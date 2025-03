Ad At Comunicazione la gestione delle media relations di Alidays Vanno ad At Comunicazione le media relations di Alidays Travel Experiences. L’agenzia si interfaccerà con il management dell’operatore milanese per dare vita a un piano integrato di azioni, con l’obiettivo strategico di rafforzare ulteriormente i rapporti con i media e gli stakeholder, valorizzando gli asset dell’azienda e la programmazione incentrata sulla creazione di esperienze di viaggio personalizzate e curate nei minimi dettagli. “Desideriamo dare un ulteriore nuovo impulso alle nostre attività di comunicazione e pr, integrando risorse, visioni e la nostra capacità di interpretare le tendenze del turismo esperienziale – sottolinea l’head of marketing di Alidays, Pietro de Arena -. La nostra missione è soddisfare la persona attraverso un approccio innovativo e su misura. Per questo abbiamo scelto un’agenzia come At Comunicazione, riconosciuta per la sua specializzazione negli ambiti travel e lifestyle”. “Siamo entusiaste che una realtà prestigiosa come Alidays abbia scelto la nostra agenzia per intraprendere un nuovo percorso di comunicazione volto a valorizzare l’eccellenza del proprio servizio e la capacità di interpretare il turismo con una visione orientata al futuro – aggiungono le fondatrici di At Comunicazione, Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l’ora di lavorare in sinergia con il management per mettere in luce i tratti di unicità che caratterizzano il to, contribuendo proattivamente a rafforzarne la brand reputation”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vanno ad At Comunicazione le media relations di Alidays Travel Experiences. L'agenzia si interfaccerà con il management dell'operatore milanese per dare vita a un piano integrato di azioni, con l’obiettivo strategico di rafforzare ulteriormente i rapporti con i media e gli stakeholder, valorizzando gli asset dell'azienda e la programmazione incentrata sulla creazione di esperienze di viaggio personalizzate e curate nei minimi dettagli. "Desideriamo dare un ulteriore nuovo impulso alle nostre attività di comunicazione e pr, integrando risorse, visioni e la nostra capacità di interpretare le tendenze del turismo esperienziale - sottolinea l'head of marketing di Alidays, Pietro de Arena -. La nostra missione è soddisfare la persona attraverso un approccio innovativo e su misura. Per questo abbiamo scelto un'agenzia come At Comunicazione, riconosciuta per la sua specializzazione negli ambiti travel e lifestyle". "Siamo entusiaste che una realtà prestigiosa come Alidays abbia scelto la nostra agenzia per intraprendere un nuovo percorso di comunicazione volto a valorizzare l'eccellenza del proprio servizio e la capacità di interpretare il turismo con una visione orientata al futuro - aggiungono le fondatrici di At Comunicazione, Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l'ora di lavorare in sinergia con il management per mettere in luce i tratti di unicità che caratterizzano il to, contribuendo proattivamente a rafforzarne la brand reputation". [post_title] => Ad At Comunicazione la gestione delle media relations di Alidays [post_date] => 2025-03-07T12:19:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741349953000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486110" align="alignleft" width="300"] Daniela Di Berardino[/caption] Prenderà avvio dalla cittadina veneta di Vigonovo, il prossimo 18 marzo, il roadshow interamente dedicato a Dune, i viaggi spedizione di Kel 12. Il programma di presentazione dell’offerta tematica del tour operator milanese, in collaborazione con il partner assicurativo Europ Assistance Italia, prevede inoltre tappe anche a Napoli (25 marzo), Firenze (26 marzo) e Torino (10 aprile). A Vigonovo l’incontro è previsto a Villa Sagredo lungo la riviera del Brenta, un antico castello convertito in residenza patrizia nel Cinquecento; nella città partenopea è invece organizzata una visita al museo di Antropologia, Centro musei scienze naturali e fisiche di Napoli, custode di oltre 26 mila reperti. Firenze potrà essere apprezzata dalle sale del settecentesco palazzo Capponi, direttamente affacciato sull’Arno; ultima tappa, infine, al Mao di Torino, il museo di Arte orientale già residenza della nobiltà sabauda in epoca barocca e oggi in possesso di alcuni rarissimi tesori fra cui i reperti preislamici di Seleucia e Coche in Iraq. Il roadshow Dune: i viaggi spedizione, dove saltano le regole del gioco mette al centro l’offerta di destinazioni dove la comodità non è la priorità, perché conta tutta la bellezza che si può raggiungere e nella quale ci si può immergere solo se, per esempio, si accetta di dormire in tenda. Gli approfondimenti sul deserto del Rub’ al Khali in Oman o del Sahara in Algeria saranno curati dall’esperta Kel 12 Caterina Borgato, in tour insieme alla chief commercial officer Kel 12, Daniela Di Berardino. Ma non finisce qui: se oggi infatti il prodotto di Kel 12 è conosciuto per l’80% nel Nord e Centro Italia, alcune aree restano ancora da sviluppare nel Centro-Sud e a esse sarà perciò dedicata ampia attenzione commerciale nei mesi a venire, così come nel roadshow del prossimo anno. All’interno del team di cinque promotori monomandatari, recentemente è infatti