Avoris sull’Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World. All’insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l’impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. ; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo. Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l’impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló – ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. “Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici – ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l’inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l’eccellenza”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World. All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. ; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo. Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. "Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”. [post_title] => Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica [post_date] => 2025-05-05T12:01:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746446468000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489780 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale. «Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi. Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio. Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile. Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family. Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose. Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente». Chiara Ambrosioni [gallery ids="489786,489785,489784"] [post_title] => Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti [post_date] => 2025-05-05T10:46:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746442018000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe offre ben 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Le escursioni a piedi e in sella alla bicicletta, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “Spring Special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. L’offerta “spring special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus (con buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali); escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass. Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾. La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione Gstc (global sustainable tourism council) e il marchio “sostenibilità Alto Adige”. Il resort fa parte del prestigioso Wanderhotels (insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi); di Mountain bike holidays e Gravelbike holidays e vincitore dell'Aktiv hotel award nella categoria bike e dell'Aktiv hotel Award per gli sport di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita leading wellness hotels Alto Adige/Südtirol, è stato anche premiato come “Best of the best” dal Traveller's choice award 2024 di Tripadvisor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell'1% delle migliori strutture al mondo. [post_title] => Dolomites Life Resort, primavera di offerte ed esperienze a San Vigilio di Marebbe [post_date] => 2025-05-05T09:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746437130000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il nome di Waldorf Astoria Nile River Experience, il nuovo progetto firmato Hilton e Middle East For Nile Cruisers, che consentirà di portare il servizio elegante e distintivo di Waldorf Astoria sul fiume più lungo e famoso dell’Africa. Da fine 2026, i viaggiatori potranno scegliere itinerari di quattro e sei notti, per navigare da Luxor ad Assuan o viceversa, con attracchi privati in entrambe le località. Durante il percorso, gli ospiti potranno ammirare i templi di Luxor e della Valle dei Re, oltre a numerose altre attrazioni culturali a Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuan. A bordo, il servizio Waldorf Astoria garantito da concierge personali dedicati. La Waldorf Astoria Nile River Experience disporrà di cinque ponti e 29 suite, ognuna delle quali offrirà un rifugio con viste mozzafiato. Servizi di alto livello saranno presenti in ogni area, inclusi un centro fitness e una spa. Verrà proposta un’ampia selezione di esperienze gastronomiche, tra cui l’iconico Peacock Alley di Waldorf Astoria, una brasserie con cucina egiziana, mediterranea e internazionale e un rooftop deck. “Waldorf Astoria sta vivendo una nuova era del lusso, creando esperienze indimenticabili e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite al mondo - afferma Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Quest’anno e in futuro, il marchio si appresta a consolidare la propria posizione globale con l’attesa riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in località come Osaka e Costa Rica, oltre a future destinazioni come Sydney, Londra, Jaipur e altre ancora". Hilton conta oggi 14 hotel in Egitto e si appresta a triplicare la propria presenza, con il debutto dei suoi brand lifestyle. [post_title] => Waldorf Astoria sbarca sul Nilo con esperienze e servizi esclusivi [post_date] => 2025-05-02T11:24:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746185060000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going Tour Operator aggiunge numerosi nuovi collegamenti diretti verso alcune delle destinazioni più richieste del Mediterraneo e del Mar Rosso: una fitta rete di voli che consentirà un accesso più comodo ai viaggiatori. Grazie ai servizi aerei operati dai principali aeroporti italiani, il tour operator di Msc Cruises assicura un’esperienza di viaggio senza pensieri, con assistenza h24 per le agenzie di viaggio e i viaggiatori e la possibilità di prenotare in autonomia tramite la piattaforma B2B Going4You. Le