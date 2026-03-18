Alpitour World e Radio Italia rinnovano l’intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh Alpitour World e Radio Italia fanno coppia fissa anche per l’estate 2026, con divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in cinque strutture Bravo e Voihotels. Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente. Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio. «La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti – afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia». «L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia. Condividi

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Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

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Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

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","post_title":"Alpitour World, Burgio: «La quotazione in Borsa è uno sviluppo naturale»","post_date":"2026-03-18T14:00:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773842431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509885","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour World e Radio Italia fanno coppia fissa anche per l'estate 2026, con divertimento, musica, dirette radio e appuntamenti live in cinque strutture Bravo e Voihotels.\r

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Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente.\r

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Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.\r

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«La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti - afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia».\r

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«L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia rinnovano l'intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-03-18T12:41:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773837663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna accende i riflettori sul vasto patrimonio naturale in occasione dell’edizione 2026 di Orticola, la mostra-mercato di fiori e piante che ogni primavera anima i Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano, appuntamento di riferimento per la cultura del verde e del paesaggio, che si terrà dal 7 al 10 maggio prossimi.\r

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E proprio la Spagna sarà il Paese ospite di quest'anno: «Un'occasione privilegiata per raccontare il nostro patrimonio paesaggistico in un contesto di eccellenza internazionale - afferma la direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano Blanca Pérez-Sauquillo -. I giardini spagnoli esprimono la nostra storia e la nostra diversità, ma soprattutto offrono luoghi da vivere: spazi in cui arte, cultura e natura si intrecciano, generando esperienze autentiche, sensoriali e sostenibili. Attraverso questa partecipazione desideriamo rafforzare il posizionamento della Spagna come destinazione di turismo esperenziale, capace di invitare il visitatore a scoprire il Paese non solo attraverso i suoi luoghi, ma attraverso le emozioni, i ritmi e il paesaggio che ne definiscono l’identità e lo stile di vita».\r

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La Spagna vanta un patrimonio di giardini ricco e variegato, frutto della sua diversità climatica, geografica e culturale. Dai giardini reali e storici ai grandi orti botanici, dai paesaggi agricoli modellati dall’uomo alle creazioni contemporanee, il giardino in Spagna è da secoli uno spazio di dialogo tra natura e cultura. L’acqua, elemento centrale soprattutto nei territori mediterranei, ha plasmato un’arte del paesaggio fondata su equilibrio, ingegno e sostenibilità.","post_title":"La Spagna della natura è il Paese ospite dell’edizione 2026 di Orticola","post_date":"2026-03-18T09:25:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773825912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_488383\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesco Cuccureddu[/caption]\r

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La quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna – We Walk in Sardinia 2026, promossa dalla regione Sardegna per valorizzare il turismo lento e sostenibile, si svolgerà con un format rinnovato e un calendario “diffuso”.\r

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Un programma esteso con 26 fine settimana ‘in cammino’, da aprile all’autunno (con pausa a luglio e agosto), organizzati dal venerdì alla domenica lungo i 16 itinerari – 8 cammini e 8 destinazioni di pellegrinaggio riconosciuti dalla regione, ai quali si aggiungerà un itinerario speciale da percorrere in bicicletta – con l’obiettivo di costruire una lunga stagione di esperienze a passo lento, promuovere sempre più il turismo tutto l’anno e accompagnare i visitatori fino all’appuntamento conclusivo della Settimana dei Cammini, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2026.\r

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«Fa’ la cosa giusta! – spiega Franco Cuccureddu, assessore regionale del turismo, artigianato e commercio - è una fiera davvero particolare nel panorama degli eventi dedicati al turismo, perché si rivolge in modo specifico al turismo lento. In questo contesto la Sardegna si presenta con offerte molto competitive che passano attraverso i cammini, i siti Patrimonio UNESCO, i borghi caratteristici, un settore in forte crescita su cui abbiamo investito risorse importanti. Noi Camminiamo in Sardegna rappresenta uno dei progetti più significativi in questa direzione: un modello che valorizza i territori e le comunità, e che con il calendario diffuso del 2026 diventa ancora più capace di raccontare l’Isola lungo tutto l’anno».\r

