Al via il prossimo 4 maggio la Hit Parade Cruise di Costa: a bordo Mtv e gli Skunk Anansie Partirà il prossimo 4 maggio da Savona la Hit Parade Cruise di Costa: la nuova crociera C|Club 2025 disponibile sia per i soci del programma fedeltà della compagnia, sia per tutti gli altri ospiti. A bordo della Fascinosa, si potrà vivere una proposta di intrattenimento che rievocherà l’atmosfera unica degli anni ’80 e ’90 con party e notti tematiche: dai grandi classici alla dance, dal rock fino alla celebrazione finale dedicata al pop. Tra queste, l’Opening ceremony con il Gala Night; il Bosphorus Party e il “Mamma Mia! A Zacinto”, rimando, tutto greco, al celebre film. Guest star della crociera saranno gli Skunk Anansie, una delle band più importanti e significative del Regno Unito dagli anni ’90, guidata dalla carismatica frontwoman Skin. Tornati nel 2025 con la nuova musica tratta dall’album in uscita prossimamente The Painful Truth, si esibiranno dal vivo sulla Fascinosa il 9 maggio, con una setlist che prevede nuovi brani e alcune delle loro hit più famose, come Hedonism, Charlie Big Potato e Weak che li hanno fatti entrare nell’olimpo dei grandi. La Hit Parade Cruise sarà powered by Mtv, brand sinonimo di musica, intrattenimento e cultura pop, presente a bordo con quattro lecture dedicate alla musica degli anni ’80 e ‘90, condotte da Luca De Gennaro, storico direttore artistico di Mtv Italia. Inoltre, la sera del 14 maggio sarà il momento del Party Dj Set powered by Mtv con Stefano Fontana aka Stylophonic, protagonista assoluto della scena musicale degli anni ’90. Esclusive anche le esperienze di gusto, con il ritorno a bordo, dal 6 all’8 maggio, degli chef stellati Hélène Darroze, Bruno Barbieri e Ángel León, firme eccellenti dell’offerta gastronomica delle navi Costa. I tre chef si cimenteranno in una prova a tempo, preparando piatti ispirati a canzoni famose. I soci del C|Club saranno poi protagonisti di un quiz gastronomico e non solo, presentato dagli chef, che premieranno il più veloce a rispondere a ogni domanda con una sorpresa speciale. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination Dish: i piatti speciali ispirati alle destinazioni che si visitano. Il viaggio durerà due settimane e sarà dedicato al Mediterraneo Orientale, in particolare a Grecia e Turchia, con l’esclusiva overnight a Istanbul. Durante la navigazione, gli ospiti potranno godersi anche l’esperienza delle Sea Destinations. In esclusiva per questa crociera, è in particolare in programma la Mare di Stelle nell’Egeo, con la possibilità di osservare il cielo stellato da un punto di vista davvero unico. Promo speciale infine per i soci C|Club: prenotando entro il 15 marzo, verrà garantito un livello C|Club superiore a quello che si avrebbe al momento della partenza, per un anno intero, da marzo 2025 sino a marzo 2026. Inoltre, su questa partenza, solo per i soci italiani C|Club, fino al 31 marzo 2025 è attiva Costa Days: un’ulteriore promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e richiede un acconto di soli 100 euro a persona. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 4 maggio da Savona la Hit Parade Cruise di Costa: la nuova crociera C|Club 2025 disponibile sia per i soci del programma fedeltà della compagnia, sia per tutti gli altri ospiti. A bordo della Fascinosa, si potrà vivere una proposta di intrattenimento che rievocherà l'atmosfera unica degli anni '80 e '90 con party e notti tematiche: dai grandi classici alla dance, dal rock fino alla celebrazione finale dedicata al pop. Tra queste, l’Opening ceremony con il Gala Night; il Bosphorus Party e il “Mamma Mia! A Zacinto”, rimando, tutto greco, al celebre film. Guest star della crociera saranno gli Skunk Anansie, una delle band più importanti e significative del Regno Unito dagli anni '90, guidata dalla carismatica frontwoman Skin. Tornati nel 2025 con la nuova musica tratta dall'album in uscita prossimamente The Painful Truth, si esibiranno dal vivo sulla Fascinosa il 9 maggio, con una setlist che prevede nuovi brani e alcune delle loro hit più famose, come Hedonism, Charlie Big Potato e Weak che li hanno fatti entrare nell'olimpo dei grandi. La Hit Parade Cruise sarà powered by Mtv, brand sinonimo di musica, intrattenimento e cultura pop, presente a bordo con quattro lecture dedicate alla musica degli anni ’80 e ‘90, condotte da Luca De Gennaro, storico direttore artistico di Mtv Italia. Inoltre, la sera del 14 maggio sarà il momento del Party Dj Set powered by Mtv con Stefano Fontana aka Stylophonic, protagonista assoluto della scena musicale degli anni '90. Esclusive anche le esperienze di gusto, con il ritorno a bordo, dal 6 all’8 maggio, degli chef stellati Hélène Darroze, Bruno Barbieri e Ángel León, firme eccellenti dell’offerta gastronomica delle navi Costa. I tre chef si cimenteranno in una prova a tempo, preparando piatti ispirati a canzoni famose. I soci del C|Club saranno poi protagonisti di un quiz gastronomico e non solo, presentato dagli chef, che premieranno il più veloce a rispondere a ogni domanda con una sorpresa speciale. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination Dish: i piatti speciali ispirati alle destinazioni che si visitano. Il viaggio durerà due settimane e sarà dedicato al Mediterraneo Orientale, in particolare a Grecia e Turchia, con l’esclusiva overnight a Istanbul. Durante la navigazione, gli ospiti potranno godersi anche l’esperienza delle Sea Destinations. In esclusiva per questa crociera, è in particolare in programma la Mare di Stelle nell'Egeo, con la possibilità di osservare il cielo stellato da un punto di vista davvero unico. Promo speciale infine per i soci C|Club: prenotando entro il 15 marzo, verrà garantito un livello C|Club superiore a quello che si avrebbe al momento della partenza, per un anno intero, da marzo 2025 sino a marzo 2026. Inoltre, su questa partenza, solo per i soci italiani C|Club, fino al 31 marzo 2025 è attiva Costa Days: un'ulteriore promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e richiede un acconto di soli 100 euro a persona. [post_title] => Al via il prossimo 4 maggio la Hit Parade Cruise di Costa: a bordo Mtv e gli Skunk Anansie [post_date] => 2025-03-11T13:04:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741698279000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => United Airlines rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l’introduzione di tre nuove rotte verso gli Stati Uniti per l’estate 2025. Walter Cianciusi, responsabile commerciale di United Airlines in Italia, ha annunciato le novità in occasione del TOVE 2025, sottolineando il crescente impegno della compagnia nell’ampliare le connessioni transatlantiche: «Siamo molto fieri di essere