destinazioni di Sharm el Sheikh e Marsa Matrouh, Creta e Rodi vengono servite da 9 scali italiani con frequenze settimanali fino a novembre. Le struttura interessate sono il Sunrise Diamond Beach Resort a Sharm el Sheikh (decolli tutti i fine settimana da aprile fino a novembre, con il mar Rosso che è servito senza interruzioni, tutto l’anno - da Napoli, Roma, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Palermo, Pisa, Catania e Verona); il Costa Lindia Beach a Rodi (da Napoli, Roma e Malpensa, tra giugno e settembre); il Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh (da Roma, Bologna, Milano Bergamo, Malpensa e Verona, tra maggio a fine settembre); il Minos Imperial a Creta (da Malpensa e Roma, da giugno a fine settembre). [post_title] => Going: raffica di nuovi voli diretti verso le strutture di Mediterraneo e mar Rosso [post_date] => 2025-05-02T09:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746176612000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Baglioni Hotels&Resorts raddoppia su Roma: ha preso infatti forme concrete l'accordo anticipato nelle scorse settimane che ha visto The Palace Company - che detiene il brand italiano - acquisire il 100% del Fondo Comet. Tra le proprietà di quest'ultimo c'è anche un immobile in via delle Vergini a Roma, che diverrà una nuova struttura di lusso: 131 camere a marchio Baglioni Hotels&Resorts. Situato nel rione Trevi, lungo la strada che si snoda da via delle Muratte a via dell’Umiltà, l'hotel si affiancherà quindi all'altro indirizzo del gruppo nella Capitale, il 5 stelle Baglioni Hotel Regina. Complessivamente, The Palace Company conta 17 strutture, di cui dieci ai Caraibi, e lo scorso anno ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, di cui oltre un miliardo è stato generato attraverso il modello vacation club. “Vogliamo arrivare a 20 strutture entro i prossimi cinque-sette anni - ha affermato Massimo Baldo, vice president Europa di The Palace Company in occasione dell'ultimo Pambianco Hotellerie Summit – crescendo nel posizionamento di lusso a livello di prodotto, servizio ed esperienze, per le quali abbiamo creato una linea dedicata, la Palace Vacation Planning”. [post_title] => Baglioni Hotels rilancia su Roma: il nuovo 5 stelle aprirà nel rione Trevi [post_date] => 2025-04-30T13:56:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746021407000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza. Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati. Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio. Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina. A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi. Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura. Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura. «Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine». [post_title] => Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre [post_date] => 2025-04-30T09:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006309000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore. Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita. “L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lusso e shopping Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento. Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei "social media like" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social). [post_title] => Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente [post_date] => 2025-04-30T09:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006287000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Combinare l'emozione di una gara di Formula 1 con il lusso firmato Explora Journeys: è questa l'ultima delle proposte del brand luxury del Gruppo Msc, dedicata al celeberrimo circuito monegasco. L'esclusiva F1 Monaco Triple Crown Hospitality Experience prevista per il Formul 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025 è già prenotabile: un programma di tre giorni, che include l’accesso allo Yacht del F1 Paddock Club e un’esperienza gastronomica firmata Gordon Ramsay, che offre un mix di adrenalina da motorsport, eleganza raffinata e ospitalità di altissimo livello. Nel dettaglio, ci comincia il 23 maggio con l'accesso allo Yacht del F1 Paddock Club: gli ospiti potranno godere di una vista in prima fila sulle curve 10 e 11 della Nouvelle Chicane da un ormeggio di prima categoria nella Zona 1, a bordo dello Yacht di Formula 1. Questa location esclusiva offre un punto di osservazione indimenticabile, arricchito da un servizio impeccabile e da un’atmosfera vivace. Il 24 maggio, con Gordon Ramsay a F1® La Terrasse, gli ospiti potranno concedersi un’esperienza gastronomica d’eccellenza a pochi metri dal circuito. Lo chef stellato propone un menù ispirato ai sapori della costa, accompagnato da una vista panoramica sulla pista. Infine, il 25 maggio, presso la Suite F1 Paddock Club, La Rascasse: una giornata nella Suite del F1 Paddock Club affacciata sulla leggendaria curva di La Rascasse, al tornante 17. Con cucina gourmet, intrattenimento dal vivo e il Porto di Monaco come sfondo, questa è una celebrazione del giorno di gara senza paragoni. [post_title] => Explora Journeys al Grand Prix di Monaco: lusso, emozioni e adrenalina al top [post_date] => 2025-04-30T09:40:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746006022000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "avoris sullitalia primi prodotti travelplan su caraibi e costa rica" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2088,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per la prima convention firmata Ávoris Corporación Empresarial, che si è svolta nei giorni scorsi al PortAventura World.\r

