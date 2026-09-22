Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale. A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin’, Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l’evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority. Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria ‘comunicazione’; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria ‘tecnologia’; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria ‘turismo organizzato’ e per la categoria ‘business travel’; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria ‘trasporti’; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell’Ambasciata Argentina, per la categoria ‘destinazioni estere’; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria ‘destinazioni italiane’; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria ‘MICE’; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria ‘hospitality extralberghiera’; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria ‘hospitality alberghiera’. «Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community – ha commentato Palladino – Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community». Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale. A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority. Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'. «Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community». Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner. [post_title] => Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo [post_date] => 2026-09-22T13:23:55+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790083435000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Bisogna bandire il termine overtourism dal vocabolario del turismo italiano: danneggia il nostro settore e rischia di scoraggiare i turisti internazionali». Questa è l'ultima trovata del ministro del turismo Mazzi. Non capisco. Basta eliminare la parola per eliminare lo stato. E' un'invenzione curiosa. Che molti nel passato hanno usato. Ma alla fine anche eliminando la parola le cose sono rimaste uguali a sè stesse. E anche in questo caso le cose rimarranno le stesse. Provi il ministro a passeggiare a Firenze o a Roma quando c'è il pieno di turisti. Poi vediamo. Per questo continuo a dire che il ministro del turismo, ma non solo Mazzi, anche tutti quelli che lo hanno preceduto, di qualsiasi colore, invece di parlare di politica, e quindi di idee, di visioni, si fermano al marketing. Non è con il marketing, con l'eliminazioni di parole "brutte", che si risolvono i problemi del settore. ga [post_title] => Mazzi: «Bandire il termine overtourism». E come lo vogliamo chiamare? [post_date] => 2026-09-22T10:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => firenze-2 [1] => marketing [2] => mazzi [3] => ministro-turismo [4] => overtourism [5] => roma-2 [6] => topnews [7] => turismo-italiano ) [post_tag_name] => Array ( [0] => firenze [1] => marketing [2] => Mazzi [3] => ministro turismo [4] => overtourism [5] => roma [6] => Top News [7] => turismo italiano ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790073303000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_522439" align="alignleft" width="300"] Ph: ente turistico di Dubrovnik[/caption] Due settimane all'insegna del buon cibo e del buon vino: sono quelle che attendono i visitatori a Dubrovnik, dal 5 al 18 ottobre prossimi, in occasione del Good Food Festival. La città sarà animata da menù speciali nei ristoranti, workshop creativi gastronomici per imparare i segreti della cucina dalmata, cene con chef ospiti, escursioni gastronomiche e tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione locale e alla cucina mediterranea. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Dubrovačka trpeza, una grande tavolata conviviale lungo le vie del centro che riunisce abitanti e visitatori in un’atmosfera di festa, con buon cibo, tradizione e convivialità. Il festival sarà poi l'occasione per scoprire la città: dalle passeggiate sulle antiche mura Unesco, al centro storico reso celebre dalla serie Game of Thrones, fino alle gite in barca verso le isole Elafiti, le viste panoramiche dal monte Srđ e le degustazioni dei migliori prodotti dalmati, Dubrovnik vi regala esperienze indimenticabili tra storia, natura e gastronomia. [post_title] => Dubrovnik: enogastronomia sotto i riflettori al Good Food Festival, dal 3 al 18 ottobre [post_date] => 2026-09-22T10:33:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790073221000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina hotels & resorts scende in pista con gli Open Days 2027, un calendario di appuntamenti dedicati a chi desidera conoscere da vicino le opportunità di inserimento all’interno della realtà alberghiera