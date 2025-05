Welcome Tavel Group premiato come “top seller” da Tap Air portugal Welcome Travel Group annuncia con orgoglio di essere stato premiato da TAP Air Portugal come “Top Seller Long Haul Italy” in occasione dei TAP Awards 2025, evento internazionale che celebra i migliori partner della compagnia aerea a livello globale. La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio a Lisbona, nella prestigiosa location Quinta da Pimenteira, alla presenza di professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. Il riconoscimento testimonia l’eccellente performance commerciale del Network sul lungo raggio e rafforza il ruolo strategico di Welcome Travel Group nella distribuzione turistica italiana. Modello solido A ritirare il premio, Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group, che ha dichiarato: “Questo premio conferma la solidità del nostro modello di business e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli Agenti della nostra rete. La collaborazione con TAP è un esempio concreto di come le sinergie tra partner generano valore per tutto il comparto. È anche un riconoscimento che dedichiamo a tutti gli Agenti Welcome Travel che ogni giorno contribuiscono al successo comune”. Welcome Travel Group si conferma così tra i principali protagonisti della distribuzione turistica italiana, con una rete capillare che punta su qualità, innovazione e partnership strategiche. Con oltre 2600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, il Gruppo rappresenta il primo polo nazionale del settore servendo ogni anno più di un milione di clienti, con un modello di business fondato su specializzazione e valore aggiunto per tutti gli attori della filiera. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese. Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio). Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business. Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali. [post_title] => Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas [post_date] => 2025-05-26T11:57:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748260666000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il business travel è una componente chiave della nostra strategia in Italia, un segmento di cui fa parte il 17-18% dei nostri passeggeri. - afferma Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E Milano Linate è un aeroporto dove questa percentuale è sempre stata importante e prevediamo che, grazie ai nuovi collegamenti introdotti quest’anno, aumenterà ulteriormente. Il rilancio di easyJet Plus attraverso l’iniziativa easyJet for Business risponde direttamente a questa crescente domanda, offrendo ai viaggiatori aziendali vantaggi esclusivi come fast track, imbarco prioritario e flessibilità sui voli di ritorno. Con rotte strategiche da Linate verso Francoforte, Bruxelles, Vienna, Londra, Berlino e Amsterdam, siamo pronti a competere direttamente con le compagnie legacy, offrendo prezzi competitivi sulle rotte tradizionali, ma con l'aggiunta di un servizio premium che risponda alle esigenze specifiche dei business traveller». Importante l’impegno di easyJet nel preservare la propria identità: «Vogliamo rendere accessibile il low-cost per il business travel. - aggiunge James Marchant, head of business development di easyJet - È possibile solo se si viaggia verso i posti giusti, volando al momento giusto, fornendo il giusto prodotto per il mercato dei viaggiatori e rendendolo disponibile attraverso i giusti canali di prenotazione. Oltre a essere sostenibili usando il Saf. In primo piano, quindi, l'accessibilità agli aeroporti - tanto rilevante per il viaggiatore business - e poi l’Ia, che viene molto utilizzata in termini di operazioni, per mantenere l’offerta efficiente e puntuale e per rendere il tutto accessibile ai nostri clienti. easyJet sta già realizzando tutto questo, ora vogliamo accrescere l’awarness e condividere le nostre esperienze. Vogliamo creare la domanda, costruire il processo e poi renderlo fruibile in modalità low cost. Sul tema della sostenibilità gli utenti sono ancora divisi tra chi è focalizzato sul prezzo e chi, invece, guarda all’impronta ecologica del viaggio: lavoreremo insieme per continuare a crescere». Per indagare le travel priorities a confronto tra mondo b2b e b2c easyJet ha chiesto alla società di consulenza areonautica Diciottofebbraio di realizzare un sondaggio intervistando un panel di travel manager e corporate travel professional e di viaggiatori finali. «Abbiamo messo a confronto le percezioni del business e del leisure all’interno del “customer journey”. - sottolinea David Jarach, executive chairman della società di consulenza advisor - Le linee emerse dalla survey indicano la grande importanza, per il b2c ma soprattutto per il b2b, degli orari di partenza, delle frequenze e dell'aeroporto di partenza. In primo piano l’accessibilità multimodale: Linate beneficia anche della metropolitana, che serve il centro città di Milano, mentre la tangenziale collega tutto il territorio. «Oggi abbiamo due basi in Italia. - conclude Nicolas Guarch, business development manager Italia di easyJet - Cinque aeromobili sono basati a Milano-Linate e tre a Roma-Fiumicino, questo ci consentirà di operare rotte point-to-point con orari giusti e un servizio cordiale a bordo. Abbiamo già un buon riscontro di richieste da parte di aziende, perché easyJet ha tariffe standard – posto e bagaglio a mano – in media del 34% inferiori a quelle delle compagnie legacy». