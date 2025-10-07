Kel 12, Rubino proiettato su un business «sempre più verticale»

Kel 12 investe sul personale e sulla formazione. Ogni viaggio, indipendentemente dalla destinazione, è un progetto a sé. sviluppato, secondo le varie competenze da un team di oltre 80 addetti dei vari comparti a cui si è ora aggiunta una figura legal. A renderli unici, si aggiunge l’esperienza di 60 esperti e tour leader, archeologi, antropologi, biologi, geologi, indologi e sinologi, «con qualche tour leader in panchina per eventuali sostituzioni nei periodi di punta come a Capodanno – spiega il ceo, Gianluca Rubino -. Un know how che dà concretezza a un’offerta unica nel suo genere, articolata in quattro linee di prodotto: Viaggi con Esperto, Private Journeys, Viaggi Active – Trekking & Bike e Dune – Viaggi Esplorazione. Tutte accomunate da un forte impegno per la sostenibilità che ha portato il brand a ottenere la certificazione B Corp, Travelife Certified e l’ingresso, nel 2025, nel comitato Esg per la trasparenza».

I riscontri della clientela

Molto elevato il gradimento della clientela, grazie anche alla verticalizzazione del business che ha portato il gruppo a creare società controllate: in Egitto, Kel 12 Egypt, che ora propone tutte le settimane crociere sul Nilo a bordo di due tradizionali dahabeya (Eyaru e Nebyt); in Oman dove ha acquisito l’85% di Al Koor Discover Oman e il supporto del suo fondatore Piero Rossi; in Namibia ove opera in partnership al 50% con African Footprints Tours di Alessandro Micheletti e propone ora Unique Namibia, tour con sistemazione in lodge di lusso; in Tanzania con Kukua Discover Tanzania, ultima nata e controllata al 100%, guidata in loco da Carlo Rossi.

Alleanze che consentono al t.o. di seguire la realizzazione del viaggio in ogni fase con team locali che conoscono e vivono il territorio, migliorando la qualità del servizio, la velocità di risposta e il controllo sui costi. «Non è più la sola scelta delle strutture a fare la differenza – ha spiegato Rubino – ma l’impiego delle migliori guide, dei mezzi più efficienti e confortevoli. In una parola: il livello di servizio». Un modello che diventare anche un marchio di identità per gli agenti di viaggio che avranno la possibilità di collaborare direttamente con i dmc di Kel 12 per prodotti tailor made e piccoli gruppi: «Potranno ricevere quotazioni nette e costruire itinerari su misura, assumendosi la promessa verso il cliente – chiarisce Rubino -. Noi garantiamo la serietà dei partner, perché sono anche nostri soci, ma la costruzione dell’esperienza sarà nelle loro mani, con più margine di autonomia e competitività».

Forti gli investimenti anche sul fronte dei servizi: dalle tende Ferrino antivento utilizzate nei deserti dell’Oman, ai Land Cruiser personalizzati per i safari in Namibia e Tanzania.

I Paesi dove Kel 12 ha puntato su integrazioni verticali sono risultati i più performanti del 2025, con l’Oman che ha raddoppiato il fatturato, Namibia (+30%), Tanzania (+36%) e l’intramontabile Egitto (+37%) che si conferma tra le top destination e proiezioni del +43% sul venduto del prossimo anno. Sul breve-medio raggio, ottimi riscontri per Algeria e Arabia Saudita; in Asia, oltre a mete consolidate come Giappone e Uzbekistan, in ascesa anche India, Cina e Vietnam, mentre in Sud America la meta più richiesta è stata l’Argentina. Il mercato principale si conferma la Lombardia (+35%) seguita da significative crescite di Piemonte (+64%) e Toscana (+55%) e con un sorprendente Sud, in primis di Campania (+64%) e Sicilia (+54%).

Il futuro

Per il futuro, Kel 12 sta valutando di inserire escursioni e visite esclusive in Angola, e ricerca partner per il controllo del prodotto anche in Algeria, Arabia Saudita, Patagonia.

Ultimo nato, il progetto The Italian Journey, incoming coniato per quel mercato internazionale che vuole vivere e conoscere l’Italia più vera. «Un’Italia che si svela poco a poco, che si racconta secondo interessi e temi più diversi in tutta la sua autenticità» dichiara Enrica Cazzin, sales manager di The Italian Journey.

Infine, formazione sempre al centro, attraverso Kel 12 Lab e un articolato calendario di roadshow autunnali. Dieci le tappe in programma dal 15 ottobre (Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Roma), cui ne seguiranno ulteriori 8 nella primavera 2026 (Bergamo, Cagliari, Catania, Lecce, Ravenna, Roma, Siena, Verona), in aggiunta ai tradizionali fam trip.

(Federica De Luca)