entrato a far parte anche Ferdinando Vallelunga, referente sales Sud Italia: lui stesso viaggiatore con un curriculum significativo, già apprezzato fra gli agenti di viaggio per la sua disponibilità e per l’esperienza. Rafforzando la presenza commerciale sul territorio, potenziando il booking e incrementando le attività di comunicazione e di formazione, Kel 12 punta a incrementare il numero delle agenzie di fiducia, oggi all’incirca 150, cioè quelle in grado di garantire una fidelizzazione e un lavoro continuativo. Per le top seller sono inoltre previsti due fam trip esclusivi, di cui uno proprio nell’Oman al centro del roadshow Dune. [post_title] => Kel 12: al via un roadshow dedicato alla linea Dune. Nel futuro focus sul Sud Italia [post_date] => 2025-03-07T11:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741347402000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486060" align="alignleft" width="300"] Il cda di Visit Brescia. Da sinistra, Graziano Pennacchio, Tiziana Porteri, Eugenio Massetti, Barbara Chiodi e Andrea Mattia Maggioni[/caption] Un piano d'azione da 2 milioni di euro. Lo ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione della dmo Visit Brescia recentemente entrato in carica. L'obiettivo è mantenere alto il gradimento riscosso dal territorio, mirando a una conoscenza sempre maggiore e capillare della destinazione. Il tutto accompagnato da percorsi strategici di destagionalizzazione dei flussi, a beneficio del comparto turistico e dell'intera filiera. L'investimento è reso possibile dal supporto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia e con il contributo del comune della città lombarda. Secondo una prassi consolidata, la strategia di promozione della società si concentrerà prioritariamente sull’Europa, con particolare attenzione al mercato francese, britannico, ceco e polacco, senza tralasciare il consolidamento dei rapporti con i mercati di lingua tedesca, olandese e belga, pilastri dell’attività promozionale, grazie alla loro rilevanza storica per il turismo in provincia di Brescia. Saranno inoltre intensificate le attività rivolte al mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada) e a quello del Medio Oriente. Un terzo mercato target sarà individuato grazie ai risultati di un’indagine di mercato condotta nel primo trimestre dell’anno, con azioni e prospezioni ad hoc previste nella restante parte del 2025. Oltre al calendario di fiere ed eventi di promo-commercializzazione turistica (culturale, enogastronomica, sport e outdoor, wellness, shopping) in collaborazione col Distretto urbano del commercio - Duc Brescia in Italia e all’estero, nel 2025 sarà realizzata anche una serie di progetti speciali. In particolare, dopo aver avviato con successo un dialogo con i due maggiori mercati alto spendenti al mondo (Nord America, a partire dal 2021 e Medioriente dal 2022) nel 2025 Visit Brescia proseguirà nel solco di importanti progettualità per aumentare la quota di flussi turistici provenienti da queste aree, tramite workshop, educational tour con operatori, presentazioni pubbliche a operatori, opinion leader, media, fiere in rappresentanza di tutto il territorio; press trip e campagne multicanale di prodotto multilingua. A questo proposito da gennaio a giugno 2025 è stata attivata una campagna su Expedia.com, la piattaforma pubblicitaria globale di viaggi che mette in contatto dmo e operatori turistici con viaggiatori e potenziali turisti. Il progetto, interamente rivolto al mercato Usa, prevede la promozione del turismo in provincia di Brescia attraverso un destination hub creato su misura, allo scopo di raccontare la destinazione, guidare gli utenti e ispirarli a prenotare attraverso i punti di forza del territorio. Nel 2025 Visit Brescia parteciperà a che alla quarta edizione della Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia: il principale evento trade di promozione dell'offerta turistica lacuale dei bacini lacustri settentrionali, che ha consentito l'incontro tra oltre 1.400 buyer da Europa e paesi extraeuropei e oltre 4 mila seller. Dopo il successo delle edizioni 2022 (Desenzano del Garda), 2023 (Verbania/Stresa) e 2024 (Como/Lecco) organizzate rispettivamente da Visit Brescia, Fedora e dalla Camera di commercio di Como – Lecco, la prossima edizione tonerà protagonista sul lago di Garda, sponda veronese, a marzo 2025. Con l'obiettivo di cogliere le nuove opportunità derivate dai cambiamenti di scenario, e supportare così le scelte di gestione delle imprese di settore, nel 2025 Visit Brescia aumenterà anche l’attività di commissione di report e analisi delle tracce digitali, utili agli operatori della filiera. Flussi di prenotazioni, trend in atto, sentiment delle recensioni: le informazioni raccolte si candidano infatti a divenire un’ideale bussola per la comprensione dei fenomeni turistici, permettendo alle imprese di indirizzare energie e risorse. Saranno considerati i dati sui sentiment e gli indici di gradimento suscitati dal territorio e dalle sue attrazioni, le motivazioni di viaggio, nonché le abitudini di consumo dei turisti che visitano il territorio. Il nuovo progetto affianca e potenzia l’attività avviata dalla Camera di commercio di Brescia per la creazione e lo sviluppo di una nuova governance turistica per la provincia della città lombarda. Tra le attività previste, l’avvio di