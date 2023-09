Ancora tre navi in Medio Oriente per l’inverno Msc. Nuovi scali a Manama e Sharm Nuovi porti di scalo per due dei tre itinerari in Medio Oriente in vista della stagione invernale 2023-24 di Msc Crociere. Nel dettaglio, la Virtuosa effettuerà ben 17 rotazioni di sette notti nel golfo Arabico, aggiungendo la tappa di Manama in Bahrain. L’itinerario prevede poi scali a Doha, Abu Dhabi e all’isola di Sir Bani Yas, sempre negli Emirati, nonché a Dubai. Gli ospiti potranno inoltre scegliere tra tre differenti porti d’imbarco: Dubai, Doha e Abu Dhabi. L’imbarco a Doha la domenica permetterà peraltro di trascorrere più tempo nella città grazie a un overnight. La Virtuosa fungerà anche da nave da crociera per alloggiare gli appassionati di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, in programma dal 24 al 26 novembre. La Opera torna nella regione dopo il successo della passata stagione con 22 partenze e viaggi di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Khasab in Oman o Fujairah negli Emirati Arabi, la capitale omanita Muscat e poi ritorno a Dubai. Il programma fly&vruise di Msc per l’inverno 2023-24 propone la possibilità di raggiungere la regione del Golfo con voli non stop sia a Dubai con Emirates, sia a Doha con Qatar Airways da Roma e Milano, con possibilità di bretella dalle altre città italiane. Saranno ben 20, infine, le partenze della Orchestra, che proporrà un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà del mondo con la possibilità di imbarco sia da Safaga, in Egitto, sia da Sokhna Port o da Gedda in Arabia Saudita. A impreziosire l’itinerario anche la nuova tappa a Sharm El – Sheik, da cui sarà possibile imbarcarsi con la formula solo crociera. Da Safaga sarà inoltre possibile dirigersi a Luxor, mentre da Sokhna Port sarà raggiungibile Il Cairo e da Aqaba, Petra. Il programma fly&cruise per le crociere della Orchestra sul mar Rosso offrirà voli di andata e ritorno per tutta la stagione e sarà disponibile dall’Italia con partenza da Milano e Roma con possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Anche per la prossima stagione abbiamo deciso di posizionare in medio oriente ben tre navi – racconta il managing director Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Le mete e le esperienze di viaggio che abbiamo deciso di offrire per la prossima stagione invernale sono davvero entusiasmanti: nuovi scali e nuove città da scoprire con itinerari che si snodano tra le bellezze di tutto il Medio Oriente. La Virtuosa e la Opera viaggeranno tra le diversità e le bellezze degli Emirati Arabi e dell’Oman, con la nuova tappa di Manama in Bahrain. La Orchestra opererà in mar Rosso e accompagnerà gli ospiti alla scoperta di terre intrise di storia millenaria tra Arabia Saudita, Giordania e Egitto, con l’aggiunta della nuova tappa di Sharm El – Sheik, sulla punta meridionale del Sinai”. Condividi

Una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 25 settembre con partenza entro il 10 dicembre. «Con questa iniziativa flydubai vuole potenziare i collegamenti con l'hub di Dubai ed è entusiasta di offrire ai propri clienti l'opportunità di scoprire nuove affascinanti località, tra cui la nostra Dubai, oggi una meta ideale per tutto l'anno - afferma Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations and e-commerce della compagnia aerea -. Accoglieremo con piacere a bordo i passeggeri italiani che sceglieranno di viaggiare con noi, in Business ed in Economy, per raggiungere le destinazioni più popolari, come le Maldive, la Tailandia e Zanzibar. Il network di Flydubai include oggi oltre 115 destinazioni in 53 Paesi, tra cui Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sudorientale, Ccg, Medio Oriente, e subcontinente indiano. La compagnia opera con una flotta di 79 Boeing 737; la Business Class offre ai passeggeri il massimo comfort, con poltrone reclinabili, menu di ispirazione internazionale e un’ampia scelta di film, giochi e programmi di intrattenimento per distrarsi durante il volo. [post_title] => Flydubai incentiva le partenze dall'Italia per l'autunno [post_date] => 2023-09-05T11:44:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693914294000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Industria delle crociere a doppia velocità. Da una parte cresce il numero dei passeggeri, che ormai si appresta a superare la soglia pre-Covid, dall'altra però non decollano gli ordini di nuove navi. Stando a quanto riporta la Clia, per la fine del 2023 si prevede che il settore arrivi infatti a registrare attorno ai 33 milioni di ospiti, pari all'11% in più rispetto al 2019. Di questi, oltre 950 mila saranno italiani, superando così il record di quattro anni fa. Diverso, invece, il discorso relativo alla cantieristica, osserva un'analisi del Sole 24 Ore: nel 2019, in particolare, i