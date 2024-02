Amo il Mondo presenta i cataloghi 2024-24: novità Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone Si chiama More than a travel ed è il nuovo concept del to di casa Uvet specializzato nel lungo raggio tailor made, Amo il Mondo. Una proposta concentrata sui prodotti esperienziali, pensato per fa vivere ai viaggiatori le destinazioni a 360 gradi. Ma sono tante le novità 2024 dell’operatore divise in tre linee di prodotto. Si comincia dalla Classici, che comprende le rotte tradizionali e intramontabili. Sono i tour più amati dai clienti Amo il Mondo, costruiti anche con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra prezzo e qualità dei servizi. Ci sono poi gli Experience Tour, che permettono di vivere esperienze suggestive, viaggi autentici, per chi non si accontenta delle rotte tradizionali. Infine, ecco, le Luxury Temptation: esperienze e strutture selezionate che si contraddistinguono per la cura nei servizi, il comfort e le location uniche. Rimangono inoltre protagonisti indiscussi della programmazione tailor made di Amo il Mondo, i viaggi di nozze. La programmazione si declina infine in ben sette nuovi cataloghi per il 2024 e 2025, in parte già online. Ai pilastri della programmazione del to, Oriente, Africa, India e Oceano Indiano, Australia e Oceano Pacifico, Stati Uniti, Messico e Caraibi, si aggiungono in particolare i nuovi volumi dedicati a Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di "terra", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente "territorio", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare "l’attenzione" verso gli altri, alle risorse e al mondo. Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione. La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile. Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia [post_title] => Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024 [post_date] => 2024-02-12T10:36:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707734192000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor aggiungerà due nuove destinazioni al proprio network: da settembre 2024 la compagnia atterrerà in Thailandia con quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. Il vettore opererà così l'unico collegamento non stop dalla Germania a Phuket e sarà anche l'unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte. Le novità includono anche un nuovo collegamento da Berlino a Dubai, che sarà lanciato dal prossimo ottobre. Sulle rotte verso la Thailandia verrà utilizzato un Airbus A330neo, configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy Class. Con queste due destinazioni, Condor riporta i suoi passeggeri in Asia per la prima volta dopo la pandemia. Il programma di volo prevede poi frequenze giornaliere verso gli Emirati Arabi Uniti con un A320neo: da Dubai, Condor opera poi grazie alla partnership con Emirates verso molte altre destinazioni. [post_title] => Condor aggiunge al network invernale la Thailandia con Bangkok e Phuket [post_date] => 2024-02-12T10:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707733545000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461267" align="alignleft" width="300"] Le pagine iniziali del nuovo catalogo Giappone di Amo il Mondo[/caption] Si chiama More than a travel ed è il nuovo concept del to di casa Uvet specializzato nel lungo raggio tailor made, Amo il Mondo. Una proposta concentrata sui prodotti esperienziali, pensato per fa vivere ai viaggiatori le destinazioni a 360 gradi. Ma sono tante le novità 2024 dell'operatore divise in tre linee di prodotto. Si comincia dalla Classici, che comprende le rotte tradizionali e intramontabili. Sono i tour più amati dai clienti Amo il Mondo, costruiti anche con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra prezzo e qualità dei servizi. Ci sono poi gli Experience Tour, che permettono di vivere esperienze suggestive, viaggi autentici, per chi non si accontenta delle rotte tradizionali. Infine, ecco, le Luxury Temptation: esperienze e strutture selezionate che si contraddistinguono per la cura nei servizi, il comfort e le location uniche. Rimangono inoltre protagonisti indiscussi della programmazione tailor made di Amo il Mondo, i viaggi di nozze. La programmazione si declina infine in ben sette nuovi cataloghi per il 2024 e 2025, in parte già online. Ai pilastri della programmazione del to, Oriente, Africa, India e Oceano Indiano, Australia e Oceano Pacifico, Stati Uniti, Messico e Caraibi, si aggiungono in particolare i nuovi volumi dedicati a Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone. [post_title] => Amo il Mondo presenta i cataloghi 2024-24: novità Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone [post_date] => 2024-02-12T10:06:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707732405000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ripristinerà dal prossimo aprile i collegamenti verso Israele. La compagnia aerea, che aveva sospeso la rotta per Tel Aviv lo scorso ottobre a causa delle crescenti ostilità tra Israele e Hamas, ha annunciato che opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno, dal 1° aprile. Sulla rotta saranno inizialmente impiegati aeromobili più piccoli in linea con una domanda che almeno per ora potrebbe risultare debole, a causa dei continui combattimenti nella regione. La compagnia aerea britannica, che si riserva di valutare costantemente la situazione, ha inoltre specificato che i voli Londra Heathrow-Tel Aviv prevedono uno scalo di 45 minuti