un vettore che primeggia adesso in Italia verso gli Stati Uniti». A partire dal mese di maggio, United lancerà tre nuovi collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti, portando il numero totale di voli giornalieri a 14. La prima tratta, Roma-Denver, sarà operativa a partire dal 2 maggio 2025, diventando l’unico collegamento diretto tra la Capitale italiana e Denver, importante hub del vettore, che permetterà collegamenti verso oltre 90 destinazioni in Nord America, agevolando sia i viaggi turistici che d'affari. Dal 22 maggio 2025 partirà il volo Palermo-New York, che risponde alla domanda crescente di collegamenti tra il Sud Italia e la costa est degli Stati Uniti. Dal 23 maggio 2025 verrà inoltre inaugurato il volo giornaliero Venezia-Washington D.C., potenziando la connessione con un importante polo istituzionale e finanziario americano. Queste nuove tratte si aggiungono agli 11 voli già operati da Roma, Milano, Napoli e Venezia, rafforzando il ruolo di United Airlines nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti. [post_title] => United Airlines amplia il network Italia-USA con tre nuove rotte estive [post_date] => 2025-03-10T14:01:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741615317000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la campagna Viaggia, Sorprenditi, Ricorda torna l’operazione Spring Days, che in un periodo circoscritto lancia offerte in esclusiva per i consumatori delle agenzie del network Gattinoni. I viaggiatori che si recheranno in agenzia fino al 19 marzo e prenoteranno partenze in primavera ed estate (in qualche caso sino al 31 dicembre 2025) beneficeranno quindi di consistenti promozioni. Gli sconti sono parametrati al raggio di destinazione: fino a 400 euro a pratica sul lungo raggio; fino a 250 euro a pratica sul medio raggio; fino a 150 euro a pratica sul corto raggio. In alcuni casi, anche le agenzie usufruiscono di plus, attraverso un piano di incentivazione e over commission, così come di premi, stabiliti dai partner dell’operazione. Infatti, oltre alle promozioni sul prodotto interno Dynamic, Selected e Travel Experience, Gattinoni ha identificato 17 fornitori parte dell'iniziativa: il tour operating è presente con Alpitour World sul brand Bravo, Atitur, Baobab, CaboVerdeTime, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, Naar e Sporting Vacanze. A questi si aggiungono le crociere, con Costa e Msc, nonché le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Chiudono Allianz Assicurazioni e Flexible Autos. È stata anche creata una pagina di riferimento sul sito gattinonitravel.it e la medesima riportata su tutti i mini-siti b2b2c delle agenzie del network. [post_title] => Tornano gli Spring Days Gattinoni: promo per viaggiatori e adv sino al 19 marzo [post_date] => 2025-03-07T11:46:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741347981000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere estende la partnership con Emirates sino al 2027. Annunciata all'Itb di Berlino, la rinnovata collaborazione si basa su due decenni di relazioni reciproche e mira a sviluppare ulteriormente la proposta di Dubai come destinazione crocieristica con connettività integrata e accessibile attraverso diverse soluzioni di trasporto: aereo, terrestre e marittimo. Costa Crociere ed Emirates lavoreranno tra le altre cose a iniziative di marketing congiunte, alla programmazione armonizzata dei voli e alla disponibilità di collegamenti comodi per i crocieristi. La partnership si concentrerà anche sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare il servizio, oltre a dedicare team di supporto ai passeggeri delle crociere per facilitare il check-in al Dubai Harbour cruise terminal. Costa ed Emirates collaboreranno poi per l'individuazione di soluzioni di trasporto avanzate tra l'aeroporto internazionale di Dubai e il terminal crociere del porto di Dubai. Esploreranno inoltre ulteriori opportunità per espandere la loro partnership oltre Dubai, includendo aree geografiche del network di Costa come il Centro e Sud America, l'Estremo Oriente e il Sud-Est asiatico. “Il rinnovo dell’accordo con Emirates è un’ulteriore conferma dell'importanza strategica di Dubai e degli Emirati nella nostra offerta turistica - spiega Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation, Costa Crociere -. Oggi celebriamo la continuazione della nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la connettività". Costa opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 2025-2026 sarà nella città emiratina con la Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione. Grazie alla formula volo+crociera, gli ospiti potranno godere di una crociera di una settimana per visitare Dubai, con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). “La collaborazione dimostra la nostra visione comune di rafforzare la posizione di Dubai come porta d'accesso di primaria importanza per le crociere invernali - aggiunge Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline -. Per noi il segmento dei crocieristi offre un enorme potenziale di crescita, oltre a generare effetti estremamente rilevanti per l'economia della città”. [post_title] => Costa Crociere rinnova la partnership con Emirates sino al 2027 [post_date] => 2025-03-07T09:02:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741338157000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà dedicata ai temi della natura, della sostenibilità ambientale e della poesia la tredicesima edizione di una Nave di libri per Barcellona. Il viaggio è in programma dal 5 al 10 aprile 2025 con partenza e ritorno a Civitavecchia a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines, in collaborazione con il mensile Leggere:tutti. Poesia e natura sono state sempre realtà strettamente interconnesse: a partire dal de Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, per arrivare a San Francesco con il suo Cantico delle creature di cui nel 2025 ricorrono gli 800 anni. Il legame tra poesia e natura sarà quindi sviluppato sulla Nave di libri per Barcellona in tutte le forme d’arte: non solo attraverso il coinvolgimento dei poeti, ma anche tramite le canzoni, il cinema, la pittura... E ancora con il teatro dove fin dall’antichità la poesia è stata di casa. Con questo approccio si svilupperà il programma che accompagnerà i viaggiatori sia all’andata sia al ritorno, con la partecipazione di poeti, scrittori, musicisti, registi, attori. E ancora la poesia di Pier Paolo Pasolini sarà ricordata sulla Nave di libri a 50 anni dalla scomparsa. La poesia sarà anche l’occasione per una sfida all’ultima rima sul tema della natura con un Poetry Slam aperto a tutti i partecipanti, con una sezione dedicata agli studenti. Non