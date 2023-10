Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio Tre nuove aree espositive debutteranno quest’anno al World Travel Market di Londra: le zone – Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation – sostituiranno l’International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione. La novità è successiva alla ricerca condotta all’inizio di quest’anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni. La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare. «Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale – spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest’anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti». Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata ‘Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset‘, sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda ‘Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere‘, cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda. Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability. Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento. “Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”. [post_title] => Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi [post_date] => 2023-10-17T14:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697553805000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Milan Airports ha siglato un accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group. L'intesa, raggiunta a margine di World Routes 2023 a Istanbul, prevede lo scambio di esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Spazio anche all'innovazione attraverso la condivisione di idee e best practice e progetti comuni. «Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte - ha commentato Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport -. Grazie agli sforzi congiunti, quest'anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo Sea rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano». «La firma dell'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina - ha aggiunto Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea -. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice». [post_title] => Sea Milan Airports a tutta Cina: gemellaggio con Shenzhen Airport Group [post_date] => 2023-10-17T12:33:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697546039000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership per Gattinoni Business Travel che sigla un accordo biennale con l’organizzazione italiana del gruppo McArthurGlen, società specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. I viaggiatori abituali della struttura tricolore del gruppo londinese potranno così avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel. Nel dettaglio, i servizi forniti includono la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo. Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori. “Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale - spiega la bt head of sales del gruppo Gattinoni, Elena Carlino -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione dei valori. Le nostre aziende si riconoscono infatti in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”. [post_title] => Gattinoni Business Travel: partnership con la divisione italiana di McArthurGlen [post_date] => 2023-10-17T12:12:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697544724000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione. La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni. La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare. «Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti». Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement. [post_title] => Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio [post_date] => 2023-10-17T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697543859000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà un'attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani la novità 2024 di Gardaland. Ad annunciarlo è la stessa ceo del complesso gardesano, Sabrina de Carvalho: "I nativi americani sono da sempre protagonisti di storie vere ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione. La loro è una storia conosciuta da tutti e per questo la nuova attrazione coinvolgerà. in modo diverso, ospiti di più generazioni”. È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i visitatori potranno scorgere i primi indizi della novità in arrivo: una recinzione viola che riporterà una scritta significativa: “Un'antica leggenda di una tribù di indiani d’America”. “Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano - conclude Sabrina de Carvalho -. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”. [post_title] => Sarà un'attrazione a tema nativi americani la novità 2024 di Gardaland [post_date] => 2023-10-17T11:56:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697543774000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Promperù ha affidato ad Aigo l’incarico di gestire le relazioni con media, influencer e content creators nel mercato italiano. Con paesaggi spettacolari che variano dalle Ande all’Amazzonia, il Perù offre una straordinaria miscela di antiche civiltà e moderne influenze globali. «Il Perù è un paese ricco di storia, che custodisce ben 13 siti patrimonio dell’Umanità, tra i quali il notissimo Machupicchu - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo -. Al contempo dispone di una vasta offerta di attività, che vanno dagli sport adrenalinici al trekking, dal surf ai percorsi in bicicletta, alle discese con il parapendio. Per non parlare della scena eno-gastronomica di primo livello e della straordinaria ricchezza naturalistica. Il Perù ha un ottimo livello di notorietà nel mercato italiano; il nostro impegno sarà quindi rivolto a sviluppare una conoscenza verticale sulle diverse tematiche e a fornire validi motivi per non rimandare il viaggio”. [post_title] => Il Perù sceglie Aigo per la promozione sul mercato italiano [post_date] => 2023-10-17T11:34:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697542470000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%. Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express. A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori. «I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa». Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express. Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero. [post_title] => Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%) [post_date] => 2023-10-17T11:20:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697541653000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso in flotta per Etihad Airways, che ha dato il benvenuto ad un nuovo Boeing 787-10 Dreamliner all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lo scorso venerdì. Dopo un accurato controllo da parte del team di ingegneri di Etihad, il nuovo arrivato è già in servizio. «L'arrivo di questo 787 Dreamliner sottolinea la nostra passione per la crescita e va a migliorare la qualità dell'esperienza dei passeggeri e la portata del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Tutto ciò rientra nella vision 2030 che sostiene la nostra crescita, come sottolineato dalle nuove destinazioni per Osaka, Copenaghen e Dusseldorf che abbiamo iniziato a operare due settimane fa». Questo aeromobile, e i tre Dreamliner 787-9 che seguiranno a breve, sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti velivoli di analoghe dimensioni. Il nuovo ingresso arriva a tre anni esatti dalla consegna dell'ultimo Boeing 787-10 ad Etihad, avvenuta il 13 ottobre 2020. [post_title] => Etihad Airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi B787-10 Dreamliner [post_date] => 2023-10-17T11:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697541459000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Elwad Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza". Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%. [post_title] => L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba [post_date] => 2023-10-17T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697540923000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wtm 2023 tre nuove aree espositive protagoniste le esperienze di viaggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6529,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda.\r

