Welcome to Italy, rivoluzionaria intesa tra Portale Sardegna e Welcome

Nasce Welcome to Italy, frutto dalla sinergia tra Portale Sardegna e Welcome Travel. L’unione di queste due realtà rappresenta un rivoluzionario modello di business basato sul connubio tra locale e digitale in cui Portale Sardegna fa la differenza con la piattaforma tecnologica e l’esperienza dei ‘sardinian local expert’, mentre Welcome Travel apporta valore grazie all’ampio canale distributivo costituito dalle sue 1200 agenzie.

Questo modello permettere di costruire un sistema di promozione e distribuzione turistica locale su scala nazionale che intende trasformare il patrimonio latente del nostro Paese in prodotti turistici capaci di generare prodotto interno lordo per il territorio. A tale proposito, Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna, ha dichiarato: “In questo modo stiamo cercando di ridare il turismo italiano agli operatori turistici italiani che in questo momento è in mano a piattaforme digitali che possono vendere in Italia o qualsiasi altra tipologia di destinazione”.

Il progetto sarà operativo dal 7 dicembre e vanta la collaborazione delle agenzie Welcome Travel che hanno aderito a Welcome to Italy. Esse forniranno supporto anche in qualità di Italy Local Expert e saranno occupate ad alimentare il Magazzino Digitale, una novità assoluta per il settore turistico. Si tratta di un collettore digitale che contiene migliaia di attrattori turistici categorizzati per tipologia, stagionalità e segmenti, che interfacciandosi con la Fabbrica Prodotto 4.0 permette di costruire in maniera industrializzata pacchetti dinamici profilati per differenti target di clientela. Gli smart Dynamic Packaging, infatti, costituiscono una soluzione di viaggio innovativa e flessibile, che consente alle Agenzie in b2b e al Cliente in b2b2c e b2c di personalizzare alcuni aspetti soggettivi del proprio viaggio partendo da un’infrastruttura di pacchetto costruito proprio utilizzando i contenuti unici, peculiari che gli Italy Local Expert hanno inserito nel Magazzino Digitale.

La piattaforma di Portale Sardegna è stata completamente customizzata Welcome to Italy e il sistema di prenotazione integrato al motore di ricerca WELGo! mettendo così a disposizione tutto il prodotto Italia caricato dalle Agenzie del Network. La piattaforma consentirà l’accesso, in esclusiva alle Agenzie Welcome Travel, a una vasta e ricca offerta per visitare l’Italia alla scoperta delle tante peculiarità territoriali.

Quali sono i vantaggi delle agenzie di viaggio partner che fanno incoming? Lo ha spiegato Adriano Apicella – amministratore delegato di Welcome Travel. “Le agenzie trovano in Welcome to Italy un canale distributivo del prodotto che loro hanno negoziato nella loro area territoriale, l’altro vantaggio è costituito dall’avere a scaffale un prodotto nuovo che gli consente di non dover andare a cercare su diverse piattaforme i singoli servizi e singoli attrattori e le singole escursioni, ma in un unico ambiente riescono a trovare il servizio singolo e il pacchetto dinamico. Questo crea una fidelizzazione del network verso le agenzie e viceversa.