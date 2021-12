WeRoad: c’è ancora tanta voglia di viaggiare. La meta ideale del 2022? Le Americhe

Il 2021 non è stato un anno facile per chi aveva programmato un viaggio, tra green pass, tamponi e quarantene. Ecco allora che tra i propositi del nuovo anno spunta la voglia di aperitivi in spiaggia, tanto sole, ma anche trekking nella natura selvaggia: gli elementi richiesti dagli italiani per un viaggio perfetto secondo un recente sondaggio di WeRoad, la scale-up italiana specializzata in itinerari avventura a lungo raggio per il target millennial. Stando al sondaggio, a cui hanno partecipato 1.500 utenti della community, il 59% dei rispondenti si sente infatti molto più propenso a ricominciare a viaggiare on the road nel mondo con l’arrivo del nuovo anno.

Ma quale meta ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze dei viaggiatori italiani? Indubbiamente l’America, che si piazza al primo posto fra le destinazioni più desiderate per il 2022 (43% dei voti): con le sue strade infinite, immerse nei deserti o nelle foreste, il continente americano trasmette un senso di libertà che difficilmente si può trovare in altri luoghi del mondo. Da nord a sud, dai paesaggi mozzafiato del Canada alle frenetiche metropoli come New York, dall’impareggiabile Cuba al misterioso Perù, l’America si riconferma una meta da sogno per eccellenza. Al secondo posto l’Asia (34% dei voti) con tutto il fascino delle sue bellezze naturali. Meno interesse, invece, per Oceania (12%) e Africa (11%).