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => EasyJet in allungo sul traffico corporate. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia. Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro. Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026. "Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”. Le sistemazioni Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan. Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte. “Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”. [post_title] => King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme [post_date] => 2025-05-26T10:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748256865000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_397073" align="alignleft" width="300"] Achille Lauro[/caption] Le nuove opportunità e le nuove sfide dell’intelligenza artificiale nel mondo del travel e il tema, non marginale, della sostenibilità: da venerdì 23 a domenica 25 maggio si ritrovano in Calabria 370 agenzie, prevalentemente di Sud e Centro Italia, e 40 operatori del turismo nazionale e internazionale per la convention annuale di Agenzia per Amica, il più esteso network di agenzie di viaggio del Sud Italia. Una tre giorni di confronti, panel e momenti formativi, all’interno del Falkesteiner Garden Calabria di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro. Una particolare attenzione, all’interno dei lavori, sarà dedicata al consolidamento delle soft skills, anche attraverso un intervento di Andrea di Martino, il primo storico mental coach italiano. “Anche nell’era della diffusione dell’intelligenza artificiale – spiega Achille Lauro, ceo e general manager di Agenzia per Amica - il ruolo dell’agente di viaggio resta fondamentale, e ancor di più lo è la capacità di generare empatia nel cliente, affiancando così a professionalità e competenza la capacità di toccare le corde giuste, anche attraverso il dialogo. Una caratteristica difficilmente replicabile dalla tecnologia”. Sarà anche l’occasione, alla vigilia della stagione estiva, per un confronto previsionale sull’andamento delle prenotazioni e sui principali trend in atto. “Possiamo anticipare – aggiunge Lauro – che il mercato del mare italiano va a rilento, penalizzato dai prezzi non competitivi, e che dopo l’exploit dello scorso anno anche il mercato crocieristico fa segnare un andamento in leggera flessione. Registriamo invece una crescita di destinazioni come l’Egitto e il Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Giappone. Molti scelgono la modalità del viaggio di gruppo con accompagnatore, persuasi dall’idea che avere un esperto della destinazione sia la chiave di volta per esplorarla e comprenderla il più possibile”. [post_title] => Agenzia per Amica: dal 23 al 25 maggio nel Falkesteiner Garden Calabria si parla di intelligenza artificiale [post_date] => 2025-05-23T10:06:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747994807000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella splendida cornice del ristorante Sadler di Casa Baglioni a Milano, Cathay Pacific presenta i nuovi progetti e le novità per la stagione estiva. Nominata ancora una volta tra le prime cinque migliori compagnie aeree al mondo, la compagnia di bandiera di Hong Kong riprende il traffico passeggeri a pieno ritmo e passa così all’azione: investimenti per migliorare i servizi a bordo, acquisizione di nuovi aeromobili, nuove destinazioni e nuove lounge. «Dal nostro hub di Hong Kong, Cathay Pacific e la low cost Hk Express operano collegamenti diretti su 75 destinazioni nel mondo, Giappone, Australia, Asia, Nuova Zelanda, comode connessioni per il traffico turistico e business della nostra clientela italiana ed europea. Entro l’anno voleremo verso 100 destinazioni», ha affermato Paul Johannes, vice president customer travel and lifestyle, Europa. Un lifestyle quello di Cathay che è mood e stile di vita, che comincia a bordo degli aeromobili e termina nelle esperienze di viaggio. «Investiamo 100 mila dollari di Hong Kong per l’ampliamento della flotta nei prossimi due anni, con l’obiettivo di espanderla e modernizzarla, arrivare a 100 aeromobili ed elevare ulteriormente gli standard di viaggio a bordo». L'Italia resta un mercato importante per la compagnia che vola nel nostro paese da quasi 40 anni e ritorna a rafforzare la sua operatività. Dal 5 giugno, ripartirà da Roma con 3 voli settimanali, lunedì, giovedì e sabato che si sommano ai voli giornalieri di Milano, per rimanere probabilmente permanenti per tutto l’anno. Apertura di nuove destinazioni cui seguiranno quelle di Bruxelles e Monaco. Venti destinazioni in Cina nelle principali