nuovi ordini per navi da crociera superiori alla 10 mila tonnellate di stazza erano stati 23, dei quali undici per Fincantieri. Dopo il brusco rallentamento del biennio Covid 2020-2021 (un ordine solo per ciascun anno), nel 2022 si è assistito a una certa ripresa con sette contratti firmati, di cui cinque facenti capo a Fincantieri. Nel primo trimestre di quest'anno, però, l'industria pare nuovamente aver rallentato con una sola commessa, a cui se ne è aggiunta un'altra a giugno per Fincantieri, relativa alla seconda nave extralusso griffata Four Seasons. Al momento tuttavia l'orderbook consolidato (che non tiene conto dei memorandum d'intesa) rimane comunque corposo: a giugno raggiungeva infatti le 61 unità, pari a circa il 20% della flotta mondiale attuale, con consegne in calendario fino al 2028. Di queste, 29 navi sono a carico di Fincantieri, undici della tedesca Meyer Werft, altrettante della francese Chantiers de l’Atlantique e due di un'altra realtà italiana come la genovese T Mariotti (una, la Seabourn Pursuit, è stata consegnata lo scorso 31 luglio). A livello di compagnie di crociere, infine, Royal Caribbean detiene il 25,4% degli ordini, che arrivano al 35% includendo anche le unità della jv Tui Cruises, Carnival il 14,6% (21% se si considera pure la jv cinese) ed Msc l'8%. [post_title] => Crociere: cresce il numero di passeggeri ma rallenta la cantieristica [post_date] => 2023-09-05T11:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693911898000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Duecento agenti di viaggio in partenza il 26 settembre per 13 itinerari diversi in 15 nazioni differenti. E' il nuovo ambizioso format della tradizionale Unconvention di inizio autunno di Idee per Viaggiare. Il programma, che coinvolgerà anche alcuni content creator, prevede anche un incontro virtuale in cui tutti i partecipanti potranno riunirsi grazie alla tecnologia. E' l'evento inaugurale di una serie di iniziative dedicate agli agenti di viaggio che l'operatore capitolino organizzerà tra la fine del 2023 e il 2024. “Lo scorso anno il primo bisogno che gli agenti di viaggio hanno manifestato, come tutti del resto, era di potersi nuovamente rincontrare in presenza - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Così nell’ottobre 2022 abbiamo organizzato la convention a Roma, con una serata che ha aperto le porte della nostra nuova sede. Il secondo bisogno emerso era di toccare con mano i cambiamenti, di conseguenza il prodotto. Abbiamo così immaginato di portare tanti agenti fidelizzati in diverse parti del mondo, in contemporanea e in connessione tra di loro, per diventare testimonial credibili agli occhi dei loro clienti. E perché bisogna sognare per far sognare”. I tour toccheranno Australia, Giappone, Usa West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Le partenze saranno il 26 settembre, i rientri entro il 6 ottobre. Gli agenti si muoveranno in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con due accompagnatori di Idee per Viaggiare: un'occasione per incontrare product manager, responsabili commerciali, addetti al booking e all’operativo, con cui ci si interfaccia telefonicamente. Nel corso di ogni viaggio verrà rivelata e lanciata una novità di prodotto. Inoltre, la sera del 27 settembre, tutti i partecipanti si connetteranno in video dalle diverse parti del mondo per partecipare insieme a due eventi live tra Dubai e Doha. L'Unconvention World Tour 2023 sarà possibile grazie al supporto di circa 50 partner internazionali: compagnie aeree. dmc, catene alberghiere. Gli agenti partecipanti, tutti molto attivi e seguiti a livello social, saranno invitati a creare contenuti da veicolare sulle proprie pagine e profili, sia in tempo reale sia, a loro discrezione, successivamente. Inoltre, durante il viaggio riceveranno un briefing di contenuti da produrre come gruppo; al rientro di tutti verrà indetto un contest in cui stabilire il progetto che ha ricevuto più voti dagli altri partecipanti. [post_title] => IpV: la tradizionale Unconvention di inizio autunno diventa mondiale [post_date] => 2023-09-05T10:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693909302000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo è oggi uno dei settori economici in più rapida crescita, e nessuno sa esattamente se esiste un tetto massimo, o se è un settore in espansione continua. Per questo motivo, il World Tourism Council (Wttc) rileva che nell’anno 2023 gli investimenti nel settore, a livello mondiale, saranno superiori dell’11% rispetto a quelli dell’anno precedente, con una cifra che sfiora il miliardo di euro. Finora, in questo secolo, la crescita degli investimenti nel turismo e nei viaggi è stata spettacolare, con un tasso annuo del 4,3% annuo nell’ultimo decennio, passando da 754 milioni a poco più di un miliardo di euro nel 2019. Non sorprende che gli investitori siano stati spaventati