\r

Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability.\r

\r

Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento.\r

\r

“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.","post_title":"Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi","post_date":"2023-10-17T14:43:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697553805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Milan Airports ha siglato un accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group. L'intesa, raggiunta a margine di World Routes 2023 a Istanbul, prevede lo scambio di esperienze e opportunità di business da sviluppare con attività di marketing congiunte, e stimolando un’operatività sempre più sostenibile. Spazio anche all'innovazione attraverso la condivisione di idee e best practice e progetti comuni.\r

«Milano è una delle più grandi aree metropolitane al mondo, nonché famosa per la moda e l’arte - ha commentato Chen Fanhua, responsabile del settore passeggeri del Gruppo Shenzhen Airport -. Grazie agli sforzi congiunti, quest'anno Hainan Airlines ha lanciato i servizi diretti Shenzhen-Milano il 20 settembre. La firma di un accordo di gemellaggio con il Gruppo Sea rafforzerà ulteriormente il collegamento tra Shenzhen e Milano».\r

«La firma dell'accordo di gemellaggio con Shenzhen Airport Group segna una tappa importante per lo sviluppo del traffico aereo tra Milano e la Cina - ha aggiunto Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea -. Shenzhen è un accesso strategico per la Cina, la terza città economicamente e tecnicamente più sviluppata dopo Shanghai e Pechino. Con la firma di oggi abbiamo messo in atto una forte cooperazione condividendo intuizioni e best practice».\r

","post_title":"Sea Milan Airports a tutta Cina: gemellaggio con Shenzhen Airport Group","post_date":"2023-10-17T12:33:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697546039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per Gattinoni Business Travel che sigla un accordo biennale con l’organizzazione italiana del gruppo McArthurGlen, società specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di designer outlet. I viaggiatori abituali della struttura tricolore del gruppo londinese potranno così avvalersi, per i propri viaggi d’affari, del supporto della divisione Gattinoni Business Travel. Nel dettaglio, i servizi forniti includono la fornitura di biglietteria aerea (vettori legacy e low cost), ferroviaria (Trenitalia e Italo) e marittima oltre a autonoleggi e prenotazioni di hotel in Italia e nel mondo.\r

\r

Nel contratto di collaborazione rientra anche l’implementazione di una reportistica mensile volta al monitoraggio delle vendite, suddivisa per tipologia di servizio offerto, che permette la gestione autonoma della banca dati viaggiatori. “Siamo onorati di aver dato inizio a una nuova collaborazione con questo importante gruppo internazionale - spiega la bt head of sales del gruppo Gattinoni, Elena Carlino -. La partnership ci lega sia da un punto di vista commerciale, sia nella condivisione dei valori. Le nostre aziende si riconoscono infatti in una comune filosofia che pone grande attenzione ai clienti e all’elevata qualità del servizio fornito. Riserveremo la stessa cura ai viaggiatori del gruppo McArthurGlen, ai quali dedicheremo il nostro massimo impegno per soddisfare ogni richiesta, avvalendoci di un team di seri e appassionati professionisti”.\r

\r

","post_title":"Gattinoni Business Travel: partnership con la divisione italiana di McArthurGlen","post_date":"2023-10-17T12:12:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697544724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione.\r