un osservatorio turistico per la stessa provincia; giornate di formazione per operatori bresciani; commissione di report di marketing intelligence; avvio e implementazione di una library digitale online di immagini, video e contenuti promozionali royalty free, a cui attingere ai fini di amplificare la comunicazione della destinazione, a supporto degli operatori turistici bresciani. [post_title] => Visit Brescia: al via un piano di promozione da 2 mln di euro [post_date] => 2025-03-07T09:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741339421000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere estende la partnership con Emirates sino al 2027. Annunciata all'Itb di Berlino, la rinnovata collaborazione si basa su due decenni di relazioni reciproche e mira a sviluppare ulteriormente la proposta di Dubai come destinazione crocieristica con connettività integrata e accessibile attraverso diverse soluzioni di trasporto: aereo, terrestre e marittimo. Costa Crociere ed Emirates lavoreranno tra le altre cose a iniziative di marketing congiunte, alla programmazione armonizzata dei voli e alla disponibilità di collegamenti comodi per i crocieristi. La partnership si concentrerà anche sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare il servizio, oltre a dedicare team di supporto ai passeggeri delle crociere per facilitare il check-in al Dubai Harbour cruise terminal. Costa ed Emirates collaboreranno poi per l'individuazione di soluzioni di trasporto avanzate tra l'aeroporto internazionale di Dubai e il terminal crociere del porto di Dubai. Esploreranno inoltre ulteriori opportunità per espandere la loro partnership oltre Dubai, includendo aree geografiche del network di Costa come il Centro e Sud America, l'Estremo Oriente e il Sud-Est asiatico. “Il rinnovo dell’accordo con Emirates è un’ulteriore conferma dell'importanza strategica di Dubai e degli Emirati nella nostra offerta turistica - spiega Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation, Costa Crociere -. Oggi celebriamo la continuazione della nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la connettività". Costa opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 2025-2026 sarà nella città emiratina con la Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione. Grazie alla formula volo+crociera, gli ospiti potranno godere di una crociera di una settimana per visitare Dubai, con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). “La collaborazione dimostra la nostra visione comune di rafforzare la posizione di Dubai come porta d'accesso di primaria importanza per le crociere invernali - aggiunge Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline -. Per noi il segmento dei crocieristi offre un enorme potenziale di crescita, oltre a generare effetti estremamente rilevanti per l'economia della città”. [post_title] => Costa Crociere rinnova la partnership con Emirates sino al 2027 [post_date] => 2025-03-07T09:02:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741338157000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 486015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_486017" align="alignleft" width="300"] Khadeeja Sana insieme al sales representative Italia e Spagna, Giovanni Castelli [/caption] Pochi ma buoni. Si potrebbe definire in questo modo la strategia del gruppo 100% maldiviano Villa Resorts per il mercato Italia: "Lavoriamo con partner selezionati con cui abbiamo relazioni forte e durature - spiega infatti la director of pr and marketing, Khadeeja Sana -. La domanda tricolore è da sempre nella nostra top 3 e sta crescendo ancora, tanto che l'anno scorso gli arrivi dalla Penisola sono aumentati del 7%". [caption id="attachment_486048" align="alignright" width="300"] Khadeeja Sana insieme al nostro editore Daniela Battaglioni (a sinistra) e alla nostra pr - events manager, Ligia Hofnar (a destra)[/caption] Al momento la compagnia vanta un portfolio di cinque strutture, tutte alle Maldive, di cui due sono tuttavia chiuse perché in fase di rinnovamento. In pipeline ci sono però altri due resort, tra cui il Villa Haven in fase di apertura proprio in queste settimane: situato sull’atollo di South Ari, a 35 minuti di idrovolante da Male, la proprietà dispone di 73 ville e residence con vista sulla spiaggia, accesso diretto al mare e piscine private. "Si tratta di una struttura molto importante, perché rappresenta il nostro debutto nel segmento del lusso puro", aggiunge Khadeeja Sana. "I nostri punti di forza - conclude la director of pr and marketing - risiedono proprio nella caratteristica di essere 100% maldiviani, nella nostra autenticità. Da qui l'attenzione anche alla sostenibilità per la tutela del nostro territorio. Non solo: i resort Villa sono tutti di nostra proprietà e spesso rappresentano i luoghi dove siamo nati e cresciuti, verso cui proviamo davvero un grande affetto". [post_title] => Maldive, le strategie Villa Resorts per l'Italia: focus su autenticità e relazioni forti [post_date] => 2025-03-06T12:40:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741264814000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada. Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l'anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre. Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando l'8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi. Al 4° posto degli arrivi internazionali, l'Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L'Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest'anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea. [post_title] => Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi [post_date] => 2025-03-06T11:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741259823000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il nostro obiettivo sul mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori»: Karim Jatlaoui, direttore dell'ente tunisino nel nostro Paese delinea le aspettative per questo 2025 che ha visto il ritorno di una promozione mirata della destinazione. «Sono soddisfatto di annunciare che sia partita la nuova campagna firmata dall’Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia», un concept che svela un’altra Tunisia, nella sua espressione più pura, una terra di essenzialità. «La campagna ha lo scopo di far vivere al momento l'esperienza nel nostro paese attraverso gli occhi dei viaggiatori dal lato culturale ma anche da quello del benessere, balneare e naturalistico. Dal 2019 non abbiamo più fatto comunicazione istituzionale e sono molto contento e ottimista che questo nuovo approccio, incisivo e più moderno, veicoli un messaggio semplice, essenziale e che riporti i flussi verso la Tunisia ai livelli degli anni passati, dall'Italia e dall'Europa. Già da quest'anno e anche per il 2026 aumenteremo gli sforzi per una campagna promozionale dinamica in Italia sia in tv sia attraverso altri canali di comunicazione oltre all'organizzazione di viaggi per far conoscere i vari segmenti del prodotto Tunisia». Il 2025 mostra intanto un significativo ritorno dell'interesse verso la destinazione da parte dei tour operator: «La sola perplessità deriva dal fatto che molta della richiesta si concentra nel periodo estivo e la difficoltà di trovare disponibilità di posti letto è elevata. Notiamo però anche un allungamento della stagionalità, grazie ai gruppi, agli eventi sportivi, culturali e ai nostri centri specializzati nel benessere. «Siamo convinti che nel 2025 riusciremo a incrementare le presenze del +20% rispetto al 2024 e il nostro obiettivo del mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori. Nell'alta stagione saranno circa 58 i voli regolari settimanali da tutta Italia, operati da Tunisair, Ita Airways, Nouvelair verso la Tunisia, oltre ai collegamenti charter. (Quirino Falessi) [post_title] => Tunisia, Jatlaoui: «Puntiamo ai 200.000 visitatori italiani nel 2025» [post_date] => 2025-03-06T10:23:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741256588000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business. Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo. Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità. L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso. [post_title] => Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti [post_date] => 2025-03-06T10:12:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741255953000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vaihere Lissant è la nuova ceo dell’ente di promozione turistica de Le Isole di Tahiti, che raccoglierà il testimone dall'attuale ceo Jean-Marc Mocellin, che terminerà il suo mandato il prossimo 15 maggio. Vaihere Lissant, che attualmente ricopre il ruolo di chief marketing officer dell'organizzazione, ha iniziato la sua carriera nella consulenza marketing a Parigi. Al suo ritorno ne Le Isole di Tahiti nel 2010, ha proseguito la carriera nel marketing nel settore delle telecomunicazioni. Dal suo ingresso in Tahiti Tourisme nel 2014, ha ricoperto ruoli di leadership chiave, che sono culminati nella sua attuale posizione di chief marketing officer ricoperta negli ultimi dieci anni. All’interno dell’organizzazione, Vaihere Lissant ha lavorato al branding della destinazione, alle strategie di comunicazione in diversi mercati e alla gestione più ampia del marketing e della comunicazione sia a livello locale che internazionale. La futura amministratrice delegata ha anche supervisionato il lancio dei 18 siti web b2c e degli strumenti digitali di Tahiti Tourisme, assicurando una portata globale e una grande efficienza dell'organizzazione. Più recentemente, come parte del Piano del Turismo Sostenibile 2030 della Polinesia Francese, ha collaborato strettamente con il ceo di Tahiti Tourisme e con le autorità turistiche locali per promuovere iniziative strategiche a lungo termine. [post_title] => Tahiti Tourisme: Vaihere Lissant è la nuova ceo, in carica dal prossimo maggio [post_date] => 2025-03-06T09:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741253146000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ad at comunicazione la gestione delle media relations di alidays" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2459,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vanno ad At Comunicazione le media relations di Alidays Travel Experiences. L'agenzia si interfaccerà con il management dell'operatore milanese per dare vita a un piano integrato di azioni, con l’obiettivo strategico di rafforzare ulteriormente i rapporti con i media e gli stakeholder, valorizzando gli asset dell'azienda e la programmazione incentrata sulla creazione di esperienze di viaggio personalizzate e curate nei minimi dettagli.\r