poteva mancare durante il viaggio anche l’attenzione alle condizioni del nostro mare: con i ricercatori di Ispra del progetto Life Conceptu Maris, che monitorano l’ambiente marino, si parlerà infatti di cetacei, tartarughe del Mediterraneo, del problema delle plastiche nel mare e della conservazione della natura, mentre dal ponte passeggeri sarà possibile partecipare a delle sessioni di avvistamento di balene, delfini e tartarughe. Una grande libreria con centinaia di titoli sul tema della natura e della sostenibilità ambientale e i volumi degli scrittori e autori presenti sulla nave sarà allestita dal Culture Club Cafè di Mola di Bari. Arrivati a Barcellona, in programma c'è poi la visita guidata della città e del suo immenso giardino botanico, ma anche un salto al monastero benedettino di Montserrat, costruito sull’omonima montagna, che ospita la più antica biblioteca d’Europa e anche il famoso coro delle voci bianche che è possibile ascoltare in concerti quotidiani. Il programma, tuttora in via di definizione, prevede già alcune importanti partecipazioni. Tra gli ospiti ci saranno infatti Claudio Damiani, una delle più importanti voci poetiche con una forte ispirazione alla natura, con il suo nuovo libro Rinascita in uscita a febbraio 2025 per Fazi, e Stefano Dal Bianco, premio Strega Poesia 2024 con Paradiso (Garzanti). Della poesia nell’arte parlerà la scrittrice Maria Letizia Putti, autrice di un libro su Canova. L’attrice Marina Benedetto presenterà una pièce tra musica e poesia dedicata a Pascoli. Sarà inoltre possibile scoprire la Poesia delle città: Barcellona e Osaka così lontane, così vicine attraverso le fotografie e il racconto di Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2. L’attore Gino Manfredi guiderà gli ospiti sulla nave attraverso la recitazione nel rapporto tra poesia e natura. E ancora la scrittrice Antonella Lattanzi che ha appena pubblicato il libro Capire il cuore altrui (HarperCollins); Valeria Montebello, scrittrice e sceneggiatrice con il suo romanzo Succede di notte (Feltrinelli), che si è subito rivelato una sorta di manifesto per un’intera generazione, quella dei millennials; Roberto Emanuelli che sarà presente con il suo ultimo libro Ora amati (Feltrinelli) che si aggiunge alla decina di romanzi fino a oggi pubblicati con centinaia di migliaia di copie vendute; Eraldo Affinati, che ha da poco pubblicato il libro Le citta del mondo (Feltrinelli), scrittore impegnato nel sociale con la scuola Penny Wirton, che racconterà San Francesco e il suo Cantico delle creature; il giornalista e scrittore esperto di enogastronomia Mario Liberto con il libro Frutta secca (Agra). Spazio sarà dato anche alla musica d’autore con Mimmo Locasciulli, vincitore del premio Tenco 2024, e la cantautrice pugliese Erica Mou, che recentemente ha anche pubblicato il libro una Cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri). Non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico grazie alla cantante Valentina De Rosa. A questi si aggiungeranno altri scrittori e artisti. [post_title] => Grimaldi - Leggere:tutti: il programma di una Nave di libri per Barcellona [post_date] => 2025-03-06T10:06:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741255571000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le migliori tariffe sul mercato italiano fino al prossimo 31 ottobre per la struttura maldiviana del gruppo Cenizaro Hotels & Resorts sull’isola di Falhumaafushi. E' il cuore dell'accordo appena siglato tra la divisione tour operating di CartOrange e il resort a 5 stelle The Residence Maldives, situato a circa 360 chilometri in direzione sud da Male e raggiungibile con un volo di 50 minuti, oltre a meno di dieci minuti di barca. La proprietà dispone di 94 ville, sette ristoranti, due spa by Clarins, un diving center Padi e un kids club. La partnership permetterà inoltre a CartOrtange di offrire servizi ad hoc agli ospiti: all’arrivo sull’isola il check-in personalizzato e una lettera di benvenuto in camera. Previsti poi un cadeau speciale e una Dolphin Cruise gratuita per due persone in qualsiasi momento del soggiorno. In caso di disponibilità, è fra l’altro possibile godere di un upgrade dell’abitazione assegnata: accanto alle beach villas, al The Residence Maldives sono presenti beach pool villas da una o due stanze da letto, così come water e deluxe water pool villas. “L’accordo con il The Residence at Falhumaafushi è strategico per supportare il nostro sviluppo sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione CartOrange Signature caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione - spiega il responsabile tour operator CartOrange, Claudio Asborno -. Le experience CartOrange Signature intendono in particolare rappresentare qualità, rispetto per l'ambiente e il desiderio di trasformare un viaggio in una storia da raccontare. I feedback dei clienti e dei consulenti che hanno già vissuto un'esperienza diretta al Falhumaafushi rafforzano peraltro la nostra convinzione di avere fatto la scelta giusta”. [gallery ids="485905,485906,485907"] [post_title] => L'accordo con il The Residence Maldives segna la nascita della linea CartOrange Signature [post_date] => 2025-03-05T10:42:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741171352000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485828" align="alignright" width="300"] GNV Matteo Della Valle[/caption] Garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione. Da tempo l’obiettivo di Grandi Navi Veloci è di rinnovare strumenti e servizi per supportare operatori del settore e viaggiatori. Per quanto riguarda il momento della prenotazione il nuovo sistema Gnv booking, grazie a funzionalità all’avanguardia, ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza. Per il cliente finale invece, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità con vantaggi esclusivi. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente. «E’un sistema tutto web based – spiega Matteo Della Valle chief commercial officer della compagnia - Ora ha tutte le funzionalità del vecchio e poi saranno apportate modifiche, in base alle richieste delle adv. Tra qualche mese, per esempio, le adv potranno riproteggere direttamente il passeggero; potranno fare allotment dei gruppi. Di volta in volta ci potranno essere variazioni, tutto per migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggio». Gli investimenti proseguono a bordo, allo scopo di rinnovare sempre il cuore pulsante del business di Gnv, vale a dire i traghetti. Nello specifico il recente refitting ha interessato Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid. Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “la piazza”, un ambiente comune dal sapore Mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, a bordo di Excellent ed Excelsior c’è ora una SPA completa. «Oltre alla costruzione di nuove navi – aggiunge Della Valle – siamo impegnati sul refitting che comporta un investimento di qualche milione di euro. Tutto per rendere più confortevole ed accogliente l’esperienza a bordo». La compagnia del gruppo Msc registra un buon andamento delle prenotazioni. «La nostra offerta – conclude Della Valle - è caratterizzata da un prodotto innovativo per tutti i target: 5 navi, delle quali 2 andranno in Sardegna e 3 in Marocco; due nuove navi per la Sicilia; l’ammiraglia Suprema per la Tunisia. Sulla Sardegna ogni giorno offriamo 2 mila cabine (+35% sul 2024) e sulla Sicilia il 15% di cabine in più al giorno rispetto all’anno scorso». [post_title] => Grandi Navi Veloci, focus su refitting e digital per rinnovare l’esperienza a bordo [post_date] => 2025-03-04T11:33:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741088029000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Twin Jet amplia il network italiano con l'aggiunta di un nuovo collegamento tra Nizza e Venezia, che decollerà il prossimo 31 marzo. La compagnia aerea è attualmente già operativa sulle rotte verso Bologna e Milano Malpensa. La Nizza-Venezia sarà servita da due voli diretti di andata e ritorno alla settimana, il lunedì e il venerdì, utilizzando aeromobili Beechcraft 1900D. «Questa nuova rotta rientra nella strategia di Twin Jet di offrire una maggiore connettività tra le principali capitali regionali, facilitando gli spostamenti dei viaggiatori - spiega una nota del vettore -. Collegando Nizza, porta della Costa Azzurra, a Venezia, regina dell'Adriatico, Twin Jet risponde alla crescente domanda di collegamenti diretti tra la Francia e l'Italia». Particolare attenzione, sottolinea la nota, viene riservata agli orari, con l'obiettivo «di offrire le migliori opzioni di volo ai passeggeri, sia che viaggino per affari che per piacere». Partner del programma frequent flyer Flying Blue di Air France, Twin Jet opera con una flotta composta da 13 Beechcraft 1900D ed effettua circa 200 voli regionali settimanali verso 13 destinazioni in Francia e in Italia: Le Puy-en-Velay, Lione, Marsiglia, Mende, Nizza, Parigi-Orly, Pau, Rennes, Strasburgo, Tolosa, Bologna, Milano Malpensa e, a breve, anche Venezia. [post_title] => Twin Jet rilancia sull'Italia con la nuova rotta Nizza-Venezia [post_date] => 2025-02-24T09:59:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740391165000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485205 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È stato presentato il calendario 2025 degli “eventi autentici liguri”: eventi che sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, e passano infatti da 33 a ben 76. Si tratta degli appuntamenti delle pro loco dell’Unpli Liguria che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento dall’assessorato al turismo di regione Liguria, con la collaborazione di agenzia InLiguria, a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 e che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato. I 76 eventi risultano distribuiti tra tutte e quattro le province liguri (20 in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia). Per ottenere il riconoscimento gli eventi rispettano i seguenti criteri: originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale/nazionale/internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto 'autentico' a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa. «È importante evidenziare che ben 48 eventi su 76 sono organizzati in periodi diversi da luglio e agosto: ciò è utile anche per le attività di promozione e divulgazione delle informazioni su queste iniziative che agenzia InLiguria curerà in collaborazione con il mio assessorato in piena coerenza con l’obiettivo, in un'ottica di stagionalizzazione aperta, di promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una fruizione più sostenibile e diversificata della destinazione Liguria che va vissuta 365 giorni all'anno – ha sottolineato l'assessore al turismo Luca Lombardi - Un altro aspetto da sottolineare è che 57 eventi hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra e 19 in località costiere: viene raggiunto quindi anche l’obiettivo di valorizzare le aree interne in quanto spesso presentano un’offerta di attrazione turistica pienamente complementare a quella della costa. Non solo animazione territoriale a favore del turismo balneare, quindi, ma riscoperta delle tradizioni e della cultura locale, così ben radicate nell’entroterra ligure, che vengono sempre più apprezzate dai turisti e costituiscono una ricchezza per le comunità e gli operatori economici locali». Inoltre verranno inseriti di diritto nel calendario degli "eventi autentici liguri" delle prossime annualità le iniziative con almeno 50 anni dichiarati di storicità tra quelli già candidati per l’edizione 2025, fatta salva l’eventuale rinuncia da parte delle pro loco organizzatrici o co-organizzatrici. «Sull’onda dell’entusiasmo della prima selezione, avvenuta l’anno scorso, ci troviamo, oggi, a consegnare l’attestato di evento autentico della Liguria a più del doppio dei partecipanti 2024 perché le pro loco, presenti su tutto il territorio, sono le custodi di questo patrimonio – ha aggiunto la presidente dell'unione nazionale pro loco d'Italia Liguria Daniela Segale - Un enorme successo che ci sprona ad andare avanti nella ricerca della tipicità del nostro territorio e delle nostre tradizioni, parte determinante di quel patrimonio immateriale e culturale per il quale Unpli sta elaborando un censimento nazionale». [post_title] => Eventi autentici liguri, 76 appuntamenti per vivere il territorio tutto l’anno [post_date] => 2025-02-24T08:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740386412000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al via il prossimo 4 maggio la hit parade cruise di costa a bordo mtv e gli skunk anansie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":121,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":631,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 4 maggio da Savona la Hit Parade Cruise di Costa: la nuova crociera C|Club 2025 disponibile sia per i soci del programma fedeltà della compagnia, sia per tutti gli altri ospiti. A bordo della Fascinosa, si potrà vivere una proposta di intrattenimento che rievocherà l'atmosfera unica degli anni '80 e '90 con party e notti tematiche: dai grandi classici alla dance, dal rock fino alla celebrazione finale dedicata al pop. Tra queste, l’Opening ceremony con il Gala Night; il Bosphorus Party e il “Mamma Mia! A Zacinto”, rimando, tutto greco, al celebre film.\r

