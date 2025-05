Adalte sigla una nuova partnership con Tour Partner Group Ulteriori novità di prodotto per Adalte, grazie ad un nuovo accordo con Tour Partner Group: un’intesa siglata con il management di Londra, che consente al dmc di distribuire, da questo mese, tutte le proprie destinazioni tramite Adalte, in tutti i mercati di riferimento. Il dmc è in crescita costante negli ultimi anni e la collaborazione iniziata da un paio d’anni sul prodotto Nordic – Scandinavia e Baltici – ora è allargato anche a Uk e Irlanda, destinazioni sempre molto gettonate per il mercato italiano. I tour operator che lavorano con il dmc troveranno, quindi, tutti i tour a partenza garantita offerti per tutte le destinazioni solo su Adalte, a ulteriore conferma della sempre più importante distribuzione che la software house di Genova garantisce a tutti i fornitori, soprattutto in Italia. «Questo accordo permetterà ai nostri buyer e tour operator partner di accedere online, con un semplice click, all’intera offerta di Tour Partner Group, uno dei dmc maggiormente in crescita nel vecchio continente» afferma Lea Cardinali, cpo di Adalte. «Collaborare con un operatore importante e professionale come Tour Partner Group su diverse destinazioni avrebbe potuto presentare sfide organizzative significative, ma fortunatamente il nostro software ci consente di gestire agevolmente anche queste situazioni complesse – prosegue Davide Galleri, ceo di Adalte (nella foto) -. I diversi team di Tour Partner Group, sia quelli che già collaboravano con noi sia quelli che hanno iniziato ora, hanno ricevuto una formazione specifica in base alle loro necessità». Marco Nembrini, regional leader Tour Partner Group, conclude: «La collaborazione con Adalte ci ha permesso di fare un salto di qualità nella gestione e distribuzione del nostro prodotto. Poter caricare in modo strutturato e centralizzato tutti i nostri tour garantiti, su mercati diversi e con esigenze specifiche, ha reso il lavoro più fluido e molto più efficiente. Abbiamo apprezzato la flessibilità della piattaforma e il supporto del team Adalte, sempre attento ad adattarsi alle nostre reali necessità operative. È una collaborazione che ci consente di concentrarci su ciò che conta: costruire viaggi di valore e renderli facilmente accessibili ai nostri partner». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano. Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro». La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra. Gli impegni di TAP TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo. Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente. La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione. [post_title] => Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal [post_date] => 2025-05-27T15:28:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359739000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ulteriori novità di prodotto per Adalte, grazie ad un nuovo accordo con Tour Partner Group: un'intesa siglata con il management di Londra, che consente al dmc di distribuire, da questo mese, tutte le proprie destinazioni tramite Adalte, in tutti i mercati di riferimento. Il dmc è in crescita costante negli ultimi anni e la collaborazione iniziata da un paio d’anni sul prodotto Nordic – Scandinavia e Baltici – ora è allargato anche a Uk e Irlanda, destinazioni sempre molto gettonate per il mercato italiano. I tour operator che lavorano con il dmc troveranno, quindi, tutti i tour a partenza garantita offerti per tutte le destinazioni solo su Adalte, a ulteriore conferma della sempre più importante distribuzione che la software house di Genova garantisce a tutti i fornitori, soprattutto in Italia. «Questo accordo permetterà ai nostri buyer e tour operator partner di accedere online, con un semplice click, all'intera offerta di Tour Partner Group, uno dei dmc maggiormente in crescita nel vecchio continente» afferma Lea Cardinali, cpo di Adalte. «Collaborare con un operatore importante e professionale come Tour Partner Group su diverse destinazioni avrebbe potuto presentare sfide organizzative significative, ma fortunatamente il nostro software ci consente di gestire agevolmente anche queste situazioni complesse - prosegue Davide Galleri, ceo di Adalte (nella foto) -. I diversi team di Tour Partner Group, sia quelli che già collaboravano con noi sia quelli che hanno iniziato ora, hanno ricevuto una formazione specifica in base alle loro necessità». Marco Nembrini, regional leader Tour Partner Group, conclude: «La collaborazione con Adalte ci ha permesso di fare un salto di qualità nella gestione e distribuzione del nostro prodotto. Poter caricare in modo strutturato e centralizzato tutti i nostri tour garantiti, su mercati diversi e con esigenze specifiche, ha reso il lavoro più fluido e molto più efficiente. Abbiamo apprezzato la flessibilità della piattaforma e il supporto del team Adalte, sempre attento ad adattarsi alle nostre reali necessità operative. È una collaborazione che ci consente di concentrarci su ciò che conta: costruire viaggi di valore e renderli facilmente accessibili ai nostri partner». [post_title] => Adalte sigla una nuova partnership con Tour Partner Group [post_date] => 2025-05-27T12:28:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748348901000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus su clientela premium ed esperienze su misura per le famiglie: con questi obiettivi Club Med ha siglato una partnership con Aspria Harbour Club, esclusivo punto di riferimento milanese per il benessere e lo sport. La nuova collaborazione prevede condizioni e vantaggi dedicati in esclusiva per i membri di Aspria Harbour Club, che avranno accesso