\r

La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni.\r

\r

La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare.\r

\r

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti».\r

\r

Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement.","post_title":"Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio","post_date":"2023-10-17T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697543859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un'attrazione ispirata alle leggende dei nativi americani la novità 2024 di Gardaland. Ad annunciarlo è la stessa ceo del complesso gardesano, Sabrina de Carvalho: \"I nativi americani sono da sempre protagonisti di storie vere ma anche di opere cinematografiche e letterarie, che illustrano qualità come il coraggio, la prestanza fisica, l’altruismo, la forte connessione con la natura e i famosi rituali eseguiti per un’ampia varietà di scopi, dalla danza del sole a quella della purificazione. La loro è una storia conosciuta da tutti e per questo la nuova attrazione coinvolgerà. in modo diverso, ospiti di più generazioni”.\r

\r

È così che, dal 20 ottobre passeggiando per i viali di Gardaland Park, in occasione di Magic Halloween, i visitatori potranno scorgere i primi indizi della novità in arrivo: una recinzione viola che riporterà una scritta significativa: “Un'antica leggenda di una tribù di indiani d’America”. “Gardaland con i suoi 3 milioni di visitatori si classifica tra le mete più visitate d’Italia e riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dei parchi a tema nel mercato italiano - conclude Sabrina de Carvalho -. Con l’arrivo della nuova attrazione vogliamo continuare a far vivere esperienze memorabili ai nostri ospiti”.","post_title":"Sarà un'attrazione a tema nativi americani la novità 2024 di Gardaland","post_date":"2023-10-17T11:56:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697543774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promperù ha affidato ad Aigo l’incarico di gestire le relazioni con media, influencer e content creators nel mercato italiano. Con paesaggi spettacolari che variano dalle Ande all’Amazzonia, il Perù offre una straordinaria miscela di antiche civiltà e moderne influenze globali. \r

\r

«Il Perù è un paese ricco di storia, che custodisce ben 13 siti patrimonio dell’Umanità, tra i quali il notissimo Machupicchu - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo -. Al contempo dispone di una vasta offerta di attività, che vanno dagli sport adrenalinici al trekking, dal surf ai percorsi in bicicletta, alle discese con il parapendio. Per non parlare della scena eno-gastronomica di primo livello e della straordinaria ricchezza naturalistica. Il Perù ha un ottimo livello di notorietà nel mercato italiano; il nostro impegno sarà quindi rivolto a sviluppare una conoscenza verticale sulle diverse tematiche e a fornire validi motivi per non rimandare il viaggio”. ","post_title":"Il Perù sceglie Aigo per la promozione sul mercato italiano","post_date":"2023-10-17T11:34:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697542470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%.\r

\r

Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express.\r

\r

A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori.\r

\r

«I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa».\r

\r

Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express.\r

\r

Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero.","post_title":"Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%)","post_date":"2023-10-17T11:20:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697541653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso in flotta per Etihad Airways, che ha dato il benvenuto ad un nuovo Boeing 787-10 Dreamliner all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lo scorso venerdì. Dopo un accurato controllo da parte del team di ingegneri di Etihad, il nuovo arrivato è già in servizio.\r

\r

«L'arrivo di questo 787 Dreamliner sottolinea la nostra passione per la crescita e va a migliorare la qualità dell'esperienza dei passeggeri e la portata del nostro network - ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways -. Tutto ciò rientra nella vision 2030 che sostiene la nostra crescita, come sottolineato dalle nuove destinazioni per Osaka, Copenaghen e Dusseldorf che abbiamo iniziato a operare due settimane fa».\r

\r

Questo aeromobile, e i tre Dreamliner 787-9 che seguiranno a breve, sono fino al 25% più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto a molti velivoli di analoghe dimensioni. Il nuovo ingresso arriva a tre anni esatti dalla consegna dell'ultimo Boeing 787-10 ad Etihad, avvenuta il 13 ottobre 2020.","post_title":"Etihad Airways accoglie in flotta il primo di quattro nuovi B787-10 Dreamliner","post_date":"2023-10-17T11:17:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697541459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Elwad Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza\".\r

\r

Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%.","post_title":"L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba","post_date":"2023-10-17T11:08:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697540923000]}]}}