Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026. La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea. La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica. Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo. Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l’Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato. Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026. La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea. La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica. Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo. Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato. Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl. [gallery ids="455383,455384,455385"] [post_title] => Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave [post_date] => 2023-11-03T11:13:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699009988000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico. In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura. Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta". [post_title] => Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa [post_date] => 2023-11-02T13:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698933150000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand 25hours di casa Ennismore (jv con Accor) compie 20 anni e si appresta a crescere ancora con aperture previste a Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney. Le fondamenta del marchio sono state gettate nel 2003, quando il pluripremiato albergatore Kai Hollmann gestiva il suo primo hotel, il Gastwerk, ospitato in un'ex fabbrica ad Amburgo Bahrenfeld. A soli 200 metri di distanza si trovava una proprietà vuota, fonte di ispirazione per creare un’ulteriore struttura dinamica che affiancasse il loft hotel. Dopo una ristrutturazione durata dodici mesi, il primo 25hours è stato quindi inaugurato nel novembre 2003. Doveva avere un'atmosfera più moderna rispetto agli hotel tradizionali e offrire alle persone opportunità di networking. Doveva essere un luogo per gli appassionati di design, ma proporre al tempo stesso tariffe adeguate. Alcuni abitanti di Amburgo descrivono ancora come leggendarie le feste di quei primi anni. Da allora Hollmann ha sviluppato diversi altri concept alberghieri. Bruno Marti, executive vp brand marketing di 25hours, afferma: "Il successo coinvolge sempre molte persone. L'impulso iniziale per questo progetto è venuto da Hollmann. Il brand è stato poi sviluppato negli uffici di Ulrike Fohr (ex direttore marketing dell'hotel Gastwerk) e Remo Masala (cmo Design Hotels). Il design del primo hotel è opera della creatività di Dreimeta: da allora, il team di progettazione con base nella città di Augusta ha realizzato altre tre 25hours. Sono stati necessari altri compagni di squadra per trasformarlo in un marchio globale dell'ospitalità". Su iniziativa di uno dei co-fondatori del brand, Christoph Hoffmann, il concept è stato infatti ampliato nel 2005 con la creazione della 25hours Hotel Company. Insieme a Stephan Gerhard, Ardi Goldman e lo stesso Hollmann, Hoffmann ha avuto l'idea di aprire altre strutture. Invece di una catena di hotel standard, il loro obiettivo è stato quello di creare un gruppo di boutique hotel uno diverso dall’altro, in collaborazione con team di progettazione differenti. I quattro soci si sono posti l'obiettivo di conquistare le principali città europee. Come per il Gastwerk Hotel, hanno seguito la visione di dare nuova vita a edifici già esistenti. Il primo progetto di espansione del marchio è stato a Francoforte. Nel 2006 è stato aperto il primo 25hours Hotel The Goldman, al quale l’omonimo co-fondatore ha regalato il tocco creativo. Dopo l'apertura di una seconda struttura in collaborazione con il marchio di jeans Levi Strauss a Francoforte nel 2008, sono seguiti altri hotel nei Paesi di lingua tedesca. Hoffmann, che ancora oggi si occupa dello sviluppo e dell'espansione di 25hours Hotels, era all’epoca responsabile dell'apertura di nuovi hotel in Europa. Nel 2019 il brand ha fatto il suo debutto al di fuori del suo mercato principale, con l'apertura del 25hours Hotel Terminus Nord a Parigi, seguito da Firenze, Dubai e Copenaghen. Nello stesso periodo i fondatori di 25hours hanno mosso i primi passi anche nel settore degli hotel leisure e hanno aperto con successo il primo Bikini Hotel a Maiorca. "La nostra crescita è stata organica nel senso migliore del termine. Grazie a proprietari visionari, designer folli e un team di gestione che è rimasto stabile nel corso degli anni, siamo entrati gradualmente in nuovi mercati, sempre combinando esuberanza e professionalità - spiega Hoffmann -. Con l'espansione, si è prestata maggiore attenzione ai concept di ristoranti e bar che si adattano al luogo che li ospita, per garantire che gli hotel diventino un punto d'incontro fra gli ospiti delle strutture e la comunità locale”. Dal 2021 25hours Hotels fa parte di Ennismore: una joint venture con il gruppo Accor che vanta marchi come Sls, Mama Shelter, Hyde, Mondrian e The Hoxton. Almeno cinque nuovi hotel si sommeranno agli attuali 15 nei prossimi due anni. Oltre a un altro albergo a Copenaghen, si aggiungeranno al portafoglio anche Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney. Per celebrare il suo anniversario, il gruppo ospiterà quindi numerosi eventi gratuiti in diversi hotel durante tutto il mese di novembre. [post_title] => 25hours compie 20 anni. In arrivo aperture a Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney [post_date] => 2023-11-02T11:44:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698925455000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (GR) propone itinerari d’arte in bici, ma anche degustazioni delle etichette del territorio. Natura, arte, aria aperta e buon cibo: per questo un mini break al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (GR), gioiello firmato Mira Hotels & Resorts, è sempre una buona idea. A pochi passi dal mare, ma immerso nel