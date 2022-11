Lazio on the Road: al via l’operazione MICE legata ad automotive e leisure Ieri è stata presentata alla stampa l’operazione Lazio on the Road, promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga. La presentazione è stata accolta dall’Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E. “Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche – spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull’automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury”. Segmenti importanti che permettono di intercettare l’attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita. “Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un’offerta importante di alberghi a 5 stelle – interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest’iniziativa accoglieremo un turismo d’alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero”. L’automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. “Abbiamo sempre creduto nell’automotive – spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l’Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell’iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti”. In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio. Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l’avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano. Claudiana Di Cesare

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ieri è stata presentata alla stampa l'operazione Lazio on the Road, promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga. La presentazione è stata accolta dall'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E. "Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche - spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull'automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury". Segmenti importanti che permettono di intercettare l'attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita. "Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un'offerta importante di alberghi a 5 stelle - interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest'iniziativa accoglieremo un turismo d'alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero". L'automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. "Abbiamo sempre creduto nell'automotive - spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l'Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell'iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti". In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio. Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l'avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano. Claudiana Di Cesare [post_title] => Lazio on the Road: al via l'operazione MICE legata ad automotive e leisure [post_date] => 2022-11-11T15:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668179404000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l'ingresso nello spazio Schengen e l'adozione dell'euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati. Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. "L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza - esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante". Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l'asticella. "Prevediamo una crescita notevole del settore - spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo - di cinque punti percentuali nei prossimi anni". Grazie all'inaugurazione del ponte di Pelješac l'estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente. "La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving - racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L'ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026" Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: "Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico - elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita". [post_title] => Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano [post_date] => 2022-11-11T14:33:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668177182000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi. Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022). Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore. L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo. [post_title] => Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti [post_date] => 2022-11-11T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668162493000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pianificazione e sostenibilità. Con la ripresa post-Covid, nel mondo del turismo tornano le sfide di sempre, che oggi però richiedono risposte nuove, adeguate ai tempi nuovi e soprattutto alle esigenze di territori e mercati. “Non è possibile che a livello istituzionale in Italia si parli solo e sempre con un’orizzonte di massimo cinque - sei anni. E’ stato così con il piano strategico lanciato nel 2016 ed è quanto sta accadendo ancora oggi”, ha esordito Giorgio Palmucci durante il suo intervento in occasione dell’ottava edizione di Travel Hashtag: l’evento ideato da Nicola Romanelli, in corso in questi giorni a Borgo Egnazia, in Puglia. “Per far capire cosa i nostri competitor intendano per pianificazione di lungo periodo - ha quindi proseguito l’ex consigliere del ministero del Turismo - mi basti ricordare quello che mi ha raccontato recentemente al Wtm di Londra l’attuale amministratore delegato e presidente del gruppo Alpitour, Gabriele Burgio: all’epoca in cui era alla guida di Nh, all’inizio del nuovo millennio, fu convocato dalle istituzioni spagnole, insieme ad altri stakeholder del comparto, per ragionare sul futuro dell’industria dei viaggi. Ebbene, il loro orizzonte già guardava al 2030!”