Corsica Sardinia Ferries apre la selezione per 150 risorse

Corsica Sardinia Ferries aperto la ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. «Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli» commenta il comandante d’armamento Matteo Giannelli -. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce».

Le figure ricercate

Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.

Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:

– Ufficiali e sottufficiali di macchina

– Personale di cucina

– Chef de rang e barman

– Addetti alle cabine

– Addetti sala / bar/ casse

– Receptionist / hostess

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.

Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un

mese, eventualmente prorogabile.

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com

I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv via e-mail a segreteria@primetn.it