Vivere di Turismo Festival: a Rimini il primo raduno del turismo extralberghiero Il Palacongressi di Rimini sarà il palcoscenico della prima edizione di “Vivere di Turismo Festival”, il festival del turismo extralberghiero che si terrà il 7 e l’8 novembre 2023. Saranno due giornate all’insegna di formazione, networking, divertimento e musica dal vivo dedicata agli operatori del settore degli affitti brevi che comprende case vacanza, appartamenti, bed & breakfast, agriturismi e dimore storiche e rappresenta ormai la grande maggioranza dell’offerta ricettiva italiana. Secondo i dati Istat sono infatti quasi 2,9 milioni i posti letto offerti dal mondo extralberghiero, contro i 2,2 milioni di posti letto degli hotel italiani. «Il festival vuole chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore in un momento storico in cui si cerca di iper regolamentare il turismo extralberghiero – spiega Danilo Beltrante, ideatore della manifestazione e fondatore della Vivere di turismo Business School -, accusato di essere la causa di tanti mali dell’Italia: vogliamo dimostrare che è l’esatto contrario e di come la vitalità di questo settore permette a borghi e località un tempo sconosciute di essere visitate e apprezzate dai turisti». Il programma è ricco di contenuti: 80 i relatori di spicco, divisi in 4 sale tematiche: Digital, in cui si parlerà di web marketing, revenue management e tecnologia, Impact, dedicata alle iniziative che hanno un impatto positivo sul territorio e le comunità, Operation, focalizzata su come gestire le attività quotidiane dell’ospitalità; Property, dedicata ai property manager che vogliono scalare e automatizzare il proprio business. Ogni sala offrirà una panoramica esaustiva degli argomenti chiave del settore, consentendo ai partecipanti di approfondire le ultime tendenze e acquisire competenze preziose per il proprio successo professionale. La grande sfida dell’extralberghiero oggi è infatti quella di portare gli host a offrire un’esperienza di ospitalità sempre più professionale: circa il 77% dei 400mila annunci presenti su Airbnb è gestito da persone che hanno un solo appartamento e per il quale l’affitto breve non è la prima occupazione. Il palco principale del Palacongressi di Rimini, la Main Hall, sarà teatro di appassionanti dibattiti e concerti che arricchiranno l’esperienza di tutti i presenti. Inoltre, è prevista una sezione Workshop a numero chiuso, guidata da trainer professionisti, che offrirà un ambiente interattivo per l’apprendimento e lo scambio di idee. Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la cerimonia di premiazione dei “Vivere di Turismo Awards 2023”, che saranno assegnati in 25 categorie diverse, evidenziando le eccellenze e le migliori pratiche nel campo del turismo extralberghiero. Claudiana Di Cesare Condividi

