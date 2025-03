The Social Hub approda a Roma il prossimo 31 marzo Come anticipato a fine 2024, The Social Hub debutterà a Roma il prossimo 31 marzo nell’area ex dogana di San Lorenzo. Dopo Firenze (Lavagnini e Belfiore) e Bologna, il gruppo porta nella capitale il suo modello di ospitalità ibrida. Il nuovo hub è un distretto nella città di Roma, parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, pensato per ridare slancio a un quartiere da sempre votato alla sperimentazione. Uno spazio accessibile dove anche gli abitanti della città potranno partecipare alle tante attività che saranno proposte. Infatti, oltre alla parte hotel a 4 stelle, l’hub di San Lorenzo ospiterà un parco pubblico che aprirà in tarda primavera, un’area coworking, bar e ristoranti, palestra (aperta 24 ore 7/7), piscina e ambienti per eventi. La zona coworking sarà in particolare dotata di 15 uffici privati da quattro, sei e 12 persone, 48 scrivanie private, oltre a numerose postazioni flessibili, più sale riunioni e cabine per call estemporanee. Per distrarsi tra un impegno e l’altro ci si potrà anche impegnare in una partita di calcetto o di ping pong nella struttura o soggiornare nell’area lounge. Naturalmente non mancheranno i punti di ristoro: un ristorante e bar al piano terra e un bar sulla terrazza, a marchio The Social Hub, oltre un altro ristorante a gestione esterna. La struttura della capitale sarà anche la seconda nel gruppo dove si sperimenterà l’abbonamento mensile, per chi, oltre agli eventi e gli spazi aperti a tutti, vorrà avere accesso al coworking, alla piscina, alla palestra e usufruire di tutte le esperienze offerte alla comunità, inclusi i corsi di formazione e di fitness. Condividi

È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno». Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti. I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00. I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso. [post_title] => Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale [post_date] => 2025-03-04T11:38:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741088308000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un hotel da 83 camere il primo Auberge Resorts Collection in Italia. Dalla conversione di un' ex istituzione educativa ha aperto a Firenze Collegio alla Querce. Chiamata così per gli alberi secolari che ombreggiano i suoi giardini terrazzati, questa proprietà del sedicesimo secolo sorge su una collina, immersa in un viale fiancheggiato da cipressi. La ristrutturazione è stata curata dallo studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva, mentre il team fiorentino ArchFlorence ha firmato gli interni. Progettati dalla paesaggista Franchesca Watson, i giardini svelano una piscina invitante, affiancata da un bar e da un ristorante immersi tra le querce. L'offerta della struttura include 49 camere, 28 suite e sei Grand suite, tra cui la residenza la Quercia: estesa su 213 metri quadrati è dotata di sette camere da letto e può essere riservata interamente. La proprietà include anche due soggiorni, due bagni, una cucina, una terrazza panoramica e una vasca idromassaggio privata. La proposta f&b si declina in quattro ristoranti e bar, nonché in esperienze culinarie su misura, tra cui corsi di mixology con olio d’oliva toscano, preparazione dell’amaro, degustazioni di caffè, lezioni di pasta fresca guidate dallo chef e percorsi dal mercato alla tavola. Presente pure Aelia, la Auberge spa dell'hotel, che grazie alla partnership esclusiva con Furtuna Skin, offre un'esperienza di benessere fondata sulla natura e su prodotti di lusso realizzati con ingredienti provenienti da fonti sostenibili. Gli spazi della tenuta sono pure a disposizione per ogni tipo di evento: dai matrimoni sulla terrazza dell'Arco ai ricevimenti all’aperto nei giardini, fino a incontri più intimi nella sala da pranzo privata del refettori. Eventi possono svolgersi anche sotto le volte della Cappella appena restaurata o nella cornice del Teatro, caratterizzato da un palcoscenico e un balcone avvolgente. Nei giardini si trovano tavoli conviviali, mentre per incontri business le sale Noce e Alloro dispongono di ambienti riservati e attrezzati. A completare la proposta mice, le sale adiacenti della biblioteca del Conservatorio che possono accogliere riunioni private o incontri in un’atmosfera elegante. Dopo il lancio del Collegio alla Querce, per la Auberge Resorts Collection sarà la volta dell'apertura di Cambridge House a Mayfair, Londra, prevista per la fine del 2025. Queste nuove strutture si aggiungeranno alle tre proprietà già presenti in Europa: The Woodward di Ginevra, Domaine des Etangs in Francia e Grace Hotel a Santorini, in Grecia. Ulteriori aperture in contesti urbani tra cui The Shore Club a Miami Beach, The Knox, di Dallas e The Hearst Hotel di San Francisco. [gallery ids="485805,485806,485807"] [post_title] => A Firenze apre Collegio alla Querce: primo Auberge Collection in Italia [post_date] => 2025-03-04T10:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741084515000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall'aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera. A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l'anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva. Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025. La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un'ampia gamma di voli a breve e medio raggio. Quest'estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria. [post_title] => Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando [post_date] => 2025-03-04T09:59:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741082380000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo. «Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda». Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria. Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita. Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo. [post_title] => Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso [post_date] => 2025-03-04T09:26:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741080418000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines archivia l'esercizio 2024 con un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari Usa, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella consegna degli aeromobili e i problemi ai motori. La compagnia ha mantenuto una redditività costante riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in soli tre anni e ha annunciato un dividendo di 260 milioni di dollari. I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri sono cresciuti del 4%, mentre quelli derivanti dal trasporto merci sono saliti di circa il 35% rispetto al 2023. L'ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia. «Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti - dichiara Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airline -. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell’aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l’eccellenza». Con l’obiettivo di portare la flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, come parte della strategia per il suo 100° anniversario, il vettore ha già aumentato il numero di velivoli del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, nonostante i ritardi nella produzione e relative consegne. [post_title] => L'esercizio 2024 di Turkish Airlines vola alto, con un dividendo da 260 mln di dollari [post_date] => 2025-03-04T09:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741079715000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119). La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo. A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali. [post_title] => L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania [post_date] => 2025-03-03T13:07:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741007249000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "the social hub approda roma prossimo 31 marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5075,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un gennaio da 339.000 visitatori stranieri in Irlanda, che hanno generato un fatturato stimato di 214 milioni di euro: numeri in lieve calo rispetto ai dati dello stesso mese 2024, influenzati dai costi per i viaggiatori e dalle conseguenze del tetto massimo di passeggeri imposto all'aeroporto di Dublino, in un contesto macroeconomico incerto.\r