città. Diciannove destinazioni in Giappone, che attrae il traffico italiano grazie alla comoda connessione con l’Australia. Facili connessioni da Hong Kong e alta capacità di riempimento con l'utilizzo di B777 e A350 900 sul lungo raggio. In programma nuove classi di prenotazione, la premium economy sui B777. Capacità di riempimento in crescita del 36% ad aprile 2025 rispetto allo stesso meso 2024 con load factor all'86% e il boom del Giappone che fa la parte da leone. Quattro lounge a Hong Kong, una a Londra, una di prossima apertura a Parigi e New York, e poi anche Tokyo, Bangkok, Shangai e in Filippine e Medio Oriente. Nella prima fase del piano di miglioramento delle lounge di Cathay, la The Bridge ha riaperto a Hong Kong il 7 maggio, ridisegnata e pensata con una serie di nuove caratteristiche. The Wing, First chiuderà il 23 maggio e riaprirà nel 2026, seguita da The Wing, Business. Anche The Deck è in fase di rinnovamento e servirà come lounge provvisoria per la First Class durante la ristrutturazione di The Wing. [post_title] => Cathay Pacific ritorna a Roma e continua a investire, su flotta, servizi e network [post_date] => 2025-05-23T09:35:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => cathay-pacific [1] => cathay-pacific-airways ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cathay Pacific [1] => Cathay Pacific Airways ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747992914000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trade ancora una volta strategico e centrale per il Gruppo Nicolaus che lancia un fitto programma di attività e iniziative dedicate alle agenzie di viaggio dal nome “Nicolaus Forever – Trade Only”: al suo interno un imponente calendario di viaggi di formazione, reinterpretati Nicolaus in maniera coinvolgente, allettante e contemporanea. «Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma “Nicolaus Forever – Trade Only”, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi - commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade -. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented». Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio. Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways. Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista. Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer” Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti. «Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti». [post_title] => “Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo [post_date] => 2025-05-23T09:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747992318000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491101" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption] Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar. Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola. «Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater». Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola. [post_title] => Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island [post_date] => 2025-05-22T10:28:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747909687000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso nei giorni scorsi a Mantova Viaggincontri, il ciclo di appuntamenti voluti e organizzati da Albatravel, Bernina Express, Travel Software e Axa Italia per confrontarsi con le agenzie di viaggio su temi inerenti il turismo. Una collezione di serate evento in location particolari e raccolte, fuori dai soliti schemi delle fiere o dei grandi eventi, per raccontare loro di viaggi, ma anche per approfondire i prodotti proposti dai partner e utili a farle vendere di più. Il tour, condotto da Luca Riminucci direttore vendite di Albatravel, Enrico Bernasconi marketing manager per Bernina Express, Adele Baffa e Marco Gozzi ceo di Travel software, Claudio Terragni responsabile commerciale per Axa Italia, ha toccato il Friuli, con le città di Udine e Trieste per poi spostarsi a Pesaro e Civitanova Marche, Perugia e Bologna, prima di terminare il tour a Mantova. Le serate sono state condite da aperitivo, chiacchiere e presentazione dei prodotti, terminando con una cena in compagnia di tutti i partecipanti, ulteriore occasione di confronto in un clima gioviale. L'iniziativa riprenderà dopo l'estate con nuove, inedite tappe. [post_title] => Viaggincontri: riprenderà dopo l'estate l'iniziativa firmata Albatravel, Axa, Bernina Express e Travel Software [post_date] => 2025-05-22T09:30:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747906226000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "welcome tavel premiato da tap" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":29,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1373,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'edizione 2025 del Peru Travel Mart, in calendario dal 26 al 28 giugno presso l’Hotel Sheraton Lima Historic Center, per la prima volta si amplierà oltre i confini della capitale peruviana per coinvolgere tre regioni chiave – Cusco, Arequipa e Amazonas –, con l'obiettivo di valorizzare l’intera catena di offerta turistica del Paese.\r