sarda. Gli Open Days 2027 si rivolgono sia a professionisti con esperienza nel settore turistico-alberghiero, sia a giovani talenti che desiderano intraprendere un’esperienza nel mondo dell’ospitalità in una realtà moderna e integrata nel territorio. Ai World Travel Awards, dal 2021 al 2025 Delphina hotels & resorts è stata premiata gruppo alberghiero indipendente più green al mondo e migliore gruppo alberghiero italiano. «L’ospitalità autentica mediterranea in luoghi unici – sottolinea Marco Muntoni, amministratore delegato – è da sempre la nostra mission. Crediamo che il piacere sincero dell’accoglienza, unito a competenze e attenzione per ospiti e colleghi, sia fondamentale per offrire esperienze personalizzate e memorabili. Per questo siamo sensibili alla formazione e alla valorizzazione umana e professionale dei nostri collaboratori». Il gruppo è un’eccellenza riconosciuta nell’ospitalità sostenibile. Ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key in tutti gli hotel e resort grazie al rispetto di 130 criteri di responsabilità e dal 2014 rispetta un protocollo interno denominato “We are green”. La certificazione è un riconoscimento che comprende anche aspetti sociali e relativi ai collaboratori. Un impegno che Delphina traduce concretamente in attività del dipartimento delle risorse umane come programmi di onboarding, attività formative a vari livelli coordinate da training manager, affiancamenti con figure senior, monitoraggi periodici di gradimento e canali riservati di ascolto attivo. Il calendario La partecipazione agli Open Days 2027 è libera. La registrazione è consigliata, da effettuare su jobs.delphina.it. Resort & spa Le Dune, Badesi – 26 settembre 2026 dalle 10,30 alle 17. Resort Valle dell’Erica Thalasso & spa, Santa Teresa Gallura – 5 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Hotel Marinedda Thalasso & spa e hotel Relax Torreruja Thalasso & spa, Isola Rossa – 6 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Park Hotel & spa Cala di Lepre, Palau – 8 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Resort Cala di Falco, Cannigione – 15 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Hotel Capo d’Orso Thalasso & spa, Palau – 17 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. [post_title] => Delphina hotels ricerca talenti: al via gli Open Days 2027 [post_date] => 2026-09-22T10:05:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790071532000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bluserena ha aperto le prenotazioni dell’hotel Sansicario Majestic, che tornerà ad accogliere gli ospiti dal 18 dicembre. Immerso nello scenario dell’Alta Valle Susa, la struttura si trova a 1.700 metri di altitudine, nel cuore del comprensorio sciistico della Vialattea. Gli ambienti dell’hotel sono caratterizzati da uno stile moderno, dove eleganza e comfort si incontrano. Le aree comuni, ampie e luminose, sono pensate per offrire agli ospiti spazi accoglienti dedicati al relax e alla convivialità. Con oltre 400 chilometri di piste collegate e 70 impianti di risalita distribuiti tra i 1.380 e i 2.800 metri di altitudine, l’hotel Sansicario Majestic è una destinazione ideale per gli appassionati di sci e snowboard. Una navetta collega la struttura agli impianti di risalita in circa 3 minuti, permettendo di raggiungere facilmente le piste adatte a ogni livello di esperienza. A disposizione degli ospiti anche itinerari fuoripista, un deposito sci riscaldato e il servizio di noleggio attrezzatura in loco. Inoltre, per chi non scia, la zona si presta a passeggiate panoramiche, ciaspolate, escursioni in motoslitta e visite a borghi alpini. La proposta L’offerta gastronomica dell’hotel Sansicario Majestic unisce la tradizione della cucina di montagna a proposte contemporanee. La colazione è servita a buffet, mentre pranzo e cena prevedono un servizio al tavolo. La formula Mezza Pensione Più include uno snack pomeridiano al rientro dalle piste, mentre la Pensione Completa permette di vivere l’esperienza culinaria durante tutto il soggiorno. L'hotel comprende anche una piscina panoramica riscaldata, una palestra attrezzata e un centro wellness. Parte dei servizi anche un Mini Club e Junior Club, attività organizzate, spazi gioco e proposte pensate per rendere il soggiorno più semplice e piacevole. L’hotel accoglie anche piccoli animali domestici fino a 10 kg e sono disponibili le Dog Room. [post_title] => Bluserena apre le prenotazioni dell'hotel Sansicario Majestic [post_date] => 2026-09-22T10:05:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790071529000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malpensa è una delle principali porte d'ingresso al nostro paese, alla Lombardia e a Milano. L’incontro “Malpensa porta d’Italia”, organizzato negli spazi dello scalo milanese alla presenza delle autorità aeroportuali e del territorio è stata l’occasione per riflettere sul futuro dell'aeroporto rispetto a quelle che sono le aspettative in termini di innovazione, di servizio al passeggero e di qualità, come ha sottolineato Michaela Castelli, presidente di Sea Milano Airport. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato che «Malpensa ha una lunga storia e la sua forza è nel territorio Lombardo grazie alle attività produttive, al turismo e a tutte le iniziative che ci permettono di confrontarci con il mondo. Credo che Malpensa, la Lombardia e Milano possano essere considerate un sistema unico. Malpensa è la porta d’ingresso, la Lombardia ha una grande offerta turistica con laghi, montagne e piccole città d’arte e cultura, mentre Milano è la città dei grandi eventi, della moda e del salone del mobile. Se fino a qualche anno fa Milano era l'unico punto di riferimento per il turismo e il business, oggi intorno alla città esiste una regione che acquista sempre maggiore rilevanza. È infatti la prima regione europea per attrattività degli investimenti stranieri ed è un territorio che ogni anno cresce quasi del 10% dal punto di vista turistico, come ha certificato l’indagine “Malpensa porta d’Italia, Milano e la Lombardia viste dal mondo” realizzata da SocialCom. Malpensa è fondamentale per relazionarci con il mondo ed è necessario creare una serie di infrastrutture all'interno del territorio per semplificare l'accessibilità a persone e merci. Per questo anche la Regione partecipa agli investimenti, come quello che è servito per concludere il tratto di ferrovia che da Malpensa arriva a Varese e poi in Svizzera. Adesso aspettiamo l’alta velocità». I dati raccolti nella ricerca di SocialCom confermano che Milano e la Lombardia suscitano un forte interesse internazionale e Malpensa è percepita come il principale approdo ai nostri territori. «Come Comune di Milano sottolineiamo il ruolo che esercita la città come catalizzatore di attenzione a livello globale, grazie a un insieme unico di elementi attrattivi che generano un'offerta turistica, congressuale e leisure, fatta di eventi sportivi, economici, finanziari e culturali. - ha aggiunto Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala - Sono attrattive anche istituzioni come le università: Milano ha toccato il tetto dei 220 mila studenti e negli ultimi 15 anni si segnala una crescita annuale del 10% degli studenti stranieri. I grandi eventi realizzati nel nostro territorio, a partire dalle recenti Olimpiadi invernali, sono stato un banco di prova per l'efficienza del sistema e anche un'occasione per attirare su Milano, sulla Lombardia e su Malpensa una rinnovata attenzione internazionale. Ora dobbiamo lavorare insieme per creare connessioni e infrastrutture sempre più efficienti che ci consentano di muoverci facilmente con il trasporto pubblico, che è legato alla sostenibilità, alla qualità dell'aria e, di conseguenza, alla qualità della vita». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Malpensa, Milano e la Lombardia: un sistema unico proiettato al futuro [post_date] => 2026-09-22T09:42:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790070147000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cogliere l'occasione: nasce da qui la nuova collaborazione tra Eden Viaggi e Taffo - Tanuba, l'agenzia funebre diventata un punto di riferimento della comunicazione italiana grazie al suo stile ironico e non convenzionale. La collaborazione I due marchi, insieme per la prima volta, sono pronti a conquistare i propri follower con quattro creatività dirompenti, che animeranno i canali social, Instagram di Taffo - Tanuba e di Eden Viaggi da oggi.. I contenuti della campagna, realizzati in stile "dark humor" di Taffo, esprimono curiosità, originalità, libertà e voglia di viaggiare attraverso headline come "Visita le Maldive, ti sembrerà di stare già in paradiso", "Divertiti in Repubblica Dominicana, per riposare hai l'eternità", "In Kenya vedrai la vita passarti davanti" e "Mauritius, ti toglierà il fiato". Una nuova comunicazione fuori dagli schemi con un linguaggio diretto e semplice e un tone of voice dissacrante che invita a prenotare il prossimo viaggio in un paradiso fatto di spiagge bianche, mare cristallino, avventure e paesaggi mozzafiato. [post_title] => Eden Viaggi lancia una campagna "fuori dagli schemi" con Taffo [post_date] => 2026-09-22T09:01:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790067664000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi passi avanti per l'iter di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, per la selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza. A partire dall’ultima settimana di settembre prenderanno il via le visite presso gli scali di Catania e Comiso dei gruppi ammessi alla seconda fase della procedura. La prima fase aveva registrato la