\r

\"Desideriamo dare un ulteriore nuovo impulso alle nostre attività di comunicazione e pr, integrando risorse, visioni e la nostra capacità di interpretare le tendenze del turismo esperienziale - sottolinea l'head of marketing di Alidays, Pietro de Arena -. La nostra missione è soddisfare la persona attraverso un approccio innovativo e su misura. Per questo abbiamo scelto un'agenzia come At Comunicazione, riconosciuta per la sua specializzazione negli ambiti travel e lifestyle\".\r

\r

\"Siamo entusiaste che una realtà prestigiosa come Alidays abbia scelto la nostra agenzia per intraprendere un nuovo percorso di comunicazione volto a valorizzare l'eccellenza del proprio servizio e la capacità di interpretare il turismo con una visione orientata al futuro - aggiungono le fondatrici di At Comunicazione, Alessandra Agostini e Claudia Torresani -. Non vediamo l'ora di lavorare in sinergia con il management per mettere in luce i tratti di unicità che caratterizzano il to, contribuendo proattivamente a rafforzarne la brand reputation\".","post_title":"Ad At Comunicazione la gestione delle media relations di Alidays","post_date":"2025-03-07T12:19:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741349953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486110\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Di Berardino[/caption]\r

\r

Prenderà avvio dalla cittadina veneta di Vigonovo, il prossimo 18 marzo, il roadshow interamente dedicato a Dune, i viaggi spedizione di Kel 12. Il programma di presentazione dell’offerta tematica del tour operator milanese, in collaborazione con il partner assicurativo Europ Assistance Italia, prevede inoltre tappe anche a Napoli (25 marzo), Firenze (26 marzo) e Torino (10 aprile). \r

\r

A Vigonovo l’incontro è previsto a Villa Sagredo lungo la riviera del Brenta, un antico castello convertito in residenza patrizia nel Cinquecento; nella città partenopea è invece organizzata una visita al museo di Antropologia, Centro musei scienze naturali e fisiche di Napoli, custode di oltre 26 mila reperti. Firenze potrà essere apprezzata dalle sale del settecentesco palazzo Capponi, direttamente affacciato sull’Arno; ultima tappa, infine, al Mao di Torino, il museo di Arte orientale già residenza della nobiltà sabauda in epoca barocca e oggi in possesso di alcuni rarissimi tesori fra cui i reperti preislamici di Seleucia e Coche in Iraq.\r

\r

Il roadshow Dune: i viaggi spedizione, dove saltano le regole del gioco mette al centro l’offerta di destinazioni dove la comodità non è la priorità, perché conta tutta la bellezza che si può raggiungere e nella quale ci si può immergere solo se, per esempio, si accetta di dormire in tenda. Gli approfondimenti sul deserto del Rub’ al Khali in Oman o del Sahara in Algeria saranno curati dall’esperta Kel 12 Caterina Borgato, in tour insieme alla chief commercial officer Kel 12, Daniela Di Berardino.\r

\r

Ma non finisce qui: se oggi infatti il prodotto di Kel 12 è conosciuto per l’80% nel Nord e Centro Italia, alcune aree restano ancora da sviluppare nel Centro-Sud e a esse sarà perciò dedicata ampia attenzione commerciale nei mesi a venire, così come nel roadshow del prossimo anno. All’interno del team di cinque promotori monomandatari, recentemente è infatti entrato a far parte anche Ferdinando Vallelunga, referente sales Sud Italia: lui stesso viaggiatore con un curriculum significativo, già apprezzato fra gli agenti di viaggio per la sua disponibilità e per l’esperienza. Rafforzando la presenza commerciale sul territorio, potenziando il booking e incrementando le attività di comunicazione e di formazione, Kel 12 punta a incrementare il numero delle agenzie di fiducia, oggi all’incirca 150, cioè quelle in grado di garantire una fidelizzazione e un lavoro continuativo. Per le top seller sono inoltre previsti due fam trip esclusivi, di cui uno proprio nell’Oman al centro del roadshow Dune.","post_title":"Kel 12: al via un roadshow dedicato alla linea Dune. Nel futuro focus sul Sud Italia","post_date":"2025-03-07T11:36:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741347402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486060\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il cda di Visit Brescia. Da sinistra, Graziano Pennacchio, Tiziana Porteri, Eugenio Massetti, Barbara Chiodi e Andrea Mattia Maggioni[/caption]\r

\r

Un piano d'azione da 2 milioni di euro. Lo ha presentato il nuovo consiglio di amministrazione della dmo Visit Brescia recentemente entrato in carica. L'obiettivo è mantenere alto il gradimento riscosso dal territorio, mirando a una conoscenza sempre maggiore e capillare della destinazione. Il tutto accompagnato da percorsi strategici di destagionalizzazione dei flussi, a beneficio del comparto turistico e dell'intera filiera. L'investimento è reso possibile dal supporto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brescia e con il contributo del comune della città lombarda.\r

\r

Secondo una prassi consolidata, la strategia di promozione della società si concentrerà prioritariamente sull’Europa, con particolare attenzione al mercato francese, britannico, ceco e polacco, senza tralasciare il consolidamento dei rapporti con i mercati di lingua tedesca, olandese e belga, pilastri dell’attività promozionale, grazie alla loro rilevanza storica per il turismo in provincia di Brescia. Saranno inoltre intensificate le attività rivolte al mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada) e a quello del Medio Oriente. Un terzo mercato target sarà individuato grazie ai risultati di un’indagine di mercato condotta nel primo trimestre dell’anno, con azioni e prospezioni ad hoc previste nella restante parte del 2025.\r

\r

Oltre al calendario di fiere ed eventi di promo-commercializzazione turistica (culturale, enogastronomica, sport e outdoor, wellness, shopping) in collaborazione col Distretto urbano del commercio - Duc Brescia in Italia e all’estero, nel 2025 sarà realizzata anche una serie di progetti speciali.\r