Organizzato dalla Camera Nazionale del Turismo (Canatur), in collaborazione con Promperù, il Peru Travel Mart 2025 includerà quindi estensioni regionali a Cusco e Arequipa (dal 29 giugno al 2 luglio) e un fam trip esclusivo a Chachapoyas (dal 29 giugno al 1° luglio).\r

Quest'anno sono previsti oltre 6.000 incontri b2b pre-programmati tra buyer internazionali e operatori turistici peruviani, con una proiezione di affari pari a 18 milioni di dollari. In arrivo da tutto il mondo – tra cui Stati Uniti, Canada, Europa, India, Cina, Brasile, Messico e molti altri – i buyer scopriranno le nuove rotte, esperienze e infrastrutture che il Perù ha da offrire, in un contesto totalmente professionale e orientato al business.\r

Dal 1987, Peru Travel Mart è la piattaforma più importante per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica peruviana. Solo negli ultimi tre anni, l’evento ha coinvolto 321 aziende locali e circa 400 operatori internazionali, generando più di 13.000 incontri commerciali.","post_title":"Peru Travel Mart: l'edizione 2025 raggiunge le regioni di Cusco, Arequipa e Amazonas","post_date":"2025-05-26T11:57:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748260666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il business travel è una componente chiave della nostra strategia in Italia, un segmento di cui fa parte il 17-18% dei nostri passeggeri. - afferma Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. E Milano Linate è un aeroporto dove questa percentuale è sempre stata importante e prevediamo che, grazie ai nuovi collegamenti introdotti quest’anno, aumenterà ulteriormente. Il rilancio di easyJet Plus attraverso l’iniziativa easyJet for Business risponde direttamente a questa crescente domanda, offrendo ai viaggiatori aziendali vantaggi esclusivi come fast track, imbarco prioritario e flessibilità sui voli di ritorno. Con rotte strategiche da Linate verso Francoforte, Bruxelles, Vienna, Londra, Berlino e Amsterdam, siamo pronti a competere direttamente con le compagnie legacy, offrendo prezzi competitivi sulle rotte tradizionali, ma con l'aggiunta di un servizio premium che risponda alle esigenze specifiche dei business traveller».\r

\r

Importante l’impegno di easyJet nel preservare la propria identità: «Vogliamo rendere accessibile il low-cost per il business travel. - aggiunge James Marchant, head of business development di easyJet - È possibile solo se si viaggia verso i posti giusti, volando al momento giusto, fornendo il giusto prodotto per il mercato dei viaggiatori e rendendolo disponibile attraverso i giusti canali di prenotazione. Oltre a essere sostenibili usando il Saf. In primo piano, quindi, l'accessibilità agli aeroporti - tanto rilevante per il viaggiatore business - e poi l’Ia, che viene molto utilizzata in termini di operazioni, per mantenere l’offerta efficiente e puntuale e per rendere il tutto accessibile ai nostri clienti. easyJet sta già realizzando tutto questo, ora vogliamo accrescere l’awarness e condividere le nostre esperienze. Vogliamo creare la domanda, costruire il processo e poi renderlo fruibile in modalità low cost.\r