presentazione di 14 manifestazioni di interesse e l’ammissione di 10 operatori economici italiani e internazionali. Il calendario delle visite consentirà ai soggetti partecipanti di conoscere direttamente le infrastrutture, gli spazi e le attività degli scali gestiti da Sac, nell’ambito delle attività di approfondimento previste dalla procedura. "Il successivo passaggio è rappresentato dalla presentazione delle offerte non vincolanti, il cui termine è attualmente fissato al 12 novembre 2026. - spiega una nota della società aeroportuale -. Una volta ricevute le offerte, Sac, supportata dagli advisor, procederà alla relativa valutazione secondo quanto previsto dalla procedura. Al termine di questa fase sarà comunicata la successiva scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, che darà avvio alla fase conclusiva del percorso di selezione. L’intero iter prosegue nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, con l’obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere lo sviluppo degli aeroporti di Catania e Comiso, rafforzandone la competitività e accompagnando la crescita del sistema aeroportuale della Sicilia orientale nel lungo periodo". [post_title] => Privatizzazione Sac: i soggetti ammessi alla seconda fase visiteranno gli scali a fine mese [post_date] => 2026-09-21T10:54:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789988074000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Malpensa cresce ancora con il progetto T1 Xl: l’ampliamento del Terminal 1 dedicato ai passeggeri che devono imbarcare sui voli extra-Schengen. «Sono in corso i lavori di riqualificazione di una vasta area dello scalo - afferma Armando Brunini, ad di Sea Milan Airports -. «Abbiamo aggiunto 15.000 mq ai già esistenti 30.000 del Terminal 1. Raddoppieremo la zona di processamento dei passaporti poiché le nuove regole europee rendono più lunghi i controlli, quindi ci sarà più spazio per l’accodamento e per la polizia. Saranno poi allestiti nuovi nastri per la riconsegna dei bagagli e si amplieranno le aree di attesa per i passeggeri con punti di ristoro e commerciali. I lavori, che hanno richiesto un investimento di circa 100 milioni di euro, verranno completati nel 2028, ma già l’estate prossima sarà pronta la zona dedicata ai passaporti». Negli spazi del Terminal 1 si è parlato di “Malpensa, porta d’Italia. Milano e la Lombardia viste dal mondo”; alla presenza di Michaela Castelli, presidente Sea Milan Airports, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, di Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di ospiti illustri, Luca Ferlaino, presidente della digital community SocialCom, ha presentato un’interessante ricerca sulla presenza dello scalo sui social evidenziando una grande attenzione per Malpensa, per la Lombardia e per Milano. I numeri delle conversazioni sono importanti: raggiungono 1,4 mln in Italia e 17,3 mln nel mondo, mentre le interazioni sono 42 mln in Italia e 1,1mld nel mondo. Tanti gli aspetti indagati, che riguardano anche gli interessi degli utenti e rivelano un dato significativo: nelle conversazioni in Italia e nel mondo Malpensa è il secondo tra gli aeroporti europei dopo London Heathrow e prima di Paris CDG. «Questa ricerca ha dimostrato che Malpensa è tutt'uno con Milano e con la Lombardia, noi dobbiamo rispondere a questa chiamata. - sottolinea Brunini - Malpensa è uno degli aeroporti che negli ultimi anni è cresciuto di più nella sua categoria dimensionale in Europa. Adesso stiamo investendo ingenti somme per rimodernarlo e per adeguarlo per poter ospitare sempre più passeggeri e sempre più voli intercontinentali. La ricerca realizzata da SocialCom restituisce un sentiment prevalentemente positivo, ma noi sappiamo che ci sono ancora tanti spazi di miglioramento e vogliamo investire per migliorare ulteriormente l'infrastruttura, renderla capace di ospitare più passeggeri. Malpensa è al servizio di una parte importante dell’Europa, oltre che dell’Italia, opera oltre 200 voli diretti, raggiungendo più di 80 paesi, con il 40% del traffico fuori dall’Europa. La nostra connettività è tra le migliori in Europa e il grande vantaggio di Malpensa è quello di avere una rete molto estesa di connettività, pur in assenza del vettore di bandiera. Abbiamo infatti appena annunciato i voli diretti su Washington e Città del Messico». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="522276,522275,522277"] [post_title] => Malpensa, porta d’Italia: investimento da 100 mln di euro per la crescita del T1 [post_date] => 2026-09-21T10:28:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1789986509000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "women who won 2026 premiate roma le 10 donne la differenza nel turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2478,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale.\r