\r

All'insegna del motto “Universo Ávoris, il viaggio che segnerà il futuro”, oltre mille professionisti, tra dipendenti, partner e alleati strategici, si sono dati appuntamento in un incontro che ha ampiamente superato le aspettative del gruppo, sia in termini di coinvolgimento che di approfondimento dei contenuti. \r

\r

La convention ha combinato spazi di analisi, tecnologia, cultura aziendale e ispirazione in un formato dinamico e partecipativo. Le giornate hanno rispecchiato la maturità organizzativa di Ávoris e l'impegno condiviso con la sua visione del futuro come ecosistema turistico globale. \r

\r

Messaggio focale della convention è stato quello che ha messo in chiaro la volontà del gruppo di puntare alla crescita in nuovi mercati. Ciò riflette il motivo per cui Ávoris, con il marchio Travelplan, ha iniziato a commercializzare i propri prodotti sul mercato italiano, con la prima offerta di rilievo per i Caraibi, il Costa Rica e partenze garantite dagli aeroporti italiani via Madrid. Travelplan sta attualmente presentando la propria offerta commerciale con il team locale italiano in tutto il Paese. \r

\r

; e Juan Carlos González, direttore generale del gruppo.\r

\r

Al termine della convention, Vicente Fenollar ha commentato: “Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale per Ávoris, un momento in cui abbiamo ribadito la nostra ambizione e l'impegno collettivo di tutti coloro che fanno parte della divisione viaggi del Gruppo Barceló - ha commentato Vicente Fenollar, presidente esecutivo di Ávoris -. La convention non solo ci ha permesso di progredire nella progettazione del nostro futuro, ma anche di consolidare i valori di innovazione, talento e lavoro di squadra che ci contraddistinguono. È stato incredibile vedere il coinvolgimento degli oltre mille professionisti che hanno partecipato e siamo convinti che questo slancio ci porterà a continuare a guidare la trasformazione del turismo”. \r

\r

\"Siamo riusciti non solo ad allineare le nostre visioni e i nostri obiettivi, ma anche a rafforzare i legami tra i team, i nostri partner e i nostri alleati strategici - ha concluso Juan Carlos González, direttore generale del gruppo (nella foto) -. Quello che abbiamo vissuto in questi giorni è solo l'inizio di ciò che ci aspetta. Siamo più uniti che mai nella nostra missione di continuare a guidare il settore con innovazione e impegno verso l'eccellenza”.","post_title":"Avoris sull'Italia: primi prodotti Travelplan su Caraibi e Costa Rica","post_date":"2025-05-05T12:01:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746446468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di Costa Crociere, strategico e coerente, sempre focalizzato sul valore per il cliente finale.\r

\r

«Il nostro obiettivo è quello di razionalizzare e ridisegnare il portafoglio delle Land Experiences. Grazie a un intenso lavoro di ricerca le abbiamo rese più mirato per le esigenze dell’ospite e più comunicabili e gestibili nel processo di vendita da parte degli agenti di viaggio. - afferma Luigi Stefanelli, vp worldwide sales di Costa Crociere - L’innovazione ha portato a una categorizzazione nata dall’ascolto delle adv e da profonde analisi.\r

\r

Ci sono due tipologie di clienti: coloro che vogliono vivere la destinazione in totale libertà e coloro che invece vogliono essere guidati durante l'esperienza di scoperta. Per i primi è stato pensato il cluster Go Round, che intercetta anche quel segmento di domanda, offrendo però gli standard di Costa Crociere. A bordo è disponibile un servizio di “ticketing” per acquistare l'hop-on hop-off, evitando code e complicazioni, oppure un transfer che porta dalla nave al centro città, dove poi girare per conto proprio.\r

\r

Nell’ambito delle Land Destinations è stato fatto un lavoro di segmentazione molto specifica. - prosegue Stefanelli, presentando i nuovi cluster - Nel pacchetto My Exploration (venduto con la tariffa Super All-Inclusive) sono incluse le See-it-all: 2 o 3 per città, sono adatte al cliente che vuole vedere il maggior numero di cose ascoltando le storie che rendono uniche le destinazioni e utilizzando al meglio il tempo disponibile.\r

