Idee per Viaggiare: al via il nuovo piano di formazione Idee per Viaggiare ha inaugurato un ciclo di incontri formativi con i product manager in giro per l’Italia dedicati agli agenti di viaggio. Il percorso, ideato nell’anno in cui il t.o. compie 30 anni di attività, ha preso il via ieri da Milano per proseguire a Roma (23 settembre) e successivamente a Bologna (30 settembre). Il ceo, Danilo Curzi, commenta: «Investiamo da sempre nella formazione, che per noi rappresenta un pilastro strategico: significa mettere gli agenti nelle condizioni di approfondire prodotti e destinazioni, anche grazie al contributo diretto dei nostri partner. Con molti di loro abbiamo rapporti consolidati che costituiscono una leva fondamentale della nostra politica commerciale e, in diversi casi, si sono tradotti in collaborazioni esclusive per la commercializzazione sul mercato italiano. Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare la vicinanza alla distribuzione in termini qualitativi, attraverso momenti di incontro capillari che consolidano le relazioni e generano nuove opportunità di crescita». Oltre ai p.m., sono coinvolti una selezione di partner di primo livello che, nella maggior parte dei casi, collaborano in esclusiva con l’operatore per la commercializzazione del prodotto sul mercato italiano. Il format prevede tre open day formativi a numero chiuso, con circa 40/50 agenti per ciascuna tappa. La rosa dei fornitori è volutamente contenuta, così da marcare il perimetro del contesto ideale per un confronto approfondito su prodotto e destinazioni. Insieme a Idee per Viaggiare saranno presenti alcuni dei principali partner dell’operatore. Gli altri appuntamenti A completamento delle date degli open day, il roadshow proseguirà con giornate di sales blitz traning lunch sul territorio: una media di circa 20 appuntamenti quotidiani consentirà di incontrare capillarmente la distribuzione locale, fino a raggiungere oltre un migliaio 1000 agenzie nell’arco di quattro settimane. L’obiettivo punta a presidiare il mercato da vicino, rinsaldare i rapporti storici, e sostenere le vendite in un momento strategico dell’anno. Questo primo ciclo inaugura un fitto calendario di attività dedicate alla formazione che accompagnerà la rete agenziale fino a TTG Travel Experience, dove Idee per Viaggiare sarà presente con due desk, nel contesto dello stand di Vist USA e dell’Ufficio nazionale del turismo cinese. L’operatore incontrerà gli agenti di viaggio e la stampa di settore anche nei due appuntamenti fuori fiera, in calendario entrambi giovedì 9 ottobre: “Deluxe Breakfast” e una serata speciale per festeggiare i suoi 30 anni. Condividi

