Albatros Top Boat lancia il sito b2b MaldivesForYou a conferma immediata E' il sito b2b MaldivesForYou la grande novità dell'anno di Albatros Top Boat. Con un po' di ritardo rispetto ai piani originari, sarà completamente operativo dalla fine del mese il portale fortemente voluto dall'operatore di Verbania per racchiudere in un'unica piattaforma l'offerta dedicata alla propria destinazione di elezione: "Sarà un sito dedicato alla Maldive a 360 gradi – spiega la general manager del to, Donatella Dodi Telli -. Includerà resort, guest house selezionate, non più di una trentina, voli dall'Italia, ma anche da Spagna e poi dal resto d'Europa e dagli Usa, nonché naturalmente il prodotto crociere, che comprenderà sia la nostra flotta, sia offerte di altri operatori". Il tutto con un booking engine a conferma immediata: "Il portale sarà gestito da persone che come ma hanno vissuto realmente alle Maldive – prosegue Dodi -. Non sarà perciò solamente un guscio digitale con un numero verde poco più che formale da contattare. Dietro le quinte ci saremo noi a fornire assistenza reale ai clienti". La novità si inserisce in un contesto di sviluppo di Albatros Top Boat: una realtà nata negli anni Novanta come operatore specializzato in crociere alle Maldive per appassionati di subacquea, che oggi vanta un prodotto adatto a una clientela eterogenea per età, provenienza ed esigenze. E non solo verso l'arcipelago dell'oceano Indiano: "Abbiamo anche le linee Top Tours, dedicata ad alcune tra le destinazioni mare più belle al mondo, tra cui il mar Rosso, il Pacifico di Galapagos, Cocos e Guadalupa, l'Indonesia, il Madagascar e il Sud Africa. A questa si aggiunge poi la Viaggi Avventura per gli itinerari in mete come ancora il Sud Africa, e poi la Tanzania, la Namibia e l'Oman". In occasione del lancio nuovo sito MaldivesForYou, l'operatore ha infine intenzione di organizzare una serie di iniziative di formazione dedicate: "Parliamo di webinar ad hoc, ma anche di fam trip per le agenzie", conclude Dodi.

