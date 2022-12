Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi L’idea di base è quella di espandere la potenzialità turistica nel nostro Paese. Questo è il punto di partenza. E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento. Del resto a guardare i numeri l’extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro. «E’ un settore in forte espansione – ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un’operazione quasi naturale» «Il nostro obiettivo – ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group – è di allargare la fascia d’interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell’incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell’extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal». Portale Sardegna Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l’Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un’ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna. «Con il progetto Portale Sardegna Point – aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna – abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435947 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'idea di base è quella di espandere la potenzialità turistica nel nostro Paese. Questo è il punto di partenza. E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento. Del resto a guardare i numeri l'extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro. «E' un settore in forte espansione - ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un'operazione quasi naturale» «Il nostro obiettivo - ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group - è di allargare la fascia d'interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell'incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell'extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal». Portale Sardegna Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l'Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un'ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna. «Con il progetto Portale Sardegna Point - aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro». [post_title] => Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi [post_date] => 2022-12-14T14:28:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671028124000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_283650" align="alignleft" width="300"] Palermo[/caption] Incentivi per vacanze a Palermo. Un pernottamento gratis per i passeggeri dei voli in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che soggiorneranno nelle strutture alberghiere della città per almeno tre notti. Ritorna Fly to Palermo, l'iniziativa per promuovere il turismo nel territorio palermitano - dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 - messa in campo da Federalberghi Palermo, in collaborazione con il comune di Palermo - assessorato turismo - e Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale di "Falcone Borsellino" di Palermo. Per i turisti che vorranno usufruire dell'offerta basterà, a partire da lunedì 19 dicembre, collegarsi alla piattaforma dell'iniziativa sul sito dell'aeroporto di Palermo (aeroportodipalermo.it) e inserire il numero della carta di imbarco. Si aprirà la pagina con le strutture aderenti, suddivise per stelle e tipologia (alberghi, B&B, case vacanza, appartamenti). Il viaggiatore dovrà solo scegliere la struttura che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione direttamente con gli alberghi. La carta di imbarco dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva. L'offerta si completa con sconti su bus turistici e proposte gastronomiche scontate di diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla Fipe. «Con l'iniziativa, puntiamo alla crescita turistica in città - afferma Natale Chieppa, direttore generale di Gesap - Il nostro compito sarà quello di mettere in connessione il viaggiatore con le strutture ricettive e creare una sinergia con tutte le organizza che si occupano di servizi turistici». [post_title] => Fly to Palermo, riprende la promozione invernale dell'iniziativa [post_date] => 2022-12-14T10:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671014156000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell'omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere. "Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D'Estaing, durante l'inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l'unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri". Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall'architetto Jean-Philippe Nuel. L'edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un'infrastruttura più controllata e meno energivora. Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l'obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l'approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l'ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla...). [post_title] => Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un'occupazione sopra l'80% [post_date] => 2022-12-14T10:14:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671012868000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Terme Italia (Saturnia, Chianciano, Monticello SPA & Fit e altre 5 location termali in sviluppo) un anno di crescita. Nello specifico il 2022 ha visto anche una nuova straordinaria crescita di Terme di Saturnia, la ripartenza di Monticello Spa & Fit (vicino Monza), tornata a produrre valore ben prima delle previsioni, e un’importante nuova impostazione per le Terme di Chianciano le quali, nonostante ancora alle prese con una procedura concorsuale, si sono distinte per qualità del servizio, apprezzamento dei molti nuovi clienti e per l’ottenimento di un’ imponente attenzione nazionale, a seguito degli Stati Generali del Ministero del Turismo, che sono stati ospitati ad ottobre. Un segnale, insomma, per dirsi che in “squadra” si può far bene nonostante le avversità, e per ringraziare tutti quanti per l’impegno profuso durante questa nuova imprevedibile annata: il gruppo investe in maniera sempre crescente sulla formazione e il benessere dei propri dipendenti, ritenendolo un reale elemento di riconoscimento per aziende che si preoccupano di far stare bene gli altri. Nel 2019 il Gruppo fatturava 16 milioni, mentre nel 2022 il fatturato si attesterà su oltre 30 milioni, e nel 2023 sono previste circa 150 nuove assunzioni. Terme Italia in considerazione dei periodi complessi che attraversano le famiglie ha deciso di assegnare un bonus extra a fine anno per tutti i dipendenti in forze del Gruppo, pari a euro 300 netti sotto forma di “card” utilizzabili per spese alimentari e carburanti. Un gesto, quello operato dai vertici del gruppo, che risulta di