. Quasi il 50% di chi lavora nel turismo non è considerato parte integrante del comparto Ma non è solo questione di visione di lungo periodo, ha rimarcato il presidente di Federterziario Turismo, Enzo Carella: “Occorre far sì che chi si occupa di governance comprenda fino in fondo l’intera complessa articolazione della filiera del turismo: un sistema fatto da moltissime pmi e operatori, che quotidianamente lavorano per valorizzare l’industria dei viaggi. A oggi però una serie di professionalità, spesso di matrice consulenziale, non viene mappata. Si arriva quasi al 50% delle imprese e dei profili della filiera che non sono considerate parte del comparto. Mi viene per esempio in mente chi fa revenue management per l’hotellerie, ma anche il tanto vituperato comparto dell’extralberghiero che, se inquadrato con regole d’ingaggio condivise, può e deve essere incluso tra gli attori importanti del settore”. Un’industria tanto articolata e complessa non può quindi prescindere da un’adeguata segmentazione del mercato: “Si parla sempre di turismo, quando invece bisognerebbe discutere di turismi - ha sottolineato il group director operations di Rocco Forte Hotels, Antonello De Medici -. Chi investe nel lusso come noi è obbligato a prendere in considerazione l’intero ecosistema di servizi del territorio in cui si va a inserire. Il tutto in una visione che deve obbligatoriamente avere una prospettiva per lo meno decennale”. L’alta gamma può creare destinazioni alternative. A patto di essere socialmente sostenibile D’altro canto, il prodotto di alta gamma è potenzialmente in grado di creare destinazioni alternative, risolvendo tra l’altro le criticità legate al cosiddetto overtourism. Una questione aperta che fino almeno a tutto il 2019 toccava non poche destinazioni italiane: “Il cliente altospendente chiede esperienze, esperienze, esperienze - ha osservato il chief operating officer di Marzocco Group, Max Zanardi -. La dimensione della televisione in camera conta decisamente meno di prima. Ecco allora che potrebbe essere immaginabile persino trasformare i castelli della bassa cremonese in una nuova Loira (proprio a Cremona si terrà tra le altre cose il prossimo appuntamento italiano di Travel Hashtag, ndr)”. Tutto ciò, però, ha concluso Emanuele Manfroi, general manager del gruppo San Domenico Hotels (a cui appartiene anche Borgo Egnazia), esclusivamente a patto che “il prodotto di alta gamma sia realmente sostenibile per la comunità del territorio in cui è inserito”. Solo in questo modo, infatti, l’investimento di lusso diventa in grado di attivare un circolo virtuoso capace di far crescere tutto quello che c’è intorno. [post_title] => Travel Hashtag: le sfide del turismo necessitano di risposte nuove [post_date] => 2022-11-11T09:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668158533000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”. Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline. [post_title] => Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0 [post_date] => 2022-11-10T15:05:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668092717000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valencia ospiterà la cerimonia dei The World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023. La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'alta cucina a livello internazionale con la kermesse che è tra i più importanti riconoscimenti dedicati al lavoro dell'alta cucina e dell'ospitalità in tutto il mondo. "È innegabile che la gastronomia della nostra comunità stia attraversando il suo momento migliore, come dimostra la selezione di Valencia - ha sottolineato il presidente della Generalitat Valenciana, Ximo Puig -. Questa terra è un punto di riferimento in materia di gastronomia e, giorno dopo giorno, continua a lavorare e innovarsi per essere sempre all'avanguardia. Siamo una regione con una cultura gastronomica di prim'ordine, ma abbiamo anche la capacità e l'esperienza necessarie per ospitare eventi di queste dimensioni". "Questo risultato dimostra la capacità della città di attrarre eventi che le conferiscono una visibilità internazionale e la posizionano come destinazione con una lunga tradizione gastronomica e come un punto di riferimento a livello mondiale - ha aggiunto Sandra Gómez, vicesindaco di Valencia - siamo convinti che la nostra città saprà sorprendere i migliori chef del mondo e che, dopo questo grande evento, Valencia lascerà il segno nella scena ristorativa internazionale". [post_title] => A Valencia la cerimonia dei World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023 [post_date] => 2022-11-10T12:49:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668084553000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marriott introduce una nuova tipologia di alloggi con il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy. Il gruppo risponde così al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni, spinti dalla volontà di combinare viaggi business e leisure, oltre alla richiesta dei giovani viaggiatori di avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose. Sulla scia dell'esperienza pregressa con Marriott Executive Apartments, il brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, il gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito alla clientela di Stati Uniti e Canada. Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali. Si prevede che Apartments by Marriott Bonvoy offrirà agli sviluppatori la flessibilità di costruire nuove proprietà o di convertire quelle esistenti, con un approccio progettuale simile a quello dei brand di successo Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono ai consumatori esperienze alberghiere indipendenti e distintive. [post_title] => Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, alloggi su misura per i viaggi bleisure [post_date] => 2022-11-10T11:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668078301000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si respira aria di ottimismo in casa Welcome Travel. Nel consueto incontro con la stampa l’amministratore delegato Adriano Apicella e il management di Welcome Travel Group hanno definito i punti sull’andamento delle vendite, la politica commerciale e gli strumenti a disposizione dei Partner WTG. L’esercizio 2021/22 del Network che nelle previsioni indicava un ritorno al 50% circa dei volumi del 2019, ha superato le aspettative. «Abbiamo raggiunto l’80% nel segmento leisure e il 60% nel segmento vettori - ha affermato Adriano Apicella -. Il volume d’affari complessivo del Network, per l’esercizio 2021-22, è di 1.285 milioni di euro, di cui 968 milioni in leisure e 317 milioni nell’area vettori». Il 2022 è stato un anno anche di riassesto strutturale del network che ha consentito di raggiungere uno sviluppo equilibrato dei due brand, con risultati positivi: «abbiamo registrato una crescita di 162 agenzie di cui 83 nuovi ingressi in Geo e 79 in Welcome Travel con la sorpresa che l’adesione è cresciuta tra quelle adv non appartenenti ad alcun network» spiega il direttore Network, Andrea Moscardini. Le modalità di offerte di servizio e di incentivazioni resta il fulcro d’interesse dell’adv per cui il Network ha conseguito un piano d’investimento d’incentivi di circa un milione 700mila euro. Nuovi strumenti Un impegno importante che ha come obbiettivo il superamento della negatività previsto per il 2023 grazie anche agli strumenti che si stanno mettendo in campo: offerta di servizi e attività per le adv e fornitori, e costanti investimenti in strumenti di sostegno all’attività delle agenzie, tecnologia e formazione. «Nuovi strumenti per le adv utili a potenziare le quote di mercato come il Crm» aggiunge Apicella. A questo proposito, parte da oggi il roadshow di 48 tappe per presentare il nuovo crm dedicato a circa mille 200 agenti di viaggio. Un consistente supporto alle agenzie giunge anche sul piano delle collaborazione con i fornitori “che non si esaurisce solo con contratti di incentivazioni in essere ma come per i vettori un’assistenza quotidiana alla risoluzione dei problemi” – sottolinea Vittorio Amato responsabile commerciale vettori e biglietteria. Investire sulla formazione degli agenti e sulla potenzialità degli strumenti digitali, «strumenti necessari in un momento di ritorno del viaggiatore in Agenzia e di un accenno di advance booking, grazie anche ai nuovi prodotti assicurativi cresciuti in pandemia, che consentono di prenotare serenamente» - conclude Dante Colitta, direttore commerciale e marketing. [post_title] => Welcome Travel: un anno che ha superato le aspettative [post_date] => 2022-11-09T14:17:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668003427000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433801" align="alignleft" width="300"] Roberto Minardi[/caption] King Holidays affida la direzione commerciale a Roberto Minardi. Il manager, che risponde direttamente all’amministratore delegato Americo de Sousa, si è insediato la scorsa settimana negli uffici romani e avrà il compito di consolidare il rapporto con il trade, rafforzando la penetrazione del brand sul territorio nazionale. Minardi approda in King Holidays dopo aver ricoperto importanti incarichi dirigenziali in ambito commerciale e vendite, collaborando con player del calibro di Sprintours, Alpitour, I Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio. In oltre 30 anni di attività ha acquisito un profondo know-how sulle esigenze e le aspettative del trade, occupandosi in particolare anche della gestione delle relazioni con i network per i segmenti leisure, incentive e business travel. «Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra di King Holidays– dichiara Roberto Minardi – punteremo in primo luogo a consolidare e fidelizzare le relazioni con le agenzie che hanno dimostrato continuità di collaborazione anche in questi anni difficili, supportandole nel loro percorso di rilancio, sviluppo e crescita. La nostra politica commerciale si orienterà sempre di più verso un approccio trasparente e meritocratico, volto a valorizzare i nostri asset in termini di impegni di prodotto e advance booking”. . [post_title] => Roberto Minardi è il nuovo direttore commerciale di King Holidays [post_date] => 2022-11-09T14:00:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668002414000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lazio the road al via loperazione mice legata ad automotive leisure" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2723,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ieri è stata presentata alla stampa l'operazione Lazio on the Road, promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau di Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga.\r