\r

Guest star della crociera saranno gli Skunk Anansie, una delle band più importanti e significative del Regno Unito dagli anni '90, guidata dalla carismatica frontwoman Skin. Tornati nel 2025 con la nuova musica tratta dall'album in uscita prossimamente The Painful Truth, si esibiranno dal vivo sulla Fascinosa il 9 maggio, con una setlist che prevede nuovi brani e alcune delle loro hit più famose, come Hedonism, Charlie Big Potato e Weak che li hanno fatti entrare nell'olimpo dei grandi.\r

\r

La Hit Parade Cruise sarà powered by Mtv, brand sinonimo di musica, intrattenimento e cultura pop, presente a bordo con quattro lecture dedicate alla musica degli anni ’80 e ‘90, condotte da Luca De Gennaro, storico direttore artistico di Mtv Italia. Inoltre, la sera del 14 maggio sarà il momento del Party Dj Set powered by Mtv con Stefano Fontana aka Stylophonic, protagonista assoluto della scena musicale degli anni '90.\r

\r

Esclusive anche le esperienze di gusto, con il ritorno a bordo, dal 6 all’8 maggio, degli chef stellati Hélène Darroze, Bruno Barbieri e Ángel León, firme eccellenti dell’offerta gastronomica delle navi Costa. I tre chef si cimenteranno in una prova a tempo, preparando piatti ispirati a canzoni famose. I soci del C|Club saranno poi protagonisti di un quiz gastronomico e non solo, presentato dagli chef, che premieranno il più veloce a rispondere a ogni domanda con una sorpresa speciale. Inoltre, Barbieri, Darroze e León firmeranno un’edizione limitata dei Destination Dish: i piatti speciali ispirati alle destinazioni che si visitano.\r

\r

Il viaggio durerà due settimane e sarà dedicato al Mediterraneo Orientale, in particolare a Grecia e Turchia, con l’esclusiva overnight a Istanbul. Durante la navigazione, gli ospiti potranno godersi anche l’esperienza delle Sea Destinations. In esclusiva per questa crociera, è in particolare in programma la Mare di Stelle nell'Egeo, con la possibilità di osservare il cielo stellato da un punto di vista davvero unico.\r

\r

Promo speciale infine per i soci C|Club: prenotando entro il 15 marzo, verrà garantito un livello C|Club superiore a quello che si avrebbe al momento della partenza, per un anno intero, da marzo 2025 sino a marzo 2026. Inoltre, su questa partenza, solo per i soci italiani C|Club, fino al 31 marzo 2025 è attiva Costa Days: un'ulteriore promozione speciale che offre fino a 500 euro di sconto a cabina e richiede un acconto di soli 100 euro a persona.","post_title":"Al via il prossimo 4 maggio la Hit Parade Cruise di Costa: a bordo Mtv e gli Skunk Anansie","post_date":"2025-03-11T13:04:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741698279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines rafforza la sua presenza sul mercato italiano con l’introduzione di tre nuove rotte verso gli Stati Uniti per l’estate 2025. Walter Cianciusi, responsabile commerciale di United Airlines in Italia, ha annunciato le novità in occasione del TOVE 2025, sottolineando il crescente impegno della compagnia nell’ampliare le connessioni transatlantiche: «Siamo molto fieri di essere un vettore che primeggia adesso in Italia verso gli Stati Uniti».\r

\r

\r

\r

A partire dal mese di maggio, United lancerà tre nuovi collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti, portando il numero totale di voli giornalieri a 14. La prima tratta, Roma-Denver, sarà operativa a partire dal 2 maggio 2025, diventando l’unico collegamento diretto tra la Capitale italiana e Denver, importante hub del vettore, che permetterà collegamenti verso oltre 90 destinazioni in Nord America, agevolando sia i viaggi turistici che d'affari. Dal 22 maggio 2025 partirà il volo Palermo-New York, che risponde alla domanda crescente di collegamenti tra il Sud Italia e la costa est degli Stati Uniti. Dal 23 maggio 2025 verrà inoltre inaugurato il volo giornaliero Venezia-Washington D.C., potenziando la connessione con un importante polo istituzionale e finanziario americano.\r