particolare peso, se si pensa che stiamo parlando di circa 250 famiglie, che fanno capo alle strutture già operanti di Terme di Saturnia, Terme di Chianciano e Monticello Spa & Fit, Terme Italia Health & Care, nonchè alle società impegnate nello sviluppo di altri 5 complessi termali. Un segnale importante per tutti i lavoratori, dopo un altro anno dalla congiuntura straordinariamente complessa, caratterizzata da incertezze della ripartenza post Covid, da una guerra spaventosa e dalla conseguente gravissima crisi energetica che, con l’incremento dei costi, colpisce in particolar modo le aziende del benessere. [post_title] => Terme Italia, il fatturato si attesta sui 30 milioni e punta su 150 nuove assunzioni [post_date] => 2022-12-14T09:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671011791000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aer Lingus mette in campo un operativo ampliato per l'estate 2023, con voli verso 53 destinazioni europee, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos. Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali). ''La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva - ha osservato Susanne Carberry, chief customer officer del vettore irlandese -, Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose - Olbia, Brindisi e Kos. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un'offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici.'' [post_title] => Aer Lingus aggiunge Olbia e Brindisi al network delle destinazioni estive 2023 [post_date] => 2022-12-14T08:55:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671008156000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio. Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata). «Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio». Rinnovato clima di fiducia Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta». Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller. Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. [gallery ids="435881,435884,435883,435882,435880,435975,435976,435977,435978,435979,435980,435981,435982,435983,435984,435985,435986,435987,435988,435989,435990,435991,435992,435993,435996"] [post_title] => Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel [post_date] => 2022-12-13T13:19:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670937595000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Volotea aggiunge capacità sulle rotte verso la Sardegna, così da agevolare gli spostamenti dei passeggeri sardi durante il periodo delle festività. La compagnia ha recentemente incrementato le frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (a/r) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre. “Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna: il nostro primo volo in continuità territoriale è decollato il 15 ottobre 2021 e, da allora, ci siamo impegnati per offrire ai nostri passeggeri un servizio attento, puntuale e affidabile - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”. La compagnia segnala infatti durante lo scorso mese di novembre i voli in regime di continuità territoriale hanno registrato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 96% nelle basi sarde. [post_title] => Volotea aumenta le frequenze sulla Cagliari-Roma, prima e dopo Natale [post_date] => 2022-12-13T12:52:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670935974000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Egitto fissa ulteriori, ambiziosi target di sviluppo per il settore turistico. Primo obiettivo del governo egiziano è quello di raggiungere i 7,4 miliardi di Gdp (circa 300 milioni di dollari) di investimenti nel comparto per l'anno fiscale 2022-2023, rispetto a 6,2 miliardi di Egp relativi all'anno 2021/22, pari ad una crescita del 19,4%. Lo ha comunicato il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico Hala el-Said lo scorso 11 dicembre. Come riferito dal Daily News Egypt, questi nuovi obiettivi mirano a rafforzare il comparto del turismo che è stato e rimane uno dei più redditizi e vitali per l'economia dell'Egitto. Il Paese si è impegnato per stimolare la ripresa del turismo dopo il Covid-19 e dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, due "dei principali bacini di turisti in Egitto negli ultimi anni". Ciò ha comportato la comunicazione con il governo russo per la ripresa dei voli e la creazione di programmi intensivi di charter per i principali Paesi di provenienza, come Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e diversi Paesi dell'Europa orientale il cui numero non è diminuito. Intanto, il rapporto del ministero ha evidenziato che il numero di turisti è passato da 3,7 milioni nel 2020 a circa 8 milioni nel 2021, e il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è aumentato da 43 milioni di notti nel 2020 a 93,8 milioni nell'anno successivo. Ciò ha generato circa 9 miliardi di dollari di entrate nel 2021, rispetto ai 4,1 miliardi del 2020. [post_title] => L'Egitto mira ad aumentare gli investimenti nel turismo di quasi il 20% nell'anno 2022-23 [post_date] => 2022-12-13T12:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670933293000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia, in risposta all’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie. La compagnia ha già messo in vendita i seguenti voli: il 20 dicembre una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e v.v; il 21 dicembre una frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo e v.v. e una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e v.v.; il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Alghero e v.v.; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. Da oggi vengono inoltre messi in vendita, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino-Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e v.v. Infine, il 22 dicembre: una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino–Alghero e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Olbia e v.v. "In attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni - spiega una nota del vettore - Ita Airways procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre". [post_title] => Ita Airways potenzia la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia per le feste di Natale [post_date] => 2022-12-13T10:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670927775000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "welcome to italy 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3961,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435947","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'idea di base è quella di espandere la potenzialità turistica nel nostro Paese. Questo è il punto di partenza. E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento.\r