privilegiato ai resort più iconici del brand. Dalle settimane sulla neve nei resort alpini alle vacanze in riva al mare in destinazioni esotiche, i soci potranno vivere un’esperienza Club Med con vantaggi unici, nel segno dell’eccellenza e del comfort. Aspria Harbour Club ospiterà eventi esclusivi per i clienti dell'operatore, con ulteriori novità in arrivo. Club Med e Aspria Harbour Club credono in un concetto di ospitalità evoluta, centrata sull’ascolto del cliente e sull’offerta di servizi sempre più personalizzati. La sinergia tra i due brand rappresenta un passo importante verso la creazione di esperienze premium che rispondano ai desideri di un pubblico sempre più attento, dinamico ed esigente. «Condividiamo con Aspria Harbour Club una forte affinità di valori e visione e una grande attenzione verso le famiglie rappresenta il nostro target principale pari al 45% delle vendite con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente - dichiara Rabeea Ansari, ceo Club Med Southern Europe and Emerging Markets -. Questa collaborazione ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti, offrendo loro vantaggi esclusivi e nuove occasioni per vivere un’esperienza di eccellenza con Club Med anche al di fuori dei nostri resort. Mettere il cliente al centro delle nostre scelte è una priorità, e iniziative come questa lo dimostrano concretamente». [post_title] => Club Med: intesa con Aspria Harbour Club, focus su famiglie e servizi premium [post_date] => 2025-05-27T11:53:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748346800000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491376 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà i battenti sull'isola di Ischia il prossimo 30 maggio l'Hotel Terme & Spa San Michele, sotto la nuova gestione di Fedegroup, società specializzata nei servizi food & beverage per l’hotellerie e nella gestione di strutture alberghiere, parte del Fondo Industry 4.0, veicolo di Quadrivio Group. La struttura, situata a Sant’Angelo d'Ischia, è in una posizione privilegiata dell'isola, caratterizzata dalla tipica architettura mediterranea dove la bellezza della natura si unisce con l'efficacia delle acque termali. Sono 42 le camere e suite panoramiche a disposizione degli ospiti, affacciate sul mare o immerse nel verde dell’isola; grazie al centro benessere Acquamarina e alle piscine termali interne ed esterne, l'hotel offre un'esperienza spa unica, alimentata da una sorgente termale privata. Le due piscine di acqua termale, una interna e una esterna, con acqua che sgorga a 50°C, mantenuta a una temperatura ideale di 37°C, favorisce il rilassamento muscolare, migliora la circolazione sanguigna e promuove il benessere generale. Fangoterapia e massoterapia, cure inalatorie e trattamenti di osteopatia completano l’offerta, rendendo la struttura un luogo raro e prezioso per il benessere di corpo e mente. Il parco dell’hotel, esteso per quasi 2000 mq, si affaccia sul mare e regala un’esperienza immersiva nella natura mediterranea. Tra ulivi secolari, palme maestose, bouganville colorate e oleandri profumati, si respira un’atmosfera autentica e rilassante, mentre l’offerta food prevede colazione vista mare servita al ristorante Le Anfore, room service e Pool Bar con una carta dedicata. Fedegroup, già proprietaria di Ròseo Euroterme Wellness Resort a Bagno di Romagna e Villa Barbarich a Venezia Mestre, con l’ingresso in portfolio dell’Hotel Terme San Michele rafforza la sua linea di business dedicata all’hospitality, occupandosi di gestire tutti i dettagli delle strutture alberghiere coniugando l’esperienza nel food & beverage con la conoscenza manageriale nel settore hospitality. «Fedegroup torna in una delle più ambite e romantiche località turistiche italiane, l’isola di Ischia, un territorio a cui siamo molto legati e su cui vogliamo investire. Cresce, infatti, l’interesse per i viaggi dedicati al benessere personale in nome del contatto con la natura, prediligendo sempre di più il Sud Italia, meta ideale dell’estate italiana - dichiara Mirko Sanna, ceo di Fedegroup -. Siamo contenti di essere riusciti ad acquisire questo gioiello e poterlo riportare in attività. Ogni servizio viene realizzato su misura valutando i punti di forza e le unicità del territorio, esaltando le peculiarità intrinseche della destinazione, la Baia di Sant’Angelo, unica per la sua bellezza e per la sua natura». [post_title] => Riapre a Ischia l'Hotel Terme & Spa San Michele, sotto l'egida Fedegroup [post_date] => 2025-05-27T11:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748344716000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italia protagonista degli arrivi stranieri in Slovenia: il nostro paese si conferma, sia per aprile sia per l’intero primo quadrimestre 2025, il primo mercato estero. E proprio in aprile fa registrare un grande balzo in avanti in generale per tutto l’incoming del Paese, con oltre 490.000 arrivi (+22,5% rispetto ad aprile 2024) e più di 1,1 milioni di pernottamenti (+21,8%). Complici anche Pasqua e i ponti di primavera, si tratta, ad ogni modo, di un record assoluto. Le strutture ricettive che hanno beneficiato maggiormente di questa crescita sono stati gli hotel (+20% di presenze) quindi, a seguire, gli appartamenti e case vacanza (+31%) e i campeggi (+29%). Gli ospiti italiani hanno raggiunto quota 62.000 arrivi (+25% su aprile 2024, corrispondente al 16,3% del totale estero) e 120.000 pernottamenti, +22% sul 2024 e pari al 14% di tutte le presenze straniere del mese del mese di aprile. Le destinazioni preferite dagli italiani sono state Lubiana (28% delle presenze), seguita da Pirano e Bled. Gli altri mercarti di riferimento sono Germania (10,3% degli arrivi e 12,4% dei pernottamenti), Austria (9,9% degli arrivi e 10,9% dei