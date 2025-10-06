Star Princess, al via il viaggio inaugurale nel Mediterraneo

6 ottobre 2025 11:28
Barcellona
Princess Cruises ha dato il benvenuto alla sua nuova nave di classe Sphere, Star Princess, per un viaggio inaugurale di 11 giorni nel Mediterraneo occidentale da Barcellona, segnando l’ultima aggiunta alla flotta di 17 navi della compagnia.
La nave
La nave, come riporta Travelpulse, promette una combinazione di lusso, innovazione e servizio distintivo della compagnia. «Star Princess brilla come una delle navi più grandi e spettacolari che abbiamo mai costruito e diamo il benvenuto con orgoglio agli ospiti per il suo viaggio inaugurale – ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. Auguriamo al capitano, agli ufficiali superiori e all’equipaggio della nostra Star Princess tanto successo: che i suoi viaggi siano sicuri, e che possa brillare, come promette il suo nome, nel cielo e sui mari».
La Star Princess, con le sue 177.800 tonnellate di stazza, può ospitare fino a 4.300 passeggeri e vanta 30 ristoranti e bar, intrattenimento all’avanguardia e sistemazioni di lusso progettate per garantire comfort e privacy. Il capitano Gennaro Arma di Princess Cruises ha condiviso il suo entusiasmo per il debutto della nave: «Dalla guida del team che l’ha realizzata presso il cantiere navale di Monfalcone, alla guida dell’equipaggio che ora la porta nel suo viaggio inaugurale con i nostri primi ospiti, questo viaggio è un onore per me».
Il viaggio inaugurale di 11 giorni (4-15 ottobre 2025) salpa andata e ritorno da Barcellona e comprende soste a Marsiglia, Roma (Civitavecchia), Napoli, Sicilia, Cartagena e Gibilterra.
Dopo una crociera di sette giorni nel Mediterraneo, la Star Princess attraverserà l’Atlantico e arriverà a Fort Lauderdale per la sua prima stagione nei Caraibi, compresa la cerimonia ufficiale di battesimo il 6 novembre 2025. Dopo una serie di itinerari nei Caraibi invernali e primaverili, la nave attraverserà il canale di Panama fino a Seattle per una serie di crociere di sette giorni in Alaska nell’estate del 2026 lungo l’Inside Passage.
Articoli che potrebbero interessarti:
Array
(
[0] => Array
(
[_index] => travelquotidiano
[_type] => post
[_id] => 496845
[_score] =>
[_source] => Array
(
[blog_id] => 1
[post_content] => Il controllo di Melià Hotels International è passato nelle mani dei figli del defunto fondatore della catena, Gabriel Escarrer Juliá, in seguito alla recente scomparsa della moglie Ana María Jaume.
Come riporta Preferente, il gruppo alberghiero in una nota ha spiegato che i sei fratelli Escarrer sono diventati proprietari delle aziende di famiglia che detengono il 49,418% della società.
Questo cambiamento fa parte del processo di successione della famiglia Escarrer, composta dai figli María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián e Gabriel Juan Escarrer Jaume. Secondo l'accordo tra gli azionisti raggiunto nel 2018, dopo la scomparsa di Ana María Jaume Vanrell, «sarà necessaria una maggioranza rafforzata dell'80% per le decisioni prese dalle assemblee generali delle società partecipate in Melià Hotels International».
Le aziende coinvolte
Nello specifico si tratta di Hoteles Mallorquines Consolidados, Hoteles Mallorquines Agrupados e Hoteles Mallorquines Asociados, che detengono rispettivamente il 24,365%, l'11,290% e il 13,763% del capitale della società, per una quota complessiva del 49,418%.
I fratelli Escarrer hanno sottolineato che sperano di «trasmettere stabilità e fiducia agli azionisti rimanenti dell'azienda, nonché agli altri azionisti di Melià».
[post_title] => Melià: il controllo della catena passa ai figli di Escarrer
[post_date] => 2025-09-11T10:13:29+00:00
[category] => Array
(
[0] => alberghi
)
[category_name] => Array
(
[0] => Alberghi
)
[post_tag] => Array
(
)
)
[sort] => Array
(
[0] => 1757585609000
)
)
)
{
"size": 9,
"query": {
"filtered": {
"query": {
"fuzzy_like_this": {
"like_text" : "498458"
}
},
"filter": {
"range": {
"post_date": {
"gte": "now-2y",
"lte": "now",
"time_zone": "+1:00"
}
}
}
}
}, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } }
}{"took":7,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il controllo di Melià Hotels International è passato nelle mani dei figli del defunto fondatore della catena, Gabriel Escarrer Juliá, in seguito alla recente scomparsa della moglie Ana María Jaume.\r\n\r\nCome riporta Preferente, il gruppo alberghiero in una nota ha spiegato che i sei fratelli Escarrer sono diventati proprietari delle aziende di famiglia che detengono il 49,418% della società.\r\n\r\nQuesto cambiamento fa parte del processo di successione della famiglia Escarrer, composta dai figli María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián e Gabriel Juan Escarrer Jaume. Secondo l'accordo tra gli azionisti raggiunto nel 2018, dopo la scomparsa di Ana María Jaume Vanrell, «sarà necessaria una maggioranza rafforzata dell'80% per le decisioni prese dalle assemblee generali delle società partecipate in Melià Hotels International».\r\nLe aziende coinvolte\r\nNello specifico si tratta di Hoteles Mallorquines Consolidados, Hoteles Mallorquines Agrupados e Hoteles Mallorquines Asociados, che detengono rispettivamente il 24,365%, l'11,290% e il 13,763% del capitale della società, per una quota complessiva del 49,418%.\r\n\r\nI fratelli Escarrer hanno sottolineato che sperano di «trasmettere stabilità e fiducia agli azionisti rimanenti dell'azienda, nonché agli altri azionisti di Melià».","post_title":"Melià: il controllo della catena passa ai figli di Escarrer","post_date":"2025-09-11T10:13:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1757585609000]}]}}