\r

Poi ci sono le Icons, pensate per la visita specifica a un museo o a un’attrazione come l’Acquario di Genova, Il Colosseo, Il Rione Sanità di Napoli, La Sagrada Familia a Barcellona … Sono adatte ai clienti repeaters e garantiscono un accesso prioritario. A volte nel settore crociere si dice: ho già fatto quell’itinerario, perché ripeterlo? - continua Stefanelli - Ma se pensiamo ai beni che abbiamo nel bacino del Mediterraneo, ogni destinazione offre davvero tante proposte diverse! C’è poi il cluster Fun for Family.\r

\r

Per rendere piacevole l’esperienza anche ai genitori abbiamo identificato delle escursioni nel corso delle quali i bambini vengono intrattenuti con delle attività ad hoc. Ad esempio a Barcellona, mentre mamma e papà visitano Casa Batlò, i bambini fanno una caccia al tesoro in compagnia degli animatori dello Squok Club. E infine le Extraordinary: per clienti esigenti che vogliono fare esperienze fuori dal comune e avventurose.\r

\r

Un giro in elicottero, l'immersione con gli squali, l’esperienza archeologica… Momenti da vivere: solo qui, solo ora e solo con Costa. Dopo aver ascoltato il feedback degli agenti, miglioreremo le nostre piattaforme per facilitare la vendita delle Land Destinations. - conclude Stefanelli - La nostra priorità è garantire lo sviluppo di sistemi che consentano alle adv di lavorare in modo facile e indipendente».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"489786,489785,489784\"]","post_title":"Costa Crociere: i cluster delle Land Destinations che soddisfano tutti i clienti","post_date":"2025-05-05T10:46:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746442018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe offre ben 650 km di sentieri escursionistici e 600 km di percorsi per mountain bike, un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. \r

\r

Le escursioni a piedi e in sella alla bicicletta, accompagnati dai proprietari o dalle guide certificate, fanno parte del soggiorno. Per l’estate 2025 oltre al consueto programma di attività per andare alla scoperta del territorio, c’è la bella novità di “Spring Special”, la proposta che include più di 15 attività e offerte in gran parte gratuite o con imperdibili sconti, e per tutti i gusti. \r

\r

L’offerta “spring special” comprende le attività e offerte per un valore di oltre 250 euro; pernottamento con pensione gourmet ¾ plus (con buffet di colazione a tema, pranzo leggero, buffet pomeridiano con snack dolci e salati, frutta, succhi e tè, e menu serale gourmet di 4 portate con particolare attenzione ai prodotti regionali e stagionali); escursioni a piedi guidate 6 giorni a settimana; tour guidati in bike insieme al padrone di casa Werner Call con noleggio gratuito delle mountain bike, libero utilizzo delle aree wellness su 2.500 m²: dolomites sky spa riservata esclusivamente agli adulti con sensazionale piscina panoramica, dolomites family spa per famiglie con bambini con piscine e saune dress-on e guest pass.\r

\r

Dal 30 maggio al 29 giugno 2025, prezzi a partire da 171 euro per persona al giorno con trattamento di pensione ¾.\r

\r

La grande attenzione del resort ai temi dell’ecosotenibilità gli è valsa la prestigiosa certificazione Gstc (global sustainable tourism council) e il marchio “sostenibilità Alto Adige”. Il resort fa parte del prestigioso Wanderhotels (insieme ai migliori hotel per escursioni delle Alpi); di Mountain bike holidays e Gravelbike holidays e vincitore dell'Aktiv hotel award nella categoria bike e dell'Aktiv hotel Award per gli sport di montagna. Membro dei prestigiosi Belvita leading wellness hotels Alto Adige/Südtirol, è stato anche premiato come “Best of the best” dal Traveller's choice award 2024 di Tripadvisor: tra i migliori 25 hotel in Italia e nell'1% delle migliori strutture al mondo. ","post_title":"Dolomites Life Resort, primavera di offerte ed esperienze a San Vigilio di Marebbe","post_date":"2025-05-05T09:25:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746437130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il nome di Waldorf Astoria Nile River Experience, il nuovo progetto firmato Hilton e Middle East For Nile Cruisers, che consentirà di portare il servizio elegante e distintivo di Waldorf Astoria sul fiume più lungo e famoso dell’Africa.\r

