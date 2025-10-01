Travelplan, Castelli: «Cresceremo insieme alle agenzie di viaggio» I Caraibi, ma non solo. Parte da qui l’affondo di Travelplan, brand di Avoris appartenente alla galassia del gruppo Barcelò, che comincia a prendere le misure del mercato italiano in vista di una crescita programmata in vari step. I punti di forza dell’operatore sono stati al centro di un incontro a Milano con un gruppo di agenti di viaggio che già conoscevano il prodotto Travelplan o che si avvicinavano per la prima volta al t.o., che da poco meno di un anno ha aperto sul nostro mercato. «Vorremmo posizionarci su un bacino per noi strategico – spiega a margine della serata l’international expansion manager Emea, tour operator division, Eduard Bogatyr -. C’è molto spazio sul vostro mercato per un operatore che ha diverse frecce all’arco da scoccare. Innanzitutto, le economie di scala rese possibili dall’appartenenza a un gruppo della portata di Barcelò, che al suo interno fra l’altro può contare sulla compagnia aerea Iberojet. Partiamo con i Caraibi, ma l’obiettivo è quello di ampliare costantemente l’offerta, a cominciare dal Sud America per arrivare al resto del mondo. Il prodotto c’è, dobbiamo però capire come adattarlo al meglio alle esigenze della clientela italiana. E in questo le agenzie di viaggio si rivelano un interlocutore prezioso». Operatore b2b L’operatore sbarca in Italia con un progetto rigorosamente b2b: «Agli agenti riserviamo il nostro motore di ricerca che al momento propone soluzioni – pacchetti, combinati, tour e grandi viaggi, solo hotel – per Repubblica Dominicana, Messico, Cuba, Costa Rica, Mauritius, Baleari e Canarie – interviene il dirigente commerciale Italia, Giovanni Castelli -. Fra i punti di forza, una commissione minima del 13% (attualmente è del 16%, ndr) e la possibilità di scegliere la durata del soggiorno». Non da ultimo, la cancellazione gratuita fino a 30 giorni della partenza. «Vogliamo creare insieme agli adv il prodotto adatto al mercato italiano, con l’obiettivo futuro di arrivare a offrire collegamenti aerei diretti. Per intanto, a brevissimo, aggiungeremo altre mete al portfolio delle destinazioni». La “vera avventura” di Travelplan sul nostro mercato si può dire inizierà con la stagione invernale: «Sull’inverno offriamo una rosa di soluzioni a prezzi davvero imbattibili, garantendo un livello di qualità molto alto. Provare per credere». Condividi