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«Noi Camminiamo in Sardegna è un appuntamento collaudato – aggiunge Renato Tomasi, responsabile del progetto di valorizzazione del turismo lento e sostenibile - ogni anno coinvolgiamo circa 80 Comuni e circa 700 camminatori che si muovono contemporaneamente lungo i diversi itinerari. La grande novità del 2026 è che non cammineremo solo nella settimana di ottobre, ma nei fine settimana dalla primavera all’autunno, grazie a un calendario condiviso con tutti i cammini e le destinazioni di pellegrinaggio».\r

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","post_title":"Noi camminiamo in Sardegna, presentato il calendario diffuso con 26 week end sull’Isola","post_date":"2026-03-17T12:48:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773751700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spezia ospita dal 23 al 25 marzo la terza edizione di Bitesp 2026, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale dedicata all’Area Ligure Apuana.\r

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La manifestazione, organizzata dal comune della Spezia, registra ogni anno una partecipazione sempre più ampia da parte di operatori, buyer e realtà del territorio interessate al turismo esperienziale, sostenibile e legato alle eccellenze locali.\r

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«Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per far conoscere le eccellenze del nostro territorio – commenta Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - dalle bellezze naturali ai borghi storici, dalle produzioni tipiche alle esperienze culturali e artigianali che rendono l’Area Ligure Apuana così distintiva. In un contesto internazionale complesso, riteniamo strategico rafforzare la promozione turistica verso i paesi europei, mercati particolarmente vicini e facilmente collegati al nostro territorio. L’Europa rappresenta infatti uno spazio privilegiato di relazioni e scambi, nel quale La Spezia può consolidare la propria presenza e attrarre un turismo sempre più qualificato e interessato alle esperienze autentiche. Negli anni precedenti Bitesp ha dimostrato quanto sia efficace promuovere il territorio attraverso workshop B2B e fam trip, favorendo nuove collaborazioni tra operatori locali e mercati internazionali, e creando opportunità concrete per lo sviluppo turistico ed economico della città e dell’intera area vasta. Si tratta inoltre di un impegno che si inserisce nelle numerose iniziative volte a promuovere il territorio e ad attrarre visitatori. Con questa edizione confermiamo la nostra volontà di valorizzare un turismo sostenibile, innovativo e di qualità, capace di coniugare cultura, natura e tradizioni».\r

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I dati confermano una crescita significativa del turismo, con il numero di notti alla Spezia che ha superato il milione e mezzo, con un incremento del 16% dei crocieristi, che nel corso dell’anno hanno toccato quota oltre 730.000 persone.\r

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Il 23 marzo sarà dedicato al Workshop B2B, un’intera giornata di incontri tra circa 60 operatori turistici del comprensorio ALA – tra strutture ricettive, DMC, agenzie incoming, fornitori di esperienze, realtà artigianali ed enogastronomiche – e 30 buyer internazionali selezionati e invitati appositamente.\r

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I 30 buyer internazionali sono provenienti da 13 paesi. Dall’Armenia parteciperà Tour Advice, mentre dall’Austria arriveranno Sabtours Touristik e Awardit Group. La delegazione asiatica sarà rappresentata da quattro importanti operatori cinesi: Itatour Voglia d’Italia, Swan Tour, Hiseas International e Faraway Land Travel. Dal cuore dell’Europa giungeranno Adagio con Brio dalla Germania, LLP Viaris dal Kazakhstan, Vildora e Baltic Travel Service dalla Lituania.\r

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I Paesi Bassi saranno presenti con Mijn Hemel e Stap Reizen, mentre una nutrita delegazione arriverà dalla Polonia, rappresentata da Cortina Travel, Dolce Vita, Peregrinus, Polub Travel e LTM Luxury Travel Management. Dalla Repubblica Ceca parteciperanno CK Saturn e Cestyl, mentre dal versante balcanico e danubiano giungeranno Unique Au Monde, Elf Tours ed Europa Travel dalla Romania, oltre alla slovena Kompas.\r

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La Spagna sarà rappresentata da Travelia, La Dolce Vita Travel, Sol d’Or e Turitalia, mentre la Svezia porterà La Villa Travel. Chiude il gruppo l’ungherese Bono Utazási Központ.\r