A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority.\r

Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'.\r

«Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community».\r

Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner.\r

","post_title":"Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo","post_date":"2026-09-22T13:23:55+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1790083435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Bisogna bandire il termine overtourism dal vocabolario del turismo italiano: danneggia il nostro settore e rischia di scoraggiare i turisti internazionali». Questa è l'ultima trovata del ministro del turismo Mazzi.\r

\r

Non capisco. Basta eliminare la parola per eliminare lo stato. E' un'invenzione curiosa. Che molti nel passato hanno usato. Ma alla fine anche eliminando la parola le cose sono rimaste uguali a sè stesse. E anche in questo caso le cose rimarranno le stesse. Provi il ministro a passeggiare a Firenze o a Roma quando c'è il pieno di turisti. Poi vediamo.\r

\r

Per questo continuo a dire che il ministro del turismo, ma non solo Mazzi, anche tutti quelli che lo hanno preceduto, di qualsiasi colore, invece di parlare di politica, e quindi di idee, di visioni, si fermano al marketing. \r

\r

Non è con il marketing, con l'eliminazioni di parole \"brutte\", che si risolvono i problemi del settore. \r

\r

ga","post_title":"Mazzi: «Bandire il termine overtourism». E come lo vogliamo chiamare?","post_date":"2026-09-22T10:35:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["firenze-2","marketing","mazzi","ministro-turismo","overtourism","roma-2","topnews","turismo-italiano"],"post_tag_name":["firenze","marketing","Mazzi","ministro turismo","overtourism","roma","Top News","turismo italiano"]},"sort":[1790073303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522409","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522439\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph: ente turistico di Dubrovnik[/caption]\r

Due settimane all'insegna del buon cibo e del buon vino: sono quelle che attendono i visitatori a Dubrovnik, dal 5 al 18 ottobre prossimi, in occasione del Good Food Festival.\r

La città sarà animata da menù speciali nei ristoranti, workshop creativi gastronomici per imparare i segreti della cucina dalmata, cene con chef ospiti, escursioni gastronomiche e tanti eventi dedicati ai sapori della tradizione locale e alla cucina mediterranea. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Dubrovačka trpeza, una grande tavolata conviviale lungo le vie del centro che riunisce abitanti e visitatori in un’atmosfera di festa, con buon cibo, tradizione e convivialità.\r

Il festival sarà poi l'occasione per scoprire la città: dalle passeggiate sulle antiche mura Unesco, al centro storico reso celebre dalla serie Game of Thrones, fino alle gite in barca verso le isole Elafiti, le viste panoramiche dal monte Srđ e le degustazioni dei migliori prodotti dalmati, Dubrovnik vi regala esperienze indimenticabili tra storia, natura e gastronomia.","post_title":"Dubrovnik: enogastronomia sotto i riflettori al Good Food Festival, dal 3 al 18 ottobre","post_date":"2026-09-22T10:33:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790073221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina hotels & resorts scende in pista con gli Open Days 2027, un calendario di appuntamenti dedicati a chi desidera conoscere da vicino le opportunità di inserimento all’interno della realtà alberghiera sarda.\r

Gli Open Days 2027 si rivolgono sia a professionisti con esperienza nel settore turistico-alberghiero, sia a giovani talenti che desiderano intraprendere un’esperienza nel mondo dell’ospitalità in una realtà moderna e integrata nel territorio.\r

\r

Ai World Travel Awards, dal 2021 al 2025 Delphina hotels & resorts è stata premiata gruppo alberghiero indipendente più green al mondo e migliore gruppo alberghiero italiano. \r

\r

«L’ospitalità autentica mediterranea in luoghi unici – sottolinea Marco Muntoni, amministratore delegato – è da sempre la nostra mission. Crediamo che il piacere sincero dell’accoglienza, unito a competenze e attenzione per ospiti e colleghi, sia fondamentale per offrire esperienze personalizzate e memorabili. Per questo siamo sensibili alla formazione e alla valorizzazione umana e professionale dei nostri collaboratori».\r