a Cipro per consentire il cambio dell'equipaggio: questo perché il personale di volo non può rimanere a Tel Aviv per motivi di sicurezza e le regole sulle ore di volo devono essere rigorosamente applicate. [post_title] => British Airways ripristina dal 1° aprile i collegamenti verso Israele [post_date] => 2024-02-12T10:04:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707732270000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 800 partecipanti, 80 compagnie internazionali - di bandiera e low cost -, 300 rappresentanti di aeroporti di tutto il mondo. Sono le cifre da record della 20aesima Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la più grande di sempre, che si è chiusa a Torino, lo scorso 9 febbraio. Per la seconda volta in Italia, dopo l'edizione Cagliari nel 2019, è stata coordinata a livello internazionale dalla società francese da The Airport Agency e realizzata grazie all’impegno della Regione Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte. I risultati concreti dei contatti fra compagnie, aeroporti e tutti gli attori del trasporto aereo si vedranno fra qualche tempo, ma è certo che il Piemonte ha avuto l’opportunità di mostrare ai delegati (molti dei quali per la prima volta nel capoluogo subalpino) le potenzialità del territorio e l’offerta di 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità. Occasione unica per supportare l’attività dei due aeroporti di riferimento, Torino Airport e Cuneo Airport, e l’avvio delle linee ferroviarie che da qualche settimana collegano direttamente lo scalo di Caselle alla stazione torinese di Porta Susa, ma anche alle Langhe e a numerose località della pianura cuneese, in attesa di raggiungere Asti e in futuro anche le Valli Olimpiche. Terreno più che fertile per conolidare le tratte attive e incrementare le rotte del 35%, sull’onda di quanto avvenuto nelle città che hanno accolto le passate edizioni della business convention. [post_title] => Connect 2024: numeri da record a Torino per il forum dell'aviazione [post_date] => 2024-02-12T09:48:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707731308000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia e ora tutti i voli della compagnia aerea sono prenotabili in Amadeus. Il vettore premium, che dal prossimo luglio collegherà alle Maldive anche Milano Malpensa, comunica in una nota del gsa Discover The World che «l’emissione dei biglietti viene effettuata il codice B4. Nei gds Sabre e Galileo potete continuare ad utilizzare il codice Q4 (Euroairlines)». All'inizio di febbraio Beond ha accolto in flotta il suo secondo aeromobile, un Airbus A321 che supporterà l'apertura delle nuove rotte, inclusa quella dall'Italia: da Milano sono previste due frequenze alla settimana, che saranno operate il mercoledì e il sabato a partire dal 3 luglio 2024. [post_title] => Beond debutta nel Bsp Italia. Voli da Milano a Malè dal prossimo 3 luglio [post_date] => 2024-02-12T09:39:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707730757000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways abbandona Londra Heathrow: dal prossimo 31 marzo la compagnia aerea non volerà più sul principale aeroporto britannico e concentrerà le proprie operazioni, inizialmente, su London City con 7 frequenze giornaliere, cinque da Milano Linate e due da Roma Fiumicino, operate con un Airbus A220-100. Successivamente, a partire da giugno 2024, Ita volerà anche sullo scalo di Gatwick, con frequenze giornaliere sempre da Roma Fiumicino. La decisione si riconduce essenzialmente alla cronica mancanza di slot a Heathrow e quelli finora utilizzati dalla compagnia aerea italiana non sono di sua proprietà: e l'affitto rappresenta un costo decisamente elevato. Il London City, di fatto, è lo scalo ideale e logisticamente più comodo per raggiungere il centro città, sia in taxi sia con i mezzi pubblici, nonché il prediletto da un segmento di clientela business- [post_title] => Ita Airways dice addio a Heathrow. Focus su London City e Gatwick [post_date] => 2024-02-12T09:23:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707729819000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business". Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. "Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino", precisa Nikiforova. Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno. "Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti". L'espansione sul mercato Italia I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). [post_title] => Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti. [post_date] => 2024-02-09T15:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707494119000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461237" align="alignleft" width="300"] L'Avani Palazzo Moscova di Milano[/caption] Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell'anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%. Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019. [post_title] => Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln [post_date] => 2024-02-09T14:59:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707490799000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "amo il mondo presenta i cataloghi 2024 24 novita centro e sud america medio oriente e giappone" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3722,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di \"terra\", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente \"territorio\", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare \"l’attenzione\" verso gli altri, alle risorse e al mondo.\r

