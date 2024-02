Explora Journeys racconta alla BIT una crescita positiva Dagli spazi della BIT si guarda al mondo e, soprattutto, a nuovi modi per scoprirlo. Lo si può fare con Explora Journey, il marchio lusso di MSC nato dalla visione di “ridefinire l’esperienza dell’oceano per una nuova generazione di viaggiatori di lusso esigenti”. «In Italia Explora sta prendendo una nuova fetta di mercato, perché coinvolgiamo un cliente viaggiatore che, magari, non ha mai fatto crociere. Coppie, giovani e famiglie che hanno sempre avuto la cultura del viaggio, ma che non hanno mai pensato di farlo navigando sull’oceano a bordo di uno splendido yacht. – spiega Gabriele Cornalba, business relationship leader Italy di Explora Journeys – Explora diventa parte della destinazione del loro viaggio, un’esperienza da vivere con occhi nuovi. I feedback dei nostri ospiti sono molto positivi perché a bordo di Explora si ha più tempo per vivere il viaggio. I tempi e gli spazi si dilatano e ci si può prendere cura di se stessi raggiungendo quello che chiamiamo l’”Ocean State of Mind”: la possibilità di conquistare il proprio grado di soddisfazione, la propria interconnessione con la destinazione finale. Poco dopo essere salito a bordo l’ospite comprende velocemente che è proprio la vita su Explora Jouneys a dare questa sensazione. Il viaggio del futuro è sicuramente un viaggio esperienziale e si dovrebbe mettere anche Explora Journeys tra le destinazioni del proprio mappamondo, perché permette di vedere il mondo in modo nuovo, con sensazioni e feeling diversi». Vista la situazione geopolitica mondiale Cornalba sottolinea: «In questo momento fortunatamente non ci impatta perché non transiamo nelle zone colpite dai conflitti. La nostra programmazione è nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno. Le problematiche in corso nell’area mediterranea andrebbero a influenzare il nostro 2025/2026 e ci auguriamo che, per allora, tutto si sia risolto». La flotta di Explora è dotata delle più recenti tecnologie ambientali e marine. “Explora I” è salpata il 1° agosto 2023 ed è una “casa sul mare” con le sue 461 suite con vista sull’oceano, la possibilità di scegliere tra nove distinte esperienze culinarie, bar e lounge, 4 piscine e un ampio spazio wellnes: il luogo ideale dove vivere l’”Ocean State of Mind”. Condividi

