Avalon Waterways: tre le partenze in lingua italiana per le crociere sul Reno dell’estate Otto giorni di navigazione, sette notti stellate da ammirare dai porti di alcune delle città più belle dell’Europa centrale. Nel 2023 Avalon Waterways intraprenderà ben tre viaggi Romantico Reno in lingua italiana, da Basilea fino ad Amsterdam. Tutte e tre le partenze prevedono la visita all’imperdibile mostra del Van Gogh Museum di Amsterdam, Van Gogh in Auvers. Sono più di 50 i dipinti e 30 i disegni preparatori esposti quest’anno e per la prima volta tutti insieme in una mostra realizzata in collaborazione con il musée d’Orsay in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Van Gogh Museum: le opere provenienti da Parigi si uniranno a quelle conservate ad Amsterdam da 50 anni e a molte altre in prestito da pinacoteche di tutto il mondo, per andare a ricostruire gli ultimi due mesi di vita di Van Gogh, trascorsi nella cittadina francese di Auvers-sur-Oise. Romantico Reno, otto giorni da Basilea ad Amsterdam (10 giugno, 8 luglio e 5 agosto 2023) prevede anche la visita alle città di Colmar, così come a Strasburgo, Colonia e Coblenza, che ci ricordano come un fiume non sia solo divisione, ma anche condivisione di idee, usi e tradizioni. La meta finale della navigazione, poi, è una città dal fascino intramontabile come Amsterdam. Tariffe a partire da 1.844 euro a persona in cabina Deluxe con trattamento soft all inclusive (voli/treni da e per l’Italia esclusi).