\r

In particolare, dopo aver avviato con successo un dialogo con i due maggiori mercati alto spendenti al mondo (Nord America, a partire dal 2021 e Medioriente dal 2022) nel 2025 Visit Brescia proseguirà nel solco di importanti progettualità per aumentare la quota di flussi turistici provenienti da queste aree, tramite workshop, educational tour con operatori, presentazioni pubbliche a operatori, opinion leader, media, fiere in rappresentanza di tutto il territorio; press trip e campagne multicanale di prodotto multilingua. A questo proposito da gennaio a giugno 2025 è stata attivata una campagna su Expedia.com, la piattaforma pubblicitaria globale di viaggi che mette in contatto dmo e operatori turistici con viaggiatori e potenziali turisti. Il progetto, interamente rivolto al mercato Usa, prevede la promozione del turismo in provincia di Brescia attraverso un destination hub creato su misura, allo scopo di raccontare la destinazione, guidare gli utenti e ispirarli a prenotare attraverso i punti di forza del territorio.\r

\r

Nel 2025 Visit Brescia parteciperà a che alla quarta edizione della Borsa internazionale dei laghi del Nord Italia: il principale evento trade di promozione dell'offerta turistica lacuale dei bacini lacustri settentrionali, che ha consentito l'incontro tra oltre 1.400 buyer da Europa e paesi extraeuropei e oltre 4 mila seller. Dopo il successo delle edizioni 2022 (Desenzano del Garda), 2023 (Verbania/Stresa) e 2024 (Como/Lecco) organizzate rispettivamente da Visit Brescia, Fedora e dalla Camera di commercio di Como – Lecco, la prossima edizione tonerà protagonista sul lago di Garda, sponda veronese, a marzo 2025.\r

\r

Con l'obiettivo di cogliere le nuove opportunità derivate dai cambiamenti di scenario, e supportare così le scelte di gestione delle imprese di settore, nel 2025 Visit Brescia aumenterà anche l’attività di commissione di report e analisi delle tracce digitali, utili agli operatori della filiera. Flussi di prenotazioni, trend in atto, sentiment delle recensioni: le informazioni raccolte si candidano infatti a divenire un’ideale bussola per la comprensione dei fenomeni turistici, permettendo alle imprese di indirizzare energie e risorse. Saranno considerati i dati sui sentiment e gli indici di gradimento suscitati dal territorio e dalle sue attrazioni, le motivazioni di viaggio, nonché le abitudini di consumo dei turisti che visitano il territorio.\r

\r

Il nuovo progetto affianca e potenzia l’attività avviata dalla Camera di commercio di Brescia per la creazione e lo sviluppo di una nuova governance turistica per la provincia della città lombarda. Tra le attività previste, l’avvio di un osservatorio turistico per la stessa provincia; giornate di formazione per operatori bresciani; commissione di report di marketing intelligence; avvio e implementazione di una library digitale online di immagini, video e contenuti promozionali royalty free, a cui attingere ai fini di amplificare la comunicazione della destinazione, a supporto degli operatori turistici bresciani.","post_title":"Visit Brescia: al via un piano di promozione da 2 mln di euro","post_date":"2025-03-07T09:23:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741339421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere estende la partnership con Emirates sino al 2027. Annunciata all'Itb di Berlino, la rinnovata collaborazione si basa su due decenni di relazioni reciproche e mira a sviluppare ulteriormente la proposta di Dubai come destinazione crocieristica con connettività integrata e accessibile attraverso diverse soluzioni di trasporto: aereo, terrestre e marittimo. Costa Crociere ed Emirates lavoreranno tra le altre cose a iniziative di marketing congiunte, alla programmazione armonizzata dei voli e alla disponibilità di collegamenti comodi per i crocieristi.\r

\r

La partnership si concentrerà anche sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare il servizio, oltre a dedicare team di supporto ai passeggeri delle crociere per facilitare il check-in al Dubai Harbour cruise terminal. Costa ed Emirates collaboreranno poi per l'individuazione di soluzioni di trasporto avanzate tra l'aeroporto internazionale di Dubai e il terminal crociere del porto di Dubai. Esploreranno inoltre ulteriori opportunità per espandere la loro partnership oltre Dubai, includendo aree geografiche del network di Costa come il Centro e Sud America, l'Estremo Oriente e il Sud-Est asiatico.\r

\r

“Il rinnovo dell’accordo con Emirates è un’ulteriore conferma dell'importanza strategica di Dubai e degli Emirati nella nostra offerta turistica - spiega Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation, Costa Crociere -. Oggi celebriamo la continuazione della nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l'obiettivo di migliorare la connettività\".\r

\r

Costa opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 2025-2026 sarà nella città emiratina con la Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione. Grazie alla formula volo+crociera, gli ospiti potranno godere di una crociera di una settimana per visitare Dubai, con una sosta di due giorni, Muscat (Oman), Doha (Qatar) e Abu Dhabi (Emirati Arabi).\r

