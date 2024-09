Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere. Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro. Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie. Opportunità e novità L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto. “Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group – . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti”. Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti. Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475186" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption] Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura". C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. "Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made". Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. "Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”. Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”. Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”. [post_title] => Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo [post_date] => 2024-09-24T11:30:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177443000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475172" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere. Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro. Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie. Opportunità e novità L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto. "Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti". Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti. Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago. [post_title] => Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv [post_date] => 2024-09-24T10:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727174585000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il network Gattinoni dedica le due formazioni più significative l’Academy e le Masterclass agli agenti della rete. Formazioni che si sviluppano su un doppio binario, puntando a rafforzare e far evolvere la professione degli agenti di viaggio. La seconda edizione dell’Academy si prefigge di essere coinvolgente, di generare entusiasmo e spirito di squadra. Il palinsesto prevede 12 appuntamenti online. Ogni lezione si sviluppa nell’arco di tre ore, dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale, da settembre a dicembre. Gli agenti sono liberi di iscriversi anche alle singole lezioni; chi completerà il percorso formativo avrà diritto ad essere selezionato per un weekend piacevole e ingaggiante. Le adesioni confermano e incrementano l’interesse suscitato già nella scorsa edizione; attualmente si sono iscritte 420 agenzie, per un totale di oltre 600 agenti, a fronte dei 500 dell’edizione 2023. Tutti gli iscritti, prima di entrare nel vivo della formazione, hanno partecipato a uno speciale evento pre-Academy con Antonella Ferrari network director, Isabella Maggi marketing & communication director, Luca Prandini direttore rete agenzie dirette, durante il quale è stata illustrata una panoramica del ciclo di appuntamenti e dei singoli relatori. Formazione gratuita L’Academy firmata Gruppo Gattinoni è progetto di formazione aperta, completamente gratuita per tutte le agenzie del network e mette a disposizione esperti in discipline specifiche. È un contenitore estremamente ricco di strumenti, un’opportunità di valore offerta come plus a chi appartiene al network. La formazione è fatta in collaborazione con l’ente formatore Traiconet Academy. Oltre a temi come storytelling, tecniche di vendita, gestione dei social e dei contenziosi, si affronteranno argomenti attuali come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in agenzia, i diritti delle persone disabili, la legge sulla privacy e la sostenibilità come leva di marketing. Gli appuntamenti si terranno a partire dal 27 settembre e termineranno l’11 dicembre 2024. Novità di quest’anno, gli agenti potranno sottoporre alla valutazione tematiche che vorrebbero venissero affrontate. [caption id="attachment_475167" align="alignleft" width="300"] Antonella Ferrari[/caption] «Per noi la formazione costante è un valore indispensabile, perché rende i nostri agenti professionisti affidabili e persone evolute -commenta Antonella Ferrari, network director Gattinoni Travel - . Aggiornamenti, competenze trasversali, sono requisiti necessari nel mercato; con un numero così alto di agenzie partner, sentiamo l’esigenza di fornire un apprendimento che coinvolga tutte le funzioni aziendali. Per noi è importante stare vicini concretamente alle agenzie, facilitando strumenti che spaziano dal prodotto alla tecnologia, a consulenze. L’obiettivo è da un lato rafforzare l’identità delle agenzie, dall’altro arricchire di opportunità di valore chi ha scelto il network Gattinoni». Dopo l’edizione precedente, tornano anche le Masterclass, che in questa stagione saranno differenziate in due tipologie di corsi. Advanced: per responsabili di agenzia o agenti che abbiano già un elevato livello di professionalità. Basic o Super Basic: per i nuovi assunti e per coloro che devono maturare la propria expertise. Le Masterclass sono strutturate secondo un doppio criterio. Le agenzie Gattinoni Travel Store beneficeranno di una intera giornata di formazione, che si concentrerà sulla piattaforma di prenotazione online per arrivare a sfruttarne appieno le potenzialità. Le sessioni saranno a Milano, Bologna e Firenze, per un totale di 5 appuntamenti. Alle agenzie affiliate è riservata invece una formazione di due giornate, che, oltre alla parte sulla piattaforma tecnologica, con sessioni di esercitazione e presentazione del customer concierge, approfondirà il prodotto creato o contrattualizzato dal gruppo: travel experience, tour (explore, experience, selected), soggiorni (mare estero, mare Italia, prodotti di tour operator), unitamente a strumenti di marketing e comunicazione. Le Masterclass