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«Bitesp rappresenta per la Spezia un appuntamento strategico – aggiunge l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia - Non solo una fiera, ma un vero acceleratoare per la crescita internazionale del nostro territorio. Portare qui 30 buyer da oltre dieci paesi significa rafforzare il posizionamento della nostra destinazione nei mercati esteri, creando nuove opportunità per le imprese locali e valorizzando il lavoro fatto in questi anni per costruire un’offerta autentica, esperienziale e fortemente legata alla nostra identità. Questa terza edizione conferma che la Spezia è pronta a competere a livello globale con professionalità, qualità e visione».","post_title":"Bitesp 2026, dal 23 al 25 marzo il turismo della Spezia incontra il mercato internazionale","post_date":"2026-03-17T12:08:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773749306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la flotta di Air Dolomiti con l'arrivo di due Embraer E195: il primo aeromobile è stato consegnato nel mese di dicembre ed è già operativo, mentre il secondo, arrivato ieri 16 marzo, entrerà in servizio nelle prossime settimane. \r

L’ingresso degli E195 rientra in un programma di rinnovamento e crescita della flotta che si estenderà fino al 2028 e che prevede l’arrivo progressivo di 13 aeromobili di questo modello, destinati a sostituire gradualmente nove degli E190 da 108 posti attualmente in servizio. Al completamento del piano, la rinnovata flotta di Air Dolomiti passerà dalle attuali 28 unità a un totale di 30 aeromobili, con un conseguente incremento della capacità complessiva e dell’efficienza operativa.\r

Questo potenziamento consentirà alla compagnia del gruppo Lufthansa di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo all’interno del network del gruppo, offrendo una maggiore disponibilità di posti sui collegamenti strategici e mantenendo elevati standard di affidabilità e comfort per i passeggeri.\r

L’ampliamento della flotta si inserisce nel percorso di sviluppo del vettore che nel 2026 celebra il 35° anniversario dall’inizio delle proprie attività operative. Air Dolomiti avviò infatti il proprio servizio il 21 gennaio 1991 con quattro voli giornalieri sulla tratta Trieste-Genova, operati con aeromobili De Havilland Dash 8 serie 300 da 50 posti","post_title":"Air Dolomiti: 28 aeromobili in flotta con l'arrivo di due Embraer E195","post_date":"2026-03-17T11:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773746968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Victory Cruise Lines sta investendo 5 milioni di dollari per ammodernare la propria flotta. Durante la bassa stagione 2026, come riporta Travelpulse, verranno apportati aggiornamenti tecnici, normativi e volti a migliorare l'esperienza degli ospiti sulle navi Victory I e Victory II.\r

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L'intervento comprende la revisione completa della parte superiore del motore principale, la ricertificazione delle gru, il miglioramento del bacino di carenaggio, la sostituzione di alcune parti del ponte e un completo rinnovo della verniciatura esterna. Le ispezioni annuali di conformità normativa vengono condotte in collaborazione con la guardia costiera degli Stati Uniti.\r

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Dave Martin, direttore senior del settore marittimo e Chris Merrick, direttore del settore marittimo, stanno supervisionando la manutenzione meccanica, i lavori strutturali e gli aspetti relativi alla conformità. «Dai sistemi di propulsione alle attrezzature di sollevamento, alle certificazioni, questo è un lavoro fondamentale - afferma Martin. -. Ci stiamo assicurando che queste imbarcazioni operino con robustezza, affidabilità e piena conformità normativa per le stagioni a venire».\r

Le migliorie negli interni\r

Andrew Felisberto, direttore delle operazioni alberghiere, sta supervisionando i progetti di ristrutturazione degli interni e dell'hotel. Tra questi, un ingresso ridisegnato per la Coastal Dining Room con un motivo a spina di pesce personalizzato, nuove finestre nel ristorante The Grill, un'illuminazione migliorata in diverse aree comuni e un nuovo impianto audio nella Compass Lounge. Nel ristorante e nelle torri delle scale è in fase di installazione una moquette progettata su misura, mentre in alcuni ambienti selezionati vengono sostituiti i rivestimenti murali. Anche i tessuti d'arredo e i rivestimenti vengono rinnovati nelle principali aree riservate agli ospiti.\r

La proposta culinaria si sta ampliando grazie al miglioramento delle attrezzature di bordo e all'introduzione di postazioni di cottura mobili nella Compass Lounge, che consentono dimostrazioni dal vivo e competizioni interattive con la partecipazione degli ufficiali superiori.\r

Le aree riservate all'equipaggio verranno rinnovate con nuovi pavimenti e arredi moderni, a conferma dell'impegno della compagnia per il benessere del team. Entrambe le navi continuano a disporre di centri medici completamente attrezzati, con un medico di bordo dedicato.\r