\r

Da fine 2026, i viaggiatori potranno scegliere itinerari di quattro e sei notti, per navigare da Luxor ad Assuan o viceversa, con attracchi privati in entrambe le località. Durante il percorso, gli ospiti potranno ammirare i templi di Luxor e della Valle dei Re, oltre a numerose altre attrazioni culturali a Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuan. A bordo, il servizio Waldorf Astoria garantito da concierge personali dedicati.\r

\r

La Waldorf Astoria Nile River Experience disporrà di cinque ponti e 29 suite, ognuna delle quali offrirà un rifugio con viste mozzafiato. Servizi di alto livello saranno presenti in ogni area, inclusi un centro fitness e una spa. Verrà proposta un’ampia selezione di esperienze gastronomiche, tra cui l’iconico Peacock Alley di Waldorf Astoria, una brasserie con cucina egiziana, mediterranea e internazionale e un rooftop deck.\r

\r

“Waldorf Astoria sta vivendo una nuova era del lusso, creando esperienze indimenticabili e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite al mondo - afferma Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Quest’anno e in futuro, il marchio si appresta a consolidare la propria posizione globale con l’attesa riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in località come Osaka e Costa Rica, oltre a future destinazioni come Sydney, Londra, Jaipur e altre ancora\".\r

\r

Hilton conta oggi 14 hotel in Egitto e si appresta a triplicare la propria presenza, con il debutto dei suoi brand lifestyle. ","post_title":"Waldorf Astoria sbarca sul Nilo con esperienze e servizi esclusivi","post_date":"2025-05-02T11:24:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746185060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going Tour Operator aggiunge numerosi nuovi collegamenti diretti verso alcune delle destinazioni più richieste del Mediterraneo e del Mar Rosso: una fitta rete di voli che consentirà un accesso più comodo ai viaggiatori. \r

\r

Grazie ai servizi aerei operati dai principali aeroporti italiani, il tour operator di Msc Cruises assicura un’esperienza di viaggio senza pensieri, con assistenza h24 per le agenzie di viaggio e i viaggiatori e la possibilità di prenotare in autonomia tramite la piattaforma B2B Going4You.\r

\r

Le destinazioni di Sharm el Sheikh e Marsa Matrouh, Creta e Rodi vengono servite da 9 scali italiani con frequenze settimanali fino a novembre.\r

\r

Le struttura interessate sono il Sunrise Diamond Beach Resort a Sharm el Sheikh (decolli tutti i fine settimana da aprile fino a novembre, con il mar Rosso che è servito senza interruzioni, tutto l’anno - da Napoli, Roma, Bologna, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Palermo, Pisa, Catania e Verona); il Costa Lindia Beach a Rodi (da Napoli, Roma e Malpensa, tra giugno e settembre); il Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh (da Roma, Bologna, Milano Bergamo, Malpensa e Verona, tra maggio a fine settembre); il Minos Imperial a Creta (da Malpensa e Roma, da giugno a fine settembre).\r

\r

","post_title":"Going: raffica di nuovi voli diretti verso le strutture di Mediterraneo e mar Rosso","post_date":"2025-05-02T09:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746176612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baglioni Hotels&Resorts raddoppia su Roma: ha preso infatti forme concrete l'accordo anticipato nelle scorse settimane che ha visto The Palace Company - che detiene il brand italiano - acquisire il 100% del Fondo Comet. \r

\r

Tra le proprietà di quest'ultimo c'è anche un immobile in via delle Vergini a Roma, che diverrà una nuova struttura di lusso: 131 camere a marchio Baglioni Hotels&Resorts. Situato nel rione Trevi, lungo la strada che si snoda da via delle Muratte a via dell’Umiltà, l'hotel si affiancherà quindi all'altro indirizzo del gruppo nella Capitale, il 5 stelle Baglioni Hotel Regina.\r

\r

Complessivamente, The Palace Company conta 17 strutture, di cui dieci ai Caraibi, e lo scorso anno ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, di cui oltre un miliardo è stato generato attraverso il modello vacation club.\r

