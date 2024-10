Al via a ottobre una campagna per le scuole a cura delle fondazioni Marevivo e Msc Prenderà il via il 21 ottobre da Napoli, con tappe a Palermo (24-25 ottobre), Livorno (28 ottobre) e Genova (30-31 ottobre), la campagna educativa e di sensibilizzazione civile il Mare a Scuola, promossa dalla fondazione Marevivo in collaborazione con la Msc Foundation. Finalità dell’iniziativa, che si svolgerà a bordo della motonave Patrizia e coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole campane, siciliane, toscane e liguri, è la promozione di un’autentica cultura del mare e della conoscenza dell’ambiente a partire dai banchi di scuola. Testimonial della campagna non è una madrina, ma addirittura una famiglia: quella composta da una giovane e famosa coppia televisiva con i loro tre bambini, l’attrice Giusy Buscemi, Miss Italia 2012, e il regista Jan Michelini, che supportano la richiesta di Marevivo di inserire l’ambiente e il mare tra gli insegnamenti scolastici per i loro figli e le generazioni future. Condividi