«Il nostro periodo di inattività regala alle navi un ciclo di investimenti ben pianificato - afferma David William Kelly, direttore operativo di Victory Cruise Lines -. Questo reinvestimento di 5 milioni di dollari riflette il nostro impegno a lungo termine per l'integrità tecnica delle navi e per il continuo miglioramento dell'esperienza di bordo. La messa fuori servizio è un atto di gestione responsabile. Quando Victory I e Victory II torneranno in servizio, lo faranno tecnicamente rafforzate, esteticamente rinnovate e operativamente perfezionate»\r

","post_title":"Victory Cruise Lines investe 5 milioni di dollari nel restyling della flotta","post_date":"2026-03-17T10:34:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773743682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jumbo ha svelato la sua nuova identità con l'obiettivo di \"accompagnare una nuova fase strategica all'interno del gruppo Alpitour World, rafforzando il suo posizionamento internazionale e il suo impegno per l'innovazione\".\r

Un brand rinnovato\r

L'azienda, come riporta Preferente, sta introducendo una nuova immagine di brand che incorpora il simbolo dell'infinito, un elemento che intende rappresentare la vasta gamma di destinazioni e la capacità di adattarsi a mercati diversi. La nuova immagine verrà implementata gradualmente nelle oltre 36 destinazioni in cui opera l'azienda.\r

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Secondo il ceo Emilio Rivas, “Il cambiamento non è solo visivo, ma anche strategico. La nuova immagine del marchio è la manifestazione della nostra evoluzione. Riflette sia la nostra capacità di offrire infinite soluzioni, sia la nostra appartenenza al gruppo Alpitour World, che ci permette di offrire ai nostri clienti un approccio più globale e personalizzato”.\r

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Da parte sua, il direttore commerciale dell'azienda, Gabriel Fiol, ha sottolineato che “ci siamo sempre concentrati nell'offrire ai nostri clienti una proposta che consenta loro di diversificare la propria offerta e di adattarsi a un mercato turistico sempre più globalizzato e dinamico. Con la nostra nuova identità e il concetto di infinito che ora ci rappresenta, rafforziamo il nostro impegno per l'innovazione e la personalizzazione»\r

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","post_title":"Jumbo: al via una nuova fase strategica all'interno di Alpitour World","post_date":"2026-03-17T09:32:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773739928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voihotels lancia una nuova campagna intitolata a “La vacanza che vuoi è Voi”. Ideata da Clicking Adv, la nuova iniziativa ridefinisce il racconto del viaggio mettendo al centro l’esperienza personale, con l’obiettivo di rafforzare awareness e memorabilità del brand.\r

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La campagna nasce da un insight universale: una vacanza si vive quattro volte: quando la sogni, quando la scegli, quando la vivi e quando la ricordi. Il viaggio non è un momento isolato, ma un arco emotivo: prende forma nel desiderio, si concretizza nella scelta, si compie nell’esperienza e continua nella memoria.\r

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È da questa idea che prende forma il concept creativo, volto a rafforzare la distintività di Voihotels nel panorama dell’hôtellerie, dove la bellezza delle destinazioni, la centralità dell’ospite e il rispetto per ambiente e territorio diventano il segno distintivo di un’ospitalità di valore, sostenuta dall’esperienza di Alpitour World.\r

Quattro volte\r

La firma narrativa del “quattro volte” diventa il filo conduttore della comunicazione, scandendo il racconto e trasformandolo in uno storytelling emozionale capace di accompagnare lo spettatore lungo tutte le fasi dell’esperienza. Il film traduce questa struttura in una narrazione fluida e immersiva, in cui scene di persone in vacanza si intrecciano in un racconto coinvolgente e armonico. Il claim “La vacanza che vuoi è Voi” nasce dal gioco linguistico tra vuoi e Voi, trasformando il desiderio individuale in una risposta concreta e immediata, creando una connessione diretta con il target.\r

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«Con questa campagna sintetizziamo perfettamente l’ambizione del brand: ascoltare i desideri delle persone e trasformarli in esperienze uniche, capaci di lasciare un segno. È un progetto che unisce strategia e creatività per rendere il brand ancora più distintivo nel panorama dell’hôtellerie» dichiara Elisabetta Sica, head of marketing department Voihotels.\r

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On air su Prime tv, la campagna prevede una pianificazione integrata che coinvolge digital, stampa, affissioni ooh e radio.","post_title":"Voihotels rilancia: \"La vacanza che vuoi è Voi\"","post_date":"2026-03-17T09:03:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773738189000]}]}}