verde, l’hotel non è solo un angolo di pace della Maremma più autentica, ma è anche l’indirizzo giusto di chi vada alla ricerca di ore miti, leggere e rigeneranti. Fra Baratti e Punta Ala si possono costruire tour al parco naturalistico delle Biancane, oppure scegliere i mille colori del lago dell’Accesa. L’entroterra sa svelare tutta la magia dell’Etruria da scoprire, con il tufo a custodire i segreti di Populonia, Vetulonia e Roselle, ma anche di Suvereto, Pitigliano o Venturina Terme. Fra natura ed archeologia, però, il piatto forte del resort è anche lo sport: il campo da golf a 18 buche, ne ha 12 vista mare, mentre una convenzione permette di poter “giocare in trasferta”, anche nei migliori campi del territorio, grazie al progetto Stay & Play around Tuscany firmato dal Consorzio Maremma. Con la e – bike si va invece alla scoperta dei più bei borghi che punteggiano la zona. Per business ed eventi ci sono due sale attrezzate con la miglior tecnologia, mentre per il relax si può scegliere di farsi guidare attraverso i diversi servizi della Naturae Spa, una vera oasi di benessere curata da Starpool: oltre alle due piscine esterne infinity pool con una Jacuzzi riscaldata e una nuova area fitness, il programma benessere prosegue anche in cucina dove a trionfare sono i sapori della Toscana che si fondono con i classici della cucina mediterranea nel ristorante Paspalum. Con la proposta “Toscana on e-bike” il pernottamento con colazione include una experience su due ruote, accesso alla spa, all’area fitness e tutti i consigli per una vacanza active ed è a partire da 98 euro a persona a notte. La proposta “Wine Lovers”, invece, è un itinerario nel gusto alla scoperta delle più pregiate etichette del territorio: oltre a pernottamento con prima colazione, ingresso alla spa e alla zona fitness, l’offerta è a partire da 125 euro a persona e comprende un welcome drink, una bottiglia di Prosecco autoctono in camera, uno sconto del 10% al ristorante e una degustazione guidata con sommelier certificato Ais. [post_title] => RivaToscana Golf Resort, tra tour in e-bike e degustazioni per scoprire i segreti degli Etruschi [post_date] => 2023-11-02T10:47:30+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698922050000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. "Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”. Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera. “Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”. In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive. [post_title] => Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato [post_date] => 2023-11-02T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698919183000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta. "Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini". La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista", sottolinea Onorato. Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”. E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba. [post_title] => Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy [post_date] => 2023-10-31T12:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698756592000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia ha raggiunto un nuovo record in termini di arrivi dall'inizio del 2023, nonostante la stagione estiva sia stata caratterizzata da un'ondata di caldo e diversi incendi. Buone notizie quindi per il comparto, che genera circa un quarto del Pil nazionale del Paese. Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dalla Banca Centrale greca, tra gennaio e fine agosto, nel Paese sono arrivati 22,65 milioni di visitatori, pari ad una crescita del 18,4% rispetto all'anno scorso. Il numero di turisti dei primi otto mesi dell'anno ha anche superato il record stabilito nel 2019, ultimo periodo pre pandemia, che aveva totalizzato 21,84 milioni di visitatori. Quest'anno i turisti americani hanno fatto registrare il più grande balzo in avanti, con un aumento del 50,3% ad agosto rispetto allo stesso periodo del 2022. [post_title] => La Grecia totalizza oltre 22,6 mln di visitatori nei primi 8 mesi 2023 e supera i numeri del 2019 [post_date] => 2023-10-31T12:38:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698755900000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022. In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi. Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti. [post_title] => Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie [post_date] => 2023-10-31T11:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698753595000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455216 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi. “Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo. Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia. [post_title] => Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing [post_date] => 2023-10-31T11:38:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698752301000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aperte le prenotazioni per la nuova norwegian aqua i primi dettagli della nave" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2818,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più spazio esterno e più personale per la nuova classe Prima Plus di Ncl. Sono aperte da ieri le prenotazioni per la nuovissima Norwegian Aqua, nave di debutto della più recente evoluzione della Prima Class, che salperà per la prima volta ad aprile 2025 da Port Canaveral, in Florida. Le crociere inaugurali prevedono un itinerario di sette giorni verso Puerto Plata, in Repubblica Domenicana, Tortola e St. Thomas, rispettivamente nelle Isole Vergini Britanniche e Americane, nonché a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas. Successivamente la Aqua proporrà crociere di cinque e sette giorni a Bermuda da New York City da agosto a ottobre. La nave effettuerà quindi itinerari di cinque e sette giorni nei Caraibi orientali da Miami, a partire da ottobre fino ad aprile 2026.\r