\r

Sul tema della sostenibilità gli utenti sono ancora divisi tra chi è focalizzato sul prezzo e chi, invece, guarda all’impronta ecologica del viaggio: lavoreremo insieme per continuare a crescere». Per indagare le travel priorities a confronto tra mondo b2b e b2c easyJet ha chiesto alla società di consulenza areonautica Diciottofebbraio di realizzare un sondaggio intervistando un panel di travel manager e corporate travel professional e di viaggiatori finali. «Abbiamo messo a confronto le percezioni del business e del leisure all’interno del “customer journey”. - sottolinea David Jarach, executive chairman della società di consulenza advisor - Le linee emerse dalla survey indicano la grande importanza, per il b2c ma soprattutto per il b2b, degli orari di partenza, delle frequenze e dell'aeroporto di partenza. In primo piano l’accessibilità multimodale: Linate beneficia anche della metropolitana, che serve il centro città di Milano, mentre la tangenziale collega tutto il territorio.\r

\r

«Oggi abbiamo due basi in Italia. - conclude Nicolas Guarch, business development manager Italia di easyJet - Cinque aeromobili sono basati a Milano-Linate e tre a Roma-Fiumicino, questo ci consentirà di operare rotte point-to-point con orari giusti e un servizio cordiale a bordo. Abbiamo già un buon riscontro di richieste da parte di aziende, perché easyJet ha tariffe standard – posto e bagaglio a mano – in media del 34% inferiori a quelle delle compagnie legacy».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

","post_title":"EasyJet in allungo sul traffico corporate. Si comincia da Linate","post_date":"2025-05-26T11:32:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748259136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491304\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Amato tra Davide Calicchia e Marta Alves[/caption]\r

Welcome Travel Group annuncia con orgoglio di essere stato premiato da TAP Air Portugal come “Top Seller Long Haul Italy” in occasione dei TAP Awards 2025, evento internazionale che celebra i migliori partner della compagnia aerea a livello globale.\r

La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio a Lisbona, nella prestigiosa location Quinta da Pimenteira, alla presenza di professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.\r

Il riconoscimento testimonia l’eccellente performance commerciale del Network sul lungo raggio e rafforza il ruolo strategico di Welcome Travel Group nella distribuzione turistica italiana.\r

\r

Modello solido\r

A ritirare il premio, Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group, che ha dichiarato: “Questo premio conferma la solidità del nostro modello di business e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli Agenti della nostra rete. La collaborazione con TAP è un esempio concreto di come le sinergie tra partner generano valore per tutto il comparto. È anche un riconoscimento che dedichiamo a tutti gli Agenti Welcome Travel che ogni giorno contribuiscono al successo comune”.\r

Welcome Travel Group si conferma così tra i principali protagonisti della distribuzione turistica italiana, con una rete capillare che punta su qualità, innovazione e partnership strategiche. Con oltre 2600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, il Gruppo rappresenta il primo polo nazionale del settore servendo ogni anno più di un milione di clienti, con un modello di business fondato su specializzazione e valore aggiunto per tutti gli attori della filiera.","post_title":"Welcome Tavel Group premiato come \"top seller\" da Tap Air portugal","post_date":"2025-05-26T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1748257158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491299\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Minardi[/caption]\r

\r

King Holidays lancia una proposta dedicata a rivoluzionare un grande classico del passato: il tour di gruppo. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. \r

\r

La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. \r

\r

Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia.\r

\r

Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro.\r

\r

Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026.\r

\r

\"Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”.\r

Le sistemazioni\r

Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan.\r

\r

Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte.\r

\r

“Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”.","post_title":"King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme","post_date":"2025-05-26T10:54:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748256865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397073\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Achille Lauro[/caption]\r