pernottamenti), Croazia, Ungheria e Serbia. Nessun mercato ha performato, nei primi quattro mesi del 2025, come quello italiano: 157.602 arrivi (16,3% del totale estero, +8,2% sullo stesso periodo nel 2024) per 330.989 pernottamenti (14,6% del totale estero, +8,5% sul 2024). Segue, da vicino, la Croazia, protagonista della stagione sciistica; più distanziate, Austria, Germania e Serbia. «Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati, che sottolineano ancora una volta il legame speciale esistente tra l’Italia e la Slovenia - afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo nel nostro paese -. L’Italia si conferma il nostro primo mercato estero, grazie alla fiducia e all’interesse crescente dei viaggiatori del Belpaese verso le nostre mete. Si tratta di dati frutto di un intenso e costante lavoro di squadra con i partner italiani e sloveni e rappresentano uno stimolo ulteriore per l’offerta ricettiva slovena ad investire in qualità, sostenibilità e innovazione. Scelta che, dati alla mano, si sta rivelando assolutamente vincente». [post_title] => Slovenia: Italia primo mercato estero nel primo quadrimestre 2025 [post_date] => 2025-05-27T10:25:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748341508000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blu Hotels ha acquisito per 6 milioni di euro la proprietà dello Sport Hotel Cristal a Maso Corto, in Val Senales. Il gruppo - che già gestiva l’hotel dal 2006 - amplia così il proprio portfolio di hotel di proprietà, confermando l’impegno nella valorizzazione di strutture di fascia alta e nell’offrire soluzioni attente alle necessità di una clientela sempre più esigente. L’Hotel Cristal sarà oggetto nel 2026 di una significativa ristrutturazione, grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro. Il progetto prevede il completo rifacimento dell’hotel e la creazione con l’Hotel Zirm (già rinnovato nel 2019) di un unico resort, il Blu Senales Family & Sport Resort, destinato a diventare uno dei più grandi e moderni complessi turistici dell’Alto Adige. Il nuovo resort disporrà di 145 camere spaziose e moderne e offrirà una proposta vacanziera innovativa, in grado di coniugare attività sportive e benessere in un ambiente esclusivo. Sarà la destinazione ideale per famiglie e sportivi alla ricerca sia di rigenerazione fisica sia di avventure all’aria aperta. La sua posizione strategica, con accesso diretto a sentieri escursionistici e piste da sci, consentirà agli ospiti di praticare attività outdoor in ogni stagione. Il Blu Senales Family & Sport Resort includerà ampie aree dedicate ai bambini di tutte le età, 2 ristoranti, sale congressi, una palestra, un centro benessere con piscina, saune e spazi relax, e una piscina olimpionica riscaldata, pensata per l’allenamento di squadre di sci e atleti professionisti, ma accessibile anche agli ospiti per nuotate rigeneranti e sessioni di allenamento. Grande attenzione sarà dedicata anche all’offerta gastronomica, con menù di alta qualità pensati per soddisfare i gusti e le esigenze nutrizionali di adulti, bambini e sportivi. “Il nuovo resort si posizionerà tra le strutture alberghiere più grandi e moderne dell’Alto Adige e offrirà un perfetto equilibrio tra benessere, sport e vacanza in famiglia - dichiara Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels -. Questa operazione, grazie anche ai recenti investimenti effettuati dal comprensorio sciistico, si inserisce perfettamente nel progetto di trasformazione della Val Senales in una destinazione turistica di livello internazionale, con un’offerta in grado di rispondere alle nuove esigenze di chi è alla ricerca di esperienze complete, che spaziano dallo sport al benessere del corpo e dello spirito.” [post_title] => Blu Hotels, operazione da 6 mln di euro in Val Senales: acquisito lo Sport Hotel Cristal [post_date] => 2025-05-26T11:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748257853000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491304" align="alignleft" width="300"] Vittorio Amato tra Davide Calicchia e Marta Alves[/caption] Welcome Travel Group annuncia con orgoglio di essere stato premiato da TAP Air Portugal come “Top Seller Long Haul Italy” in occasione dei TAP Awards 2025, evento internazionale che celebra i migliori partner della compagnia aerea a livello globale. La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio a Lisbona, nella prestigiosa location Quinta da Pimenteira, alla presenza di professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Il riconoscimento testimonia l’eccellente performance commerciale del Network sul lungo raggio e rafforza il ruolo strategico di Welcome Travel Group nella distribuzione turistica italiana. Modello solido A ritirare il premio, Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group, che ha dichiarato: “Questo premio conferma la solidità del nostro modello di business e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli Agenti della nostra rete. La collaborazione con TAP è un esempio concreto di come le sinergie tra partner generano valore per tutto il comparto. È anche un riconoscimento che dedichiamo a tutti gli Agenti Welcome Travel che ogni giorno contribuiscono al successo comune”. Welcome Travel Group si conferma così tra i principali protagonisti della distribuzione turistica italiana, con una rete capillare che punta su qualità, innovazione e partnership strategiche. Con oltre 2600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, il Gruppo rappresenta il primo polo nazionale del settore servendo ogni anno più di un milione di clienti, con un modello di business fondato su specializzazione e valore aggiunto per tutti gli attori della filiera. [post_title] => Welcome Tavel Group premiato come "top seller" da Tap Air portugal [post_date] => 