\r

Lo segnala Tourism Ireland spiegando che l'imposizione al numero di passeggeri sullo scalo ha ridotto l'accesso aereo all'isola da mercati chiave per i visitatori in entrata, come ad esempio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Una riduzione della capacità può anche esercitare una pressione al rialzo sui prezzi.\r

\r

Negli studi condotti da Tourism Ireland all'estero, il 50% del pubblico potenziale ritiene che l'Irlanda sia un buon affare per un viaggio. La percezione del valore è maggiormente messa in discussione in Gran Bretagna e nei mercati dell'Europa continentale. I dati di ricerca online indicano un calo della domanda globale di voli verso l'Europa occidentale e settentrionale all'inizio del 2025, e l'Irlanda riflette questa tendenza più ampia.\r

\r

In prospettiva, il tetto massimo di passeggeri dell'aeroporto di Dublino verrà sospeso per la stagione estiva, che vedrà un aumento della capacità di posti aerei dai mercati a lungo raggio più importanti per la destinazione, tra cui il Nord America. Nel programma di governo si fa riferimento al sostegno per la revisione del tetto massimo a lungo termine, che sarà fondamentale per il turismo.\r

\r

Nel 2024, la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta di oltre il 10% rispetto al 2023, per una cifra stimata in 7 miliardi di euro. \r

\r

Ora l'attesa è per il 17 marzo, giorno di San Patrizio, che come da tradizione convoglierà maggiori flussi turistici verso l'Irlanda, con il programma promozionale di Tourism Ireland che si estenderà a Gran Bretagna, Nord America, Europa continentale e Australia. ","post_title":"Irlanda: inizio d'anno a rilento, pesa il limite passeggeri imposto all'aeroporto di Dublino","post_date":"2025-03-04T13:08:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1741093695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo Grecia e Albania. Per Ellade Viaggi, che nasce proponendo i collegamenti marittimi fra il porto di Otranto e le vicine coste della Grecia e dell’Albania, il punto di forza dei servizi offerti è rappresentato da assistenza prima, durante e dopo la prenotazione del biglietto.\r

\r

Il centro prenotazioni traghetti offre uno dei servizi di biglietteria marittima dei più completi. \r

