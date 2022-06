Avalon Waterways: il 3 luglio parte la programmazione italiana con una promo ad hoc

E’ in programma per il prossimo 3 luglio la prima partenza Avalon Waterways dedicata al mercato italiano. L’offerta tricolore della compagnia di crociere fluviali debutterà con Romantico Reno: un itinerario da Basilea ad Amsterdam di sette notti. Per celebrare il lancio, per la prima partenza del 3 luglio è stata creata la speciale tariffa Be The First da 1.590 euro per persona che prevede il pernottamento nelle suite Panorama dall’ampia metratura e dalla vetrata in grado di trasformare la camera in un balcone al coperto.

“La stagione delle nostre crociere fluviali in italiano sta per iniziare e non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi ospiti a bordo – sottolinea Barbara Baldini, direttore commerciale Avalon Waterways Italia -. In questi mesi abbiamo lavorato a fianco a fianco degli operatori del settore per far conoscere loro il nostro mondo. L’interesse da parte dei clienti è alto e siamo certi che attraverso il continuo scambio con la forza vendita saremo in grado di mostrare il valore aggiunto che solo una crociera Avalon Waterways può offrire ai viaggiatori italiani”.

In questo periodo è poi anche attiva la promozione Speciale luglio, che prevede una tariffa da 1.690 euro per persona, valida sugli itinerari Incantevole Danubio da Norimberga a Budapest del 4 luglio e Romantico Reno da Basilea ad Amsterdam del 17 luglio. Per tutte le partenze di luglio è stato inoltre eliminato il supplemento singola, per invogliare anche chi viaggia solo a provare l’esperienza unica di una crociera fluviale. Il travel trade italiano è infine invitato a toccare con mano l’esperienza di una crociera Avalon Waterways, grazie alla speciale tariffa agenti applicata su tutte le partenze in lingua italiana sul Reno e sul Danubio in programma nei mesi di luglio e agosto 2022.