2025-05-26T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748257158000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per le più recenti new entry fra le gestioni firmate Soges Group, L'Alfieri e il Relais Villa Olmo. A soli quattro mesi dall’avvio della gestione del complesso immobiliare L’Alfieri, la struttura, situata sul Lungarno Corsini con affaccio su Ponte Vecchio, sta dimostrando una performance costantemente positiva ed in crescita e ha già registrato un misurabile incremento del proprio ranking sui principali portali di settore. Tale risultato riflette l’efficacia di una strategia commerciale ridefinita, sinergicamente supportata dal valore del brand “Place of Charme”, che ha permesso di contrastare con successo la lieve e stagionale contrazione della domanda ricettiva nell’area fiorentina. La struttura ha da poco aperto il nuovo locale food & drink “L’Alfieri”, che ha prodotto risultati di rilievo fin dalle prime settimane di attività, intercettando efficacemente una clientela eterogenea, sia internazionale che locale, nonostante un investimento iniziale in comunicazione volutamente contenuto, a riprova della forte domanda organica. Nel cuore del Chianti, il Relais Villa Olmo ha riaperto i battenti lo scorso febbraio, in anticipo rispetto al passato: la struttura ha +registrato performance di rilievo, con un adr già attestato a 215 euro durante la bassa stagione, accompagnato da un sostanziale incremento dell’occupazione. “Questo eccellente avvio d’anno conferma la nostra visione strategica - ha dichiarato Andrea Galardi, ceo di Soges Group -; i risultati positivi delle nuove aperture sono una chiara dimostrazione della validità della nostra politica di investimento, focalizzata su asset di pregio e sulla continua valorizzazione dell’esperienza offerta al cliente. Continueremo a puntare su qualità, innovazione e sviluppo mirato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra posizione nel segmento dell’ospitalità di alta gamma e generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder. La nostra attenzione è ora concentrata sull’ottimizzazione delle performance nell’imminente alta stagione e sull’avanzamento delle due nuove strutture entro l’anno: Hotel Malaspina e Melià Venezia Lido, la nostra prima gestione in white label in partnership con Melià". [post_title] => Soges Group: L'Alfieri e il Relais Villa Olmo aprono in crescita il 2025 [post_date] => 2025-05-26T10:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748256924000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 5 le aree di azione di Svizzera Turismo: la promozione del turismo tutto l'anno, l’orientamento del flusso degli ospiti, il prolungamento del soggiorno, la promozione del turismo sostenibile sotto la bandiera “Swisstainable” e il rafforzamento dell'accettazione del turismo a livello locale. Il 2024 sarà ricordato come un anno stabile per il turismo in Svizzera. Le statistiche sulla ricettività dell'Ufficio federale di statistica hanno registrato quasi 43 milioni di pernottamenti in hotel, il 2,6% in più rispetto al 2023. Stabile anche il mercato italiano, al 6° posto tra i mercati esteri: il 2024, rispetto all’anno precedente, si è chiuso con un calo dello 0,2% dei pernottamenti e con un aumento del 2,2% degli arrivi dovuto anche alle proposte di gite giornaliere a bordo dei treni panoramici come Bernina Express, Trenino Verde delle Alpi e Ferrovia Vigezzina-Centovalli. I primi tre mesi del 2025 hanno registrano un+1,0% di pernottamenti e +3,4% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2024 dovuto soprattutto al mese record di gennaio. Tra le mete preferite: Zurigo, Ginevra, St. Moritz, Lugano, Basilea, Pontresina, Zermatt e Losanna. «Gli italiani apprezzano soprattutto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali. - sottolinea Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua “puliti” e da trasporti capillari che favoriscono la mobilità green». Svizzera Turismo Italia persegue la destagionalizzazione e lapromozione di esperienze insolite e su misura per rispondere alle esigenze diverse degli ospiti. «Occorre lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo» prosegue Gläser, infatti nei prossimi mesi abbiamo in programma numerosi eventi di portata internazionale: dal 28 giugno al 6 luglio si svolgeranno a Losanna i Campionati mondiali di basket Fiba U19. Dal 2 al 27a luglio sarà la volta degli Europei di Calcio femminili: gli Uefa Women’s Euro 2025 presenteranno una proposta diversificata, attiva e per tutta la famiglia. Con l’aiuto di otto giocatrici professioniste Svizzera Turismo racconterà le sfaccettature linguistiche, culturali e paesaggistiche delle 8 città ospitanti, promuovendo una Svizzera al femminile. Quindi, dal 30 agosto al 14 settembre, il Vallese diventerà la capitale mondiale della mountain bike con l’arrivo di oltre 1500 atleti. Anche quest’anno prosegue la collaborazione con la testimonial Michelle Hunziker e con il portiere Yann Sommer: una squadra che incarna i valori positivi che Svizzera Turismo vuole veicolare a un pubblico attivo e amante del lifestyle. Per incentivare gli ospiti a visitare le città svizzere tutto l’anno Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere promuovono offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity. [post_title] => L'estate in Svizzera: proposta che si rinnova tra città, natura ed eventi internazionali [post_date] => 2025-05-26T09:25:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748251500000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "adalte sigla una nuova partnership con tour partner group" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2022,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano.\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro».\r

