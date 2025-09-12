Travelplan a Cuba con gli agenti di viaggio più ‘virtuosi’

Sono 200 gli agenti di viaggio spagnoli e italiani che partono oggi con un volo operato da Iberojet alla volta di Cayo Santa María e Trinidad, a Cuba, su invito di Travelplan. Quattro giorni dopo, altri 200 professionisti portoghesi si uniranno per partecipare insieme alla VII Bolsa Turística Destinos Gaviota. L0iniziativa rafforza l’impegno di Travelplan nei confronti della promozione di Cuba.

È la prima volta che un tour operator organizza un incontro di tale portata per agenzie di viaggio provenienti da Spagna, Portogallo e Italia. Il viaggio durerà fino al 19 settembre combinando formazione, networking e attvità culturali.

L’itinerario prevede tappe a Cayo Santa María e Trinidad, compreso il soggiorno negli esclusivi resort Paradisus Los Cayos e Meliá Trinidad Península.

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno scoprire il Gran Parque Natural Topes de Collantes, vicino alla città coloniale di Trinidad. Inoltre, parteciperanno a festival culturali e potranno godere della migliore musica cubana.

Un premio al trade

Il viaggio è il risultato del concorso “Vendere Cuba premia“, lanciato da Travelplan per incentivare la commercializzazione della destinazione. «Questo viaggio riflette la nostra passione e il nostro impegno nei confronti delle agenzie di viaggio, sostenendo il loro lavoro per portare i viaggiatori in destinazioni uniche e affascinanti. Vogliamo che sperimentino in prima persona la magia e la diversità di Cuba, affinché possano trasmettere ai loro clienti quell’esperienza autentica che solo questo paradiso caraibico può offrire» commenta Pura Sevilla, brand manager di Travelplan.

Con questo viaggio, Ávoris non solo punta su Cuba come destinazione chiave nella sua offerta a lungo termine, ma rafforza anche un’alleanza strategica con le agenzie, promuovendo insieme una crescita sostenibile e ricca di opportunità.