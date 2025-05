Via con Noi: la convention nel segno di un cambiamento “strategico e sostenibile” Un cambiamento strategico e sostenibile, che rafforzi il ruolo delle agenzie di viaggio in un mercato turistico sempre più competitivo e tecnologico: questa la rotta intrapresa da Via con Noi in occasione della convention annuale dal tema “Evoluzione Via con Noi: Rivoluzione e non Rivolta”. questa la rotta intrapresa dain occasione dellaconvention annuale dal tema L’evento – che si è svolto dal 9 all’11 maggio al Grand Hotel Pianeta Maratea – ha incluso momenti di accoglienza e networking, con l’intervento dell’amministratore delegato Giuseppe Ambrosino. Alle agenzie sono stati offerti strumenti concreti e visioni strategiche per affrontare le nuove sfide. Sono stati presentati nuovi strumenti operativi del network (Gruppo Bluvacanze), seguiti da un focus sulla digitalizzazione e sull’evoluzione operativa delle adv nell’ottica “Rivoluzione = Cambiamento”; primo piano poi sulle novità di prodotto – dal catalogo Mare Italia alle nuove proposte lungo raggio, dal cashback ai servizi di biglietteria Travelrooms (“Evoluzione = Crescita”). Infine, approfondimenti su intelligenza artificiale e sociologia del turismo con gli interventi dei professori Antonio Pescapè e Sibilio dell’Università Federico II di Napoli, (“Motivazione = Risultato”). Non sono mancati workshop pratici, durante i quali le agenzie di viaggio hanno potuto testare le nuove piattaforme e confrontarsi direttamente con i responsabili operativi del network. Condividi