per le agenzie affiliate si svolgeranno tutte a Milano, nell’hub Gattinoni, per un totale di 4 sessioni. La validità del format ha riscosso il plauso di sponsor, che non faranno mancare il loro sostegno: Bluserena, Flexible Autos, ITA Airways e Visit Malta. [post_title] => Gattinoni: parte la formazione per gli agenti del network [post_date] => 2024-09-24T10:38:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727174289000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa. "Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo." [post_title] => Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv [post_date] => 2024-09-24T10:11:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727172709000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475123 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terranno il 30 settembre presso il sardo Santa Teresa Sardinia, Curio Collection, e poi in Sicilia l'8 ottobre al Brucoli, Autograph Collection, il 15 dello stesso mese al Pollina e il 22 sempre di ottobre al Torre del Barone gli open days del gruppo Mangia's per la selezione di nuovi talenti in vista della stagione 2024/2025. La compagnia è alla ricerca di 150 nuove figure professionali da inserire in vari ambiti operativi, tra cui housekeeping, front office, ristorante e bar, cucina, manutenzione e acquisti. Durante gli open days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team risorse umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna. Per partecipare agli Open Days, è possibile iscriversi compilando il form disponibile a questo link. [post_title] => Al via gli open days Mangia's: quattro appuntamenti per selezionare i talenti della prossima stagione [post_date] => 2024-09-24T09:12:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727169179000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: "Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore". “L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”. Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7. [post_title] => Civitatis entra in Fto. De Iscar: "Un'opportunità straordinaria" [post_date] => 2024-09-23T15:24:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727105057000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475105" align="alignleft" width="300"] Ronella Croes, ceo Aruba Tourism Authority[/caption] L'Italia si conferma tra i mercati strategici per l'isola di Aruba, «il terzo tra quelli europei per importanza e siamo fiduciosi che diventerà ancora più importante nel 2025»: Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, in occasione della chiusura della seconda edizione dell'Aruba Global Travel Conference che si è svolto nei giorni scorsi sull'isola. Quest'anno, più di 16 paesi erano rappresentati all'evento, tra cui appunto l’Italia «che è stata anche la delegazione più numerosa durante la conferenza» che ha riunito oltre 83 partecipanti provenienti da America Latina, Stati Uniti ed Europa. Il ministro del turismo e della salute pubblica Danguillaume P. Oduber ha sottolineato l'impegno di Aruba verso lo sviluppo sostenibile e il turismo responsabile, con l'annuncio di nuove politiche riguardanti la costruzione e la preservazione delle aree protette: «Siamo orgogliosi dei nostri continui sforzi per espandere le aree protette dell'isola. Attualmente abbiamo protetto il 24% delle nostre aree naturali, ma il nostro obiettivo è aumentare questa cifra al 30% nel tentativo di preservare la bellezza naturale di Aruba per le generazioni future».". In futuro Aruba cercherà un approccio più equilibrato, dove la relazione tra i visitatori e l'isola si baserà su uno scambio reciproco di valore. Ronella Croes, ceo dell’Aruba Tourism Authority, ha presentato la transizione da un turismo centrato solo su ciò che Aruba può offrire a una proposta di valore condivisa: «Cosa può fare Aruba per i suoi ospiti e cosa possono fare i suoi ospiti per Aruba?»: questo segna l'inizio di un cambio di rotta per la comunicazione e il turismo sull’isola. [post_title] => Aruba: Italia terzo mercato europeo, «ma nel 2025 crescerà ancora» [post_date] => 2024-09-23T12:47:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727095668000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore. A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”. [gallery ids="475075,475072,475074"] [post_title] => Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day [post_date] => 2024-09-23T10:49:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727088583000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473428 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hospitality Day: l'appuntamento imperdibile per gli albergatori. Incontra gli esperti, scopri le ultime tendenze e crea nuove opportunità di business. L'8 ottobre 2024 a Rimini con ingresso gratuito. [post_title] => Hospitality Day, l’evento più importante in Italia sull’ospitalità [post_date] => 2024-09-23T07:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => alberghi-3 [1] => business [2] => catene-alberghiere [3] => eventi-per-alberghi [4] => hospitality [5] => hospitality-day ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alberghi [1] => business [2] => catene alberghiere [3] => eventi per alberghi [4] => hospitality [5] => Hospitality Day ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727074854000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "welcome travel meet for travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2085,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475172\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Al via da oggi la nuova stagione dei Meet for Travel, gli esclusivi appuntamenti di Welcome Travel Group organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, enti del turismo e importanti fornitori di servizi turismo saranno i veri protagonisti che, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata anche la presenza di Alpitour World e Costa Crociere.\r