\r

“La collaborazione dimostra la nostra visione comune di rafforzare la posizione di Dubai come porta d'accesso di primaria importanza per le crociere invernali - aggiunge Adnan Kazim, deputy president e chief commercial officer di Emirates Airline -. Per noi il segmento dei crocieristi offre un enorme potenziale di crescita, oltre a generare effetti estremamente rilevanti per l'economia della città”.","post_title":"Costa Crociere rinnova la partnership con Emirates sino al 2027","post_date":"2025-03-07T09:02:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741338157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_486017\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Khadeeja Sana insieme al sales representative Italia e Spagna, Giovanni Castelli [/caption]\r

\r

Pochi ma buoni. Si potrebbe definire in questo modo la strategia del gruppo 100% maldiviano Villa Resorts per il mercato Italia: \"Lavoriamo con partner selezionati con cui abbiamo relazioni forte e durature - spiega infatti la director of pr and marketing, Khadeeja Sana -. La domanda tricolore è da sempre nella nostra top 3 e sta crescendo ancora, tanto che l'anno scorso gli arrivi dalla Penisola sono aumentati del 7%\".\r

\r

[caption id=\"attachment_486048\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Khadeeja Sana insieme al nostro editore Daniela Battaglioni (a sinistra) e alla nostra pr - events manager, Ligia Hofnar (a destra)[/caption]\r

\r

Al momento la compagnia vanta un portfolio di cinque strutture, tutte alle Maldive, di cui due sono tuttavia chiuse perché in fase di rinnovamento. In pipeline ci sono però altri due resort, tra cui il Villa Haven in fase di apertura proprio in queste settimane: situato sull’atollo di South Ari, a 35 minuti di idrovolante da Male, la proprietà dispone di 73 ville e residence con vista sulla spiaggia, accesso diretto al mare e piscine private. \"Si tratta di una struttura molto importante, perché rappresenta il nostro debutto nel segmento del lusso puro\", aggiunge Khadeeja Sana.\r

\r

\"I nostri punti di forza - conclude la director of pr and marketing - risiedono proprio nella caratteristica di essere 100% maldiviani, nella nostra autenticità. Da qui l'attenzione anche alla sostenibilità per la tutela del nostro territorio. Non solo: i resort Villa sono tutti di nostra proprietà e spesso rappresentano i luoghi dove siamo nati e cresciuti, verso cui proviamo davvero un grande affetto\".","post_title":"Maldive, le strategie Villa Resorts per l'Italia: focus su autenticità e relazioni forti","post_date":"2025-03-06T12:40:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741264814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Catalogna resta una delle destinazioni predilette dai turisti italiani: 1,62 milioni i connazionali che nel 2024 hanno esplorato la regione e, in particolare, la Costa Brava e la Costa Daurada.\r

\r

Da sottolineare che il 62% ha scelto di viaggiare in bassa stagione (soprattutto gennaio, aprile e ottobre), suggerendo la regione spagnola come una meta ideale da visitare tutto l'anno. Oltre a Barcellona, cultura, arte, trekking al mare e in montagna, itinerari on the road e vacanze outdoor sono i topic più richiesti dai turisti provenienti dello Stivale, con un calo dei last minute a favore di un anticipo di prenotazione medio da 1 fino a 3 mesi e oltre.\r

\r

Durante il periodo invernale, inoltre, la Catalogna è stata la seconda destinazione per quota di turisti stranieri (dopo le Isole Canarie), con gli arrivi italiani aumentati, da ottobre a dicembre, dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando l'8,4% del mercato totale in termini di quota di viaggi in Catalogna, secondi solo ai francesi.\r

\r

Al 4° posto degli arrivi internazionali, l'Italia è tra quei più di 20 milioni di turisti stranieri che, per una durata media di 4,6 notti in hotel e sistemazioni simili, nel 2024 hanno optato per la Catalogna, spendendo in media per persona 726 €. L'Italia è sul podio, infine, al 3° posto dietro a Stati Uniti e Spagna, per volume di ricerche di voli verso la regione spagnola. Quest'anno la regione sarà connessa con 22 aeroporti italiani con voli operati da Vueling, Ryanair, Wizz Air, easyJet, Ita Airways e Volotea.","post_title":"Catalogna meta prediletta dei turisti internazionali. Italia quarto mercato per arrivi","post_date":"2025-03-06T11:17:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741259823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il nostro obiettivo sul mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori»: Karim Jatlaoui, direttore dell'ente tunisino nel nostro Paese delinea le aspettative per questo 2025 che ha visto il ritorno di una promozione mirata della destinazione.\r

\r

«Sono soddisfatto di annunciare che sia partita la nuova campagna firmata dall’Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia», un concept che svela un’altra Tunisia, nella sua espressione più pura, una terra di essenzialità.\r

\r

«La campagna ha lo scopo di far vivere al momento l'esperienza nel nostro paese attraverso gli occhi dei viaggiatori dal lato culturale ma anche da quello del benessere, balneare e naturalistico.\r

