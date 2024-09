A Grimaldi il bollino per l’Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo Bollino per l’Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo per il gruppo Grimaldi. Il riconoscimento è conferito da Confindustria alle aziende che si distinguono per il loro contributo decisivo alla formazione delle nuove generazioni. In particolare a essere premiata è stata la proposta di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) attivati attraverso collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di secondo grado e con i centri di formazione professionale. I Pcto offerti da Grimaldi a bordo della sua flotta sono ampiamente modulabili sulla base delle esigenze dei diversi percorsi scolastici: non solo istituti nautici, ma anche turistici, alberghieri, tecnici e licei. “Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo questo riconoscimento – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Si tratta infatti di un premio di grande prestigio per un progetto che da sempre portiamo avanti con entusiasmo, per promuovere la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e per favorire la cittadinanza attiva, la capitalizzazione di competenze trasversali e l’orientamento professionale”. Condividi