\r

Il gruppo è un’eccellenza riconosciuta nell’ospitalità sostenibile. Ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key in tutti gli hotel e resort grazie al rispetto di 130 criteri di responsabilità e dal 2014 rispetta un protocollo interno denominato “We are green”. La certificazione è un riconoscimento che comprende anche aspetti sociali e relativi ai collaboratori. Un impegno che Delphina traduce concretamente in attività del dipartimento delle risorse umane come programmi di onboarding, attività formative a vari livelli coordinate da training manager, affiancamenti con figure senior, monitoraggi periodici di gradimento e canali riservati di ascolto attivo.\r

Il calendario\r

La partecipazione agli Open Days 2027 è libera. La registrazione è consigliata, da effettuare su jobs.delphina.it.\r

Resort & spa Le Dune, Badesi – 26 settembre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Resort Valle dell’Erica Thalasso & spa, Santa Teresa Gallura – 5 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Hotel Marinedda Thalasso & spa e hotel Relax Torreruja Thalasso & spa, Isola Rossa – 6 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Park Hotel & spa Cala di Lepre, Palau – 8 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Resort Cala di Falco, Cannigione – 15 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Hotel Capo d’Orso Thalasso & spa, Palau – 17 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.","post_title":"Delphina hotels ricerca talenti: al via gli Open Days 2027","post_date":"2026-09-22T10:05:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790071532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bluserena ha aperto le prenotazioni dell’hotel Sansicario Majestic, che tornerà ad accogliere gli ospiti dal 18 dicembre. Immerso nello scenario dell’Alta Valle Susa, la struttura si trova a 1.700 metri di altitudine, nel cuore del comprensorio sciistico della Vialattea.\r

\r

Gli ambienti dell’hotel sono caratterizzati da uno stile moderno, dove eleganza e comfort si incontrano. Le aree comuni, ampie e luminose, sono pensate per offrire agli ospiti spazi accoglienti dedicati al relax e alla convivialità.\r

\r

Con oltre 400 chilometri di piste collegate e 70 impianti di risalita distribuiti tra i 1.380 e i 2.800 metri di altitudine, l’hotel Sansicario Majestic è una destinazione ideale per gli appassionati di sci e snowboard. Una navetta collega la struttura agli impianti di risalita in circa 3 minuti, permettendo di raggiungere facilmente le piste adatte a ogni livello di esperienza. A disposizione degli ospiti anche itinerari fuoripista, un deposito sci riscaldato e il servizio di noleggio attrezzatura in loco.\r

Inoltre, per chi non scia, la zona si presta a passeggiate panoramiche, ciaspolate, escursioni in motoslitta e visite a borghi alpini.\r

La proposta\r

L’offerta gastronomica dell’hotel Sansicario Majestic unisce la tradizione della cucina di montagna a proposte contemporanee. La colazione è servita a buffet, mentre pranzo e cena prevedono un servizio al tavolo. La formula Mezza Pensione Più include uno snack pomeridiano al rientro dalle piste, mentre la Pensione Completa permette di vivere l’esperienza culinaria durante tutto il soggiorno.\r

L'hotel comprende anche una piscina panoramica riscaldata, una palestra attrezzata e un centro wellness.\r

Parte dei servizi anche un Mini Club e Junior Club, attività organizzate, spazi gioco e proposte pensate per rendere il soggiorno più semplice e piacevole.\r

L’hotel accoglie anche piccoli animali domestici fino a 10 kg e sono disponibili le Dog Room.","post_title":"Bluserena apre le prenotazioni dell'hotel Sansicario Majestic","post_date":"2026-09-22T10:05:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790071529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malpensa è una delle principali porte d'ingresso al nostro paese, alla Lombardia e a Milano. L’incontro “Malpensa porta d’Italia”, organizzato negli spazi dello scalo milanese alla presenza delle autorità aeroportuali e del territorio è stata l’occasione per riflettere sul futuro dell'aeroporto rispetto a quelle che sono le aspettative in termini di innovazione, di servizio al passeggero e di qualità, come ha sottolineato Michaela Castelli, presidente di Sea Milano Airport.\r

\r

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricordato che «Malpensa ha una lunga storia e la sua forza è nel territorio Lombardo grazie alle attività produttive, al turismo e a tutte le iniziative che ci permettono di confrontarci con il mondo. Credo che Malpensa, la Lombardia e Milano possano essere considerate un sistema unico. Malpensa è la porta d’ingresso, la Lombardia ha una grande offerta turistica con laghi, montagne e piccole città d’arte e cultura, mentre Milano è la città dei grandi eventi, della moda e del salone del mobile. Se fino a qualche anno fa Milano era l'unico punto di riferimento per il turismo e il business, oggi intorno alla città esiste una regione che acquista sempre maggiore rilevanza.\r

