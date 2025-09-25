Guiness Travel: rotta a Oriente con Giappone, Cina e Corea Guiness Travel a tutto Oriente. L’operatore presenta infatti una rinnovata programmazione 2026-27 dedicata a Giappone, Cina e Corea, già prenotabile in agenzia. In dettaglio, la proposta dedicata al Giappone raggiunge numeri e varietà molto ampi: 13 itinerari e oltre 160 partenze garantite, da marzo 2026 ad aprile 2027 Dai classici che toccano le icone culturali di Tokyo, Kyoto, Hiroshima e Nara, fino agli itinerari che si spingono dal nord estremo dell’Hokkaido al sud delle isole di Kyushu e Shikoku, Guiness costruisce un racconto completo del Giappone. Ogni viaggio è concepito per offrire massima accessibilità e comfort: voli di linea Ita Airways ed Emirates, bretelle aeree da tutti i principali aeroporti italiani con tariffe garantite, collegamenti capillari e operativi pensati per agevolare la partenza anche dai bacini di traffico secondari. Una rete che assicura ampia disponibilità anche nei periodi di maggiore stagionalità, come la fioritura dei ciliegi in primavera e il foliage autunnale. Il valore aggiunto rimane la cura dei dettagli: accompagnatori esperti in partenza dall’Italia, guide locali professioniste parlanti italiano, gruppi a numero limitato, hotel selezionati e numerosi servizi inclusi. La grande novità di questa programmazione è l’anteprima di una nuova linea combinata “Giappone + mare”, che arricchisce l’esperienza culturale con estensioni in alcune mete balneari: Maldive, Bali e Phuket. Ulteriori novità sono rappresentate da due combinati che aprono scenari più ampi: “Giappone meraviglioso & Cina imperiale e moderna” e “Corea & Giappone”. Due proposte che permettono di vivere l’Estremo Oriente in chiave multiculturale. Cina, una meta nel futuro Accanto al Giappone, Guiness rinnova e amplia anche la propria programmazione sulla Cina e sull’Asia Orientale, con 7 itinerari e 42 partenze già prenotabili fino ad aprile 2027. Gli itinerari abbracciano Pechino e Shanghai. Accanto alle metropoli, i viaggi includono anche tappe come Suzhou, la “Venezia della Cina”, con i suoi canali e giardini classici patrimonio Unesco, e Hong Kong e Macao. I viaggi Guiness raccontano la Cina imperiale e spirituale, ma anche la Cina più contemporanea, con skyline futuristici, quartieri dinamici e nuove architetture. Spettacolari esperienze naturali arricchiscono il percorso: crociere sul fiume Li tra le montagne carsiche di Guilin, i panorami di Zhangjiajie, fino alle grotte buddiste di Longmen e ai monasteri del Tibet. La scelta di investire con decisione sulla Cina risponde a una visione strategica: il Paese, dopo la spinta propulsiva dell’Expo di Shanghai e la crescente apertura al turismo internazionale, rappresenta una delle mete più richieste e promettenti per i prossimi anni. A consolidare la qualità dell’esperienza, Guiness ha scelto Emirates come vettore aereo per la programmazione sulla Cina. Condividi