\r

Le nuove opportunità e le nuove sfide dell’intelligenza artificiale nel mondo del travel e il tema, non marginale, della sostenibilità: da venerdì 23 a domenica 25 maggio si ritrovano in Calabria 370 agenzie, prevalentemente di Sud e Centro Italia, e 40 operatori del turismo nazionale e internazionale per la convention annuale di Agenzia per Amica, il più esteso network di agenzie di viaggio del Sud Italia.\r

\r

Una tre giorni di confronti, panel e momenti formativi, all’interno del Falkesteiner Garden Calabria di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro. \r

Una particolare attenzione, all’interno dei lavori, sarà dedicata al consolidamento delle soft skills, anche attraverso un intervento di Andrea di Martino, il primo storico mental coach italiano.\r

\r

“Anche nell’era della diffusione dell’intelligenza artificiale – spiega Achille Lauro, ceo e general manager di Agenzia per Amica - il ruolo dell’agente di viaggio resta fondamentale, e ancor di più lo è la capacità di generare empatia nel cliente, affiancando così a professionalità e competenza la capacità di toccare le corde giuste, anche attraverso il dialogo. Una caratteristica difficilmente replicabile dalla tecnologia”.\r

\r

Sarà anche l’occasione, alla vigilia della stagione estiva, per un confronto previsionale sull’andamento delle prenotazioni e sui principali trend in atto. “Possiamo anticipare – aggiunge Lauro – che il mercato del mare italiano va a rilento, penalizzato dai prezzi non competitivi, e che dopo l’exploit dello scorso anno anche il mercato crocieristico fa segnare un andamento in leggera flessione. Registriamo invece una crescita di destinazioni come l’Egitto e il Mar Rosso, gli Stati Uniti e il Giappone. Molti scelgono la modalità del viaggio di gruppo con accompagnatore, persuasi dall’idea che avere un esperto della destinazione sia la chiave di volta per esplorarla e comprenderla il più possibile”.","post_title":"Agenzia per Amica: dal 23 al 25 maggio nel Falkesteiner Garden Calabria si parla di intelligenza artificiale","post_date":"2025-05-23T10:06:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747994807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella splendida cornice del ristorante Sadler di Casa Baglioni a Milano, Cathay Pacific presenta i nuovi progetti e le novità per la stagione estiva. Nominata ancora una volta tra le prime cinque migliori compagnie aeree al mondo, la compagnia di bandiera di Hong Kong riprende il traffico passeggeri a pieno ritmo e passa così all’azione: investimenti per migliorare i servizi a bordo, acquisizione di nuovi aeromobili, nuove destinazioni e nuove lounge. \r

\r

«Dal nostro hub di Hong Kong, Cathay Pacific e la low cost Hk Express operano collegamenti diretti su 75 destinazioni nel mondo, Giappone, Australia, Asia, Nuova Zelanda, comode connessioni per il traffico turistico e business della nostra clientela italiana ed europea. Entro l’anno voleremo verso 100 destinazioni», ha affermato Paul Johannes, vice president customer travel and lifestyle, Europa. \r

\r

Un lifestyle quello di Cathay che è mood e stile di vita, che comincia a bordo degli aeromobili e termina nelle esperienze di viaggio. «Investiamo 100 mila dollari di Hong Kong per l’ampliamento della flotta nei prossimi due anni, con l’obiettivo di espanderla e modernizzarla, arrivare a 100 aeromobili ed elevare ulteriormente gli standard di viaggio a bordo». \r