Dopo la prima tappa, in programma dal tardo pomeriggio di oggi a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Catania e il 2 ottobre a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22 ottobre, a Bari il 23 ottobre e a Bologna il 19 novembre, per poi concludersi a Torino il 20 novembre, dove è previsto l’ultimo incontro.\r

Serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo” che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Non mancherà un momento a platea, per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie.\r

\r

Opportunità e novità\r

L’obiettivo degli incontri è proprio quello di trasferire alle agenzie le ultime novità, creando momenti di condivisione e confronto diretto.\r

\"Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del Network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group - . I Meet for Travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le Agenzie e i Partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete. Per questo, l’intera Direzione Network sarà presente a tutte le tappe, pronta a confrontarsi direttamente con le Agenzie partecipanti\".\r

Appositamente per questi incontri, Welcome Travel Group ha creato un’APP dedicata ai Partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti.\r

Le location selezionate per gli appuntamenti sono particolarmente affascinanti e prestigiose o si distinguono per la loro originalità. Tutti gli eventi si concluderanno con gradite sorprese e un ricco buffet dinner, per offrire anche momenti di convivialità e svago.\r

","post_title":"Welcome Travel: nuova stagione di Meet for Travel il roadshow per adv","post_date":"2024-09-24T10:43:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il network Gattinoni dedica le due formazioni più significative l’Academy e le Masterclass agli agenti della rete.\r

Formazioni che si sviluppano su un doppio binario, puntando a rafforzare e far evolvere la professione degli agenti di viaggio.\r

La seconda edizione dell’Academy si prefigge di essere coinvolgente, di generare entusiasmo e spirito di squadra. Il palinsesto prevede 12 appuntamenti online. Ogni lezione si sviluppa nell’arco di tre ore, dalle 10 alle 13, con cadenza settimanale, da settembre a dicembre. Gli agenti sono liberi di iscriversi anche alle singole lezioni; chi completerà il percorso formativo avrà diritto ad essere selezionato per un weekend piacevole e ingaggiante.\r

Le adesioni confermano e incrementano l’interesse suscitato già nella scorsa edizione; attualmente si sono iscritte 420 agenzie, per un totale di oltre 600 agenti, a fronte dei 500 dell’edizione 2023. Tutti gli iscritti, prima di entrare nel vivo della formazione, hanno partecipato a uno speciale evento pre-Academy con Antonella Ferrari network director, Isabella Maggi marketing & communication director, Luca Prandini direttore rete agenzie dirette, durante il quale è stata illustrata una panoramica del ciclo di appuntamenti e dei singoli relatori.\r

\r

Formazione gratuita\r

L’Academy firmata Gruppo Gattinoni è progetto di formazione aperta, completamente gratuita per tutte le agenzie del network e mette a disposizione esperti in discipline specifiche. È un contenitore estremamente ricco di strumenti, un’opportunità di valore offerta come plus a chi appartiene al network.\r

La formazione è fatta in collaborazione con l’ente formatore Traiconet Academy. Oltre a temi come storytelling, tecniche di vendita, gestione dei social e dei contenziosi, si affronteranno argomenti attuali come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in agenzia, i diritti delle persone disabili, la legge sulla privacy e la sostenibilità come leva di marketing. Gli appuntamenti si terranno a partire dal 27 settembre e termineranno l’11 dicembre 2024. Novità di quest’anno, gli agenti potranno sottoporre alla valutazione tematiche che vorrebbero venissero affrontate.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_475167\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

\r

«Per noi la formazione costante è un valore indispensabile, perché rende i nostri agenti professionisti affidabili e persone evolute -commenta Antonella Ferrari, network director Gattinoni Travel - . Aggiornamenti, competenze trasversali, sono requisiti necessari nel mercato; con un numero così alto di agenzie partner, sentiamo l’esigenza di fornire un apprendimento che coinvolga tutte le funzioni aziendali. Per noi è importante stare vicini concretamente alle agenzie, facilitando strumenti che spaziano dal prodotto alla tecnologia, a consulenze. L’obiettivo è da un lato rafforzare l’identità delle agenzie, dall’altro arricchire di opportunità di valore chi ha scelto il network Gattinoni».\r

