Alla scoperta della Sicilia d’autunno con le proposte del tour operator le Isole d’Italia Tour Trekking Sicilia Orientale e tour Borghi di Sicilia. Sono le due proposte autunnali del tour operator le Isole d’Italia. Ideali per sfruttare appieno il clima mite della destinazione, rimanendo lontani dalla calca estiva e dal turismo di massa. I due pacchetti esplorano altrettante anime distinte della regione e abbracciano due idee di vacanza tra natura e cultura. I più avventurosi possono visitare la zona est, attraverso passeggiate su sentieri evocativi e percorsi di trekking mozzafiato, mentre i viaggiatori affascinati dalla storia siciliana hanno a disposizione l’itinerario nell’area occidentale, per scoprire località pittoresche e borghi incantevoli, ma spesso ancora poco conosciuti. Con il tour Trekking Sicilia Orientale, i viaggiatori saranno in particolare accompagnati attraverso gole e percorsi diversi da guide vulcanologiche professionali ed esperte. Tra i protagonisti della proposta, il vulcano Etna, le gole dell’Alcantara, l’oasi naturalistica di Vendicari a Siracusa, la riserva Orientata Cavagrande del Cassibile, vicino a Noto. Accanto alle risorse naturali della parte orientale dell’isola, spazio anche alla visita del borgo marinaro di Marzamemi e a Siracusa, nonché al suo quartiere isola di Ortigia. Il tour Borghi di Sicilia pone invece l’attenzione sui centri più caratteristici, ma spesso meno conosciuti, della Sicilia occidentale. L’itinerario inizia a Palermo, con visita al palazzo dei Normanni e a Monreale, conosciuta in tutto il mondo per la sua cattedrale. Si va poi alla scoperta di Segesta, Borgo Parrini e Scopello, nonché alla grotta Mangiapane a Custonaci: un insediamento preistorico che vanta il ritrovamento di reperti del Paleolitico. Non mancheranno inoltre visite guidate all’antica città fenicia di Mozia sull’isola di San Pantaleo e a Gibellina, piccolo centro abbandonato dopo il sisma del Belìce del 1968. Previste pure degustazioni ad hoc in cantine e pasticcerie della regione. Condividi

