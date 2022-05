Arriva l’offerta estate 2022 di Club Med: sconti fino a 700 euro per prenotazioni entro il 25 maggio

Sconti fino a 700 euro per le prenotazioni Clu b Med effettuate fino al prossimo 25 maggio. Con l’avvicinarsi dell’alta stagione il gruppo transalpino lancia la nuova promozione estate 2022. L’iniziativa è cumulabile con l’offerta Happy Family, che garantisce il soggiorno gratuito ai bambini fino a 6 anni, siano al 50% di riduzione per i piccoli ospiti dai sei agli 11 anni e fino al 20 % di riduzione per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

La disponibilità è limitata, ma c’è ancora la possibilità di prenotare nei resort più desiderati, lungo e corto raggio, come Club Med Seychelles, il Club Med Cefalù e le Ville di Finolhu, della gamma Exclusive Collection, nonché il Kamarina in Sicilia, ideale per le famiglie con assistenza bambini a partire dai due anni.