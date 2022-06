Condor: ecco le undici destinazioni che saranno servite dall’A330-900

Condor ha selezionato due destinazioni caraibiche per inaugurare le operazioni di Francoforte dei suoi futuri Airbus A330-900, ma sono già undici le destinazioni previste, tra cui Mauritius a partire da novembre.

Dopo la presentazione della nuova livrea a strisce e delle cabine dei futuri A330-900, la compagnia aerea tedesca ha già integrato in operativo il primo dei 16 aeromobili previsti, che saranno configurati per ospitare 30 passeggeri in Business Class, 64 in Premium e 216 in Economy (310 posti). Dall’8 novembre 2022 il nuovo aeromobile sarà utilizzato fino a due volte a settimana sulla rotta per Punta Cana e il giorno successivo atterrerà a Cancun.

L’A330neo di Condor volerà settimanalmente a Seattle-Tacoma dal 12 novembre, poi il giorno successivo sarà a Mauritius, inizialmente su una delle tre rotazioni settimanali previste (martedì, venerdì e domenica), poi su tutte e tre a dicembre (e su tutte e quattro le rotazioni previste a gennaio 2023).

Malé e Città del Capo si aggiungeranno invece al network servito dall’A330neo a dicembre, ne seguiranno poi altre sei combinate in tre rotte a gennaio 2023: Puerto Plata, Santo Domingo e Grenada e Tobago; infine in Africa Zanzibar e Mombasa.

I sedici A330neo della compagnia aerea tedesca sostituiranno entro il 2024 i quattordici Boeing 767-300ER ancora in servizio nella sua flotta, che hanno un’età media di 27 anni.