America World amplia l’offerta con Flexy Usa: gli States a portata di click America World amplia l’offerta Flexy. Dopo Flexy New York, Flexy Miami e Flexy Caraibi, il t.o. di Quality Group presenta Flexy Usa: l’America a portata di click. Si tratta del nuovo portale b2b2c dove agenti di viaggio e clienti costruiscono insieme il viaggio ideale negli Stati Uniti. Strutture ricettive selezionate, esperienze indimenticabili ed itinerari personalizzati si incontrano sulla piattaforma collegata al sistema di dynamic packaging Aladyn. Da settembre gli Usa stanno registrando una crescita significativa, confermandosi la destinazione long haul numero uno. Oltre 70 tour «Il cuore di Flexy Usa è nella varietà dell’offerta – spiega Damien Tamburo, product manager e titolare di America World -. Abbiamo raccolto circa 70 tour accompagnati e soggiorni nelle principali metropoli americane, ma la vera novità sono i fly & drive: libertà su quattro ruote, sicurezza da tour operator. Quasi 60 percorsi che abbiamo progettato personalmente per chi vuole esplorare il continente in autonomia. Ma con la garanzia della nostra esperienza pluriennale». Gli itinerari fly & drive sono descritti nei minimi dettagli e abbinati ad allotment di camere in tre categorie – turistica, standard e deluxe. Flexy Usa non è solo uno strumento di prenotazione: è ispirazione. Oltre ai grandi parchi, il portale guida alla scoperta dei territori più autentici: il Texas con il suo spirito avventuroso, gli spazi naturali dell’Oregon, le propaggini nord-orientali del New England. Ogni luogo è raccontato con ricchezza di informazioni e dettagli, trasformando il sito in un vero strumento formativo. «Chi già utilizza i nostri portali Flexy si troverà immediatamente a proprio agio – aggiunge Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group -. Stesse funzionalità, stessa velocità, stessa affidabilità. Ma ora per gli interi States. La qualità parte dalla selezione: i 50 hotel su Flexy New York, come quelli di Miami, sono filtrati dal nostro esperto Stefano Raspolini. E’ lui a valorizzarne ubicazione, quartiere ed esperienze connesse». Perché la scelta dell’hotel dipende dal quartiere. E le esperienze? Non liste infinite, ma il meglio del meglio: circa 60 attività selezionate, molte ideate direttamente da America World con il supporto di chi vive la destinazione ogni giorno. Nei prossimi due mesi, i portali Flexy diventeranno ancora più potenti: sarà possibile combinare fly & drive, bus tour ed estensioni mare per creare pacchetti di viaggio illimitati. Il cliente naviga, si ispira e compone il proprio viaggio, ma la finalizzazione resta sempre nelle mani dell’agente di viaggio, che mantiene il controllo su commissioni e dettagli commerciali. Un modello per vendere meglio «È un modello di programmazione che fa vendere di più – spiega Peci -. Stimola l’acquisto anticipato di esperienze normalmente prenotate solo in loco: escursioni a cavallo, tour in bicicletta, rafting, sorvoli. Foto suggestive e informazioni dettagliate su disponibilità e orari rendono tutto chiaro e semplice. Più valore al pacchetto, più margine per l’agenzia». Per le richieste complesse, gli uffici Quality Group restano a disposizione per prodotti tailor made evoluti, dove l’esperienza del team garantisce l’ottimizzazione perfetta di ogni idea. «Gli Stati Uniti stanno tornando a essere la top destination di sempre – dichiara Marco Peci -. Il rallentamento di luglio e agosto è stato una parentesi tra l’ottima performance di inizio anno e l’attuale grande ripresa. Il Paese resta imbattibile sul lungo raggio, e con Flexy Usa lo sarà ancora di più». Il 2026 sarà un anno straordinario per gli Usa: 250° anniversario della fondazione, 100 anni di Route 66, Mondiali Fifa di calcio. Una serie di eventi promozionali farà conoscere Flexy Usa al mercato agenziale: alcuni incontri avranno taglio tecnico per illustrare l’interfaccia con Aladyn e la strategia di prezzi agevolati pensata per incentivare vendite ed esperienze. «Grazie alla sua semplicità, Flexy Usa conquista soprattutto i clienti giovani, più inclini ad acquistare online rispetto al catalogo cartaceo tradizionale” aggiunge Peci. Condividi

