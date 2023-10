Alpitour dà il via all’operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell’operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l’head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell’ultima fiera di Rimini: “La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell’area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l’offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico”. Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell’area più a sud di Phuket. “La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane – prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C’è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc”. L’offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. “Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos – conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall’anno prossimo di fare un’operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia”. Condividi