\r

Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione.\r

\r

La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile.\r

\r

Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia","post_title":"Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024","post_date":"2024-02-12T10:36:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707734192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor aggiungerà due nuove destinazioni al proprio network: da settembre 2024 la compagnia atterrerà in Thailandia con quattro voli settimanali da Francoforte a Bangkok e tre voli settimanali per Phuket. Il vettore opererà così l'unico collegamento non stop dalla Germania a Phuket e sarà anche l'unica compagnia aerea tedesca a volare direttamente a Bangkok da Francoforte.\r

\r

Le novità includono anche un nuovo collegamento da Berlino a Dubai, che sarà lanciato dal prossimo ottobre.\r

\r

Sulle rotte verso la Thailandia verrà utilizzato un Airbus A330neo, configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy Class. \r

\r

Con queste due destinazioni, Condor riporta i suoi passeggeri in Asia per la prima volta dopo la pandemia. Il programma di volo prevede poi frequenze giornaliere verso gli Emirati Arabi Uniti con un A320neo: da Dubai, Condor opera poi grazie alla partnership con Emirates verso molte altre destinazioni.","post_title":"Condor aggiunge al network invernale la Thailandia con Bangkok e Phuket","post_date":"2024-02-12T10:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707733545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461267\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Le pagine iniziali del nuovo catalogo Giappone di Amo il Mondo[/caption]\r

\r

Si chiama More than a travel ed è il nuovo concept del to di casa Uvet specializzato nel lungo raggio tailor made, Amo il Mondo. Una proposta concentrata sui prodotti esperienziali, pensato per fa vivere ai viaggiatori le destinazioni a 360 gradi. Ma sono tante le novità 2024 dell'operatore divise in tre linee di prodotto. \r

\r

Si comincia dalla Classici, che comprende le rotte tradizionali e intramontabili. Sono i tour più amati dai clienti Amo il Mondo, costruiti anche con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra prezzo e qualità dei servizi. Ci sono poi gli Experience Tour, che permettono di vivere esperienze suggestive, viaggi autentici, per chi non si accontenta delle rotte tradizionali. Infine, ecco, le Luxury Temptation: esperienze e strutture selezionate che si contraddistinguono per la cura nei servizi, il comfort e le location uniche. Rimangono inoltre protagonisti indiscussi della programmazione tailor made di Amo il Mondo, i viaggi di nozze.\r

\r

La programmazione si declina infine in ben sette nuovi cataloghi per il 2024 e 2025, in parte già online. Ai pilastri della programmazione del to, Oriente, Africa, India e Oceano Indiano, Australia e Oceano Pacifico, Stati Uniti, Messico e Caraibi, si aggiungono in particolare i nuovi volumi dedicati a Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone.","post_title":"Amo il Mondo presenta i cataloghi 2024-24: novità Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone","post_date":"2024-02-12T10:06:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707732405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ripristinerà dal prossimo aprile i collegamenti verso Israele. La compagnia aerea, che aveva sospeso la rotta per Tel Aviv lo scorso ottobre a causa delle crescenti ostilità tra Israele e Hamas, ha annunciato che opererà quattro voli settimanali di andata e ritorno, dal 1° aprile.\r

