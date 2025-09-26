Riviera Travel, la prima nave in Asia nel 2027 Riviera Travel farà il suo debutto con la prima nave in Asia nel 2027. La compagnia, come riporta TravelWeekly, lancerà la Riviera Alba sul fiume Mekong, nell’ambito della sua espansione in Asia. La piccola nave potrà ospitare 50 passeggeri. La nave Riviera Alba, con le sue 25 suite, navigherà lungo l’itinerario di una crociera in Vietnam, Cambogia e sul fiume Mekong. La crociera di 14 giorni toccherà luoghi come Ho Chi Minh City, Siem Reap e Hanoi. Tra i punti salienti dell’itinerario figurano la visita ai tunnel di Cu Chi, una crociera in sampan nel villaggio di Long Thuan e la visita al complesso templare di Wat Roka Kaong. La nave avrà un ponte solarium all’aperto con vasca idromassaggio e piscina. I servizi di bordo includeranno un ristorante principale, un lounge bar, una spa, una biblioteca e una sala caffè e tè. Stuart Milan, presidente di Riviera per il Nord America , ha definito l’espansione «un’evoluzione naturale» per l’azienda. Condividi