dal Covid, con un calo del 24%. Il fondo è stato toccato nel 2021. Un fondo che, in ogni caso, è stato superiore del 53% rispetto agli investimenti in questo settore nel 2000. I soldi vengono investiti in alberghi, nelle flotte automobilistiche, nelle navi e negli aerobomili. Gli Stati Uniti sono il paese che più investe, seguito dalla Cina. La novità rilevante sono stati i 42 miliardi di dollari provenienti dall'Arabia Saudita, in piena fase di trasformazione in una potenza turistica. [post_title] => Turismo: gli investimenti crescono. Nel 2023 si arriverà al miliardo di euro [post_date] => 2023-09-05T10:19:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693909145000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende corpo il progetto della nuova Crystal Cruises griffata A&K Travel e Manfredi Lefebvre d’Ovidio. Il gruppo Fincantieri, a cui era stato affidato il lavoro di refitting delle prime due navi della flotta, ha infatti consegnato durante l'estate entrambe unità: la Crystal Symphony nei giorni scorsi e la Crystal Serenity già il 20 luglio scorso. Il contratto è stato perfezionato nel dicembre del 2022 e, dopo una fase iniziale dedicata allo sviluppo dell’ingegneria, i lavori si sono protratti per circa cinque mesi al fine di elevare il livello di servizi e alloggi a bordo. È stata in particolare rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, con interventi anche sull'impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati quindi trasformati radicalmente con l’installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 cabine sono state completamente rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a delle lounge. Anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale sono stati oggetto di aggiornamento, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle acque reflue e di recupero energetico. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l’attrito e i consumi di carburante. “Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette consolidare ulteriormente la posizione di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale, che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso”, spiega l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51 mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri. [post_title] => Prende il via il progetto nuova Crystal Cruises: consegnate da Fincantieri le prime due unità [post_date] => 2023-09-01T10:16:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693563366000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Copa Airlines mette in fila nuovi obiettivi di sviluppo che puntano a potenziare l’offerta di Panama - Hub of the Americas - che è il principale della regione, con un relativo ampliamento delle destinazioni del network e delle frequenze dei voli. Alla base il rinnovo della flotta con il recente investimento di 2,1 miliardi di dollari per un ordine di 15 aeromobili che si aggiungono agli altri 64 e che verranno consegnati nei prossimi cinque anni. Nel 2023, la compagnia aerea - rappresentata in Italia da Discover The World - prevede di accogliere in flotta altri sei Boeing 737 Max 9 salendo così a 99 aeromobili, di cui 32 B737 Max 9, 58 B737 800Nb e 9 B737-7000Ng. Tre le nuove destinazioni entrate nel network: Baltimora e Austin negli Stati Uniti e Manta in Ecuador, per un totale di 80 città in 33 Paesi delle Americhe. Entro fine 2023 il vettore prevede di trasportare 16,1 milioni di passeggeri, con 328 voli giornalieri, superando così i livelli pre-pandemia. [post_title] => Copa Airlines cresce dall'hub di Panama ampliando flotta e network [post_date] => 2023-09-01T09:37:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693561063000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Malta torna a investire sull'Italia con la riapertura della rotta su Milano Malpensa, che sarà attiva a partire dal prossimo 29 ottobre. La compagnia aerea - già presente sullo scalo, fino all'ottobre 2019 - servirà la rotta con tre frequenze alla settimana, il lunedì, venerdì e domenica. Con questa aggiunta durante il prossimo inverno Air Malta offrirà un totale di 10 collegamenti settimanali dagli aeroporti di Milano Linate (voli giornalieri) e Malpensa. Sulla Malta-Malpensa il vettore impiegherà un Airbus A320neo da 180 posti, configurato in due classi di servizio, Business ed Economy. Lo schedule prevede partenza alle 11:30 e arrivo in Italia alle 13:30; il volo di ritorno, decollerà da Malpensa alle 14.20 per arrivare a Malta alle 16.20. [post_title] => Air Malta tornerà a volare su Milano Malpensa dal 29 ottobre prossimo [post_date] => 2023-08-31T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693477931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre. Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria. Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea. Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. 