\r

La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class. La Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle. Con una lunghezza di circa 322 metri, 156.300 tonnellate lorde e una capacità di 3.571 ospiti in doppia sistemazione, la nave offrirà più spazio esterno e il numero di personale più alto mai visto in qualsiasi nuova nave da crociera contemporanea.\r

\r

La Aqua includerà uno scafo vivace e colorato, creato dalla prima artista donna scritturata per gli scafi da Ncl, Allison Hueman. Il design, intitolato Dove il cielo incontra il mare, è invece curato dalla galleria Goldman Global Arts e ha lo scopo di evocare la mitologia moderna attraverso una fusione colorata di rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, dominati da una dea antica.\r

\r

Tra le novità a bordo, le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo: l’Aqua Slidecoaster sarà un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spingerà gli ospiti attraverso due diversi percorsi. La nuova Glow Court, un complesso sportivo digitale con un pavimento Led interattivo, offrirà inoltre agli ospiti una varietà di attività durante il giorno, per poi lasciar posto la sera alla pista da ballo.\r

\r

Vantando le prime suite Haven doppie con tre camere da letto di Ncl, la Aqua offrirà poi alloggi completamente nuovi nel complesso premium del brand con accesso solo tramite scheda magnetica: l'Haven by Norwegian. Queste quattro suite a due piani comprenderanno salotto e sala da pranzo separati, tre bagni, un vasto balcone e tre camere da letto, due delle quali con letto king size, con la principale che sarà dotata di finestre dal pavimento al soffitto. Non solo: la Aqua offrirà il più grande complesso Haven presente sulla flotta con 123 suite provviste di accesso a un solarium esclusivo, una piscina a sfioro, una spa esterna completa di sauna vetrata e stanza del ghiaccio, due vasche idromassaggio, una lounge privata e un bar dedicato.\r

\r

Da segnalare anche il ritorno della Splash Academy per i bambini dai tre ai 12 anni, mentre per gli adolescenti dai 13 ai 17 anni ci sarà sempre il teen club di Ncl, che avrà uno spazio dedicato. La piscina a sfioro di Norwegian Aqua avrà più posti a sedere e, per la prima volta nella flotta di Ncl, dei lettini da sole. Anche il Vibe Beach Club offrirà più sedute lounge. Con un ulteriore spazio esterno, gli ospiti potranno infine trascorrere le giornate esplorando il più esteso Ocean Boulevard di Ncl.\r

\r

[gallery ids=\"455383,455384,455385\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni per la nuova Norwegian Aqua. I primi dettagli della nave","post_date":"2023-11-03T11:13:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699009988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico.\r

\r

In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura.\r

\r

Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta\".","post_title":"Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa","post_date":"2023-11-02T13:52:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698933150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand 25hours di casa Ennismore (jv con Accor) compie 20 anni e si appresta a crescere ancora con aperture previste a Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney. Le fondamenta del marchio sono state gettate nel 2003, quando il pluripremiato albergatore Kai Hollmann gestiva il suo primo hotel, il Gastwerk, ospitato in un'ex fabbrica ad Amburgo Bahrenfeld. A soli 200 metri di distanza si trovava una proprietà vuota, fonte di ispirazione per creare un’ulteriore struttura dinamica che affiancasse il loft hotel. Dopo una ristrutturazione durata dodici mesi, il primo 25hours è stato quindi inaugurato nel novembre 2003. Doveva avere un'atmosfera più moderna rispetto agli hotel tradizionali e offrire alle persone opportunità di networking. Doveva essere un luogo per gli appassionati di design, ma proporre al tempo stesso tariffe adeguate. Alcuni abitanti di Amburgo descrivono ancora come leggendarie le feste di quei primi anni.\r