\r

Queste nuove tratte si aggiungono agli 11 voli già operati da Roma, Milano, Napoli e Venezia, rafforzando il ruolo di United Airlines nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti.","post_title":"United Airlines amplia il network Italia-USA con tre nuove rotte estive","post_date":"2025-03-10T14:01:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741615317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la campagna Viaggia, Sorprenditi, Ricorda torna l’operazione Spring Days, che in un periodo circoscritto lancia offerte in esclusiva per i consumatori delle agenzie del network Gattinoni. I viaggiatori che si recheranno in agenzia fino al 19 marzo e prenoteranno partenze in primavera ed estate (in qualche caso sino al 31 dicembre 2025) beneficeranno quindi di consistenti promozioni. Gli sconti sono parametrati al raggio di destinazione: fino a 400 euro a pratica sul lungo raggio; fino a 250 euro a pratica sul medio raggio; fino a 150 euro a pratica sul corto raggio.\r

\r

In alcuni casi, anche le agenzie usufruiscono di plus, attraverso un piano di incentivazione e over commission, così come di premi, stabiliti dai partner dell’operazione. Infatti, oltre alle promozioni sul prodotto interno Dynamic, Selected e Travel Experience, Gattinoni ha identificato 17 fornitori parte dell'iniziativa: il tour operating è presente con Alpitour World sul brand Bravo, Atitur, Baobab, CaboVerdeTime, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, Naar e Sporting Vacanze. A questi si aggiungono le crociere, con Costa e Msc, nonché le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Chiudono Allianz Assicurazioni e Flexible Autos. È stata anche creata una pagina di riferimento sul sito gattinonitravel.it e la medesima riportata su tutti i mini-siti b2b2c delle agenzie del network.","post_title":"Tornano gli Spring Days Gattinoni: promo per viaggiatori e adv sino al 19 marzo","post_date":"2025-03-07T11:46:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741347981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere estende la partnership con Emirates sino al 2027. Annunciata all'Itb di Berlino, la rinnovata collaborazione si basa su due decenni di relazioni reciproche e mira a sviluppare ulteriormente la proposta di Dubai come destinazione crocieristica con connettività integrata e accessibile attraverso diverse soluzioni di trasporto: aereo, terrestre e marittimo. Costa Crociere ed Emirates lavoreranno tra le altre cose a iniziative di marketing congiunte, alla programmazione armonizzata dei voli e alla disponibilità di collegamenti comodi per i crocieristi.\r

\r

La partnership si concentrerà anche sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare il servizio, oltre a dedicare team di supporto ai passeggeri delle crociere per facilitare il check-in al Dubai Harbour cruise terminal. Costa ed Emirates collaboreranno poi per l'individuazione di soluzioni di trasporto avanzate tra l'aeroporto internazionale di Dubai e il terminal crociere del porto di Dubai. Esploreranno inoltre ulteriori opportunità per espandere la loro partnership oltre Dubai, includendo aree geografiche del network di Costa come il Centro e Sud America, l'Estremo Oriente e il Sud-Est asiatico.\r

\r

“Il rinnovo dell’accordo con Emirates è un’ulteriore conferma dell'importanza strategica di Dubai e degli Emirati nella nostra offerta turistica - spiega Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation, Costa Crociere -. Oggi celebriamo la continuazione della nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la connettività\".\r

\r

Costa opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 2025-2026 sarà nella città emiratina con la Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione. Grazie alla formula volo+crociera, gli ospiti potranno godere di una crociera di una settimana per visitare Dubai, con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

“La collaborazione dimostra la nostra visione comune di rafforzare la posizione di Dubai come porta d'accesso di primaria importanza per le crociere invernali - aggiunge Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline -. Per noi il segmento dei crocieristi offre un enorme potenziale di crescita, oltre a generare effetti estremamente rilevanti per l'economia della città”.","post_title":"Costa Crociere rinnova la partnership con Emirates sino al 2027","post_date":"2025-03-07T09:02:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741338157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà dedicata ai temi della natura, della sostenibilità ambientale e della poesia la tredicesima edizione di una Nave di libri per Barcellona. Il viaggio è in programma dal 5 al 10 aprile 2025 con partenza e ritorno a Civitavecchia a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines, in collaborazione con il mensile Leggere:tutti.\r

\r

Poesia e natura sono state sempre realtà strettamente interconnesse: a partire dal de Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, per arrivare a San Francesco con il suo Cantico delle creature di cui nel 2025 ricorrono gli 800 anni. Il legame tra poesia e natura sarà quindi sviluppato sulla Nave di libri per Barcellona in tutte le forme d’arte: non solo attraverso il coinvolgimento dei poeti, ma anche tramite le canzoni, il cinema, la pittura... E ancora con il teatro dove fin dall’antichità la poesia è stata di casa. Con questo approccio si svilupperà il programma che accompagnerà i viaggiatori sia all’andata sia al ritorno, con la partecipazione di poeti, scrittori, musicisti, registi, attori. E ancora la poesia di Pier Paolo Pasolini sarà ricordata sulla Nave di libri a 50 anni dalla scomparsa.\r

\r

La poesia sarà anche l’occasione per una sfida all’ultima rima sul tema della natura con un Poetry Slam aperto a tutti i partecipanti, con una sezione dedicata agli studenti. Non poteva mancare durante il viaggio anche l’attenzione alle condizioni del nostro mare: con i ricercatori di Ispra del progetto Life Conceptu Maris, che monitorano l’ambiente marino, si parlerà infatti di cetacei, tartarughe del Mediterraneo, del problema delle plastiche nel mare e della conservazione della natura, mentre dal ponte passeggeri sarà possibile partecipare a delle sessioni di avvistamento di balene, delfini e tartarughe. Una grande libreria con centinaia di titoli sul tema della natura e della sostenibilità ambientale e i volumi degli scrittori e autori presenti sulla nave sarà allestita dal Culture Club Cafè di Mola di Bari.\r