\r

È infatti la prima regione europea per attrattività degli investimenti stranieri ed è un territorio che ogni anno cresce quasi del 10% dal punto di vista turistico, come ha certificato l’indagine “Malpensa porta d’Italia, Milano e la Lombardia viste dal mondo” realizzata da SocialCom. Malpensa è fondamentale per relazionarci con il mondo ed è necessario creare una serie di infrastrutture all'interno del territorio per semplificare l'accessibilità a persone e merci. Per questo anche la Regione partecipa agli investimenti, come quello che è servito per concludere il tratto di ferrovia che da Malpensa arriva a Varese e poi in Svizzera. Adesso aspettiamo l’alta velocità».\r

\r

I dati raccolti nella ricerca di SocialCom confermano che Milano e la Lombardia suscitano un forte interesse internazionale e Malpensa è percepita come il principale approdo ai nostri territori. «Come Comune di Milano sottolineiamo il ruolo che esercita la città come catalizzatore di attenzione a livello globale, grazie a un insieme unico di elementi attrattivi che generano un'offerta turistica, congressuale e leisure, fatta di eventi sportivi, economici, finanziari e culturali. - ha aggiunto Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala - Sono attrattive anche istituzioni come le università: Milano ha toccato il tetto dei 220 mila studenti e negli ultimi 15 anni si segnala una crescita annuale del 10% degli studenti stranieri. I grandi eventi realizzati nel nostro territorio, a partire dalle recenti Olimpiadi invernali, sono stato un banco di prova per l'efficienza del sistema e anche un'occasione per attirare su Milano, sulla Lombardia e su Malpensa una rinnovata attenzione internazionale. Ora dobbiamo lavorare insieme per creare connessioni e infrastrutture sempre più efficienti che ci consentano di muoverci facilmente con il trasporto pubblico, che è legato alla sostenibilità, alla qualità dell'aria e, di conseguenza, alla qualità della vita».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"Malpensa, Milano e la Lombardia: un sistema unico proiettato al futuro","post_date":"2026-09-22T09:42:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790070147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cogliere l'occasione: nasce da qui la nuova collaborazione tra Eden Viaggi e Taffo - Tanuba, l'agenzia funebre diventata un punto di riferimento della comunicazione italiana grazie al suo stile ironico e non convenzionale.\r

La collaborazione\r

I due marchi, insieme per la prima volta, sono pronti a conquistare i propri follower con quattro creatività dirompenti, che animeranno i canali social, Instagram di Taffo - Tanuba e di Eden Viaggi da oggi.. I contenuti della campagna, realizzati in stile \"dark humor\" di Taffo, esprimono curiosità, originalità, libertà e voglia di viaggiare attraverso headline come \"Visita le Maldive, ti sembrerà di stare già in paradiso\", \"Divertiti in Repubblica Dominicana, per riposare hai l'eternità\", \"In Kenya vedrai la vita passarti davanti\" e \"Mauritius, ti toglierà il fiato\".\r

\r

Una nuova comunicazione fuori dagli schemi con un linguaggio diretto e semplice e un tone of voice dissacrante che invita a prenotare il prossimo viaggio in un paradiso fatto di spiagge bianche, mare cristallino, avventure e paesaggi mozzafiato.","post_title":"Eden Viaggi lancia una campagna \"fuori dagli schemi\" con Taffo","post_date":"2026-09-22T09:01:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790067664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi passi avanti per l'iter di privatizzazione della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, per la selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza.\r

A partire dall’ultima settimana di settembre prenderanno il via le visite presso gli scali di Catania e Comiso dei gruppi ammessi alla seconda fase della procedura.\r

La prima fase aveva registrato la presentazione di 14 manifestazioni di interesse e l’ammissione di 10 operatori economici italiani e internazionali. Il calendario delle visite consentirà ai soggetti partecipanti di conoscere direttamente le infrastrutture, gli spazi e le attività degli scali gestiti da Sac, nell’ambito delle attività di approfondimento previste dalla procedura.\r

