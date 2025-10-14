Ibiza Project celebra i 10 anni di attività

Ibiza Project festeggia 10 anni di attività insieme ai fornitori e ai partner che, in questi anni, hanno contribuito alla crescita e al successo dell’azienda. L’evento ha animato La Calma, location affacciata sulla città di Ibiza.

La storia della dmc italiana

Nata nel 2015, Ibiza Project ha affrontato nove stagioni di lavoroe si prepara a chiudere il 2025 con una crescita del 5% grazie soprattutto alle prenotazioni last minute. Grazie al passaparola e alla fiducia consolidata, l’azienda lavora oggi per il 95% con il mercato italiano e per il restante 5% con clienti internazionali, provenienti principalmente da Stati Uniti, Olanda e Portogallo. Negli anni la dmc italiana specializzata in Ibiza e Formentera ha ampliato e diversificato la propria offerta di prodotti e servizi, adattandosi alle nuove richieste del mercato e crescendo anche in termini di risorse interne.

«Siamo orgogliosi di essere arrivati fino a qui e guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli della qualità dei servizi offerti e del nostro impegno a migliorarci sempre. La nostra motivazione nasce dall’amore per questo luogo e per il nostro lavoro» commentano Marco Dadone e Lara Corsinovi, fondatori di Ibiza Project.