\r

La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra.\r

\r

Gli impegni di TAP\r

TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo.\r

Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente.\r

La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione.","post_title":"Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal","post_date":"2025-05-27T15:28:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748359739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ulteriori novità di prodotto per Adalte, grazie ad un nuovo accordo con Tour Partner Group: un'intesa siglata con il management di Londra, che consente al dmc di distribuire, da questo mese, tutte le proprie destinazioni tramite Adalte, in tutti i mercati di riferimento.\r

\r

Il dmc è in crescita costante negli ultimi anni e la collaborazione iniziata da un paio d’anni sul prodotto Nordic – Scandinavia e Baltici – ora è allargato anche a Uk e Irlanda, destinazioni sempre molto gettonate per il mercato italiano.\r

\r

I tour operator che lavorano con il dmc troveranno, quindi, tutti i tour a partenza garantita offerti per tutte le destinazioni solo su Adalte, a ulteriore conferma della sempre più importante distribuzione che la software house di Genova garantisce a tutti i fornitori, soprattutto in Italia.\r

\r

«Questo accordo permetterà ai nostri buyer e tour operator partner di accedere online, con un semplice click, all'intera offerta di Tour Partner Group, uno dei dmc maggiormente in crescita nel vecchio continente» afferma Lea Cardinali, cpo di Adalte.\r

\r

«Collaborare con un operatore importante e professionale come Tour Partner Group su diverse destinazioni avrebbe potuto presentare sfide organizzative significative, ma fortunatamente il nostro software ci consente di gestire agevolmente anche queste situazioni complesse - prosegue Davide Galleri, ceo di Adalte (nella foto) -. I diversi team di Tour Partner Group, sia quelli che già collaboravano con noi sia quelli che hanno iniziato ora, hanno ricevuto una formazione specifica in base alle loro necessità».\r

\r

Marco Nembrini, regional leader Tour Partner Group, conclude: «La collaborazione con Adalte ci ha permesso di fare un salto di qualità nella gestione e distribuzione del nostro prodotto. Poter caricare in modo strutturato e centralizzato tutti i nostri tour garantiti, su mercati diversi e con esigenze specifiche, ha reso il lavoro più fluido e molto più efficiente. Abbiamo apprezzato la flessibilità della piattaforma e il supporto del team Adalte, sempre attento ad adattarsi alle nostre reali necessità operative. È una collaborazione che ci consente di concentrarci su ciò che conta: costruire viaggi di valore e renderli facilmente accessibili ai nostri partner».","post_title":"Adalte sigla una nuova partnership con Tour Partner Group","post_date":"2025-05-27T12:28:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748348901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus su clientela premium ed esperienze su misura per le famiglie: con questi obiettivi Club Med ha siglato una partnership con Aspria Harbour Club, esclusivo punto di riferimento milanese per il benessere e lo sport.\r

\r

La nuova collaborazione prevede condizioni e vantaggi dedicati in esclusiva per i membri di Aspria Harbour Club, che avranno accesso privilegiato ai resort più iconici del brand. Dalle settimane sulla neve nei resort alpini alle vacanze in riva al mare in destinazioni esotiche, i soci potranno vivere un’esperienza Club Med con vantaggi unici, nel segno dell’eccellenza e del comfort. Aspria Harbour Club ospiterà eventi esclusivi per i clienti dell'operatore, con ulteriori novità in arrivo.\r

\r

Club Med e Aspria Harbour Club credono in un concetto di ospitalità evoluta, centrata sull’ascolto del cliente e sull’offerta di servizi sempre più personalizzati. La sinergia tra i due brand rappresenta un passo importante verso la creazione di esperienze premium che rispondano ai desideri di un pubblico sempre più attento, dinamico ed esigente.\r

\r

«Condividiamo con Aspria Harbour Club una forte affinità di valori e visione e una grande attenzione verso le famiglie rappresenta il nostro target principale pari al 45% delle vendite con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente - dichiara Rabeea Ansari, ceo Club Med Southern Europe and Emerging Markets -. Questa collaborazione ci permette di essere ancora più vicini ai nostri clienti, offrendo loro vantaggi esclusivi e nuove occasioni per vivere un’esperienza di eccellenza con Club Med anche al di fuori dei nostri resort. Mettere il cliente al centro delle nostre scelte è una priorità, e iniziative come questa lo dimostrano concretamente».\r