Dopo l’edizione precedente, tornano anche le Masterclass, che in questa stagione saranno differenziate in due tipologie di corsi. Advanced: per responsabili di agenzia o agenti che abbiano già un elevato livello di professionalità. Basic o Super Basic: per i nuovi assunti e per coloro che devono maturare la propria expertise.\r

\r

Le Masterclass sono strutturate secondo un doppio criterio.\r

Le agenzie Gattinoni Travel Store beneficeranno di una intera giornata di formazione, che si concentrerà sulla piattaforma di prenotazione online per arrivare a sfruttarne appieno le potenzialità. Le sessioni saranno a Milano, Bologna e Firenze, per un totale di 5 appuntamenti.\r

Alle agenzie affiliate è riservata invece una formazione di due giornate, che, oltre alla parte sulla piattaforma tecnologica, con sessioni di esercitazione e presentazione del customer concierge, approfondirà il prodotto creato o contrattualizzato dal gruppo: travel experience, tour (explore, experience, selected), soggiorni (mare estero, mare Italia, prodotti di tour operator), unitamente a strumenti di marketing e comunicazione. Le Masterclass per le agenzie affiliate si svolgeranno tutte a Milano, nell’hub Gattinoni, per un totale di 4 sessioni.\r

La validità del format ha riscosso il plauso di sponsor, che non faranno mancare il loro sostegno: Bluserena, Flexible Autos, ITA Airways e Visit Malta.\r

\r

","post_title":"Gattinoni: parte la formazione per gli agenti del network","post_date":"2024-09-24T10:38:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727174289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso Travel Ledger. Nuova partnership dell'operatore toscano con la società specializzata nelle gestione delle transazioni e della rendicontazione b2b per l'industria del turismo. Le adesioni per le adv saranno ufficialmente aperte in occasione della prossima fiera di Rimini. \r

\r

Grazie a questa partnership, gli agenti affiliati a Glamour potranno così non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi del to, ma anche accedere a un'ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consentirà di gestire tutti i pagamenti b2b da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l'efficienza operativa.\r

\r

\"Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti b2b - spiega il direttore generale di Glamour, Nicola Bonacchi -. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.\"","post_title":"Nuova partnership Glamour - Travel Ledger per la gestione dei pagamenti delle adv","post_date":"2024-09-24T10:11:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727172709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terranno il 30 settembre presso il sardo Santa Teresa Sardinia, Curio Collection, e poi in Sicilia l'8 ottobre al Brucoli, Autograph Collection, il 15 dello stesso mese al Pollina e il 22 sempre di ottobre al Torre del Barone gli open days del gruppo Mangia's per la selezione di nuovi talenti in vista della stagione 2024/2025.\r

\r

La compagnia è alla ricerca di 150 nuove figure professionali da inserire in vari ambiti operativi, tra cui housekeeping, front office, ristorante e bar, cucina, manutenzione e acquisti. Durante gli open days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team risorse umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna. Per partecipare agli Open Days, è possibile iscriversi compilando il form disponibile a questo link.","post_title":"Al via gli open days Mangia's: quattro appuntamenti per selezionare i talenti della prossima stagione","post_date":"2024-09-24T09:12:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727169179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra presenza in Italia e per sviluppare i contatti con i principali protagonisti del turismo organizzato\". Così la chief b2b sales officer di Civitatis, Verónica de Íscar, definisce l'entrata della piattaforma di visite guidate ed escursioni in Fto: \"Vogliamo soprattutto contribuire attivamente allo sviluppo del settore\".\r

\r

“L’adesione di Civitatis, che accogliamo con soddisfazione, è la conseguenza naturale della crescita che la nostra federazione sta facendo continuamente negli anni - le fa eco il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Crescere per noi non significa solamente aumentare il numero delle imprese aderenti, ma portare valore all’associazione e alla filiera del turismo organizzato, in termini di competenze, esperienza e professionalità, contribuendo anche a facilitare il dialogo con le istituzioni di riferimento e tutti gli altri stakeholder del settore turistico. L’accordo con Civitatis va proprio in questa direzione: crescere tutti insieme e far crescere tutte le aziende del turismo”.\r

