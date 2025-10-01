Corsica Sardinia Ferries apre la selezione per 150 risorse

1 ottobre 2025 11:43
Corsica Sardinia Ferries aperto la ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. «Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli» commenta il comandante d’armamento Matteo Giannelli -. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce».
Le figure ricercate
Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.
Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:
– Ufficiali e sottufficiali di macchina
– Personale di cucina
– Chef de rang e barman
– Addetti alle cabine
– Addetti sala / bar/ casse
– Receptionist / hostess
I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.
Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.
Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un
mese, eventualmente prorogabile.
I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com
I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv via e-mail a segreteria@primetn.it
