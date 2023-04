Alidays: nuova partnership con il gruppo alberghiero Aman per la linea Glance Nuova partnership per Alidays che va ad arricchire la linea Glance grazie alla collaborazione con il gruppo alberghiero Aman. “La scelta dei nostri partner è determinata dalla possibilità di condividire la nostra filosofia, orientata alla persona e al suo totale benessere nell’esperienza del viaggio”, sottolinea Davide Catania, ceo dell’operatore milanese. Tramite la partnership con Aman, Alidays punta quindi a rafforzare la propria linea high end Glance, aggiungendo un’offerta di ospitalità che, oltre alla privacy, alla cura dei luoghi e delle aree, in alcuni casi scelte tra i patrimoni mondiali dell’umanità Unesco, “esprime il fascino di architetture e spazi raffinati, connotati da un’aura di sacralità – prosegue Catania -. Perché l’associazione di luoghi a viaggiatori unici rende l’esperienza irripetibile e memorabile: una connessione che va oltre le naturali differenze, capace di creare un incontro profondo con sé stessi e con l’Altro”.

Nuova partnership per Alidays che va ad arricchire la linea Glance grazie alla collaborazione con il gruppo alberghiero Aman. "La scelta dei nostri partner è determinata dalla possibilità di condividere la nostra filosofia, orientata alla persona e al suo totale benessere nell'esperienza del viaggio", sottolinea Davide Catania, ceo dell'operatore milanese. Tramite la partnership con Aman, Alidays punta quindi a rafforzare la propria linea high end Glance, aggiungendo un'offerta di ospitalità che, oltre alla privacy, alla cura dei luoghi e delle aree, in alcuni casi scelte tra i patrimoni mondiali dell'umanità Unesco, "esprime il fascino di architetture e spazi raffinati, connotati da un'aura di sacralità - prosegue Catania -. Perché l'associazione di luoghi a viaggiatori unici rende l'esperienza irripetibile e memorabile: una connessione che va oltre le naturali differenze, capace di creare un incontro profondo con sé stessi e con l'Altro". 