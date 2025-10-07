Kel 12 lancia la nuova linea di prodotto Terrae

7 ottobre 2025 14:12
Terrae è la nuova linea di prodotto di Kel 12 che pone al centro le esperienze. In programma a partire dagli inizi del 2026, gli itinerari di Terrae sono infatti pensati per creare una relazione profonda col mondo esplorato, intrecciando ascolto, presenza, ma anche e soprattutto reciprocità.
«Si tratta di una selezione di viaggi che invitano alla sensibilità – spiega Angelica Pastorella, sustainability project manager di Kel 12 – pensati per andare oltre l’idea del viaggio come esperienza individuale. Ciò che si vive non rimane infatti patrimonio esclusivo del viaggiatore, ma diventa parte di un flusso che coinvolge comunità, culture, paesaggi ed ecosistemi. La linea Terrae rappresenta così un autentico cambio di prospettiva: l’io si riconosce in un noi collettivo, maturando la consapevolezza di una connessione viva e costante con il mondo che ci circonda e che abitiamo. Sia nello spazio del cammino, sia nella memoria che il tempo trattiene».
Finalità della proposta di Kel 12 è la creazione di valore culturale, sociale e ambientale, attraverso il sostegno diretto che i partecipanti offrono ai progetti o alle comunità cui prendono parte. Proprio per questo motivo, la selezione dell’operatore si estende all’intero globo ed è destinata a trasformarsi progressivamente negli anni, in funzione di come evolveranno le esperienze vissute o gli interessi risvegliati.
Il calendario 2026
Il calendario della stagione inaugurale 2026, in linea con le odierne aspettative del viaggiatore, conta già otto possibili partenze, ma l’attenzione rivolta a nuove idee, iniziative e progetti resta vigile, pronta a far tesoro anche delle suggestioni e degli interessi condivisi dagli ospiti eticamente più sensibili. L’isola di Socotra, nello Yemen, sarà la prima destinazione di visita (con tour in calendario dal 5 al 14 febbraio 2026 e dal 9 al 18 novembre 2026), ma sono disponibili partenze anche per gli Stati del Kerala e del Karnataka nell’India del Sud (dal 12 al 26 febbraio 2026 e dal 30 novembre al 14 dicembre 2026), per la Sardegna (dal 3 al 10 maggio 2026) e per l’Elba (dal 28 aprile al 2 maggio 2026) , dirette alla regione desertica di Puna in Argentina (dal 7 al 22 maggio 2026) e alle isole Azzorre (dal 5 al 14 giugno 2026), ma anche per il Sudafrica (dal 9 al 22 settembre 2026) e il Vietnam (dal 29 settembre al 13 ottobre 2026).
«Ogni esperienza è diversa dall’altra – chiarisce Angelica Pastorella – perché può spaziare da lente camminate tra gli scenari primordiali di Socotra, a percorsi in 4×4 nelle aree più remote, fino all’utilizzo di treni e pullman a basso impatto ambientale in India, per ottimizzare i tempi di spostamento. In alcune località ricorriamo a e-rickshaw o a minivan, come in Sardegna con il Trenino Verde, per garantire una mobilità dolce e sostenibile. L’intento, in ogni caso, è avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita locale, affinché i nostri ospiti possano interagire in maniera autentica con le comunità, lasciando una traccia feconda e condivisa del proprio passaggio».
Sotto il profilo ricettivo, le soluzioni proposte puntano a rispettare tanto le abitudini locali quanto le esigenze di comfort necessarie a sostenere il ritmo del viaggio, offrendo la possibilità di vivere diversi livelli di ospitalità all’interno dello stesso itinerario. In Argentina, ad esempio, si alternano soggiorni in finca d’alta quota, pousadas comunitarie, boutique hotel e hostarie familiari, in un percorso che intreccia la vita rurale con esperienze culturali e naturalistiche.
