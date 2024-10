Alla scoperta del kazako Mangystau insieme a Viaggia con Carlo

Una terra non ancora percorsa dai turisti, sorta dalle acque dell’antico oceano di Theti. Un angolo selvaggio dell’Asia centrale fatto di deserti bianchi, vaste steppe dorate e solitarie rovine in pietra di città della via della Seta… E’ il nuovo tour che Viaggia con Carlo dedica al Kazakistan occidentale e più precisamente all’area del Mangystau: una regione vastissima di lande aride e solitarie, di canyon, di formazioni calcaree modellate dal tempo, du deserti punteggiati da laghi…

L’itinerario di nove giorni ruota attorno all’esplorazione attenta del territorio, con tempi dovutamente concessi all’ammirazione: sempre presente la parte dedicata al trekking tra uno spostamento e l’altro in 4×4; un’avventura con pernottamenti in tende mobili: l’unico modo per addormentarsi ai piedi delle Tiramisu Hills, mentre il tramonto accende le sfumature di bianco e caffè. Incluso nel programma, e obiettivamente imperdibile, anche Bozzhira con i suoi canyon e il paesaggio lunare.

Partenze da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia con Turkish Airlines il 19 e il 27 aprile, nonché il 4 maggio; due pernottamenti in hotel, cinque in campo mobile, guida locale parlante inglese e accompagnatore Viaggia con Carlo dall’Italia.