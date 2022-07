Albatravel rafforza l’area sales con tre new entry

Si chiamano Simonetta Cagelli, Massimo Novarin e Leonardo Camatti. Seguiranno rispettivamente la Lombardia, nonché Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna, con Camatti che si occuperà invece della Toscana. Sono le tre new entry del team sales di Albatravel – Whl, che ha deciso di rafforzare la propria squadra commerciale per cogliere tutte le opportunità di questa fase di consolidamento e ripartenza.

“Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ed essere sempre in linea con le esigenze delle agenzie e quelle del mercato – spiega il direttore vendite del gruppo, Luca Riminucci -. Per questo abbiamo assegnato nuove zone di competenza con nuovi professionisti che si uniranno a risorse che da anni contribuiscono al successo della compagnia, come gli storici Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta per la Campania e Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria. Desidero quindi augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”.