\r

Non solo traghetti per Albania e Grecia ma anche per Montenegro, Turchia, Croazia, Sardegna, Marocco, Tunisia, Sicilia e Spagna. Ellade è anche agenzia diretta di compagnie come Ventouris Ferries, A Ships, Jadrolinija.\r

\r

Molte le novità che arricchiscono la rete dei collegamenti nel 2025.\r

\r

«Abbiamo il potenziamento dei collegamenti da Bari per Corfù e Igoumenitsa grazie ai nuovi traghetti della Ventouris Ferries – spiega Nicola Rubaudo direttore tecnico di Ellade Viaggi – Sulla Grecia sono confermati i collegamenti da Bari per Cefalonia e resta attivo tutto l’anno la linea Patrasso e Igoumenitsa».\r

\r

Le partenze per la Grecia beneficeranno sicuramente della coincidenza della Pasqua ortodossa con quella cattolica. «Per l’occasione le compagnie offrono collegamenti diretti straordinari – aggiunge Rubaudo – perché l’interesse per l’evento sarà grande. Il 17 aprile ci saranno partenze sia da Bari che da Brindisi con ritorno il 22 aprile. Un’opportunità per fare una vacanza su una destinazione bellissima in estate ma che offre tanto anche in primavera».\r

\r

Tra le novità anche la riconferma da Bari dei collegamenti diurni per la Croazia. Le partenze diurne puntano su un nuovo concetto di viaggio che consente di entrare in modalità “vacanza” già sulle navi, ormai dotate di tanti spazi e comfort.\r

\r

Inoltre è stato riattivato anche collegamento settimanale per il Montenegro, da Bari per Bar (in luglio ed agosto), una linea molto richiesta dai turisti. Il collegamento tra Bari e Dubrovnik sarà invece effettuato tra il 17 aprile e fine novembre.\r

\r

Per quanto riguarda l’Albania i collegamenti da Bari per Durazzo sono stati incrementati per l’estate fino a 4 partenze al giorno.\r

\r

«Tra i nostri prodotti di punta ci sono i collegamenti interni in Grecia – continua Rubaudo – tutti prenotabili dal sito. Si tratta di una copertura veramente capillare. Abbiamo anche il collegamento per l’isola di Kythira, destinazione per clientela di nicchia, grazie ad un accordo in esclusiva per il mercato italiano. In poche parole copriamo la Grecia dall’isola più occidentale a quella più orientale».\r

\r

La passione per la Grecia è quella che ha spinto e che continua a stimolare tutto il team di Ellade Viaggi.\r

\r

«Proviamo la maggior parte degli itinerari ed i viaggi in traghetto – sottolinea il direttore tecnico – e condividiamo attraverso i social le nostre esperienze. Il punto di forza del nostro booking – 10 operatori specializzati – è il fattore umano seguito ovviamente dagli strumenti online per le agenzie. Siamo a disposizione per seguire qualsiasi tipo di emergenza e supportare le adv. Il nostro sito è stato ottimizzato per far vedere sempre il prezzo migliore ma evidenziamo anche il prezzo che permette maggiore flessibilità».\r

\r

Le previsioni per la stagione 2025 sono buone.\r

\r

«La primavera con tutti i ponti sta smuovendo molto il mercato – conclude Rubaudo – Sull’estate i costi stanno rallentando un po’ le prenotazioni ma siamo fiduciosi e puntiamo molto sul nostro ampio prodotto».","post_title":"Ellade Viaggi rafforza la rete dei collegamenti, tra le novità l'isola di Kythira","post_date":"2025-03-04T13:05:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741093519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come anticipato a fine 2024, The Social Hub debutterà a Roma il prossimo 31 marzo nell'area ex dogana di San Lorenzo. Dopo Firenze (Lavagnini e Belfiore) e Bologna, il gruppo porta nella capitale il suo modello di ospitalità ibrida. Il nuovo hub è un distretto nella città di Roma, parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, pensato per ridare slancio a un quartiere da sempre votato alla sperimentazione. Uno spazio accessibile dove anche gli abitanti della città potranno partecipare alle tante attività che saranno proposte. Infatti, oltre alla parte hotel a 4 stelle, l’hub di San Lorenzo ospiterà un parco pubblico che aprirà in tarda primavera, un'area coworking, bar e ristoranti, palestra (aperta 24 ore 7/7), piscina e ambienti per eventi.\r