\r

“Vogliamo arrivare a 20 strutture entro i prossimi cinque-sette anni - ha affermato Massimo Baldo, vice president Europa di The Palace Company in occasione dell'ultimo Pambianco Hotellerie Summit – crescendo nel posizionamento di lusso a livello di prodotto, servizio ed esperienze, per le quali abbiamo creato una linea dedicata, la Palace Vacation Planning”.","post_title":"Baglioni Hotels rilancia su Roma: il nuovo 5 stelle aprirà nel rione Trevi","post_date":"2025-04-30T13:56:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746021407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta giornata di presenza del parco nazionale area Marina protetta delle Cinque Terre a Euroflora è stata dedicata alla biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi naturali che caratterizzano il territorio del Parco, dalle fasce coltivate alle praterie sommerse del mare, passando per i muri a secco e la viticoltura di pendenza.\r

\r

Protagonista della giornata, il laboratorio scientifico curato dai centri di ricerca Crea dc (difesa e certificazione) di Firenze e Crea aa (agricoltura e ambiente) di Bologna, due eccellenze nazionali che da anni collaborano con il parco nazionale delle Cinque Terre per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi terrazzati.\r

\r

Grazie all’attività del Crea dc di Firenze, all’interno del parco sono stati condotti monitoraggi approfonditi della qualità dei suoli e delle pratiche agricole tradizionali, con l’obiettivo di individuare indicatori di sostenibilità e definire strategie di recupero e valorizzazione dei paesaggi terrazzati. Il coinvolgimento diretto delle comunità locali e l’apertura dei laboratori alla cittadinanza rappresentano elementi chiave per promuovere una cultura della sostenibilità radicata nel territorio.\r

\r

Dalla terra al mare, i visitatori hanno potuto scoprire l’importanza della posidonia oceanica, pianta acquatica simbolo dell’area marina protetta delle Cinque Terre, attraverso una vasca tematica e il supporto degli esperti dell’acquario di Genova. La posidonia svolge un ruolo cruciale nella produzione di ossigeno, nella protezione della costa dall’erosione e nel mantenimento della biodiversità sottomarina.\r

\r

A completare il percorso tra natura e cultura, un invito alla visita attraverso la lente della viticoltura di pendenza delle Cinque Terre condotta dalla sommelier Yvonne Riccobaldi.\r

Vini che raccontano nei loro profumi e sapori le essenze delle erbe aromatiche, la salsedine del mare e l’asprezza di un territorio scolpito nei secoli da fatica e dedizione, solcato da centinaia di sentieri nati per l’agricoltura.\r

\r

Simbolo della cultura materiale del paesaggio, il muro a secco – presente fisicamente nello stand – ha rappresentato anche oggi un elemento chiave nella narrazione della relazione virtuosa tra uomo e natura.\r

\r

«Una giornata densa di contenuti e connessioni – sottolinea il presidente del parco, Lorenzo Viviani – che ben rappresenta il lavoro integrato che portiamo avanti per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla qualità ambientale, sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione delle nostre identità rurali e marine».","post_title":"Euroflora Genova, un viaggio tra gli ecosistemi del Parco delle 5 Terre","post_date":"2025-04-30T09:45:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enit è presente alla fiera Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, evento di riferimento per il settore dei viaggi in entrata e in uscita in Medio Oriente, un comparto che genera in media oltre 21 miliardi in euro ogni anno. Per quest’edizione 2025 (in programma dal 28 aprile al 1° maggio) si attendono più di 47.000 visitatori e oltre 2.600 espositori provenienti da 161 destinazioni globali. Il fil rouge della manifestazione è la transizione digitale, leva di sviluppo per il turismo, sottolineando l’importanza della connettività nel definire il futuro di questo settore.\r

Spunti di attualità in un contesto geografico che apprezza decisamente l’Italia: come dimostrato dai flussi aeroportuali nel periodo gennaio-dicembre 2025, si prevede che l’Italia totalizzi 964.440 arrivi dai mercati del Medio Oriente, con una crescita complessiva del +21,1% rispetto all’anno precedente; per quel concerne i soli Emirati Arabi Uniti (primo mercato di origine dell’area verso l’Italia) gli arrivi previsti saranno 310.302, ossia il 32,2% del totale, con una crescita di oltre il 16% rispetto al ‘24. I principali motivi di viaggio sono legati alla sfera personale, con le vacanze che incidono per il 37,5% sul totale, e l’83% dei turisti provenienti da quest’area sceglie le città d’arte come destinazione della propria visita.\r

