Laguna Palace di Grado, l’hotel inaugura la stagione tra relax, arte ed esperienze sul territorio

Il Laguna Palace Hotel di Grado apre le sue porte e inaugura la nuova stagione 2022, tra il verde della vegetazione e il blu del mare, un’esperienza nel panoramico roof restaurant o un rilassante massaggio nella suggestiva SPA.

L’attrezzatissima SPA, luna a ristorazione gourmet dello scenografico ristorante Laguna Sky, la panoramica piscina con idromassaggio e il lounge bar sul rooftop dove sorseggiare un drink aspettando il tramonto, sono infatti i servizi più apprezzati dalla clientela italiana che al Laguna Palace può appagare tutti i sensi e lasciarsi avvolgere da pace e relax in una suggestiva cornice.

Grado è una cittadina di mare con i suoi 3 km di spiaggia sempre al sole dove sventola la Bandiera Blu ed un centro storico dal fascino veneziano che si rivela tra campielli e vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori.

Apprezzata in passato dall’aristocrazia asburgica per i bagni e le terme, oggi Grado è a dimensione di famiglia, grazie anche ai bassi fondali che rendono il litorale gradese particolarmente adatto ai bambini, e annovera una efficiente rete di piste ciclabili, prime fra tutte la Ciclovia Alpe Adria, un affascinante percorso che con i suoi 415 km e circa 30 ore di pedalata, dalle montagne al mare, collega l’Austria al Mar Adriatico terminando la sua corsa proprio a Grado in un susseguirsi di paesaggi unici che portano alla splendida laguna.

A completamento di una vacanza perfetta, Grado propone innumerevoli attività sportive e acquatiche, suggestive escursioni in barca tra gli isolotti della laguna alla scoperta dei tipici “casoni”, le antiche abitazioni dei pescatori, ma anche un articolato programma di manifestazioni di carattere culturale, musicale, religioso e gastronomico con inediti percorsi del gusto nelle tradizioni culinarie del territorio.

«Siamo pronti ad affrontare una nuova stagione – dichiara il Direttore Generale del Laguna Palace Hotel Giuseppe Falconieri – con un team di professionisti competenti e l’obiettivo primario di migliorare lo standard di servizio per rispondere non solo alle esigenze del pubblico oltreconfine ma realizzare un prodotto che incontri sempre di più i gusti del cliente italiano. Lo scorso anno nonostante il periodo di pandemia il Laguna Palace Hotel ha registrato solo nel periodo estivo circa 36.000 presenze ma la stagione 2022 avrà in serbo importanti novità – continua Falconieri – prime fra tutte l’inaugurazione di una nuova struttura, attualmente in costruzione, dedicata ad un pubblico di adulti che nascerà a pochi metri dal Laguna Palace in un contesto riservato ed esclusivo di sole suites».