\r

La presentazione è stata accolta dall'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E.\r

\r

\"Oggi, con questo progetto, esprimiamo la capacità di fare rete tra componente pubblica, operatori privati e mondo delle associazioni e delle imprese turistiche - spiega Valentina Corrado, assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Con Lazio on the road investiamo sull'automotive, puntando su segmenti come il business e il luxury\".\r

\r

Segmenti importanti che permettono di intercettare l'attenzione di un turismo di qualità, altospendente e con importanti margini di crescita.\r

\r

\"Il nostro territorio, da qui ai prossimi 5 anni, accoglierà un'offerta importante di alberghi a 5 stelle - interviene Onorio Rebecchini, vice presidente Federalberghi Roma -, che ci permetterà di superare Milano. Con quest'iniziativa accoglieremo un turismo d'alta gamma e stimoleremo nuovi investimenti nel settore alberghiero\".\r

\r

L'automotive si lega anche in maniera evocativa alla Capitale delle strade storiche, crocevia di rotte, percorsi e cammini millenari. \"Abbiamo sempre creduto nell'automotive - spiega Stefano Fiori, presidente Convention Bureau Roma & Lazio -, perché abbiamo Vallelunga ma anche strade storiche importanti come l'Appia, la Salaria, la Cassia ed eccellenze del congressuale come il Rome Convention Center la Nuvola. Ci occuperemo della promozione dell'iniziativa e proporremo roadshow in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, oltre ad organizzare fam trip perché siamo convinti che i ritorni in termini turistici possano essere importanti\".\r

\r

In programma anche iniziative di incontro con gli operatori e le migliori agenzie di eventi del territorio.\r

\r

Sono intervenuti alla presentazione anche Fausto Palombelli, presidente della sezione Industria, turismo e tempo libero di Unindustria, Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, l'avvocato Carlo Alessi, presidente ACI Vallelung S.p.A., e Alessio Nisi, sindaco di Campagnano.\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Lazio on the Road: al via l'operazione MICE legata ad automotive e leisure","post_date":"2022-11-11T15:10:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","senza-categoria"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1668179404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per il 2023 della Croazia. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, per il Paese ci sarà l'ingresso nello spazio Schengen e l'adozione dell'euro. Due step destinati a facilitare lo sviluppo del turismo, trainato da un 2022 di ottimi risultati.\r

\r

Da gennaio a ottobre sono stati oltre 18 milioni gli arrivi e 103 milioni i pernottamenti. \"L’Italia si è confermata mercato di notevole importanza - esordisce Viviana Vukelić, direttrice ente nazionale croato per il turismo in Italia, a margine della presentazione a Roma dei nuovi piani della destinazione- con oltre 900mila arrivi da gennaio a ottobre. Un bacino di turisti repeaters sempre più importante\".\r

\r

Nel prossimo futuro, il Paese vuole alzare ulteriormente l'asticella. \"Prevediamo una crescita notevole del settore - spiega Kristjan Stanicic, direttore Ente nazionale croato per il Turismo - di cinque punti percentuali nei prossimi anni\".\r

\r

Grazie all'inaugurazione del ponte di Pelješac l'estremità sud della Croazia è collegata con il resto del paese e ciò permetterà di evitare la striscia costiera di Neum in Bosnia-Erzegovina, raggiungendo Dubrovnik in macchina più facilmente.\r

\r

\"La Croazia è un paradiso per chi ama il mare, lo sport, la barca a vela, il diving - racconta Stanicic durante il suo intervento -, ma anche per chi vuole vivere un turismo di qualità, lento, legato alle tradizioni, alla cultura, alla sostenibilità. L'ente sta lavorando insieme al Ministero del Turismo ad un nuovo piano di marketing strategico e operativo del turismo 2022-2026\"\r

\r

Al centro della strategia, la promozione di 6 prodotti chiave: \"Esperienza nella natura, city break, turismo mice, vacanza in hotel sul mare, grand tour e itinerari, turismo nautico - elenca Stanicic -. Inoltre ci sarà un aggiornamento del concept che finora ha trainato le campagne di comunicazione, Croazia piena di vita\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: i nuovi piani della destinazione e le mire sul mercato italiano","post_date":"2022-11-11T14:33:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668177182000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A caccia di esperienze per star bene. E’ questa la tendenza dei viaggiatori, come ben emerge dalla ricerca condotta da Enit.In seguito alla pandemia, la sfera del benessere ha acquisito una maggiore rilevanza nei viaggi. \r