\r

Sulla rotta saranno inizialmente impiegati aeromobili più piccoli in linea con una domanda che almeno per ora potrebbe risultare debole, a causa dei continui combattimenti nella regione. \r

\r

La compagnia aerea britannica, che si riserva di valutare costantemente la situazione, ha inoltre specificato che i voli Londra Heathrow-Tel Aviv prevedono uno scalo di 45 minuti a Cipro per consentire il cambio dell'equipaggio: questo perché il personale di volo non può rimanere a Tel Aviv per motivi di sicurezza e le regole sulle ore di volo devono essere rigorosamente applicate.\r

\r

","post_title":"British Airways ripristina dal 1° aprile i collegamenti verso Israele","post_date":"2024-02-12T10:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707732270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 800 partecipanti, 80 compagnie internazionali - di bandiera e low cost -, 300 rappresentanti di aeroporti di tutto il mondo. Sono le cifre da record della 20aesima Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la più grande di sempre, che si è chiusa a Torino, lo scorso 9 febbraio.\r

Per la seconda volta in Italia, dopo l'edizione Cagliari nel 2019, è stata coordinata a livello internazionale dalla società francese da The Airport Agency e realizzata grazie all’impegno della Regione Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte.\r

I risultati concreti dei contatti fra compagnie, aeroporti e tutti gli attori del trasporto aereo si vedranno fra qualche tempo, ma è certo che il Piemonte ha avuto l’opportunità di mostrare ai delegati (molti dei quali per la prima volta nel capoluogo subalpino) le potenzialità del territorio e l’offerta di 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità.\r

Occasione unica per supportare l’attività dei due aeroporti di riferimento, Torino Airport e Cuneo Airport, e l’avvio delle linee ferroviarie che da qualche settimana collegano direttamente lo scalo di Caselle alla stazione torinese di Porta Susa, ma anche alle Langhe e a numerose località della pianura cuneese, in attesa di raggiungere Asti e in futuro anche le Valli Olimpiche. Terreno più che fertile per conolidare le tratte attive e incrementare le rotte del 35%, sull’onda di quanto avvenuto nelle città che hanno accolto le passate edizioni della business convention.","post_title":"Connect 2024: numeri da record a Torino per il forum dell'aviazione","post_date":"2024-02-12T09:48:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707731308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia e ora tutti i voli della compagnia aerea sono prenotabili in Amadeus. Il vettore premium, che dal prossimo luglio collegherà alle Maldive anche Milano Malpensa, comunica in una nota del gsa Discover The World che «l’emissione dei biglietti viene effettuata il codice B4. Nei gds Sabre e Galileo potete continuare ad utilizzare il codice Q4 (Euroairlines)».\r

\r

All'inizio di febbraio Beond ha accolto in flotta il suo secondo aeromobile, un Airbus A321 che supporterà l'apertura delle nuove rotte, inclusa quella dall'Italia: da Milano sono previste due frequenze alla settimana, che saranno operate il mercoledì e il sabato a partire dal 3 luglio 2024.","post_title":"Beond debutta nel Bsp Italia. Voli da Milano a Malè dal prossimo 3 luglio","post_date":"2024-02-12T09:39:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707730757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways abbandona Londra Heathrow: dal prossimo 31 marzo la compagnia aerea non volerà più sul principale aeroporto britannico e concentrerà le proprie operazioni, inizialmente, su London City con 7 frequenze giornaliere, cinque da Milano Linate e due da Roma Fiumicino, operate con un Airbus A220-100.\r

\r

Successivamente, a partire da giugno 2024, Ita volerà anche sullo scalo di Gatwick, con frequenze giornaliere sempre da Roma Fiumicino.\r