\r

Civitatis sarà inoltre protagonista della fiera di Rimini il prossimo ottobre. In questa occasione, l'azienda sarà rappresentata dal suo team locale, oltre a Verónica de Íscar e ad Alberto Gutiérrez, ceo dell'azienda. Óscar Fernández, responsabile della comunicazione, interverrà inoltre nel panel organizzato dalla stessa Fto intitolato Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione, che si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 16:50 alle 18 nell’Italy Arena padiglione A7.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Civitatis entra in Fto. De Iscar: \"Un'opportunità straordinaria\"","post_date":"2024-09-23T15:24:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727105057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475105\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ronella Croes, ceo Aruba Tourism Authority[/caption]\r

\r

L'Italia si conferma tra i mercati strategici per l'isola di Aruba, «il terzo tra quelli europei per importanza e siamo fiduciosi che diventerà ancora più importante nel 2025»: Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, in occasione della chiusura della seconda edizione dell'Aruba Global Travel Conference che si è svolto nei giorni scorsi sull'isola.\r

\r

Quest'anno, più di 16 paesi erano rappresentati all'evento, tra cui appunto l’Italia «che è stata anche la delegazione più numerosa durante la conferenza» che ha riunito oltre 83 partecipanti provenienti da America Latina, Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Il ministro del turismo e della salute pubblica Danguillaume P. Oduber ha sottolineato l'impegno di Aruba verso lo sviluppo sostenibile e il turismo responsabile, con l'annuncio di nuove politiche riguardanti la costruzione e la preservazione delle aree protette: «Siamo orgogliosi dei nostri continui sforzi per espandere le aree protette dell'isola. Attualmente abbiamo protetto il 24% delle nostre aree naturali, ma il nostro obiettivo è aumentare questa cifra al 30% nel tentativo di preservare la bellezza naturale di Aruba per le generazioni future».\".\r

\r

In futuro Aruba cercherà un approccio più equilibrato, dove la relazione tra i visitatori e l'isola si baserà su uno scambio reciproco di valore. Ronella Croes, ceo dell’Aruba Tourism Authority, ha presentato la transizione da un turismo centrato solo su ciò che Aruba può offrire a una proposta di valore condivisa: «Cosa può fare Aruba per i suoi ospiti e cosa possono fare i suoi ospiti per Aruba?»: questo segna l'inizio di un cambio di rotta per la comunicazione e il turismo sull’isola.","post_title":"Aruba: Italia terzo mercato europeo, «ma nel 2025 crescerà ancora»","post_date":"2024-09-23T12:47:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727095668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La challenge dedicata ai professionisti dell’hospitality e del travel organizzata da Mhr replica nel capoluogo lombardo il successo di partecipazione e di consensi che negli ultimi quattro anni hanno fatto crescere le edizioni romane del torneo. Sui campi del Milanofiori Padel Club di Assago, l'Mhr Padel Day ha riunito manager e addetti ai lavori delle imprese ricettive e dei servizi per il turismo per un evento ideato in collaborazione con il noto hotelier Palmiro Noschese, durante il quale si combinano networking, informazione, spettacoli, sport e momenti di intrattenimento con importanti incontri per i protagonisti del settore.\r

\r

A cingersi la testa con l’ideale corona di alloro che spetta ai vincitori del torneo sono quindi stati Costa e Persico del gruppo Aa Hotels per gli uomini e Melzi e Ricucci dello Zambala Luxury Residence per le donne. “Siamo decisamente soddisfatti del successo del nostro primo Padel Day Challenge a Milano - sottolinea Deborah Garlando, a.d. di Mhr -. Un successo che ricompensa anche il nostro impegno per l’organizzazione della sfida per la prima volta in una sede diversa da quella abituale”.\r

\r

[gallery ids=\"475075,475072,475074\"]","post_title":"Un successo la prima edizione milanese dell'Mhr Padel Day","post_date":"2024-09-23T10:49:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727088583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473428","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Hospitality Day: l'appuntamento imperdibile per gli albergatori.\r

Incontra gli esperti, scopri le ultime tendenze e crea nuove opportunità di business. L'8 ottobre 2024 a Rimini con ingresso gratuito.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hospitality Day, l’evento più importante in Italia sull’ospitalità","post_date":"2024-09-23T07:00:54+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["alberghi-3","business","catene-alberghiere","eventi-per-alberghi","hospitality","hospitality-day"],"post_tag_name":["alberghi","business","catene alberghiere","eventi per alberghi","hospitality","Hospitality Day"]},"sort":[1727074854000]}]}}