\r

La zona coworking sarà in particolare dotata di 15 uffici privati da quattro, sei e 12 persone, 48 scrivanie private, oltre a numerose postazioni flessibili, più sale riunioni e cabine per call estemporanee. Per distrarsi tra un impegno e l’altro ci si potrà anche impegnare in una partita di calcetto o di ping pong nella struttura o soggiornare nell’area lounge.\r

\r

Naturalmente non mancheranno i punti di ristoro: un ristorante e bar al piano terra e un bar sulla terrazza, a marchio The Social Hub, oltre un altro ristorante a gestione esterna. La struttura della capitale sarà anche la seconda nel gruppo dove si sperimenterà l’abbonamento mensile, per chi, oltre agli eventi e gli spazi aperti a tutti, vorrà avere accesso al coworking, alla piscina, alla palestra e usufruire di tutte le esperienze offerte alla comunità, inclusi i corsi di formazione e di fitness.","post_title":"The Social Hub approda a Roma il prossimo 31 marzo","post_date":"2025-03-04T12:44:33+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1741092273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento a Pila l’8 marzo con uno degli eventi più suggestivi della stagione invernale: la Fiaccolata di Carnevale che prenderà il via alle 16.00 presso la baita in quota Hermitage, punto di ritrovo dove i partecipanti potranno prepararsi per l'evento mascherato e divertirsi con il dj set di Dea Service.\r

\r

«La Fiaccolata di Carnevale rappresenta uno dei momenti più attesi della nostra stagione invernale - commenta Felice Piccolo, presidente del Consorzio Espace de Pila -. È un'occasione unica per vivere la montagna in modo diverso, unendo la tradizione dello sci alla festa più colorata dell'anno».\r

\r

Durante la giornata, sulle piste, sarà possibile incontrare gli Arlecchini di Gressan e scattare un selfie con loro. A partire dalle ore 14:00 il costo dello skipass sarà di 25 euro. Il momento clou della serata inizierà alle 18.30, quando i maestri delle scuole di sci, Evolution e Pila, in collaborazione con Pila Spa, guideranno i bambini in una discesa che illuminerà le piste con centinaia di fiaccole, creando un serpentone luminoso visibile da tutta la valle. Alle 19,30 partirà la fiaccolata degli adulti.\r

\r

I partecipanti potranno concludere la serata con una cena in quota o nei ristoranti a valle, mentre la cabinovia rimarrà in funzione fino alle 23.00.\r

\r

I festeggiamenti di Carnevale a Pila non si limitano alla fiaccolata dell'8 marzo ma si interessano l'intera settimana in corso.","post_title":"Valle d'Aosta: appuntamento l'8 marzo a Pila per la Fiaccolata di Carnevale","post_date":"2025-03-04T11:38:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741088308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un hotel da 83 camere il primo Auberge Resorts Collection in Italia. Dalla conversione di un' ex istituzione educativa ha aperto a Firenze Collegio alla Querce. Chiamata così per gli alberi secolari che ombreggiano i suoi giardini terrazzati, questa proprietà del sedicesimo secolo sorge su una collina, immersa in un viale fiancheggiato da cipressi.\r

\r

La ristrutturazione è stata curata dallo studio di architettura spagnolo Esteva i Esteva, mentre il team fiorentino ArchFlorence ha firmato gli interni. Progettati dalla paesaggista Franchesca Watson, i giardini svelano una piscina invitante, affiancata da un bar e da un ristorante immersi tra le querce.\r

\r

L'offerta della struttura include 49 camere, 28 suite e sei Grand suite, tra cui la residenza la Quercia: estesa su 213 metri quadrati è dotata di sette camere da letto e può essere riservata interamente. La proprietà include anche due soggiorni, due bagni, una cucina, una terrazza panoramica e una vasca idromassaggio privata.\r

\r

La proposta f&b si declina in quattro ristoranti e bar, nonché in esperienze culinarie su misura, tra cui corsi di mixology con olio d’oliva toscano, preparazione dell’amaro, degustazioni di caffè, lezioni di pasta fresca guidate dallo chef e percorsi dal mercato alla tavola. Presente pure Aelia, la Auberge spa dell'hotel, che grazie alla partnership esclusiva con Furtuna Skin, offre un'esperienza di benessere fondata sulla natura e su prodotti di lusso realizzati con ingredienti provenienti da fonti sostenibili.\r