\r

","post_title":"Club Med: intesa con Aspria Harbour Club, focus su famiglie e servizi premium","post_date":"2025-05-27T11:53:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748346800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà i battenti sull'isola di Ischia il prossimo 30 maggio l'Hotel Terme & Spa San Michele, sotto la nuova gestione di Fedegroup, società specializzata nei servizi food & beverage per l’hotellerie e nella gestione di strutture alberghiere, parte del Fondo Industry 4.0, veicolo di Quadrivio Group.\r

La struttura, situata a Sant’Angelo d'Ischia, è in una posizione privilegiata dell'isola, caratterizzata dalla tipica architettura mediterranea dove la bellezza della natura si unisce con l'efficacia delle acque termali. \r

Sono 42 le camere e suite panoramiche a disposizione degli ospiti, affacciate sul mare o immerse nel verde dell’isola; grazie al centro benessere Acquamarina e alle piscine termali interne ed esterne, l'hotel offre un'esperienza spa unica, alimentata da una sorgente termale privata. Le due piscine di acqua termale, una interna e una esterna, con acqua che sgorga a 50°C, mantenuta a una temperatura ideale di 37°C, favorisce il rilassamento muscolare, migliora la circolazione sanguigna e promuove il benessere generale. Fangoterapia e massoterapia, cure inalatorie e trattamenti di osteopatia completano l’offerta, rendendo la struttura un luogo raro e prezioso per il benessere di corpo e mente. \r

Il parco dell’hotel, esteso per quasi 2000 mq, si affaccia sul mare e regala un’esperienza immersiva nella natura mediterranea. Tra ulivi secolari, palme maestose, bouganville colorate e oleandri profumati, si respira un’atmosfera autentica e rilassante, mentre l’offerta food prevede colazione vista mare servita al ristorante Le Anfore, room service e Pool Bar con una carta dedicata.\r

Fedegroup, già proprietaria di Ròseo Euroterme Wellness Resort a Bagno di Romagna e Villa Barbarich a Venezia Mestre, con l’ingresso in portfolio dell’Hotel Terme San Michele rafforza la sua linea di business dedicata all’hospitality, occupandosi di gestire tutti i dettagli delle strutture alberghiere coniugando l’esperienza nel food & beverage con la conoscenza manageriale nel settore hospitality. \r

«Fedegroup torna in una delle più ambite e romantiche località turistiche italiane, l’isola di Ischia, un territorio a cui siamo molto legati e su cui vogliamo investire. Cresce, infatti, l’interesse per i viaggi dedicati al benessere personale in nome del contatto con la natura, prediligendo sempre di più il Sud Italia, meta ideale dell’estate italiana - dichiara Mirko Sanna, ceo di Fedegroup -. Siamo contenti di essere riusciti ad acquisire questo gioiello e poterlo riportare in attività. Ogni servizio viene realizzato su misura valutando i punti di forza e le unicità del territorio, esaltando le peculiarità intrinseche della destinazione, la Baia di Sant’Angelo, unica per la sua bellezza e per la sua natura».","post_title":"Riapre a Ischia l'Hotel Terme & Spa San Michele, sotto l'egida Fedegroup","post_date":"2025-05-27T11:18:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748344716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italia protagonista degli arrivi stranieri in Slovenia: il nostro paese si conferma, sia per aprile sia per l’intero primo quadrimestre 2025, il primo mercato estero. E proprio in aprile fa registrare un grande balzo in avanti in generale per tutto l’incoming del Paese, con oltre 490.000 arrivi (+22,5% rispetto ad aprile 2024) e più di 1,1 milioni di pernottamenti (+21,8%). Complici anche Pasqua e i ponti di primavera, si tratta, ad ogni modo, di un record assoluto.\r

\r

Le strutture ricettive che hanno beneficiato maggiormente di questa crescita sono stati gli hotel (+20% di presenze) quindi, a seguire, gli appartamenti e case vacanza (+31%) e i campeggi (+29%).\r

\r

Gli ospiti italiani hanno raggiunto quota 62.000 arrivi (+25% su aprile 2024, corrispondente al 16,3% del totale estero) e 120.000 pernottamenti, +22% sul 2024 e pari al 14% di tutte le presenze straniere del mese del mese di aprile.\r

\r

Le destinazioni preferite dagli italiani sono state Lubiana (28% delle presenze), seguita da Pirano e Bled.\r

\r

Gli altri mercarti di riferimento sono Germania (10,3% degli arrivi e 12,4% dei pernottamenti), Austria (9,9% degli arrivi e 10,9% dei pernottamenti), Croazia, Ungheria e Serbia.\r

