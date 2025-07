Trenord a Trainline Talk: ruolo e complessità dell’Ia in un sistema che muove oltre 2.300 treni al giorno «Oggi non si può più prescindere dall’Ia: in ogni settore e, in particolare, in quello del travel. Nei prossimi 3-5 anni l’Ia offrirà uno tsunami di opportunità» esordisce Leonardo Cesarini, cco di Trenord, partecipando al primo Trainline Talks organizzato da Trainline in Italia, a Milano. «In Lombardia il treno allarga i confini dell’area metropolitana. Oggi la tecnologia sta correndo, ma l’impresa ferroviaria deve gestire una fisicità che l’Ia non potrà mai evitare: perché ci sono migliaia di treni che si muovono, viaggiando su binari dove si svolgono lavori infrastrutturali. La fisicità del treno verrà semplificata dall’intelligenza artificiale, a partire dalla bigliettazione facilitata, ma una delle molteplicità del sistema ferroviario sono le informazioni in tempo reale rispetto alla posizione in cui si trova il viaggiatore. Partecipare a questo incontro “Smart Travel: la nuova era del viaggio”, pensato da Trainline, mi permette di spiegare la complessità che c’è dietro un’azienda che muove ogni giorno 2360 treni, trasportando 750.000 lombardi. L’operatore ferroviario dovrà cavalcare una tecnologia che sta già entrando nel sistema del travel con assistenti virtuali che pianificano il viaggio e potrà poi facilitare l’impresa ferroviaria fornendo informazioni in tempo reale gestendo migliaia di bit di informazione creati dal movimento quotidiano di migliaia di treni al giorno di Trenord in Lombardia. L’Ia faciliterà nel customer service, nello strutturare e ottimizzare le risposte, nel revenue management, negli analytics, nei trends e nella loro pianificazione … ci sono decine di pagine già scritte, di esempi virtuosi di come l’intelligenza artificiale stia cambiando il settore, anche inserendosi tra i siti web nativi di qualsiasi compagnia – ferroviaria, di aerei, di noleggio e to – e la query dell’utente. Perché l’intelligenza artificiale fa scrapping tra i vari siti, estrae i dati dal web. Quindi, se si vuole apparire nelle ricerche di ChatGpt, bisogna fare un grande lavoro e cambiare paradigma: è necessario adattare il proprio sito per essere individuati e poi inseriti tra le risposte del chatbot. Trenord segue gli sviluppi in corso. Siamo un’impresa ferroviaria che fa anche traffico regionale, quindi è un percorso complesso. Ma stiamo già approcciando l’intelligenza artificiale: dall’organizzazione di analisi dei dati all’informazione in tempo reale, alla manutenzione predittiva che analizza milioni di dati, chiaramente, alle nostre nuove app.

