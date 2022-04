QC Terme Milano: un giardino delle meraviglie per ripartire al ritmo della primavera

Un’oasi di benessere e di bellezza nella Milano storica. L’immersione in un contesto evasivo dove la bellezza delle sale in stile liberty di quello che era il dopolavoro del servizio dei tram milanesi si è trasformato una stazione termale con saloni di design all’interno e un “Garden of Wonder” negli spazi esterni.

Il giardino incantato che circonda le vasche, dove le fioriture si succedono secondo le ore della giornata e la stagionalità, è stato studiato con cura dall’Art Director del gruppo Alessandro Bolis e, insieme a un erbario e a un orto, offre anche il percorso conoscitivo ed esperienziale “a spasso per la città”, da percorrere a piedi nudi. Nel giardino circondato dalle mura cinquecentesche spagnole di Porta Romana è anche collocato un vecchio tram dell’ATM trasformato in sauna. Sul prato gli ospiti riposano in accoglienti lettini di design, mentre piccoli tavolini in ferro battuto con bianche tovaglie sono posti in deliziosi angoli dove fare una pausa con una speciale miscela di té.

Ogni particolare è curato con attenzione, anche le “Arie”: le diverse fragranze create per le struttura del gruppo. Una cura che caratterizza tutte le scelte di QC Terme. «Il nostro desiderio è sempre stato quello di fare delle cose che piacessero alle persone, offrendo bellezza e qualità di vita in modo accessibile» spiega Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore del gruppo. Le QC Terme riprendono a funzionare lasciandosi alle spalle una chiusura di 12 mesi: perché «non era possibile lavorare in smart-working. Il comparto turistico termale ha perso le maestranze e il nostro settore è stato devastato; – prosegue Quadrio Curzio – riprendere il ritmo è stato faticoso».

Ma, ora che il modello termale nato a Bormio è stato portato nel contesto metropolitano, prendono il via tanti nuovi progetti. Mentre prosegue la ricerca di locations ideali nel mondo e dopo l’apertura della sede di Governors Island a New York, i prossimi sviluppi in Italia saranno le Terme Berzieri di Salsomaggiore e Palazzo Arzaga sul Garda. E lo sguardo degli ambasciatori di benessere nel mondo va anche a nuove possibili locations in Arizona, nelle Montagne Rocciose e a Chicago.