\r

Nessun mercato ha performato, nei primi quattro mesi del 2025, come quello italiano: 157.602 arrivi (16,3% del totale estero, +8,2% sullo stesso periodo nel 2024) per 330.989 pernottamenti (14,6% del totale estero, +8,5% sul 2024). Segue, da vicino, la Croazia, protagonista della stagione sciistica; più distanziate, Austria, Germania e Serbia.\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati, che sottolineano ancora una volta il legame speciale esistente tra l’Italia e la Slovenia - afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo nel nostro paese -. L’Italia si conferma il nostro primo mercato estero, grazie alla fiducia e all’interesse crescente dei viaggiatori del Belpaese verso le nostre mete. Si tratta di dati frutto di un intenso e costante lavoro di squadra con i partner italiani e sloveni e rappresentano uno stimolo ulteriore per l’offerta ricettiva slovena ad investire in qualità, sostenibilità e innovazione. Scelta che, dati alla mano, si sta rivelando assolutamente vincente».","post_title":"Slovenia: Italia primo mercato estero nel primo quadrimestre 2025","post_date":"2025-05-27T10:25:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748341508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blu Hotels ha acquisito per 6 milioni di euro la proprietà dello Sport Hotel Cristal a Maso Corto, in Val Senales. Il gruppo - che già gestiva l’hotel dal 2006 - amplia così il proprio portfolio di hotel di proprietà, confermando l’impegno nella valorizzazione di strutture di fascia alta e nell’offrire soluzioni attente alle necessità di una clientela sempre più esigente.\r

L’Hotel Cristal sarà oggetto nel 2026 di una significativa ristrutturazione, grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro. Il progetto prevede il completo rifacimento dell’hotel e la creazione con l’Hotel Zirm (già rinnovato nel 2019) di un unico resort, il Blu Senales Family & Sport Resort, destinato a diventare uno dei più grandi e moderni complessi turistici dell’Alto Adige.\r

Il nuovo resort disporrà di 145 camere spaziose e moderne e offrirà una proposta vacanziera innovativa, in grado di coniugare attività sportive e benessere in un ambiente esclusivo. Sarà la destinazione ideale per famiglie e sportivi alla ricerca sia di rigenerazione fisica sia di avventure all’aria aperta. La sua posizione strategica, con accesso diretto a sentieri escursionistici e piste da sci, consentirà agli ospiti di praticare attività outdoor in ogni stagione.\r

Il Blu Senales Family & Sport Resort includerà ampie aree dedicate ai bambini di tutte le età, 2 ristoranti, sale congressi, una palestra, un centro benessere con piscina, saune e spazi relax, e una piscina olimpionica riscaldata, pensata per l’allenamento di squadre di sci e atleti professionisti, ma accessibile anche agli ospiti per nuotate rigeneranti e sessioni di allenamento.\r

Grande attenzione sarà dedicata anche all’offerta gastronomica, con menù di alta qualità pensati per soddisfare i gusti e le esigenze nutrizionali di adulti, bambini e sportivi.\r

“Il nuovo resort si posizionerà tra le strutture alberghiere più grandi e moderne dell’Alto Adige e offrirà un perfetto equilibrio tra benessere, sport e vacanza in famiglia - dichiara Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels -. Questa operazione, grazie anche ai recenti investimenti effettuati dal comprensorio sciistico, si inserisce perfettamente nel progetto di trasformazione della Val Senales in una destinazione turistica di livello internazionale, con un’offerta in grado di rispondere alle nuove esigenze di chi è alla ricerca di esperienze complete, che spaziano dallo sport al benessere del corpo e dello spirito.”","post_title":"Blu Hotels, operazione da 6 mln di euro in Val Senales: acquisito lo Sport Hotel Cristal","post_date":"2025-05-26T11:10:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748257853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491304\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Amato tra Davide Calicchia e Marta Alves[/caption]\r

Welcome Travel Group annuncia con orgoglio di essere stato premiato da TAP Air Portugal come “Top Seller Long Haul Italy” in occasione dei TAP Awards 2025, evento internazionale che celebra i migliori partner della compagnia aerea a livello globale.\r

La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio a Lisbona, nella prestigiosa location Quinta da Pimenteira, alla presenza di professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.\r

Il riconoscimento testimonia l’eccellente performance commerciale del Network sul lungo raggio e rafforza il ruolo strategico di Welcome Travel Group nella distribuzione turistica italiana.\r

\r

Modello solido\r

A ritirare il premio, Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group, che ha dichiarato: “Questo premio conferma la solidità del nostro modello di business e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli Agenti della nostra rete. La collaborazione con TAP è un esempio concreto di come le sinergie tra partner generano valore per tutto il comparto. È anche un riconoscimento che dedichiamo a tutti gli Agenti Welcome Travel che ogni giorno contribuiscono al successo comune”.\r

Welcome Travel Group si conferma così tra i principali protagonisti della distribuzione turistica italiana, con una rete capillare che punta su qualità, innovazione e partnership strategiche. Con oltre 2600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, il Gruppo rappresenta il primo polo nazionale del settore servendo ogni anno più di un milione di clienti, con un modello di business fondato su specializzazione e valore aggiunto per tutti gli attori della filiera.","post_title":"Welcome Tavel Group premiato come \"top seller\" da Tap Air portugal","post_date":"2025-05-26T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748257158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per le più recenti new entry fra le gestioni firmate Soges Group, L'Alfieri e il Relais Villa Olmo.\r

\r

A soli quattro mesi dall’avvio della gestione del complesso immobiliare L’Alfieri, la struttura, situata sul Lungarno Corsini con affaccio su Ponte Vecchio, sta dimostrando una performance costantemente positiva ed in crescita e ha già registrato un misurabile incremento del proprio ranking sui principali portali di settore.\r