\r

Da allora Hollmann ha sviluppato diversi altri concept alberghieri. Bruno Marti, executive vp brand marketing di 25hours, afferma: \"Il successo coinvolge sempre molte persone. L'impulso iniziale per questo progetto è venuto da Hollmann. Il brand è stato poi sviluppato negli uffici di Ulrike Fohr (ex direttore marketing dell'hotel Gastwerk) e Remo Masala (cmo Design Hotels). Il design del primo hotel è opera della creatività di Dreimeta: da allora, il team di progettazione con base nella città di Augusta ha realizzato altre tre 25hours. Sono stati necessari altri compagni di squadra per trasformarlo in un marchio globale dell'ospitalità\".\r

\r

Su iniziativa di uno dei co-fondatori del brand, Christoph Hoffmann, il concept è stato infatti ampliato nel 2005 con la creazione della 25hours Hotel Company. Insieme a Stephan Gerhard, Ardi Goldman e lo stesso Hollmann, Hoffmann ha avuto l'idea di aprire altre strutture. Invece di una catena di hotel standard, il loro obiettivo è stato quello di creare un gruppo di boutique hotel uno diverso dall’altro, in collaborazione con team di progettazione differenti. I quattro soci si sono posti l'obiettivo di conquistare le principali città europee. Come per il Gastwerk Hotel, hanno seguito la visione di dare nuova vita a edifici già esistenti. Il primo progetto di espansione del marchio è stato a Francoforte. Nel 2006 è stato aperto il primo 25hours Hotel The Goldman, al quale l’omonimo co-fondatore ha regalato il tocco creativo. Dopo l'apertura di una seconda struttura in collaborazione con il marchio di jeans Levi Strauss a Francoforte nel 2008, sono seguiti altri hotel nei Paesi di lingua tedesca. \r

\r

Hoffmann, che ancora oggi si occupa dello sviluppo e dell'espansione di 25hours Hotels, era all’epoca responsabile dell'apertura di nuovi hotel in Europa. Nel 2019 il brand ha fatto il suo debutto al di fuori del suo mercato principale, con l'apertura del 25hours Hotel Terminus Nord a Parigi, seguito da Firenze, Dubai e Copenaghen. Nello stesso periodo i fondatori di 25hours hanno mosso i primi passi anche nel settore degli hotel leisure e hanno aperto con successo il primo Bikini Hotel a Maiorca. \"La nostra crescita è stata organica nel senso migliore del termine. Grazie a proprietari visionari, designer folli e un team di gestione che è rimasto stabile nel corso degli anni, siamo entrati gradualmente in nuovi mercati, sempre combinando esuberanza e professionalità - spiega Hoffmann -. Con l'espansione, si è prestata maggiore attenzione ai concept di ristoranti e bar che si adattano al luogo che li ospita, per garantire che gli hotel diventino un punto d'incontro fra gli ospiti delle strutture e la comunità locale”.\r

\r

Dal 2021 25hours Hotels fa parte di Ennismore: una joint venture con il gruppo Accor che vanta marchi come Sls, Mama Shelter, Hyde, Mondrian e The Hoxton. Almeno cinque nuovi hotel si sommeranno agli attuali 15 nei prossimi due anni. Oltre a un altro albergo a Copenaghen, si aggiungeranno al portafoglio anche Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney. Per celebrare il suo anniversario, il gruppo ospiterà quindi numerosi eventi gratuiti in diversi hotel durante tutto il mese di novembre. ","post_title":"25hours compie 20 anni. In arrivo aperture a Trieste, Porto, Budapest, Jakarta e Sydney","post_date":"2023-11-02T11:44:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698925455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (GR) propone itinerari d’arte in bici, ma anche degustazioni delle etichette del territorio.\r

\r

Natura, arte, aria aperta e buon cibo: per questo un mini break al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (GR), gioiello firmato Mira Hotels & Resorts, è sempre una buona idea. A pochi passi dal mare, ma immerso nel verde, l’hotel non è solo un angolo di pace della Maremma più autentica, ma è anche l’indirizzo giusto di chi vada alla ricerca di ore miti, leggere e rigeneranti.\r

\r

Fra Baratti e Punta Ala si possono costruire tour al parco naturalistico delle Biancane, oppure scegliere i mille colori del lago dell’Accesa. L’entroterra sa svelare tutta la magia dell’Etruria da scoprire, con il tufo a custodire i segreti di Populonia, Vetulonia e Roselle, ma anche di Suvereto, Pitigliano o Venturina Terme. Fra natura ed archeologia, però, il piatto forte del resort è anche lo sport: il campo da golf a 18 buche, ne ha 12 vista mare, mentre una convenzione permette di poter “giocare in trasferta”, anche nei migliori campi del territorio, grazie al progetto Stay & Play around Tuscany firmato dal Consorzio Maremma.\r