\r

Gli spazi della tenuta sono pure a disposizione per ogni tipo di evento: dai matrimoni sulla terrazza dell'Arco ai ricevimenti all’aperto nei giardini, fino a incontri più intimi nella sala da pranzo privata del refettori. Eventi possono svolgersi anche sotto le volte della Cappella appena restaurata o nella cornice del Teatro, caratterizzato da un palcoscenico e un balcone avvolgente. Nei giardini si trovano tavoli conviviali, mentre per incontri business le sale Noce e Alloro dispongono di ambienti riservati e attrezzati. A completare la proposta mice, le sale adiacenti della biblioteca del Conservatorio che possono accogliere riunioni private o incontri in un’atmosfera elegante.\r

\r

Dopo il lancio del Collegio alla Querce, per la Auberge Resorts Collection sarà la volta dell'apertura di Cambridge House a Mayfair, Londra, prevista per la fine del 2025. Queste nuove strutture si aggiungeranno alle tre proprietà già presenti in Europa: The Woodward di Ginevra, Domaine des Etangs in Francia e Grace Hotel a Santorini, in Grecia. Ulteriori aperture in contesti urbani tra cui The Shore Club a Miami Beach, The Knox, di Dallas e The Hearst Hotel di San Francisco.\r

\r

[gallery ids=\"485805,485806,485807\"]","post_title":"A Firenze apre Collegio alla Querce: primo Auberge Collection in Italia","post_date":"2025-03-04T10:35:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741084515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto dei voli lungo raggio di Discover Airlines dall'aeroporto di Monaco: si comincia il 5 marzo con il primo volo non-stop per Orlando, rotta mai servita prima dallo scalo tedesco della Baviera.\r

\r

A seguire, decolleranno collegamenti diretti per Windhoek, il 1° aprile e Calgary, il 12 aprile. Orlando e Windhoek saranno servite tutto l'anno, con tre voli settimanali che garantiranno una connettività costante. Calgary sarà operata tre volte a settimana durante la stagione estiva.\r

\r

Infine, durante la prossima stagione invernale, si aggiungerà la rotta verso Punta Cana, dal 26 ottobre 2025.\r

\r

La sussidiaria del Gruppo Lufthansa già dalla scorsa primavera ha rafforzato costantemente la sua presenza a Monaco, con un'ampia gamma di voli a breve e medio raggio.\r

\r

Quest'estate, la compagnia aerea posizionerà sullo scalo un ulteriore Airbus A320, portando il numero totale di aeromobili basati a Monaco a otto, tra cui due Airbus A330 e sei A320. La flotta sarà impiegata su un network di 32 destinazioni leisure, con oltre 80 partenze settimanali su rotte a breve, medio e lungo raggio. Le mete spaziano dalle Isole Canarie a Bodø in Norvegia e Reykjavík, fino a Varna e Burgas in Bulgaria.","post_title":"Discover Airlines decolla il 5 marzo sul lungo raggio da Monaco: si comincia da Orlando","post_date":"2025-03-04T09:59:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741082380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo.\r

\r

«Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda».\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi.\r

\r

Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati.\r

\r

Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria.\r

\r

Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita.\r

\r

Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. \r

\r

Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso","post_date":"2025-03-04T09:26:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1741080418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines archivia l'esercizio 2024 con un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari Usa, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella consegna degli aeromobili e i problemi ai motori.\r

\r

La compagnia ha mantenuto una redditività costante riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in soli tre anni e ha annunciato un dividendo di 260 milioni di dollari. \r

I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri sono cresciuti del 4%, mentre quelli derivanti dal trasporto merci sono saliti di circa il 35% rispetto al 2023. L'ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia.\r

\r

«Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti - dichiara Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airline -. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell’aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l’eccellenza».\r

\r

Con l’obiettivo di portare la flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, come parte della strategia per il suo 100° anniversario, il vettore ha già aumentato il numero di velivoli del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, nonostante i ritardi nella produzione e relative consegne.","post_title":"L'esercizio 2024 di Turkish Airlines vola alto, con un dividendo da 260 mln di dollari","post_date":"2025-03-04T09:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741079715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119).\r

La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo.\r

A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. \r

Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. \r

Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali.","post_title":"L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania","post_date":"2025-03-03T13:07:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741007249000]}]}}