaggio abilitate.\r

\r

Il progetto valorizza uno dei paesaggi culturali più importanti della Sicilia e offre un’esperienza unica, capace di unire il fascino del viaggio su un treno d’epoca alla forza evocativa del teatro immersivo, restituendo la memoria e la contemporaneità del territorio agrigentino.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Agrigento, sulla \"ferrovia dei templi\" il treno viaggia sui binari della storia","post_date":"2025-11-24T10:55:02+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763981702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno in vigore a bordo degli aeromobili Qantas dal prossimo 15 dicembre le nuove procedure di sicurezza a bordo relative alle power bank portatili: un aggiornamento che segue una revisione completa delle misure di sicurezza ed è basato sugli aggiornamenti previsti dall'Icao nel 2026.\r

\r

La compagnia aerea australiana riassume così le novità: le power bank non potranno essere utilizzate né ricaricate a bordo (incluso tramite prese di corrente o porte Usb del sedile). I passeggeri potranno trasportare fino a due power bank (ciascuna con una capacità massima di 160 wattora) nel bagaglio a mano.\r

\r

E ancora: power bank, batterie di ricambio e dispositivi elettronici personali dovranno essere tenuti dal passeggero, nella tasca del sedile o sotto il sedile di fronte. Se ciò non è possibile, dovranno essere riposti in un vano bagagli vicino. Le batterie al litio presenti in una smart bag dovranno essere rimosse dal bagaglio e trasportate come bagaglio a mano, stivate nello stesso modo delle power bank. Tutte le power bank dovranno riportare le specifiche della batteria.\r

\r

«I passeggeri che viaggeranno a partire dal 15 dicembre saranno informati di questo cambiamento nelle comunicazioni prima della partenza - conclude la nota del vettore -. Vi preghiamo di informare i clienti di tali modifiche prima della partenza e di assicurarvi che i recapiti completi dei passeggeri siano inseriti nelle prenotazioni affinché ricevano queste notifiche».","post_title":"Qantas: in vigore dal 15 dicembre le nuove norme per le power bank a bordo","post_date":"2025-11-24T10:16:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763979366000]}]}}