\r

Del resto a guardare i numeri l'extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro.\r

\r

«E' un settore in forte espansione - ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un'operazione quasi naturale»\r

\r

«Il nostro obiettivo - ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group - è di allargare la fascia d'interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell'incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell'extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal».\r

Portale Sardegna\r

Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l'Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un'ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna.\r

\r

«Con il progetto Portale Sardegna Point - aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro».\r

\r

","post_title":"Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi","post_date":"2022-12-14T14:28:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671028124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_283650\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Palermo[/caption]\r

\r

Incentivi per vacanze a Palermo. Un pernottamento gratis per i passeggeri dei voli in arrivo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che soggiorneranno nelle strutture alberghiere della città per almeno tre notti.\r

\r

Ritorna Fly to Palermo, l'iniziativa per promuovere il turismo nel territorio palermitano - dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 - messa in campo da Federalberghi Palermo, in collaborazione con il comune di Palermo - assessorato turismo - e Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale di \"Falcone Borsellino\" di Palermo. \r

Per i turisti che vorranno usufruire dell'offerta basterà, a partire da lunedì 19 dicembre, collegarsi alla piattaforma dell'iniziativa sul sito dell'aeroporto di Palermo (aeroportodipalermo.it) e inserire il numero della carta di imbarco. Si aprirà la pagina con le strutture aderenti, suddivise per stelle e tipologia (alberghi, B&B, case vacanza, appartamenti). Il viaggiatore dovrà solo scegliere la struttura che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione direttamente con gli alberghi. La carta di imbarco dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva.\r

\r

L'offerta si completa con sconti su bus turistici e proposte gastronomiche scontate di diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla Fipe. «Con l'iniziativa, puntiamo alla crescita turistica in città - afferma Natale Chieppa, direttore generale di Gesap - Il nostro compito sarà quello di mettere in connessione il viaggiatore con le strutture ricettive e creare una sinergia con tutte le organizza che si occupano di servizi turistici».","post_title":"Fly to Palermo, riprende la promozione invernale dell'iniziativa","post_date":"2022-12-14T10:35:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671014156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell'omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere.\r

\r

\"Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D'Estaing, durante l'inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l'unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri\".\r

\r

Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall'architetto Jean-Philippe Nuel. L'edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un'infrastruttura più controllata e meno energivora.\r

\r

Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l'obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l'approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l'ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla...).","post_title":"Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un'occupazione sopra l'80%","post_date":"2022-12-14T10:14:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671012868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Terme Italia (Saturnia, Chianciano, Monticello SPA & Fit e altre 5 location termali in sviluppo) un anno di crescita.\r

\r

Nello specifico il 2022 ha visto anche una nuova straordinaria crescita di Terme di Saturnia, la ripartenza di Monticello Spa & Fit (vicino Monza), tornata a produrre valore ben prima delle previsioni, e un’importante nuova impostazione per le Terme di Chianciano le quali, nonostante ancora alle prese con una procedura concorsuale, si sono distinte per qualità del servizio, apprezzamento dei molti nuovi clienti e per l’ottenimento di un’ imponente attenzione nazionale, a seguito degli Stati Generali del Ministero del Turismo, che sono stati ospitati ad ottobre.\r

\r

Un segnale, insomma, per dirsi che in “squadra” si può far bene nonostante le avversità, e per ringraziare tutti quanti per l’impegno profuso durante questa nuova imprevedibile annata: il gruppo investe in maniera sempre crescente sulla formazione e il benessere dei propri dipendenti, ritenendolo un reale elemento di riconoscimento per aziende che si preoccupano di far stare bene gli altri.\r

Nel 2019 il Gruppo fatturava 16 milioni, mentre nel 2022 il fatturato si attesterà su oltre 30 milioni, e nel 2023 sono previste circa 150 nuove assunzioni.\r

\r

Terme Italia in considerazione dei periodi complessi che attraversano le famiglie ha deciso di assegnare un bonus extra a fine anno per tutti i dipendenti in forze del Gruppo, pari a euro 300 netti sotto forma di “card” utilizzabili per spese alimentari e carburanti. Un gesto, quello operato dai vertici del gruppo, che risulta di particolare peso, se si pensa che stiamo parlando di circa 250 famiglie, che fanno capo alle strutture già operanti di Terme di Saturnia, Terme di Chianciano e Monticello Spa & Fit, Terme Italia Health & Care, nonchè alle società impegnate nello sviluppo di altri 5 complessi termali.\r

Un segnale importante per tutti i lavoratori, dopo un altro anno dalla congiuntura straordinariamente complessa, caratterizzata da incertezze della ripartenza post Covid, da una guerra spaventosa e dalla conseguente gravissima crisi energetica che, con l’incremento dei costi, colpisce in particolar modo le aziende del benessere.","post_title":"Terme Italia, il fatturato si attesta sui 30 milioni e punta su 150 nuove assunzioni","post_date":"2022-12-14T09:56:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671011791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus mette in campo un operativo ampliato per l'estate 2023, con voli verso 53 destinazioni europee, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos.\r