\r

Una tendenza che emerge in modo chiaro tra i turisti dell'Italia (inverno 2021-2022). «Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche”» dichiara Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit. «Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana» conclude Garibaldi.\r

\r

Vanno così ad aprirsi nuovi scenari ed opportunità, all’insegna della sostenibilità. Le risorse naturali sono tra i principali motivi di soddisfazione per i viaggiatori. Il contatto con la natura (37%) è indicato dai turisti come l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza (invernale 2021/2022).\r

\r

Anche le imprese del ricettivo ritengono il turismo nella natura (46,6%), subito dopo quello per famiglie (49,2%), il punto di forza della propria offerta turistica. In particolar modo, le strutture extra-alberghiere (49,7%) rispetto a quelle alberghiere (40,8%). Il turismo nella natura è la prerogativa dell’offerta su cui punta per il futuro circa il 47,0% delle aziende del settore.\r

\r

L’Italia ha molto da offrire, e può trarre vantaggio da questa tendenza in crescita. É il Paese europeo con il maggior numero di stabilimenti termali, soprattutto grazie alla sua particolare conformazione geologica, ricca di fenomeni vulcanici. Le azioni a sostegno del settore non possono non tener conto degli elementi che concorrono al prodotto turistico: istituzioni, comunicazione e promozione, canali di vendita, offerta prodotti, ricettivo, infrastrutture, formazione, Investimenti e assetto normativo.\r

\r

","post_title":"Enit: il wellness travel sfonda nei desideri dei turisti","post_date":"2022-11-11T10:28:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668162493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pianificazione e sostenibilità. Con la ripresa post-Covid, nel mondo del turismo tornano le sfide di sempre, che oggi però richiedono risposte nuove, adeguate ai tempi nuovi e soprattutto alle esigenze di territori e mercati. “Non è possibile che a livello istituzionale in Italia si parli solo e sempre con un’orizzonte di massimo cinque - sei anni. E’ stato così con il piano strategico lanciato nel 2016 ed è quanto sta accadendo ancora oggi”, ha esordito Giorgio Palmucci durante il suo intervento in occasione dell’ottava edizione di Travel Hashtag: l’evento ideato da Nicola Romanelli, in corso in questi giorni a Borgo Egnazia, in Puglia.\r

\r

“Per far capire cosa i nostri competitor intendano per pianificazione di lungo periodo - ha quindi proseguito l’ex consigliere del ministero del Turismo - mi basti ricordare quello che mi ha raccontato recentemente al Wtm di Londra l’attuale amministratore delegato e presidente del gruppo Alpitour, Gabriele Burgio: all’epoca in cui era alla guida di Nh, all’inizio del nuovo millennio, fu convocato dalle istituzioni spagnole, insieme ad altri stakeholder del comparto, per ragionare sul futuro dell’industria dei viaggi. Ebbene, il loro orizzonte già guardava al 2030!”.\r

\r

Quasi il 50% di chi lavora nel turismo non è considerato parte integrante del comparto\r

\r

Ma non è solo questione di visione di lungo periodo, ha rimarcato il presidente di Federterziario Turismo, Enzo Carella: “Occorre far sì che chi si occupa di governance comprenda fino in fondo l’intera complessa articolazione della filiera del turismo: un sistema fatto da moltissime pmi e operatori, che quotidianamente lavorano per valorizzare l’industria dei viaggi. A oggi però una serie di professionalità, spesso di matrice consulenziale, non viene mappata. Si arriva quasi al 50% delle imprese e dei profili della filiera che non sono considerate parte del comparto. Mi viene per esempio in mente chi fa revenue management per l’hotellerie, ma anche il tanto vituperato comparto dell’extralberghiero che, se inquadrato con regole d’ingaggio condivise, può e deve essere incluso tra gli attori importanti del settore”.\r