\r

Con la e – bike si va invece alla scoperta dei più bei borghi che punteggiano la zona. Per business ed eventi ci sono due sale attrezzate con la miglior tecnologia, mentre per il relax si può scegliere di farsi guidare attraverso i diversi servizi della Naturae Spa, una vera oasi di benessere curata da Starpool: oltre alle due piscine esterne infinity pool con una Jacuzzi riscaldata e una nuova area fitness, il programma benessere prosegue anche in cucina dove a trionfare sono i sapori della Toscana che si fondono con i classici della cucina mediterranea nel ristorante Paspalum.\r

\r

Con la proposta “Toscana on e-bike” il pernottamento con colazione include una experience su due ruote, accesso alla spa, all’area fitness e tutti i consigli per una vacanza active ed è a partire da 98 euro a persona a notte.\r

\r

La proposta “Wine Lovers”, invece, è un itinerario nel gusto alla scoperta delle più pregiate etichette del territorio: oltre a pernottamento con prima colazione, ingresso alla spa e alla zona fitness, l’offerta è a partire da 125 euro a persona e comprende un welcome drink, una bottiglia di Prosecco autoctono in camera, uno sconto del 10% al ristorante e una degustazione guidata con sommelier certificato Ais.\r

\r

\r

\r

","post_title":"RivaToscana Golf Resort, tra tour in e-bike e degustazioni per scoprire i segreti degli Etruschi","post_date":"2023-11-02T10:47:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1698922050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. \"Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”.\r

\r

Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera.\r

\r

“Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”.\r

\r

In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive.","post_title":"Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato","post_date":"2023-11-02T09:59:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698919183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta.\r

\r

\"Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini\".\r

\r

La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista\", sottolinea Onorato.\r

\r

Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba.","post_title":"Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy","post_date":"2023-10-31T12:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698756592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia ha raggiunto un nuovo record in termini di arrivi dall'inizio del 2023, nonostante la stagione estiva sia stata caratterizzata da un'ondata di caldo e diversi incendi. Buone notizie quindi per il comparto, che genera circa un quarto del Pil nazionale del Paese.\r

\r

Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dalla Banca Centrale greca, tra gennaio e fine agosto, nel Paese sono arrivati 22,65 milioni di visitatori, pari ad una crescita del 18,4% rispetto all'anno scorso. Il numero di turisti dei primi otto mesi dell'anno ha anche superato il record stabilito nel 2019, ultimo periodo pre pandemia, che aveva totalizzato 21,84 milioni di visitatori.\r

\r

Quest'anno i turisti americani hanno fatto registrare il più grande balzo in avanti, con un aumento del 50,3% ad agosto rispetto allo stesso periodo del 2022.","post_title":"La Grecia totalizza oltre 22,6 mln di visitatori nei primi 8 mesi 2023 e supera i numeri del 2019","post_date":"2023-10-31T12:38:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698755900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall'esperienza di Elisa Viaggi, realtà marchigiana del turismo specializzata in prodotti individuali e di gruppo, con particolare attenzione ai viaggi di istruzione, nasce il nuovo to Viaggialdo dedicato a incoming e outgoing. Attivo da pochi mesi, nel corso del 2023 l'operatore ha fatto già viaggiare oltre 5 mila passeggeri. \r

\r

Tra i traguardi raggiunti dal to nel suo primo anno di attività, spicca l'accordo siglato con Msc Crociere per la vendita di pacchetti in grado di abbinare il prodotto nave con servizi quali volo, stop over e tour a destinazione firmati appunto Viaggialdo. La programmazione congiunta include cinque itinerari con 11 navi operative, che abbracciano la stagione invernale 2023-2024 e l’estate 2024 in destinazioni come New York, le Antille, i Caraibi, Miami e Port Canaveral, nonché il Nord Europa e gli Emirati Arabi.\r

\r

“Siamo orgogliosi di questa partnership con un colosso come Msc Crociere, in quanto ci permette di proporre alle nostre agenzie una serie di combinati, anche inusuali, con la certezza di offrire un servizio sempre di alto livello ma al giusto prezzo”, commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.\r

\r

Infine, al di là delle crociere, il to arriva sul mercato con una programmazione disegnata fino a ottobre 2024 già prenotabile, dove a spiccare tra le mete protagoniste sono la Giordania, da cui farsi sedurre con dei nuovissimi tour esperienziali che condurranno verso la bellezza millenaria del Paese, e la Turchia con voli disponibili da tutta Italia.","post_title":"Da Elisa Viaggi nasce il nuovo to Viaggialdo specializzato in incoming e outgoing","post_date":"2023-10-31T11:38:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698752301000]}]}}