\r

Arrivati a Barcellona, in programma c'è poi la visita guidata della città e del suo immenso giardino botanico, ma anche un salto al monastero benedettino di Montserrat, costruito sull’omonima montagna, che ospita la più antica biblioteca d’Europa e anche il famoso coro delle voci bianche che è possibile ascoltare in concerti quotidiani. Il programma, tuttora in via di definizione, prevede già alcune importanti partecipazioni. Tra gli ospiti ci saranno infatti Claudio Damiani, una delle più importanti voci poetiche con una forte ispirazione alla natura, con il suo nuovo libro Rinascita in uscita a febbraio 2025 per Fazi, e Stefano Dal Bianco, premio Strega Poesia 2024 con Paradiso (Garzanti). Della poesia nell’arte parlerà la scrittrice Maria Letizia Putti, autrice di un libro su Canova. L’attrice Marina Benedetto presenterà una pièce tra musica e poesia dedicata a Pascoli.\r

\r

Sarà inoltre possibile scoprire la Poesia delle città: Barcellona e Osaka così lontane, così vicine attraverso le fotografie e il racconto di Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2. L’attore Gino Manfredi guiderà gli ospiti sulla nave attraverso la recitazione nel rapporto tra poesia e natura. E ancora la scrittrice Antonella Lattanzi che ha appena pubblicato il libro Capire il cuore altrui (HarperCollins); Valeria Montebello, scrittrice e sceneggiatrice con il suo romanzo Succede di notte (Feltrinelli), che si è subito rivelato una sorta di manifesto per un’intera generazione, quella dei millennials; Roberto Emanuelli che sarà presente con il suo ultimo libro Ora amati (Feltrinelli) che si aggiunge alla decina di romanzi fino a oggi pubblicati con centinaia di migliaia di copie vendute; Eraldo Affinati, che ha da poco pubblicato il libro Le citta del mondo (Feltrinelli), scrittore impegnato nel sociale con la scuola Penny Wirton, che racconterà San Francesco e il suo Cantico delle creature; il giornalista e scrittore esperto di enogastronomia Mario Liberto con il libro Frutta secca (Agra).\r

\r

Spazio sarà dato anche alla musica d’autore con Mimmo Locasciulli, vincitore del premio Tenco 2024, e la cantautrice pugliese Erica Mou, che recentemente ha anche pubblicato il libro una Cosa per la quale mi odierai (Fandango Libri). Non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico grazie alla cantante Valentina De Rosa. A questi si aggiungeranno altri scrittori e artisti.\r

\r

","post_title":"Grimaldi - Leggere:tutti: il programma di una Nave di libri per Barcellona","post_date":"2025-03-06T10:06:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741255571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le migliori tariffe sul mercato italiano fino al prossimo 31 ottobre per la struttura maldiviana del gruppo Cenizaro Hotels & Resorts sull’isola di Falhumaafushi. E' il cuore dell'accordo appena siglato tra la divisione tour operating di CartOrange e il resort a 5 stelle The Residence Maldives, situato a circa 360 chilometri in direzione sud da Male e raggiungibile con un volo di 50 minuti, oltre a meno di dieci minuti di barca.\r

\r

La proprietà dispone di 94 ville, sette ristoranti, due spa by Clarins, un diving center Padi e un kids club. La partnership permetterà inoltre a CartOrtange di offrire servizi ad hoc agli ospiti: all’arrivo sull’isola il check-in personalizzato e una lettera di benvenuto in camera. Previsti poi un cadeau speciale e una Dolphin Cruise gratuita per due persone in qualsiasi momento del soggiorno. In caso di disponibilità, è fra l’altro possibile godere di un upgrade dell’abitazione assegnata: accanto alle beach villas, al The Residence Maldives sono presenti beach pool villas da una o due stanze da letto, così come water e deluxe water pool villas.\r

\r

“L’accordo con il The Residence at Falhumaafushi è strategico per supportare il nostro sviluppo sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione CartOrange Signature caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione - spiega il responsabile tour operator CartOrange, Claudio Asborno -. Le experience CartOrange Signature intendono in particolare rappresentare qualità, rispetto per l'ambiente e il desiderio di trasformare un viaggio in una storia da raccontare. I feedback dei clienti e dei consulenti che hanno già vissuto un'esperienza diretta al Falhumaafushi rafforzano peraltro la nostra convinzione di avere fatto la scelta giusta”.\r

\r

[gallery ids=\"485905,485906,485907\"]","post_title":"L'accordo con il The Residence Maldives segna la nascita della linea CartOrange Signature","post_date":"2025-03-05T10:42:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741171352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485828\" align=\"alignright\" width=\"300\"] GNV Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

Garantire un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni istante del viaggio, a partire dalla prenotazione.\r

\r

Da tempo l’obiettivo di Grandi Navi Veloci è di rinnovare strumenti e servizi per supportare operatori del settore e viaggiatori.\r

\r

Per quanto riguarda il momento della prenotazione il nuovo sistema Gnv booking, grazie a funzionalità all’avanguardia, ottimizza la gestione delle prenotazioni e l’accesso alle informazioni, consentendo una maggiore efficienza.\r

\r

Per il cliente finale invece, da maggio 2024 è attivo il rinnovato programma fedeltà myGNV, che premia la continuità con vantaggi esclusivi. Il nuovo sistema di accumulo punti, applicato ad ogni acquisto di biglietto, permette ora di convertire i punti in un cashback del 20% da utilizzare nel viaggio successivo. Il programma ha riscosso un notevole successo, con un incremento del 69% degli iscritti a fine 2024 rispetto all’anno precedente.\r

\r

«E’un sistema tutto web based – spiega Matteo Della Valle chief commercial officer della compagnia - Ora ha tutte le funzionalità del vecchio e poi saranno apportate modifiche, in base alle richieste delle adv. Tra qualche mese, per esempio, le adv potranno riproteggere direttamente il passeggero; potranno fare allotment dei gruppi. Di volta in volta ci potranno essere variazioni, tutto per migliorare l’esperienza delle agenzie di viaggio».\r

\r

Gli investimenti proseguono a bordo, allo scopo di rinnovare sempre il cuore pulsante del business di Gnv, vale a dire i traghetti. Nello specifico il recente refitting ha interessato Excelsior, Fantastic, Rhapsody e Splendid.\r