\r

Tale risultato riflette l’efficacia di una strategia commerciale ridefinita, sinergicamente supportata dal valore del brand “Place of Charme”, che ha permesso di contrastare con successo la lieve e stagionale contrazione della domanda ricettiva nell’area fiorentina. La struttura ha da poco aperto il nuovo locale food & drink “L’Alfieri”, che ha prodotto risultati di rilievo fin dalle prime settimane di attività, intercettando efficacemente una clientela eterogenea, sia internazionale che locale, nonostante un investimento iniziale in comunicazione volutamente contenuto, a riprova della forte domanda organica. \r

\r

Nel cuore del Chianti, il Relais Villa Olmo ha riaperto i battenti lo scorso febbraio, in anticipo rispetto al passato: la struttura ha +registrato performance di rilievo, con un adr già attestato a 215 euro durante la bassa stagione, accompagnato da un sostanziale incremento dell’occupazione.\r

\r

“Questo eccellente avvio d’anno conferma la nostra visione strategica - ha dichiarato Andrea Galardi, ceo di Soges Group -; i risultati positivi delle nuove aperture sono una chiara dimostrazione della validità della nostra politica di investimento, focalizzata su asset di pregio e sulla continua valorizzazione dell’esperienza offerta al cliente. Continueremo a puntare su qualità, innovazione e sviluppo mirato, con l’obiettivo di rafforzare la nostra posizione nel segmento dell’ospitalità di alta gamma e generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder. La nostra attenzione è ora concentrata sull’ottimizzazione delle performance nell’imminente alta stagione e sull’avanzamento delle due nuove strutture entro l’anno: Hotel Malaspina e Melià Venezia Lido, la nostra prima gestione in white label in partnership con Melià\". ","post_title":"Soges Group: L'Alfieri e il Relais Villa Olmo aprono in crescita il 2025","post_date":"2025-05-26T10:55:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748256924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 5 le aree di azione di Svizzera Turismo: la promozione del turismo tutto l'anno, l’orientamento del flusso degli ospiti, il prolungamento del soggiorno, la promozione del turismo sostenibile sotto la bandiera “Swisstainable” e il rafforzamento dell'accettazione del turismo a livello locale.\r

\r

Il 2024 sarà ricordato come un anno stabile per il turismo in Svizzera. Le statistiche sulla ricettività dell'Ufficio federale di statistica hanno registrato quasi 43 milioni di pernottamenti in hotel, il 2,6% in più rispetto al 2023. Stabile anche il mercato italiano, al 6° posto tra i mercati esteri: il 2024, rispetto all’anno precedente, si è chiuso con un calo dello 0,2% dei pernottamenti e con un aumento del 2,2% degli arrivi dovuto anche alle proposte di gite giornaliere a bordo dei treni panoramici come Bernina Express, Trenino Verde delle Alpi e Ferrovia Vigezzina-Centovalli.\r

\r

I primi tre mesi del 2025 hanno registrano un+1,0% di pernottamenti e +3,4% di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2024 dovuto soprattutto al mese record di gennaio. Tra le mete preferite: Zurigo, Ginevra, St. Moritz, Lugano, Basilea, Pontresina, Zermatt e Losanna. «Gli italiani apprezzano soprattutto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali. - sottolinea Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Sia che si scelga una vacanza in montagna, sia che si opti per un weekend in una delle nostre città, caratterizzate dalla presenza di parchi, giardini e di corsi d’acqua “puliti” e da trasporti capillari che favoriscono la mobilità green».\r

\r

Svizzera Turismo Italia persegue la destagionalizzazione e lapromozione di esperienze insolite e su misura per rispondere alle esigenze diverse degli ospiti. «Occorre lavorare sull’acquisizione di nuovi clienti e sulla creazione di proposte alternative per chi è già stato in Svizzera ma vuole scoprire qualcosa di nuovo» prosegue Gläser, infatti nei prossimi mesi abbiamo in programma numerosi eventi di portata internazionale: dal 28 giugno al 6 luglio si svolgeranno a Losanna i Campionati mondiali di basket Fiba U19.\r

\r

Dal 2 al 27a luglio sarà la volta degli Europei di Calcio femminili: gli Uefa Women’s Euro 2025 presenteranno una proposta diversificata, attiva e per tutta la famiglia. Con l’aiuto di otto giocatrici professioniste Svizzera Turismo racconterà le sfaccettature linguistiche, culturali e paesaggistiche delle 8 città ospitanti, promuovendo una Svizzera al femminile. Quindi, dal 30 agosto al 14 settembre, il Vallese diventerà la capitale mondiale della mountain bike con l’arrivo di oltre 1500 atleti.\r

\r

Anche quest’anno prosegue la collaborazione con la testimonial Michelle Hunziker e con il portiere Yann Sommer: una squadra che incarna i valori positivi che Svizzera Turismo vuole veicolare a un pubblico attivo e amante del lifestyle. Per incentivare gli ospiti a visitare le città svizzere tutto l’anno Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere promuovono offerte speciali per viaggiare sui treni Eurocity.","post_title":"L'estate in Svizzera: proposta che si rinnova tra città, natura ed eventi internazionali","post_date":"2025-05-26T09:25:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748251500000]}]}}