\r

La decisione si riconduce essenzialmente alla cronica mancanza di slot a Heathrow e quelli finora utilizzati dalla compagnia aerea italiana non sono di sua proprietà: e l'affitto rappresenta un costo decisamente elevato. Il London City, di fatto, è lo scalo ideale e logisticamente più comodo per raggiungere il centro città, sia in taxi sia con i mezzi pubblici, nonché il prediletto da un segmento di clientela business-\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways dice addio a Heathrow. Focus su London City e Gatwick","post_date":"2024-02-12T09:23:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707729819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sceglie Roma per l'apertura del suo secondo centro per l'addestramento dei piloti. “Si tratta di un investimento importante - spiega Tamara Nikiforova, corporate communication manager della compagnia - che supererà i 38 milioni di euro ed evidenzia la rilevanza del mercato italiano per il nostro business\".\r

\r

Fiumicino, in particolare, rappresenta per la compagnia la prima base per importanza in Italia. \"Dei 13 milioni di posti che offriamo nell'estate 2024 dall'Italia verso 40 Paesi, ben 4,5 milioni riguardano le rotte da Fiumicino e Ciampino\", precisa Nikiforova.\r

\r

Nella nuova struttura, che sorgerà a pochi passi dal terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ci saranno spazi destinati all'insegnamento teorico e alle sale per le riunioni che si estenderanno su 1.290 metri quadrati distribuiti su due livelli, mentre circa 600 metri quadrati saranno riservati all'allenamento pratico, dotati di tre simulatori di volo all'avanguardia per Airbus A320. Ogni simulatore ha la capacità di accogliere fino a 135 piloti mensilmente, permettendo così l'addestramento periodico di più di 4800 piloti ogni anno.\r

\r

\"Grazie a questo investimento - continua Nikiforova -, Wizz Air fornirà opportunità di lavoro a livello locale, ampliando il team in Italia con circa mille nuovi dipendenti\".\r

\r

L'espansione sul mercato Italia\r

\r

I piani di sviluppo sulla Penisola vedono l'introduzione di sei nuove rotte per l'estate: da Roma Fiumicino verso Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca), con quest'ultima disponibile da settembre, e da Milano Malpensa verso Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).","post_title":"Wizz Air apre a Roma un centro per l'addestramento piloti: previsti mille nuovi dipendenti.","post_date":"2024-02-09T15:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707494119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461237\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Avani Palazzo Moscova di Milano[/caption]\r

\r

Il gruppo Nh Hotel chiude un ottimo 2023, registrando un fatturato totale di 2,16 miliardi di euro, per un crescita del 23% rispetto al 2022, che gli ha permesso di toccare una quota del 26% superiore a quella dell'anno pre-Covid 2019. Molto bene anche i margini operativi lordi (ebitda), pari a 596 milioni di euro (+15% sul 2022 e 44 mln sopra il 2019), per una redditività superiore al 27%. I profitti netti sono stati infine di 128,1 milioni, con un incremento annuo del 27,7%.\r

\r

Tali performance sono state il frutto di un aumento del 13% delle tariffe medie camera, a quota 138 euro, nonché di una crescita di sette punti percentuali dei tassi di occupazione, saliti al 68%. A fronte di tali cifre, il ricavo medio per camera disponibile si è assestato sui 94 euro (+26% rispetto al 2022; +21% sul 2019). A livello di dettaglio, la compagnia in Italia ha generato ricavi a perimetro costante del 19% superiori al 2022 e del 36% sopra a quelli di quattro anni fa. Roma e Milano sono state le destinazioni che hanno fatto segnare i risultati migliori. La tariffa media Nh nel nostro paese è stata quindi di 181 euro, con un tasso di occupazione del 67%, sostanzialmente in linea con il dato 2019.","post_title":"Nh festeggia un ottimo 2023: ricavi oltre i 2,1 mld con un ebitda poco sotto i 600 mln","post_date":"2024-02-09T14:59:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707490799000]}]}}