\r

Tra le novità, spiccano i totem per ordini e pagamenti automatici con l’obiettivo di facilitare gli acquisti, l’adozione di antenne Starlink per un wi-fi potenziato e la creazione di “la piazza”, un ambiente comune dal sapore Mediterraneo dotato di ledwall e impianto audio capaci di creare un’atmosfera sempre diversa e adatta ad ogni momento della giornata. Inoltre, a bordo di Excellent ed Excelsior c’è ora una SPA completa.\r

\r

«Oltre alla costruzione di nuove navi – aggiunge Della Valle – siamo impegnati sul refitting che comporta un investimento di qualche milione di euro. Tutto per rendere più confortevole ed accogliente l’esperienza a bordo».\r

\r

La compagnia del gruppo Msc registra un buon andamento delle prenotazioni. «La nostra offerta – conclude Della Valle - è caratterizzata da un prodotto innovativo per tutti i target: 5 navi, delle quali 2 andranno in Sardegna e 3 in Marocco; due nuove navi per la Sicilia; l’ammiraglia Suprema per la Tunisia. Sulla Sardegna ogni giorno offriamo 2 mila cabine (+35% sul 2024) e sulla Sicilia il 15% di cabine in più al giorno rispetto all’anno scorso».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Grandi Navi Veloci, focus su refitting e digital per rinnovare l’esperienza a bordo","post_date":"2025-03-04T11:33:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741088029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Twin Jet amplia il network italiano con l'aggiunta di un nuovo collegamento tra Nizza e Venezia, che decollerà il prossimo 31 marzo. La compagnia aerea è attualmente già operativa sulle rotte verso Bologna e Milano Malpensa.\r

\r

La Nizza-Venezia sarà servita da due voli diretti di andata e ritorno alla settimana, il lunedì e il venerdì, utilizzando aeromobili Beechcraft 1900D.\r

\r

«Questa nuova rotta rientra nella strategia di Twin Jet di offrire una maggiore connettività tra le principali capitali regionali, facilitando gli spostamenti dei viaggiatori - spiega una nota del vettore -. Collegando Nizza, porta della Costa Azzurra, a Venezia, regina dell'Adriatico, Twin Jet risponde alla crescente domanda di collegamenti diretti tra la Francia e l'Italia».\r

\r

Particolare attenzione, sottolinea la nota, viene riservata agli orari, con l'obiettivo «di offrire le migliori opzioni di volo ai passeggeri, sia che viaggino per affari che per piacere».\r

\r

Partner del programma frequent flyer Flying Blue di Air France, Twin Jet opera con una flotta composta da 13 Beechcraft 1900D ed effettua circa 200 voli regionali settimanali verso 13 destinazioni in Francia e in Italia: Le Puy-en-Velay, Lione, Marsiglia, Mende, Nizza, Parigi-Orly, Pau, Rennes, Strasburgo, Tolosa, Bologna, Milano Malpensa e, a breve, anche Venezia.","post_title":"Twin Jet rilancia sull'Italia con la nuova rotta Nizza-Venezia","post_date":"2025-02-24T09:59:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740391165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato presentato il calendario 2025 degli “eventi autentici liguri”: eventi che sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, e passano infatti da 33 a ben 76. \r

\r

Si tratta degli appuntamenti delle pro loco dell’Unpli Liguria che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento dall’assessorato al turismo di regione Liguria, con la collaborazione di agenzia InLiguria, a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 e che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato.\r

\r

I 76 eventi risultano distribuiti tra tutte e quattro le province liguri (20 in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia). Per ottenere il riconoscimento gli eventi rispettano i seguenti criteri: originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale/nazionale/internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto 'autentico' a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa.\r

\r

«È importante evidenziare che ben 48 eventi su 76 sono organizzati in periodi diversi da luglio e agosto: ciò è utile anche per le attività di promozione e divulgazione delle informazioni su queste iniziative che agenzia InLiguria curerà in collaborazione con il mio assessorato in piena coerenza con l’obiettivo, in un'ottica di stagionalizzazione aperta, di promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una fruizione più sostenibile e diversificata della destinazione Liguria che va vissuta 365 giorni all'anno – ha sottolineato l'assessore al turismo Luca Lombardi - Un altro aspetto da sottolineare è che 57 eventi hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra e 19 in località costiere: viene raggiunto quindi anche l’obiettivo di valorizzare le aree interne in quanto spesso presentano un’offerta di attrazione turistica pienamente complementare a quella della costa. Non solo animazione territoriale a favore del turismo balneare, quindi, ma riscoperta delle tradizioni e della cultura locale, così ben radicate nell’entroterra ligure, che vengono sempre più apprezzate dai turisti e costituiscono una ricchezza per le comunità e gli operatori economici locali».\r

\r

Inoltre verranno inseriti di diritto nel calendario degli \"eventi autentici liguri\" delle prossime annualità le iniziative con almeno 50 anni dichiarati di storicità tra quelli già candidati per l’edizione 2025, fatta salva l’eventuale rinuncia da parte delle pro loco organizzatrici o co-organizzatrici.\r

\r

«Sull’onda dell’entusiasmo della prima selezione, avvenuta l’anno scorso, ci troviamo, oggi, a consegnare l’attestato di evento autentico della Liguria a più del doppio dei partecipanti 2024 perché le pro loco, presenti su tutto il territorio, sono le custodi di questo patrimonio – ha aggiunto la presidente dell'unione nazionale pro loco d'Italia Liguria Daniela Segale - Un enorme successo che ci sprona ad andare avanti nella ricerca della tipicità del nostro territorio e delle nostre tradizioni, parte determinante di quel patrimonio immateriale e culturale per il quale Unpli sta elaborando un censimento nazionale».","post_title":"Eventi autentici liguri, 76 appuntamenti per vivere il territorio tutto l’anno","post_date":"2025-02-24T08:40:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740386412000]}]}}