\"Il successivo passaggio è rappresentato dalla presentazione delle offerte non vincolanti, il cui termine è attualmente fissato al 12 novembre 2026. - spiega una nota della società aeroportuale -. Una volta ricevute le offerte, Sac, supportata dagli advisor, procederà alla relativa valutazione secondo quanto previsto dalla procedura. Al termine di questa fase sarà comunicata la successiva scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti, che darà avvio alla fase conclusiva del percorso di selezione.\r

L’intero iter prosegue nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza, con l’obiettivo di individuare un partner industriale qualificato in grado di sostenere lo sviluppo degli aeroporti di Catania e Comiso, rafforzandone la competitività e accompagnando la crescita del sistema aeroportuale della Sicilia orientale nel lungo periodo\".","post_title":"Privatizzazione Sac: i soggetti ammessi alla seconda fase visiteranno gli scali a fine mese","post_date":"2026-09-21T10:54:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789988074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa cresce ancora con il progetto T1 Xl: l’ampliamento del Terminal 1 dedicato ai passeggeri che devono imbarcare sui voli extra-Schengen. «Sono in corso i lavori di riqualificazione di una vasta area dello scalo - afferma Armando Brunini, ad di Sea Milan Airports -.\r

\r

«Abbiamo aggiunto 15.000 mq ai già esistenti 30.000 del Terminal 1. Raddoppieremo la zona di processamento dei passaporti poiché le nuove regole europee rendono più lunghi i controlli, quindi ci sarà più spazio per l’accodamento e per la polizia. Saranno poi allestiti nuovi nastri per la riconsegna dei bagagli e si amplieranno le aree di attesa per i passeggeri con punti di ristoro e commerciali.\r

\r

I lavori, che hanno richiesto un investimento di circa 100 milioni di euro, verranno completati nel 2028, ma già l’estate prossima sarà pronta la zona dedicata ai passaporti».\r

\r

Negli spazi del Terminal 1 si è parlato di “Malpensa, porta d’Italia. Milano e la Lombardia viste dal mondo”; alla presenza di Michaela Castelli, presidente Sea Milan Airports, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, di Filippo Barberis, capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala e di ospiti illustri, Luca Ferlaino, presidente della digital community SocialCom, ha presentato un’interessante ricerca sulla presenza dello scalo sui social evidenziando una grande attenzione per Malpensa, per la Lombardia e per Milano. I numeri delle conversazioni sono importanti: raggiungono 1,4 mln in Italia e 17,3 mln nel mondo, mentre le interazioni sono 42 mln in Italia e 1,1mld nel mondo. Tanti gli aspetti indagati, che riguardano anche gli interessi degli utenti e rivelano un dato significativo: nelle conversazioni in Italia e nel mondo Malpensa è il secondo tra gli aeroporti europei dopo London Heathrow e prima di Paris CDG. \r

\r

«Questa ricerca ha dimostrato che Malpensa è tutt'uno con Milano e con la Lombardia, noi dobbiamo rispondere a questa chiamata. - sottolinea Brunini - Malpensa è uno degli aeroporti che negli ultimi anni è cresciuto di più nella sua categoria dimensionale in Europa. Adesso stiamo investendo ingenti somme per rimodernarlo e per adeguarlo per poter ospitare sempre più passeggeri e sempre più voli intercontinentali.\r

\r

La ricerca realizzata da SocialCom restituisce un sentiment prevalentemente positivo, ma noi sappiamo che ci sono ancora tanti spazi di miglioramento e vogliamo investire per migliorare ulteriormente l'infrastruttura, renderla capace di ospitare più passeggeri. Malpensa è al servizio di una parte importante dell’Europa, oltre che dell’Italia, opera oltre 200 voli diretti, raggiungendo più di 80 paesi, con il 40% del traffico fuori dall’Europa. La nostra connettività è tra le migliori in Europa e il grande vantaggio di Malpensa è quello di avere una rete molto estesa di connettività, pur in assenza del vettore di bandiera. Abbiamo infatti appena annunciato i voli diretti su Washington e Città del Messico».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"522276,522275,522277\"]","post_title":"Malpensa, porta d’Italia: investimento da 100 mln di euro per la crescita del T1","post_date":"2026-09-21T10:28:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1789986509000]}]}}