\r

Un’industria tanto articolata e complessa non può quindi prescindere da un’adeguata segmentazione del mercato: “Si parla sempre di turismo, quando invece bisognerebbe discutere di turismi - ha sottolineato il group director operations di Rocco Forte Hotels, Antonello De Medici -. Chi investe nel lusso come noi è obbligato a prendere in considerazione l’intero ecosistema di servizi del territorio in cui si va a inserire. Il tutto in una visione che deve obbligatoriamente avere una prospettiva per lo meno decennale”.\r

\r

L’alta gamma può creare destinazioni alternative. A patto di essere socialmente sostenibile\r

\r

D’altro canto, il prodotto di alta gamma è potenzialmente in grado di creare destinazioni alternative, risolvendo tra l’altro le criticità legate al cosiddetto overtourism. Una questione aperta che fino almeno a tutto il 2019 toccava non poche destinazioni italiane: “Il cliente altospendente chiede esperienze, esperienze, esperienze - ha osservato il chief operating officer di Marzocco Group, Max Zanardi -. La dimensione della televisione in camera conta decisamente meno di prima. Ecco allora che potrebbe essere immaginabile persino trasformare i castelli della bassa cremonese in una nuova Loira (proprio a Cremona si terrà tra le altre cose il prossimo appuntamento italiano di Travel Hashtag, ndr)”.\r

\r

Tutto ciò, però, ha concluso Emanuele Manfroi, general manager del gruppo San Domenico Hotels (a cui appartiene anche Borgo Egnazia), esclusivamente a patto che “il prodotto di alta gamma sia realmente sostenibile per la comunità del territorio in cui è inserito”. Solo in questo modo, infatti, l’investimento di lusso diventa in grado di attivare un circolo virtuoso capace di far crescere tutto quello che c’è intorno.\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag: le sfide del turismo necessitano di risposte nuove","post_date":"2022-11-11T09:22:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668158533000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”.\r

Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline.\r

","post_title":"Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0","post_date":"2022-11-10T15:05:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668092717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valencia ospiterà la cerimonia dei The World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023. La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l'alta cucina a livello internazionale con la kermesse che è tra i più importanti riconoscimenti dedicati al lavoro dell'alta cucina e dell'ospitalità in tutto il mondo. \r

\"È innegabile che la gastronomia della nostra comunità stia attraversando il suo momento migliore, come dimostra la selezione di Valencia - ha sottolineato il presidente della Generalitat Valenciana, Ximo Puig -. Questa terra è un punto di riferimento in materia di gastronomia e, giorno dopo giorno, continua a lavorare e innovarsi per essere sempre all'avanguardia. Siamo una regione con una cultura gastronomica di prim'ordine, ma abbiamo anche la capacità e l'esperienza necessarie per ospitare eventi di queste dimensioni\".\r

\"Questo risultato dimostra la capacità della città di attrarre eventi che le conferiscono una visibilità internazionale e la posizionano come destinazione con una lunga tradizione gastronomica e come un punto di riferimento a livello mondiale - ha aggiunto Sandra Gómez, vicesindaco di Valencia - siamo convinti che la nostra città saprà sorprendere i migliori chef del mondo e che, dopo questo grande evento, Valencia lascerà il segno nella scena ristorativa internazionale\".","post_title":"A Valencia la cerimonia dei World's 50 Best Restaurants, nel giugno 2023","post_date":"2022-11-10T12:49:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668084553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marriott introduce una nuova tipologia di alloggi con il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy. Il gruppo risponde così al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni, spinti dalla volontà di combinare viaggi business e leisure, oltre alla richiesta dei giovani viaggiatori di avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose.\r

\r

Sulla scia dell'esperienza pregressa con Marriott Executive Apartments, il brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, il gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito alla clientela di Stati Uniti e Canada.\r

\r

Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali.\r

\r

Si prevede che Apartments by Marriott Bonvoy offrirà agli sviluppatori la flessibilità di costruire nuove proprietà o di convertire quelle esistenti, con un approccio progettuale simile a quello dei brand di successo Autograph Collection e Tribute Portfolio, che offrono ai consumatori esperienze alberghiere indipendenti e distintive.","post_title":"Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, alloggi su misura per i viaggi bleisure","post_date":"2022-11-10T11:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668078301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si respira aria di ottimismo in casa Welcome Travel. Nel consueto incontro con la stampa l’amministratore delegato Adriano Apicella e il management di Welcome Travel Group hanno definito i punti sull’andamento delle vendite, la politica commerciale e gli strumenti a disposizione dei Partner WTG.\r