“L’immagine del nostro Paese è in ascesa costante, i numeri ne sono la migliore testimonianza. L’Italia primeggia non solo per quanto riguarda l’arte e la storia, ma siamo in vetta alle classifiche anche quando si parla di turismo legato al lusso ed allo shopping. Diversificare l’offerta ci consente di capitalizzare al massimo le potenzialità dei nostri territori, contribuendo attivamente alla crescita del Paese, attirando turisti dall’estero e facendo scoprire le eccellenze nostrane” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

Lusso e shopping\r

Altro elemento che incide sulla motivazione del viaggio in Italia per chi arriva da Dubai e Abu Dhabi è quella del lusso e dello shopping di alta gamma. L’Italia, infatti, guida la classifica delle destinazioni mondiali per viaggi di lusso anche nelle previsioni 2025 e si conferma una meta di riferimento per matrimoni internazionali, con 15.100 celebrazioni di coppie straniere (+11,4%). Il nostro Paese si posiziona ai primi posti come Family Travel e anche come Honeymoon Destination, seguita da Hawaii e Costa Rica per i viaggi di famiglia e da Grecia e Bali per i viaggi di nozze. Il turismo da shopping, invece, coinvolge 2,1 milioni di persone, confermando l’attrattività italiana anche in questo segmento.\r

Dati che mettono in luce come l’Italia sia amata dai turisti della regione, elemento confermato anche dallo studio (realizzato da Remtene), che analizza l'immagine del Belpaese sui canali web e social nei sei principali Paesi target del Medio Oriente (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), considerati mercati strategici per il turismo alto spendente. L’Italia risulta molto presente nei media online: oltre 3.300 citazioni nei social e 1.400 su web nell’ultimo mese, mostrando un’ottima visibilità rispetto ai competitor. Inoltre, il nostro Paese raccoglie il maggior sentiment positivo (83%), rispetto a Francia (63%) e Spagna (76%) ed è leader nei \"social media like\" (oltre 1 milione a marzo 2025) con una buona produzione di contenuti generati dagli utenti. Il turismo e la cultura italiana rappresentano il tema più trattato (44% delle citazioni web e 67% social).\r

","post_title":"Enit a Dubai. Si attende quasi un milione di turisti dal Medio Oriente","post_date":"2025-04-30T09:44:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746006287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Combinare l'emozione di una gara di Formula 1 con il lusso firmato Explora Journeys: è questa l'ultima delle proposte del brand luxury del Gruppo Msc, dedicata al celeberrimo circuito monegasco.\r

\r

L'esclusiva F1 Monaco Triple Crown Hospitality Experience prevista per il Formul 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco 2025 è già prenotabile: un programma di tre giorni, che include l’accesso allo Yacht del F1 Paddock Club e un’esperienza gastronomica firmata Gordon Ramsay, che offre un mix di adrenalina da motorsport, eleganza raffinata e ospitalità di altissimo livello.\r

\r

Nel dettaglio, ci comincia il 23 maggio con l'accesso allo Yacht del F1 Paddock Club: gli ospiti potranno godere di una vista in prima fila sulle curve 10 e 11 della Nouvelle Chicane da un ormeggio di prima categoria nella Zona 1, a bordo dello Yacht di Formula 1. Questa location esclusiva offre un punto di osservazione indimenticabile, arricchito da un servizio impeccabile e da un’atmosfera vivace.\r

\r

Il 24 maggio, con Gordon Ramsay a F1® La Terrasse, gli ospiti potranno concedersi un’esperienza gastronomica d’eccellenza a pochi metri dal circuito. Lo chef stellato propone un menù ispirato ai sapori della costa, accompagnato da una vista panoramica sulla pista.\r

\r

Infine, il 25 maggio, presso la Suite F1 Paddock Club, La Rascasse: una giornata nella Suite del F1 Paddock Club affacciata sulla leggendaria curva di La Rascasse, al tornante 17. Con cucina gourmet, intrattenimento dal vivo e il Porto di Monaco come sfondo, questa è una celebrazione del giorno di gara senza paragoni.","post_title":"Explora Journeys al Grand Prix di Monaco: lusso, emozioni e adrenalina al top","post_date":"2025-04-30T09:40:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746006022000]}]}}