\r

L'Italia resta un mercato importante per la compagnia che vola nel nostro paese da quasi 40 anni e ritorna a rafforzare la sua operatività. Dal 5 giugno, ripartirà da Roma con 3 voli settimanali, lunedì, giovedì e sabato che si sommano ai voli giornalieri di Milano, per rimanere probabilmente permanenti per tutto l’anno. Apertura di nuove destinazioni cui seguiranno quelle di Bruxelles e Monaco. Venti destinazioni in Cina nelle principali città. Diciannove destinazioni in Giappone, che attrae il traffico italiano grazie alla comoda connessione con l’Australia. Facili connessioni da Hong Kong e alta capacità di riempimento con l'utilizzo di B777 e A350 900 sul lungo raggio. In programma nuove classi di prenotazione, la premium economy sui B777. Capacità di riempimento in crescita del 36% ad aprile 2025 rispetto allo stesso meso 2024 con load factor all'86% e il boom del Giappone che fa la parte da leone. \r

\r

Quattro lounge a Hong Kong, una a Londra, una di prossima apertura a Parigi e New York, e poi anche Tokyo, Bangkok, Shangai e in Filippine e Medio Oriente. Nella prima fase del piano di miglioramento delle lounge di Cathay, la The Bridge ha riaperto a Hong Kong il 7 maggio, ridisegnata e pensata con una serie di nuove caratteristiche. The Wing, First chiuderà il 23 maggio e riaprirà nel 2026, seguita da The Wing, Business. Anche The Deck è in fase di rinnovamento e servirà come lounge provvisoria per la First Class durante la ristrutturazione di The Wing. \r

\r

","post_title":"Cathay Pacific ritorna a Roma e continua a investire, su flotta, servizi e network","post_date":"2025-05-23T09:35:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["cathay-pacific","cathay-pacific-airways"],"post_tag_name":["Cathay Pacific","Cathay Pacific Airways"]},"sort":[1747992914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trade ancora una volta strategico e centrale per il Gruppo Nicolaus che lancia un fitto programma di attività e iniziative dedicate alle agenzie di viaggio dal nome “Nicolaus Forever – Trade Only”: al suo interno un imponente calendario di viaggi di formazione, reinterpretati Nicolaus in maniera coinvolgente, allettante e contemporanea.\r

\r

«Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma “Nicolaus Forever – Trade Only”, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi - commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade -. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented».\r

\r

Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio.\r

\r

Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways.\r

\r

Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista.\r

Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer”\r

Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti.\r

\r

«Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti».","post_title":"“Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo","post_date":"2025-05-23T09:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747992318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491101\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption]\r

\r

Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar.\r

\r

Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese.\r

\r

L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola.\r

\r

«Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater».\r

\r

Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola.\r

\r

","post_title":"Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island","post_date":"2025-05-22T10:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747909687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso nei giorni scorsi a Mantova Viaggincontri, il ciclo di appuntamenti voluti e organizzati da Albatravel, Bernina Express, Travel Software e Axa Italia per confrontarsi con le agenzie di viaggio su temi inerenti il turismo.\r

\r

Una collezione di serate evento in location particolari e raccolte, fuori dai soliti schemi delle fiere o dei grandi eventi, per raccontare loro di viaggi, ma anche per approfondire i prodotti proposti dai partner e utili a farle vendere di più.\r

\r

Il tour, condotto da Luca Riminucci direttore vendite di Albatravel, Enrico Bernasconi marketing manager per Bernina Express, Adele Baffa e Marco Gozzi ceo di Travel software, Claudio Terragni responsabile commerciale per Axa Italia, ha toccato il Friuli, con le città di Udine e Trieste per poi spostarsi a Pesaro e Civitanova Marche, Perugia e Bologna, prima di terminare il tour a Mantova. Le serate sono state condite da aperitivo, chiacchiere e presentazione dei prodotti, terminando con una cena in compagnia di tutti i partecipanti, ulteriore occasione di confronto in un clima gioviale.\r

\r

L'iniziativa riprenderà dopo l'estate con nuove, inedite tappe.","post_title":"Viaggincontri: riprenderà dopo l'estate l'iniziativa firmata Albatravel, Axa, Bernina Express e Travel Software","post_date":"2025-05-22T09:30:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747906226000]}]}}