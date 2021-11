Cocktail To presenta la programmazione inverno tra aurora boreale e proposte per le festività natalizie

Aurora boreale e Islanda, ma anche il resto del Nord Europa e poi Portogallo, Spagna, Grecia, Europa dell’Est e Italia, soprattutto in vista delle festività natalizie. E’ il cuore della nuova programmazione inverno di Cocktail To, che si prepara in questo modo alla prossima stagione in arrivo.

Il programma include quindi le mete più ambite del Nord dove poter ammirare l’aurora boreale. Quest’anno poi le condizioni climatiche sembrerebbero particolarmente favorevoli per ammirare il fenomeno. Il luogo migliore dove vederlo? La Lapponia, la regione scandinava che attraversa Norvegia, Svezia e Finlandia. Cocktail To dà la possibilità di visitare le destinazioni in varie soluzioni: dai tour di gruppo, in cui tutto è organizzato nel dettaglio, alle proposte individuali per soddisfare le proprie curiosità (senza perdersi il meglio della località scelta).

“La soluzione individuale è la più apprezzata per la massima personalizzazione – dichiara Gabriella Broggi, product manager dell’operatore –. Rovaniemi, Tromsø e Luleå sono le città e i punti di partenza per ammirare l’aurora boreale, le immense distese nevose dei dintorni, e per le diverse attività ed esperienze, come la cena in un accampamento Sami, il giro sulle motoslitte, il giro in barca per l’avvistamento delle balene e molto altro, che sarà possibile includere nel pacchetto”.

Completa la proposta per il Nord Europa l’Islanda, un’altra meta molto gettonata per i viaggi invernali. Cocktail To ha voluto proporre diversi tour, sia individuali sia di gruppo, per visitare il meglio che l’isola del Ghiaccio e del Fuoco ha da offrire. Spicca nella programmazione il tour di gruppo Fascino d’Islanda, che tocca i principali punti di interesse e offre l’occasione di vedere l’aurora boreale in tutto il suo splendore.

Non potevano poi mancare nella programmazione inverno anche le offerte dedicate alle festività di Capodanno ed Epifania per il Portogallo, meta di punta del tour operator con ampissima varietà di proposte e partenze garantite, la Spagna, la Francia, la Grecia, l’Europa dell’Est e l’Italia, destinazione che è stata riconfermata dopo il successo dell’estate.