L’esercizio 2021/22 del Network che nelle previsioni indicava un ritorno al 50% circa dei volumi del 2019, ha superato le aspettative. «Abbiamo raggiunto l’80% nel segmento leisure e il 60% nel segmento vettori - ha affermato Adriano Apicella -. Il volume d’affari complessivo del Network, per l’esercizio 2021-22, è di 1.285 milioni di euro, di cui 968 milioni in leisure e 317 milioni nell’area vettori».\r

Il 2022 è stato un anno anche di riassesto strutturale del network che ha consentito di raggiungere uno sviluppo equilibrato dei due brand, con risultati positivi: «abbiamo registrato una crescita di 162 agenzie di cui 83 nuovi ingressi in Geo e 79 in Welcome Travel con la sorpresa che l’adesione è cresciuta tra quelle adv non appartenenti ad alcun network» spiega il direttore Network, Andrea Moscardini.\r

Le modalità di offerte di servizio e di incentivazioni resta il fulcro d’interesse dell’adv per cui il Network ha conseguito un piano d’investimento d’incentivi di circa un milione 700mila euro.\r

\r

Nuovi strumenti\r

Un impegno importante che ha come obbiettivo il superamento della negatività previsto per il 2023 grazie anche agli strumenti che si stanno mettendo in campo: offerta di servizi e attività per le adv e fornitori, e costanti investimenti in strumenti di sostegno all’attività delle agenzie, tecnologia e formazione. «Nuovi strumenti per le adv utili a potenziare le quote di mercato come il Crm» aggiunge Apicella. A questo proposito, parte da oggi il roadshow di 48 tappe per presentare il nuovo crm dedicato a circa mille 200 agenti di viaggio.\r

Un consistente supporto alle agenzie giunge anche sul piano delle collaborazione con i fornitori “che non si esaurisce solo con contratti di incentivazioni in essere ma come per i vettori un’assistenza quotidiana alla risoluzione dei problemi” – sottolinea Vittorio Amato responsabile commerciale vettori e biglietteria.\r

Investire sulla formazione degli agenti e sulla potenzialità degli strumenti digitali, «strumenti necessari in un momento di ritorno del viaggiatore in Agenzia e di un accenno di advance booking, grazie anche ai nuovi prodotti assicurativi cresciuti in pandemia, che consentono di prenotare serenamente» - conclude Dante Colitta, direttore commerciale e marketing.","post_title":"Welcome Travel: un anno che ha superato le aspettative","post_date":"2022-11-09T14:17:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668003427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_433801\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Minardi[/caption]\r

\r

King Holidays affida la direzione commerciale a Roberto Minardi. Il manager, che risponde direttamente all’amministratore delegato Americo de Sousa, si è insediato la scorsa settimana negli uffici romani e avrà il compito di consolidare il rapporto con il trade, rafforzando la penetrazione del brand sul territorio nazionale.\r

\r

Minardi approda in King Holidays dopo aver ricoperto importanti incarichi dirigenziali in ambito commerciale e vendite, collaborando con player del calibro di Sprintours, Alpitour, I Viaggi del Ventaglio, Settemari, Futura Vacanze e Gruppo Oltremare Caleidoscopio. In oltre 30 anni di attività ha acquisito un profondo know-how sulle esigenze e le aspettative del trade, occupandosi in particolare anche della gestione delle relazioni con i network per i segmenti leisure, incentive e business travel.\r

\r

«Sono orgoglioso di entrare a far parte della squadra di King Holidays– dichiara Roberto Minardi – punteremo in primo luogo a consolidare e fidelizzare le relazioni con le agenzie che hanno dimostrato continuità di collaborazione anche in questi anni difficili, supportandole nel loro percorso di rilancio, sviluppo e crescita. La nostra politica commerciale si orienterà sempre di più verso un approccio trasparente e meritocratico, volto a valorizzare i nostri asset in termini di impegni di prodotto e advance booking”.\r

.","post_title":"Roberto Minardi è il nuovo direttore commerciale di King Holidays","post_date":"2022-11-09T14:00:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668002414000]}]}}