\r

Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).\r

\r

\r

''La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva - ha osservato Susanne Carberry, chief customer officer del vettore irlandese -, Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose - Olbia, Brindisi e Kos. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un'offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici.''\r

","post_title":"Aer Lingus aggiunge Olbia e Brindisi al network delle destinazioni estive 2023","post_date":"2022-12-14T08:55:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671008156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio.\r

\r

Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata).\r

\r

«Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio».\r

Rinnovato clima di fiducia\r

Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta».\r

\r

Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller.\r

\r

Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. \r

\r

[gallery ids=\"435881,435884,435883,435882,435880,435975,435976,435977,435978,435979,435980,435981,435982,435983,435984,435985,435986,435987,435988,435989,435990,435991,435992,435993,435996\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel","post_date":"2022-12-13T13:19:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1670937595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Volotea aggiunge capacità sulle rotte verso la Sardegna, così da agevolare gli spostamenti dei passeggeri sardi durante il periodo delle festività. La compagnia ha recentemente incrementato le frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino: un volo aggiuntivo (a/r) ogni giorno è già in vendita per il 22, 23 e 24 dicembre, mentre nelle prossime ore saranno disponibili frequenze aggiuntive anche per volare dal 26 al 30 dicembre.\r

“Ci avviamo verso la fine di un anno ricco di soddisfazioni e di traguardi per Volotea in Sardegna: il nostro primo volo in continuità territoriale è decollato il 15 ottobre 2021 e, da allora, ci siamo impegnati per offrire ai nostri passeggeri un servizio attento, puntuale e affidabile - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe del vettore -. Anche a novembre abbiamo raggiunto standard molto elevati: la quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Puntiamo, anche per i prossimi mesi, a offrire a tutti i nostri passeggeri che, per lavoro o per svago devono viaggiare tra la Sardegna e la terraferma, il miglior servizio possibile a bordo di tutti i voli in regime di continuità territoriale”.\r

La compagnia segnala infatti durante lo scorso mese di novembre i voli in regime di continuità territoriale hanno registrato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 96% nelle basi sarde.","post_title":"Volotea aumenta le frequenze sulla Cagliari-Roma, prima e dopo Natale","post_date":"2022-12-13T12:52:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670935974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto fissa ulteriori, ambiziosi target di sviluppo per il settore turistico. Primo obiettivo del governo egiziano è quello di raggiungere i 7,4 miliardi di Gdp (circa 300 milioni di dollari) di investimenti nel comparto per l'anno fiscale 2022-2023, rispetto a 6,2 miliardi di Egp relativi all'anno 2021/22, pari ad una crescita del 19,4%. Lo ha comunicato il ministro della Pianificazione e dello Sviluppo economico Hala el-Said lo scorso 11 dicembre.\r

\r

Come riferito dal Daily News Egypt, questi nuovi obiettivi mirano a rafforzare il comparto del turismo che è stato e rimane uno dei più redditizi e vitali per l'economia dell'Egitto.\r

\r

Il Paese si è impegnato per stimolare la ripresa del turismo dopo il Covid-19 e dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, due \"dei principali bacini di turisti in Egitto negli ultimi anni\". Ciò ha comportato la comunicazione con il governo russo per la ripresa dei voli e la creazione di programmi intensivi di charter per i principali Paesi di provenienza, come Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e diversi Paesi dell'Europa orientale il cui numero non è diminuito.\r

\r

Intanto, il rapporto del ministero ha evidenziato che il numero di turisti è passato da 3,7 milioni nel 2020 a circa 8 milioni nel 2021, e il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è aumentato da 43 milioni di notti nel 2020 a 93,8 milioni nell'anno successivo. Ciò ha generato circa 9 miliardi di dollari di entrate nel 2021, rispetto ai 4,1 miliardi del 2020.","post_title":"L'Egitto mira ad aumentare gli investimenti nel turismo di quasi il 20% nell'anno 2022-23","post_date":"2022-12-13T12:08:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670933293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia, in risposta all’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie. La compagnia ha già messo in vendita i seguenti voli: il 20 dicembre una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e v.v; il 21 dicembre una frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo e v.v. e una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e v.v.; il 23 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Alghero e v.v.; il 24 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v.\r

Da oggi vengono inoltre messi in vendita, nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti: il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino-Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e v.v. Infine, il 22 dicembre: una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Cagliari e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino–Alghero e v.v. una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate–Olbia e v.v.\r

\"In attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni - spiega una nota del vettore - Ita Airways procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre\".","post_title":"Ita Airways potenzia la capacità sulle rotte verso Sardegna e Sicilia per le feste di Natale","post_date":"2022-12-13T10:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670927775000]}]}}