\r

Dal 2019 non abbiamo più fatto comunicazione istituzionale e sono molto contento e ottimista che questo nuovo approccio, incisivo e più moderno, veicoli un messaggio semplice, essenziale e che riporti i flussi verso la Tunisia ai livelli degli anni passati, dall'Italia e dall'Europa. Già da quest'anno e anche per il 2026 aumenteremo gli sforzi per una campagna promozionale dinamica in Italia sia in tv sia attraverso altri canali di comunicazione oltre all'organizzazione di viaggi per far conoscere i vari segmenti del prodotto Tunisia».\r

\r

Il 2025 mostra intanto un significativo ritorno dell'interesse verso la destinazione da parte dei tour operator: «La sola perplessità deriva dal fatto che molta della richiesta si concentra nel periodo estivo e la difficoltà di trovare disponibilità di posti letto è elevata. Notiamo però anche un allungamento della stagionalità, grazie ai gruppi, agli eventi sportivi, culturali e ai nostri centri specializzati nel benessere.\r

\r

«Siamo convinti che nel 2025 riusciremo a incrementare le presenze del +20% rispetto al 2024 e il nostro obiettivo del mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori. Nell'alta stagione saranno circa 58 i voli regolari settimanali da tutta Italia, operati da Tunisair, Ita Airways, Nouvelair verso la Tunisia, oltre ai collegamenti charter.\r

\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Tunisia, Jatlaoui: «Puntiamo ai 200.000 visitatori italiani nel 2025»","post_date":"2025-03-06T10:23:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741256588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Astoi Confindustria Viaggi conferma la sua partecipazione alla Bmt - Borsa mediterranea del turismo, in programma dal 13 al 15 marzo 2025 presso la Mostra D’Oltremare di Napoli, attraverso il format consolidato del Villaggio Astoi. Questa formula, che aggrega i tour operator associati, rappresenta un punto di riferimento per gli incontri con agenti di viaggio e partner commerciali, favorendo un dialogo diretto sulle nuove opportunità di business.\r

\r

Gli operatori presenti all’edizione 2025, nel Padiglione 5, sono: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Costa Crociere, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, I Grandi Viaggi, Idee per Viaggiare, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, OTA Viaggi, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.\r

\r

Per incentivare l’adesione degli agenti di viaggio alla manifestazione, Astoi ha siglato un accordo con Progecta Srl, società organizzatrice di Bmt, che prevede una formula agevolata per la partecipazione, comprensiva di: viaggio in treno Frecciarossa per Napoli. Trasferimenti alla Mostra D’Oltremare. Ingresso alla fiera e visita del quartiere fieristico, Pizza o light lunch in fiera. Trasferimento in hotel e pernottamento\r

\r

Gli Agenti potranno scegliere di pernottare il 13 o il 14 marzo, abbinando i relativi viaggi in treno ad alta velocità.\r

L’anno è iniziato con numeri incoraggianti per il turismo organizzato, con un trend positivo di prenotazioni per i ponti primaverili. L’aspettativa per il 2025 è un incremento dei volumi del 5/7% rispetto all’anno precedente, con un’attenzione particolare all’estate, che sarà determinante per consolidare i dati. In questo scenario, il mercato del centro e sud Italia rappresenta una grande opportunità e Bmt è un’occasione strategica per rafforzare la collaborazione con il trade, sviluppare nuove sinergie e confrontarsi sulle strategie commerciali per l’anno in corso.\r

\r

","post_title":"Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Agevolazioni per gli agenti","post_date":"2025-03-06T10:12:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741255953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vaihere Lissant è la nuova ceo dell’ente di promozione turistica de Le Isole di Tahiti, che raccoglierà il testimone dall'attuale ceo Jean-Marc Mocellin, che terminerà il suo mandato il prossimo 15 maggio. \r

\r

Vaihere Lissant, che attualmente ricopre il ruolo di chief marketing officer dell'organizzazione, ha iniziato la sua carriera nella consulenza marketing a Parigi. Al suo ritorno ne Le Isole di Tahiti nel 2010, ha proseguito la carriera nel marketing nel settore delle telecomunicazioni.\r

\r

Dal suo ingresso in Tahiti Tourisme nel 2014, ha ricoperto ruoli di leadership chiave, che sono culminati nella sua attuale posizione di chief marketing officer ricoperta negli ultimi dieci anni. All’interno dell’organizzazione, Vaihere Lissant ha lavorato al branding della destinazione, alle strategie di comunicazione in diversi mercati e alla gestione più ampia del marketing e della comunicazione sia a livello locale che internazionale.\r

\r

La futura amministratrice delegata ha anche supervisionato il lancio dei 18 siti web b2c e degli strumenti digitali di Tahiti Tourisme, assicurando una portata globale e una grande efficienza dell'organizzazione. Più recentemente, come parte del Piano del Turismo Sostenibile 2030 della Polinesia Francese, ha collaborato strettamente con il ceo di Tahiti Tourisme e con le autorità turistiche locali per promuovere iniziative strategiche a lungo termine.","post_title":"Tahiti Tourisme: Vaihere Lissant è la nuova ceo, in carica dal prossimo maggio","post_date":"2025-03-06T09:25:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741253146000]}]}}